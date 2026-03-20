Fotbalové přestupy ONLINE: Angažmá pro Friise, bude bojovat v Belgii o záchranu

Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.

Zprávy ze dne 20. března 2026

20. března 2026 · 13:29

Bývalý trenér Sparty Lars Friis má nové angažmá. Převzal belgický celek Cercle Bruggy. Dánský kouč byl po loňském konci ve Spartě bez angažmá, teď ho čeká záchranářská mise. Před nadstavbou jsou Bruggy na předposlední sestupové příčce.

Zprávy ze dne 19. března 2026

19. března 2026 · 15:13

Irská reprezentace ještě před baráží o MS proti Česku prodloužila smlouvu s trenérem Heimirem Hallgrímssonem. Islandský kouč se s asociací dohodl na kontraktu do EURO v roce 2028.

19. března 2026 · 13:35

Sedmatřicetiletý brankář Martin Berkovec bude po konci profesionální kariéry pokračovat v nižších soutěžích. Dohodl se s celkem FC Jevany, který hraje ve Středočeském kraji 7. ligu (dříve I. B. třída). Po podzimu jsou Jevany druhé. Berkovec chytal českou ligu za Bohemians, Slavii, Karvinou i brněnskou Zbrojovku. Ještě loni byl vázán ve Slavii, několikrát byl během podzimu jako náhradní gólman na lavičce druholigového béčka i třetiligového céčka.

19. března 2026 · 05:00

Anglickými médii a následně českými proběhla v úvodu týdne zajímavá zpráva, která naznačila blížící se konec Tomáše Součka ve West Hamu. Web Claret & Hugh totiž napsal, že Kladiváři momentálně neplánují s českým reprezentantem jednání o novém kontraktu, který mu končí v roce 2027. Podle informací Sportu ale nejde o výraznou překážku k tomu, aby záložník zůstal. Smlouvu brzdí nejistý boj o záchranu, důležitým faktorem je navíc opce. Více čtěte ZDE>>>

Tomáš Souček na hřišti Fulhamu
Zprávy ze dne 17. března 2026

Chance Liga
17. března 2026 · 10:05

V sezoně rozbalil kvalitu, do té doby schovanou. A logicky se dostal na radar mocných. Pardubický záložník Samuel Šimekjedná s klubem o prodloužení kontraktu, jenže také registruje zájem z české svaté trojice. Jak to vypadá s budoucností pardubické komety? Více čtěte ZDE >>>

 

Samuel Šimek v souboji o míč
Chance Liga
17. března 2026 · 10:03

Nedělní domácí zápas Sigmy s Karvinou (2:2) byl pro Olomouc také cenným testem toho, jak si v přímé konfrontaci povedou protihráči, které má Sigma na svém seznamu sledovaných potenciálních posil. Jeden musel trenéra Tomáše Janotku svým výkonem stoprocentně potěšit, u druhého byl realizační tým Hanáků nepříjemně překvapen. O koho šlo se dozvíte ZDE >>>

 

Zprávy ze dne 16. března 2026

Premier League
16. března 2026 · 14:54

Chelsea dostala podmíněný roční zákaz přestupů a pokutu ve výši 10,75 milionu liber v souvislosti s dřívějšími porušeními pravidel Premier League. Londýnský klub byl rovněž potrestán okamžitým devítiměsíčním zákazem přestupů z akademie. Sankce souvisejí s informacemi, které lize poskytlo konsorcium vedené americkým podnikatelem Toddem Boehlym poté, co v roce 2022 převzalo klub od ruského miliardáře Romana Abramoviče. Zjistilo se, že v letech 2011 až 2018 byly hráčům, neregistrovaným agentům a dalším třetím stranám vypláceny nezveřejněné platby od třetích stran spojených s klubem.

Zprávy ze dne 12. března 2026

12. března 2026 · 14:13

Trenér Graham Potter zůstane u fotbalové reprezentace Švédska až do příštího mistrovství světa. Anglický kouč původně dostal vloni v říjnu jen prozatímní smlouvu do konce kvalifikace o postup na letošní šampionát, vedení švédského svazu ale přesvědčil natolik, že s ním ještě před začátkem baráže podepsalo smlouvu do roku 2030.

12. března 2026 · 05:00

Úžasná cesta talentovaného českého brankáře, který v 21 letech pronikl ze Slavie do vrcholných pater Premier League, se v Tottenhamu nečekaně zadrhla. Antonín Kinský vstřebává průšvih na hřišti Atlétika Madrid (2:5). Ve své premiéře v Lize mistrů šel po dvou hrubicích a třech inkasovaných gólech ze hry. Po sedmnácti minutách... Šokující příběh rezonuje fotbalovým světem a ovlivní další kariérní kroky ambiciózního gólmana. Deník Sport a web iSport.cz zjišťoval, co se s ním může dít v létě.Více čtěte ZDE>>>

Zprávy ze dne 7. března 2026

7. března 2026 · 12:02

Simon Deli ukončil profesionální kariéru. Majitel tří titulů a trojnásobný vítěz poháru se Slavií končí kvůli zdraví. Rozloučení s Delim proběhne v Edenu před nedělním derby.

