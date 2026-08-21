Fotbalové přestupy ONLINE: Artis má posilu do obrany ze Slavie, stála přes 2 miliony euro
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 21. srpna 2026
Fotbalisty Artisu Brno posílil defenzivní univerzál Albert Labík. Dvaadvacetiletý člen kádru české reprezentace do 21 let přestoupil k nováčkovi první ligy z pražské Slavie a v novém působišti podepsal smlouvu na čtyři roky. Artis o tom informoval na svém webu. Podle informací iSportu Labík stál přes 2 miliony euro. Podobné částky byli připraveni dát i v Olomouci či Hradci, hráč si však vybral Brno. Německý Kiel nesplnil cenové podmínky Slavie.
Betis Sevilla, který se chystá na první účast v Lize mistrů po 21 letech, získal útočníka Troye Parrotta z Alkmaaru. S Irem podepsal pětiletou smlouvu a podle médií za něj zaplatil 16 milionů eur (asi 386 milionů korun).
Brazilský záložník Savinho má namířeno z Manchesteru City do Tottenhamu. Podle médií by měl londýnský celek, kde působí český brankář Antonín Kinský, za dvaadvacetiletého hráče zaplatit 75 milionů liber (asi dvě miliardy korun).
Zprávy ze dne 20. srpna 2026
Portugalský obránce Joao Cancelo podepsal jako volný hráč smlouvu s Barcelonou, kde už působil dvakrát na hostování. Španělští mistři oznámili, že s dvaatřicetiletým krajním bekem podepsali smlouvu do roku 2029. Cancelo poprvé hostoval na Camp Nou v sezoně 2023/24 z Manchesteru City a poté letos na jaře z al-Hilálu. Za Barcelonu odehrál celkem 65 zápasů a vstřelil šest gólů. Před podpisem smlouvy v katalánském velkoklubu se v Saúdské Arábii dohodl na rozvázání kontraktu. Za portugalskou reprezentaci odehrál 73 zápasů, zúčastnil se také letošního mistrovství světa.
Lipsko řeší náhradu za Diomandého, jenž se stal historicky nejdražší posilou Realu Madrid. Saský klub se má údajně zajímat o Saïda El Mala z Kolína nad Rýnem. Podle deníku Bild se přestupová částka včetně bonusů může vyšplhat až na 60 milionů eur (1,4 miliardy korun). Kolín přitom odmítl nabídku Dortmundu v hodnotě až 53 milionů eur. Oficinální nabídku však zatím Lipsko neposlalo, investici by musela schválit dozorčí rada Red Bullu.
Karviná posílila obranu. Ze Zbrojovky Brno na hostování s opcí dorazil do Slezska čtyřiadvacetiletý Srb Alex Marković. Téměř dvoumetrový stoper může nastupovat také na krajích obrany či ve středu zálohy. Marković na jaře odehrál za Zbrojovku sedm zápasů, do aktuálního ročníku dosud nezasáhl. V minulosti hrál za slovenskou Podbrezovou a v mládeži působil v Itálli, když nastupoval za Ascoli U19.
Obránce Asger Sörensen nakonec s velkou pravděpodobností opustí Spartu. Podle dánského deníku Tipsbladet měl odletět do Dánska a dořešit přestup do Kodaně. Transferová částka se má pohybovat kolem 1,5 milionu eur. Redakční zdroje jednání potvrzují.
Zprávy ze dne 19. srpna 2026
Jak iSport už dopoledne informoval, Samuel Grygar se stal posilou Mladé Boleslavi. Defenzivní středopolař zamířil do středočeského klubu na hostování z Baníku Ostrava. Dvaadvacetiletý bývalý mládežnický reprezentant, který jako dorostenec prošel i akademií Interu Milán, v Mladé Boleslavi uspěl na týdenní zkoušce.
K Bohemians se připojí záložník Samuel Obinaya z Jablonce, oba kluby jednají o formě hráčova působení. Dvacetiletý Ukrajinec přišel na sever Čech před rokem, v minulé sezoně naskočil do sedmi zápasů v nejvyšší české soutěži, nastupoval převážně za třetiligové béčko.
Hradec Králové odletěl do Řecka k zápasu play off Konferenční ligy proti Panathinaikosu Atény s dvěma posilami. K týmu se připojil běloruský útočník German Barkovskij z polského klubu Puszcza Niepolomice, jenž v poslední sezoně hostoval v Piastu Gliwice a v Ekstraklase nastřílel v jedenatřiceti zápasech 4 branky. Čtyřiadvacetiletý hráč má v reprezentaci bilanci patnácti startů a jednoho gólu. Druhým hráčem (pro duely s Panathinaikosem však není na soupisce) je španělský levý bek Ro Abajas. V minulé sezoně působil v klubu SD Huesca, který sestoupil z druhé ligy. Do Hradce přichází jako volný hráč.
