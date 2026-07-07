Fotbalové přestupy ONLINE: Artis má posilu do útoku, Kairinen odchází ze Sparty
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 7. července 2026
Fotbalisty Artisu Brno posílil senegalský útočník El Hadji Ndiaye. Prvoligový nováček na webu uvedl, že s šestadvacetiletým hráčem podepsal dvouletou smlouvu. Urostlý forvard přišel ze Zlína, minulou sezonu hostoval v druholigové Opavě.
Třetí zahraničí posilu v krátkém sledu představilo druholigové Ústí nad Labem. Z portugalského Torreense (2. liga, vítěz tamního poháru v minulé sezoně) dorazil 21letý obránce z Burkiny Faso Bachirou Yaméogo.
Bývalý trenér Chelsea Liam Rosenior povede FC Paříž. Účastník francouzské fotbalové ligy na sociálních sítích oznámil, že s novým koučem podepsal smlouvu do června 2028. Jednačtyřicetiletý Angličan nahradil Antoinea Kombouarého, který dovedl tehdejšího nováčka v minulé sezoně k 11. místu v nejvyšší soutěži.
Fotbalový záložník Kaan Kairinen po třech a půl letech opustil pražskou Spartu a přestoupil do týmu úřadujícího řeckého mistra AEK Atény. S letenským týmem vyhrál dva tituly a jeden domácí pohár, postoupil s ním i do Ligy mistrů. V novém působišti podepsal finský reprezentant čtyřletou smlouvu. Kluby o tom informovaly na svých webech.
Zprávy ze dne 6. července 2026
Jeden ven, druhý dovnitř aneb šachy mezi útočníky se na Letné rozjíždějí na plné obrátky. Albiona Rrahmaniho, který je na odchodu do italských Benátek, by podle informací iSportu mohl ve Spartě nahradit norský forvard, o nějž měla loni zájem Slavia. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 5. července 2026
Záložník Bazoumana Touré přestoupil z Hoffenheimu do Newcastlu. Anglický klub o příchodu dvacetiletého reprezentanta Pobřeží slonoviny informoval na webu. United podle médií za Tourého zaplatili 50 milionů eur, což je pro Hoffenheim rekordní suma za prodaného hráče. Dosavadní maximum patřilo Brazilci Joelintonovi, který v roce 2019 odešel z TSG za 43,5 milionu eur rovněž do Newcastlu.
Druholigové Ústí nad Labem podle informací iSportu dotahuje příchod Bachiroua Yaméoga. Stoper z Burkiny Faso naposledy působil v portugalském Toreense, kde hrál převážně za tým U23. Na severu Čech ještě musí projít zdravotní prohlídkou. Totéž platí o brankáři Lukovi Savičovi z druholigové srbské Loznice.
To by byl přestup! O českého brankáře Lukáše Horníčka se má podle portugalského webu A Bola zajímat Bayern. Mnichovský celek by chtěl reprezentanta jako náhradu za Manuela Neuera, který dopředu oznámil, že následující sezona pro něj bude poslední. Horníčka si čtvrtý celek uplynulého ročníku portugalské ligy cení na 30 milionů eur (725 milionů korun). Do boje o třiadvacetiletého brankáře se může zapojit i Porto, které předpokladá, že někdo uplatní výstupní klauzuli 60 milionů eur (1,45 miliardy korun) na portugalskou jedničku Dioga Costu.
Závod s časem. Stejně jako v Hradci Králové či Artisu Brno, i v Jablonci intenzivně řeší posílení kádru, aby byl širší už na evropský start proti chorvatskému Varaždinu. Na jaké pozice? „Hlavně dopředu,“ naznačuje trenér Luboš Kozel. Podle informací iSportu si Severočeši vyhlédli ofenzivní záložníky Sparty či forvarda z Pardubic. Více čtěte ZDE >>>
Trenér Jaroslav Köstl má v Ružomberku dalšího českého fotbalistu. Z pražské Sparty přestoupil do slovenského klubu mládežnický reprezentant Vojtěch Hranoš a podepsal smlouvu na dva roky. MFK Ružomberok to uvedl na svém webu.