Zprávy ze dne 6. března 2026

6. března 2026 · 10:59

U reprezentace Maroka skončil tři měsíce před začátkem mistrovství světa trenér Valíd Radžradžuí. Podle médií by se měl týmu ujmout Mohamad Uhábí, který loni dovedl Maroko k titulu na světovém šampionátu hráčů do 20 let. Padesátiletý Radžradžuí vedl Maroko čtyři roky. Na mistrovství světa v roce 2022 s ním obsadil čtvrté místo, což je nejlepší africký výsledek v historii.

Zprávy ze dne 4. března 2026

Druhá liga
4. března 2026 · 14:32

Zbrojovka si pojistila mladého gólmana. Dvacetiletý Ondřej Prodělal, který dosud chytal pouze za béčko, podepsal smlouvu do roku 2029.

 

Zprávy ze dne 2. března 2026

2. března 2026 · 10:01

Bývalý hráč Mladé Boleslavi a Karviné, brazilský obránce Marco Túlio, posílil třetiligové Zápy. 27letý bek hned v prvním utkání v novém angažmá vstřelil gól, kterým Zápy porazily rezervu Jablonce 2:1.

Druhá liga
2. března 2026 · 09:52

Je to zcela nestandardní, výjimečná, neobvyklá věc. V českém fotbalovém prostředí stoprocentně. Že by podal trenér výpověď a od léta vyhlížel nové angažmá, se tady fakt nestává. Většinou dochází k odvolání či dohodám, což však neplatí pro Ostravu. Kouč druholigového béčka Josef Dvorník, o kterého byl zájem v Dukle, Košicích či Olomouci, to podle informací iSportu v pátek udělal. Oficiální dokument má vedení Baníku na stole, tudíž na Bazalech se bude hledat šéf rezervy. Jde o jedno z hlavních témat nového dílu pořadu Liga naruby. Více čtěte ZDE >>>

Trenér rezervy ostravského Baníku Josef Dvorník
Zprávy ze dne 26. února 2026

La Liga
26. února 2026 · 22:12

Fotbalisté Mallorky budou bojovat o udržení v La Lize pod vedením trenéra Martína Demichelise. Klub z Baleárských ostrovů dnes oznámil, že s pětačtyřicetiletým koučem podepsal smlouvu do konce sezony s opcí na další rok.

Chance Liga
26. února 2026 · 13:24

Obránce Štěpán Chaloupek prodloužil smlouvu se Slavií do léta 2030. „Jsem rád, že jsem dostal důvěru. Od trenérů i od celého týmu. Asi jsem si pomohl i nějakým gólem. Jsem vděčný, že můžu podávat dobré výkony na takové úrovni a pomoct týmu jít za cílem, který jsme si na začátku sezony stanovili,“ řekl Chaloupek.

Zprávy ze dne 24. února 2026

Chance Liga
24. února 2026 · 21:18

Po pouhých čtyřech měsících se mění struktura vedení sportovního úseku SK Sigma Olomouc. Podle informací iSportu končí hlavní skaut Martin Mišovec, který by se měl vrátit do Slavie Praha a k tomu nadále pokračovat u reprezentace U19 jako videoanalytik trenéra Václava Jílka, a přichází Mateusz Sitek z Rakówa Čenstochová.

 

Hanáci tuhle podobu sportovního úseku, do které patří ještě generální sportovní manažer Pavel Hapal a ředitel rozvoje fotbalu Michal Hrubý, oznámili na konci října. Nyní dojde na Andrově stadionu k transformaci.

24. února 2026 · 15:20

Dvouměsíční hledání nového angažmá je u konce, podle informací iSportu podstupuje v úterý Ondřej Zmrzlý zdravotní prohlídku v Górniku Zabrze. Slavia je domluvena s polským klubem na jarním hostování s opcí, záležitost by měla být brzy oficiálně komunikována, pakliže se na poslední chvíli neobjeví nějaký nečekaný problém.

Górnik, který vede slovenský kouč Michal Gašparík a hrají v něm Češi Michal Sáček, Patrik Hellebrand, Lukáš Ambros a Lukáš Sadílek, je v Ekstraklase aktuálně na čtvrtém místě jen o tři body za první Jagiellonií. V sobotu hraje slezské derby v Katovicích, zimní přestupové okno končí v Polsku ve středu. Zmrzlý odehrál v nynější sezoně za Slavii jedenáct prvoligových zápasů, Eden opouští levonohý univerzál po dvou letech.

 

Podle informací iSportu zamíří Ondřej Zmrzlý ze Slavie na hostování do Górniku Zabrze
La Liga
24. února 2026 · 12:28

Mistr světa z roku 2018 Antoine Griezmann by mohl opustit Atlético Madrid a zamířit do zámořské ligy MLS. Podle agentury AFP čtyřiatřicetiletý útočník jedná s Orlandem. Přestupové okno v MLS se zavře 26. března. Znovu se otevře 13. července.

Chance Liga
24. února 2026 · 12:14

Do Plzně přišel teprve před rokem, skvělými a konstantními výkony už udivuje i na mezinárodní scéně. Amar Memič (25) se stává jedním z nejhodnotnějších členů kádru. Na zahraničních serverech se objevují zprávy o zájmu zajímavých klubů. Podle informací Sportu konkrétní nabídka do kanceláří Doosan Areny zatím nedorazila, situace se může změnit v létě. Zvlášť, pokud se krajní hráč dostane s Bosnou na mistrovství světa. Viktoria na něm může značně vydělat. Více čtěte ZDE>>>

Amar Memič na hřišti Panathinaikos