Aston Villa získala z Parmy japonského reprezentačního brankáře Ziona Suzukiho. Třiadvacetiletý americký rodák a účastník letošního mistrovství světa podepsal v týmu vítěze Evropské ligy nespecifikovanou smlouvu. Podle médií získal italský klub za přestup 35 milionů eur (846 milionů korun). Čtvrtý celek minulého ročníku anglické ligy zároveň oznámil, že obranné řady posílí italský bek Matteo Ruggeri z Atlética Madrid.
Samuel Grygar z Baníku Ostrava podle informací iSportu uspěl na týdenní zkoušce v Mladé Boleslavi, o které jsme jako první psali minulé pondělí. Záležitost by dnes měla být oficiálně komunikována oběma kluby. Znamená to, že dvaadvacetiletý záložník bude u trenéra Aleše Majera působit formou hostování s opcí. Na Bazalech neměl odchovanec Slezanů místo, teď dostává šanci prosadit se na prvoligové úrovni ve fungující organizaci pod dohledem kvalitního trenéra, jenž umí pracovat s perspektivními fotbalisty.
Albert Labík se dnes rozloučí se spoluhráči ze Slavie a klub definitivně opustí. Příští zápas už by měl levonohý univerzál odehrát v dresu Artisu Brno.
O Johna Mercada ze Sparty se zajímá brazilský klub Vasco de Gama, což potvrdil sám hráč. „Nabídka od Vasca je reálná, ale je to rozhodnutí klubů. Mám tady ještě smlouvu na dva roky. Chci ještě zůstat v Evropě, ale hrát v Brazílii je taky hodně zajímavé. Jsem tady ale velmi šťastný,“ řekl Mercado v rozhovoru pro El Canal de Fútbol. Vasco de Gama už dřív nabídlo podle jihoamerického novináře Veneho Casagrandeho za ofenzivního hráče částku 8 milionů eur (194 milion korun). Sparta ale dala jasně najevo, že Mercada v tomto přestupovém období nepustí.
Zprávy ze dne 18. srpna 2026
Kapitán španělských fotbalových mistrů světa Rodri podepsal v novém působišti Barceloně čtyřletou smlouvu. Avizovaný přestup z Manchesteru City, kde držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa za rok 2024 strávil sedm sezon, oficiálně potvrdil katalánský velkoklub. Anglický klub podle médií za třicetiletého záložníka a nejlepšího hráče letošního světového šampionátu obdrží 65,4 milionu liber (1,85 miliardy korun).
Slavia posiluje v mládežnických kategoriích, do dorostu přivedla patnáctiletého Davida Jamného ze Slovácka.
Po příchodu brankáře Lukáše Horníčka z Bragy získal Newcastle další posilu z portugalské ligy. Z Benfiky Lisabon přestoupil do United bosenský obránce Adam Dedič. Anglický klub za něj zaplatil zhruba 30 milionů liber (849 milionů korun), uvedla BBC. S Dedičem podepsal smlouvu na pět let.
Rok po nákladném přestupu z Östers nemá dvacetiletý křídelník Youssoupha Sanyang místo v kádru Slavie. Gambijcovi se i přes šance v Lize mistrů nepovedlo v Česku naplno adaptovat, spokojenost nepanovala převážně s jeho produktivitou. Po soustředění se nedostal čtyřikrát v řadě v lize ani na lavičku, už delší dobu se mu hledá hostování. Po oťukáváčkách i z druhé anglické ligy je momentálně podle informací iSportu nejvážnějším zájemcem o hráčovy služby turecký klub Genclerbirligi Ankara.
Zprávy ze dne 17. srpna 2026
Indrit Tuci po dvou a půl letech v pražské Spartě přestupuje do NK Olimpija Ljubljana. V Chance Lize odehrál Tuci za Spartu 20 zápasů a zapsal dvě branky a jednu asistenci. Jednou branku vstřelil v Evropské lize do sítě Galatasaray. Na podzim 2024 si připsal i debut v albánské reprezentaci.
Uplynulý ročník strávil Albánec na hostování v Turecku, kde oblékal dres Kayserisporu. Za něj odehrál celkem 22 utkání a vstřelil čtyři branky. V letošní sezoně se do kádru Sparty neprosadil.
Pondělí se stalo černým dnem i pro dalšího druholigového trenéra. Nejhorší tým druhé fotbalové ligy Kroměříž už nepovede Darko Šuškavčevič. Černohorský trenér rezignoval po sobotní vysoké porážce 0:4 s Jihlavou. Po čtyřech kolech mají Hanáci jen bod a skóre 0:8.