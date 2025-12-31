Fotbalové přestupy ONLINE: Artis hlásí první zimní posilu, Liberec přivedl stopera
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 31. prosince 2025
Blíží se působení Ondřeje Zmrzlého ve Slavii po dvou letech ke konci? Vzhledem k příchodu Hamidoua Kanteho z Artisu, předpokládanému uzdravení Dominika Javorčeka v únoru či březnu a jednání s Davidem Juráskem k tomu vše spěje, šestadvacetiletý levý bek už zřejmě s týmem trenéra Jindřicha Trpišovského neodletí 3. ledna na soustředění do Marbelly. Podle informací iSportu má odchovanec Olomouce tři konkrétní zájemce, o kterých se mluvilo již v nejnovějším pondělním dílu pořadu Liga naruby. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalisty Liberce posílil nizozemský obránce původem z Toga Augustin Drakpe. Čtyřiadvacetiletý stoper přichází z druholigového klubu FC Dordrecht a podle webu Slovanu podepsal na severu Čech smlouvu do konce sezony 2028/29.
Artis Brno má první zimní posilu, do branky přivedl mládežnického reprezentanta Jiřího Borka.
Zprávy ze dne 30. prosince 2025
Měl dodat Spartě šikovnou levou nohu, tvrdost, odolnost, lídrovství. Ale nestalo se. Místo toho odkopal během roku a půl pouze necelou čtvrtinu možných zápasů. Proto je Elias Cobbaut, vousatý Belgičan, který přišel v září 2024 ze Serie A, dalším mužem, kterého letenské vedení nabídne na trh. VÍCE ZDE>>>
Další zimní posilu hlásí Sigma Olomouc. Do kádru kouče Tomáše Janotky přichází dvacetiletý ofenzivní záložník z chorvatské Lokomotivy Záhřeb Fabijan Krivak. Mladý chorvatský záložník v klubu podepsal víceletý kontrakt.
Přišla zásadní zpráva: trenér Jaroslav Veselý povede Bohemians i na jaře. Přesto se Vršovičtí dostali v zimní pauze do období plného nejistot. Vedení klubu řeší odchod Adama Kadlece do Plzně, zájem o Vlasije Sinjavského nebo končící smlouvy kapitána Lukáše Hůlky a útočníka Júsufa Hilála. Jak se klíčoví hráči měli rozhodnout se dočtete ZDE >>>
V Sigmě nebude na jaře pokračovat Andres Dumitrescu, který přišel v létě do Olomouce na hostování z pražské Slavie. Rumunského obránce trápily na podzim zdravotní problémy a podle zahraničních médií se nyní údajně objevil na seznamu možných posil pro Dinamo Bukurešť. Hanáci zároveň potvrdili předčasný návrat Daniela Vašulína do Plzně.
Olomouc na to reagovala dvěma změnami. Útočník Antonín Růsek předčasně ukončil hostování v Jablonci, kde odehrál třináct soutěžních utkání a vstřelil čtyři góly. Do kádru trenéra Tomáše Janotky se vrací také obránce Jakub Elbel. Pětadvacetiletý hráč působil na podzim v Hradci Králové, v jehož dresu absolvoval třináct zápasů napříč všemi soutěžemi.
Kolem plzeňského forvarda Rafia Durosinmiho (22) je už na začátku zimního přestupového období extrémně živo. Zahraniční servery se plní spekulacemi o možném transferu hroťáka Viktorie. Podle informací iSportu do kanceláří v Doosan Areně přistála dosud jediná konkrétní nabídka – z anglického West Hamu. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 29. prosince 2025
Obránce Jan Vondra bude pokračovat v Bohemians 1905. Třicetiletý fotbalista podepsal s pražským klubem smlouvu do léta 2028. Vršovický celek to oznámil na sociální síti X.
Belgická média spekulují o tom, že by se Simion Michez mohl vrátit do rodné Belgie. Třiadvacetiletý Kamerunec na hostování v Olomouci i vinou zranění pořádně neukázal svůj potenciál, nyní Sigma přivádí na jeho post drahé posily. Podle webu Votebalnieuws pozorně situaci kolem křídelníka sledují zahraniční i belgické kluby - konkrétně Gent. Pro případný přesun agilního dribléra by Slavia musela v lednu ukončit Michezovo hostování a přeprodat ho sama, na Hané formálně působí do konce sezony a bez opce.
