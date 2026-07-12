Fotbalové přestupy ONLINE: Baník má posilu z Dukly, Sigma získala chorvatského záložníka
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 12. července 2026
Fotbalisty Ostravy posílil ofenzivní záložník Dantaye Gilbert. Jednadvacetiletý reprezentant Trinidadu a Tobaga přestoupil do Baníku z pražské Dukly a podepsal kontrakt na tři roky. Klub to oznámil na svém webu.
Zprávy ze dne 11. července 2026
Sigma Olomouc má další letní posilu. Do kádru Hanáků přichází chorvatský záložník Marko Soldo z Dinama Záhřeb, potvrdily se tak dřívější informace Sportu.
Při porážce 3:6 od Zwickau ze čtvrté německé ligy debutoval v dresu Ústí nad Labem záložník Tsotne Berelidze z Dinama Tbilisi, za jehož áčko odehrál 46 zápasů. Jedná se o gruzínského reprezentanta do 21 let, svou zemi reprezentoval i ve výběrech U17, U18 a U19. Na severu Čech je momentálně na testech.
Dánský reprezentant Morten Hjulmand přestoupil ze Sportingu Lisabon do Atlética Madrida, s nímž podepsal pětiletou smlouvu. Jedenáctinásobní španělští mistři o tom informovali na svém webu. Podle médií zaplatili „Rojiblancos“ za sedmadvacetiletého defenzivního záložníka 40 milionů eur (970 milionů korun), dalších pět milionů eur (121 milionů korun) může portugalský klub inkasovat v bonusech.
Zprávy ze dne 10. července 2026
Sigma získala nového gólmana Anthonyho Pavlešiče, který přestoupil do Olomouce z NK Rudeš. „Věřím, že je to pro mě v kariéře správný krok,“ řekl 20letý chorvatský gólman, který se narodil a vyrostl v Austrálii. Dřív nastupoval za Sydney United, Western Sydney Wanderers a Central Coast Mariners. Od roku 2023 působil v Bayernu Mnichov, nacházel se v týmu do devatenácti let a v rezervě. „Je pro nás především investicí do budoucnosti. Je to brankář, který prošel jednou z nejlepších akademií v Evropě. Velmi si vážíme, že si vybral právě Sigmu Olomouc jako klub, který jej dokáže dále rozvíjet,“ řekl předseda představenstva Ondřej Navrátil.
Útočník Elmedin Rama (21) opustil po třech letech Slavii a přestoupil do polské Arky Gdyně, kterou trénuje Marek Jarolím. Albánský reprezentant nezapsal v pražském celku jediné soutěžní utkání za áčko, ve druhé lize naskočil do 31 zápasů a vstřelil 11 branek. Hostoval také v Pardubicích.
Michal Ševčík odchází ze Sparty do Legie Varšava. Záložník, který v minulé sezoně hostoval v Mladé Boleslavi, kde zapsal devět gólů a dvě asistence, míří nejprve na hostování, ale jeho podmínky jsou nastaveny tak, aby se změnilo po příštím ročníku v přestup.
Fotbalisty Slovácka posílil obránce Jocelin Behiratche. Šestadvacetiletý stoper z Pobřeží slonoviny podepsal s prvoligovým klubem z Uherského Hradiště smlouvu na tři roky. Behiratche přestoupil do Slovácka z ukrajinské Oleksandriji. V minulosti působil v moldavském Šeriffu Tiraspol, albánských klubech KF a Dinamo Tirana a italském Giorgione. Přes 190 centimetrů vysoký zadák má na kontě starty v kvalifikaci Ligy mistrů, Evropské ligy i Konferenční ligy.
Záložník české fotbalové reprezentace do 21 let Lukáš Ambros přestoupil z Górniku Zabrze do AnderlechtuBrusel. V Belgii se upsal do roku 2030.
Artis Brno by měl posílit brankář Tadeáš Stoppen z Olomouce. Dvaadvacetiletý gólman se zapojil do přípravy nováčka nejvyšší soutěže a mohl by se v jeho dresu představit už v dnešním přípravném utkání. Kluby na svých webech informovaly, že řeší formu případného brankářova působení v Artisu. Stoppen má dosud na kontě 28 ligových startů, všechny v dresu Sigmy. Gólmanskou jedničkou brněnského celku je aktuálně Jiří Borek.