Nizozemský fotbalista Denzel Dumfries po vyřazení národního týmu z mistrovství světa přestoupil z Interu Milán do Realu Madrid. Třicetiletý obránce ve Španělsku podepsal smlouvu na čtyři roky. Informoval o tom madridský klub na svém webu. S dlouholetou oporou se v oficiálním prohlášení rozloučil i mistrovský Inter.
Schalke před několika týdny nabídlo Edinu Džekovi novou smlouvu s vylepšenými podmínkami, tvrdí německý Sport Bild. Navrhovaná dohoda by znamenala, že bosenský útočník bude vydělávat 1,5 milionu eur ročně. Hlavní trenér Muslić nadále považuje Džeka za klíčového hráče pro nadcházející bundesligovou sezonu. Kromě nabídky od Schalke obdržel Džeko také několik návrhů ze zahraničí, přičemž největší zájem projevily kluby z Turecka a Itálie. Očekává se, že Džeko nejprve odjede na dovolenou, než učiní konečné rozhodnutí o své budoucnosti.
Řecký server SPORT24 tvrdí, že AEK Atény usilují o záložníka Sparty Kaana Kairinena. Podle jeho informací jsou jednání v pokročilé fázi a brzy by mohlo dojít k dalšímu posunu. Finského reprezentanta si trenér Marko Nikolić údajně vyhlédl do středu zálohy. Kairinen vynechal sobotní přípravné utkání Sparty. „Na konci minulého týdne měl pár problémů, takže pracoval individuálně s kondičním trenérem. Proto jsme se rozhodli ho dneska nenasadit do hry,“ uvedl trenér Brian Priske.
Artis po nečekaném přesunu mezi elitu dál shání posily. Podle informací iSportu brněnský celek už kontaktoval Slovan Liberec se zájmem o útočníka Lukáše Letenaye. Pětadvacetiletý slovenský žolík vstřelil v minulé sezoně jen tři branky, ale Slovan s ním v zimě prodloužil kontrakt, s jeho prací i rolí je spokojený. Obchodu brání především finanční stránka, představy klubů jsou rozdílné.
Druholigoví nováčci nadále zbrojí. Česká Lípa získala 18letého záložníka Ondřeje Vencla na roční hostování z Pardubic. Průvan se děje v kabině Kladna. V sobotním přípravném duelu proti Lokomotivě Lipsko (3:3) se ukázalo v dresu Středočechů přes deset nových hráčů. Mezi nejznámější jména patří brankář Filip Nalezinek, jenž uplynulou sezonu strávil v Českých Budějovicích. Z béčka Sparty pak šlo o Enese Osmaniho a Matyáše Jedličku. Z rezervy Slavie o Jana Lacka. Zajímavou akvizicí je Marco Tulio, jenž hrával v Karviné či Mladé Boleslavi. Solidní jméno je i Dominik Gembický, který nastupoval v minulosti za Liberec, Příbram, Třinec, Varnsdorf a naposledy Žižkov.
Zprávy ze dne 4. července 2026
Sparta má další posilu. Získala kostarického reprezentanta Josimara Alcócera z belgického týmu Westerlo. Více čtěte ZDE >>>
Yunusa Muritala po konci v Sigmě Olomouc zamířil do druholigové Příbrami. V novém působišti už odehrál sobotní přípravný duel s Teplicemi (0:0). Středočechům se také vrátil senegalský obránce Paul Nghabo, jenž byl na testech v Plzni.
Václav Pilař se na facebooku vyjádřil ke svému konci v Hradci Králové: „Je mi smutno. Jsem zlomený a pořád tomu nemůžu uvěřit. Na některé situace se člověk dokáže připravit. Na tuhle ale ne,“ píše zkušený záložník v obsáhlém příspěvku. Více čtěte ZDE >>>
Bývalý sparťan Filip Souček změnil na Slovensku působiště. Po roce stráveném v Prešově odešel pětadvacetiletý střední záložník do Ružomberku, který vede český kouč Jaroslav Köstl. Souček už v klubu loni hostoval z letenského celku. O jeho přestupu informoval na svém webu Tatran Prešov, který po roce sestoupil zpět do druhé ligy.
Zprávy ze dne 3. července 2026
Baník hlásí posilu z PSG! Nejde však o nikoho z vítězů Ligy mistrů, do béčka Ostravy míří osmnáctiletý Abdou Aziz Sy Thiandoum, který působil v akademii pařížského velkoklubu. Záložník podepsal smlouvu na tři roky.