Václav Jurečka předčasně skončil v Rizesporu, kam přestoupil loni v září z pražské Slavie. Turecký klub na sociální síti X uvedl, že se s jednatřicetiletým českým hráčem dohodl na rozvázání smlouvy. Jurečka měl kontrakt do konce této sezony s opcí na další rok.
O Václava Sejka usiluje olomoucká Sigma, která se měla pustit do konkrétních jednání s nizozemským Heerenveenem. Třiadvacetiletý útočník v něm hostuje od léta z pražské Sparty a podle všeho není spokojený s herním vytížením. Více čtěte ZDE>>>
Brankář Marc-André ter Stegen má ve španělské lize blízko k odchodu z Barcelony do Girony. Podle informací médií jedná katalánský klub, v němž německý reprezentant přišel o pozici jedničky, s 18. týmem soutěže o jeho hostování do konce sezony. Ter Stegen potřebuje chytat, aby se dostal do nominace německé reprezentace pro mistrovství světa v příštím roce.
Třiatřicetiletý Ter Stegen se koncem července podrobil operaci zad a potřeboval několikaměsíční rekonvalescenci. Trenér Hansi Flick mezitím vsadil na Joana Garcíu a Ter Stegen se do branky dostal až v polovině prosince v pohárovém zápase. V lize s ním ale Flick ani do budoucna nepočítá.
Viktoria Plzeň by ráda měla kádr co nejvíc pohromadě na startu přípravy, mužstvo se k prvnímu tréninku sejde už v sobotu 3. ledna. Na čem ještě se před startem zimní přípravy klub pracuje? Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 28. prosince 2025
Tomáš Čvančara se po nepovedeném půl roce v tureckém Antalyasporu vrací zpět do Mönchengladbachu, protože mu od klubu opakovaně nepřišla výplata. Zůstane v Německu? Více čtěte ZDE>>>
Tomáš Souček je aktuálně ve West Hamu odstrčený, to je zřejmé. Přesto to nevypadá, že by měl v zimě měnit dres. Více čtěte ZDE >>>
Olomouc již ohlásila příchod slovinského křídelníka Danijela Šturma z Celje, dalším na řadě je chorvatský záložník Fabijan Krivak z Lokomotivy Záhřeb. Vyjdou zhruba na 100 milionů korun! A to nemusí být všechno. Více čtěte ZDE >>>
Během zimní pauzy se v Plzni může řešit pozice brankáře. Vedení klubu nebude bránit v případném odchodu Martinovi Jedličkovi (27), dlouhodobé týmové jedničce. Informace iSportu se shodují s tím, co zveřejnil server inFotbal. Příbramský rodák v závěru podzimu přišel o pozici prvního brankáře, kde se chytil mladý Rakušan Florian Wiegele (24).
Jedlička s dlouhodobou pozicí dvojky na lavičce nemusí být spokojený a může si hledat jiný klub, určitě by se nebránil nabídce ze zahraničí. Plzeň má k Wiegelemu k dispozici ještě zkušeného Mariána Tvrdoně (31) a perspektivního Matyáše Šilhavého (18). V létě se z hostování v rakouském Linzu vrátí Viktor Baier (20), který na podzim v Rakousku pravidelně chytal.
Zprávy ze dne 27. prosince 2025
Hostování českého útočníka Tomáše Čvančary z Borussie Mönchengladbach v Antalyasporu skončilo už po půl roce. Německý klub potvrdil předčasný návrat pětadvacetiletého fotbalisty, který před týdnem avizoval německý list Bild. Čvančara v poslední době vypadl z kádru tureckého týmu. Podle tureckých médií upadl v klubu v nemilost poté, co se obrátil na mezinárodní federaci FIFA kvůli tomu, že tři a půl měsíce nedostal výplatu. Magazínu Kicker řekl sportovní šéf Borussie Rouven Schröder, že Čvančarova smlouva v Turecku byla ukončena. „Očekáváme ho 2. ledna na startu přípravy v Borussia Parku,“ uvedl Schröder.
V norském Stabaeku se na svět klube jeden výjimečný talent, což údajně nemělo uniknout Slavii. Podle deníku Nettavisen má český mistr vážný zájem o šestnáctiletého útočníka Abela Cedergrena. Jednání mezi kluby mají být „v pokročilé fázi“. Slavia prý nabízí jednatřicet milionů korun bez výkonnostních bonusů. Cedergren je členem mládežnických reprezentací Norska se stáží v Chelsea. Už v minulém ročníku nakoukl do hlavního týmu Stabaeku, dokonce dal gól v pohárovém utkání.