Václav Pilař se dohodl na novém angažmá s Bohemians. Ofenzivní hráč už přiletěl do Polska, kde se Vršovičtí momentálně nacházejí na herním soustředění. Pilař působil v posledních třech letech v Hradci Králové, kde mu na konci června vypršel platný kontrakt.
Závěr minulé sezony vynechal kvůli svalovému zranění, naposledy nastoupil v březnu. V domácí lize má na kontě 259 startů a 37 branek.
Zprávy ze dne 9. července 2026
Liberec lovil ve Spartě, odkud získal Daniela Rusa. Talentovaný útočník do Slovanu přestoupil, ale pražský celek si domluvil klauzuli o případném zpětném odkupu.
Sigma dotahuje Chorvata. Půlroční zájem a intenzivní licitování v posledních dnech se zdá býti pomalu u konce. Pokud se nestane nic mimořádného a záležitost nespadne na posledních detailech mezi kluby, absolvuje záložník Marko Soldo (22) v pátek zdravotní prohlídku v Olomouci. Sigma finalizuje s Dinamem Záhřeb transfer za dva miliony eur. Soldo by na Andrově stadionu v Hapalově rozestavení 3-4-2-1 měl nastupovat na pozici levé desítky vedle Fabijana Krivaka a pod Václavem Sejkem. Takový je plán Hanáků.
Baník našel posilu, z Dynama Kyjev přijde ukrajinský obránce Maksym Djačuk. Teprve 22letý hráč hostoval v minulé sezoně v polské Lechii Gdaňsk. O příchodu do Ostravy informoval portál inFotbal.cz, který zároveň uvedl, že Djačuk už je v Česku a čekají ho formality před uzavřením ročního hostování s přestupovou opcí.
Český záložník Lukáš Ambros je na odchodu z Górniku Zabrze. „Informujeme, že se nezúčastní dnešního tréninku. Hráč odjel na zdravotní testy v souvislosti s potenciálním přestupem,“ zveřejnil polský klub na sociální síti X. Dvaadvacetiletý mládežnický reprezentant dotahuje transfer do Anderlechtu Brusel, jeho aktuální tržní hodnota podle Transfermarktu činí 5 milionů eur (asi 120 milionů korun). Ambros přišel do Górniku před dvěma lety z Wolfsburgu, od té doby odehrál 58 soutěžních utkání s bilancí 3+6.
Jedna z nejlepších světových fotbalistek Alexia Putellasová po květnovém konci v Barceloně podepsala tříletou smlouvu s anglickým klubem London City Lionesses. Podle BBC si dvojnásobná držitelka Zlatého míče vydělá ročně zhruba milion liber (28 milionů korun).
Potvrzeno, útočník Albion Rrahmani opustil po dvou letech pražskou Spartu. Kosovský reprezentant přestoupil do Benátek, které postoupily do nejvyšší italské soutěže. Letenští mají dostat za kosovského reprezentanta fixní částku 7,5 milionu eur a další dva miliony na případných bonusech. Rrahmani odehrál ve Spartě 83 soutěžních zápasů, v nichž vstřelil 26 branek.
Zbrojovka? Slavia? Artis? Zahraničí? Kdepak, Lukáš Vorlický (24) by měl odehrát příští sezonu ve Slovácku! „Řešíme to,“ uvedl opatrně Michal Kadlec, nový sportovní manažer klubu, který se v červnu zachránil v baráži. Na soustředění do Slovinska se kreativní záložník s týmem nevydal, ovšem pokud všechny tři strany sladí ekonomické parametry transferu, stane se záhy členem kádru Jana Jelínka. Více čtěte ZDE >>>
Filip Zahálka (16) přestoupil z Dynama Drážďany do Borussie Mönchengladbach. Rodák z Litoměřic podepsal smlouvu s Borussií do června roku 2029. Český reprezentant do 17 let v Drážďanech nastupoval ve výběrech U17 a U19, v obou byl velmi produktivní. „Jsme potěšeni, že se Filip rozhodl připojit k Borussii. Své střelecké schopnosti prokázal v Drážďanech a v českých mládežnických reprezentacích,“ řekl Mirko Sandmöller, ředitel mládežnické akademie Borussie.
Obránce Tomáš Kalas uzavřel svou budoucnost v prvním týmu Schalke. Své místo v kádru ztratil po vleklých zdravotních potížích, v uplynulé postupové sezoně do bundesligy neodehrál ani zápas. Klub hráče přeřadil do béčka.