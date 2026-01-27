Fotbalové přestupy ONLINE: Baník podepsal stopera z Kolumbie, obránce vítá i Karviná
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 27. ledna 2026
Defenzivu zpevňuje také Karviná. Už na soustředění v Turecku se ke klubu připojil ukrajinský obránce Jevgenij Skyba (22) z Černomorce Oděsa. V klubu ze Slezska podepsal dlouhodobou smlouvu, má ale na čem pracovat. „Je před ním dost práce, aby se dostal na požadovanou úroveň. Přeji si, aby zůstal zdravý a poctivě trénoval. Pak půjde nahoru, protože parametry má. V zápase s Novim Pazarem předvedl dobré věci," řekl trenér Marek Jarolím pro klubový web.
V Baníku vítají posilu do obrany. Z Dunajské Stredy přestupuje do Ostravy kolumbijský stoper Pablo Ortiz. Pětadvacetiletý střední bek, který dříve působil v Pardubicích, se v klubu dohodl na smlouvě do roku 2029. Minulý rok si zahrál americkou MLS v dresu Houstonu.
Dřívější informace iSportu se potvrdily. Sparta posílá Romana Horáka pro jarní část sezony na hostování do Slovácka. Dvacetiletý záložník se do Uherského Hradiště přesouvá po absolvování zimního soustředění Pražanů v Marbelle.
Přichází reakce na odchod Angela Preciada a zranění Martina Suchomela. Fotbalová Sparta má řešit příchod pravého obránce Olivera Sonneho, který momentálně hraje za prvoligový anglický celek Burnley. Informoval o tom dánský deník Tipsbladet s tím, že jde o půlroční hostování a 25letý hráč ve čtvrtek podstoupí lékařskou prohlídku přímo v Praze.
Slavia si s předstihem začala zavazovat hráče pro příští sezonu. A z Karviné si vybrala duo, o které se silně zajímala Plzeň.
Artis pokračuje v aktivním přestupovém období a do Brna přivádí výraznou posilu do obrany. Z Liberce přichází šestadvacetiletý stoper Dominik Plechatý, jenž má za sebou bohaté ligové zkušenosti ze Sparty, Jablonce, Mladé Boleslavi i Slovanu. Pod Ještědem strávil čtyři a půl roku a nyní se upsal ambicióznímu Artisu do 30. června 2029.
„Je to pro mě ohromná výzva. Cíl pro tuto sezonu je jasný a já chci pomoci ho naplnit. Odchod z Liberce jsem dlouho zvažoval, cítil jsem, že čas na změnu přišel. Jasné ambice mám rád a jsem tady proto, abych pomohl Artisu do ligy,“ uvedl Plechatý po podpisu smlouvy.
Po dlouhých a velmi zamotaných jednáních se třemi zájemci má Ondřej Zmrzlý zřejmě definitivně jasno, kde bude na jaře působit. Vrací se domů, do Sigmy Olomouc.
Třiadvacetiletý nigerijský útočník Salim Fago Lawal přestupuje do Viktorie Plzeň z chorvatského klubu NK Istra 1961, kde naposledy působil. Lawal je ofenzivní hráč, který může nastupovat jak na hrotu, tak na křídlech, a podle klubového oznámení přichází do Plzně zvýšit konkurenci v ofenzivní části týmu.
Podle dostupných informací by se mohl stát jednou z nejdražších posil v historii Viktorie, jelikož celková částka přestupu včetně bonusů by měla dosáhnout až k 3 milionům eur. Hráč už s klubem podepsal smlouvu.
Zprávy ze dne 26. ledna 2026
Slavia rozšířila svůj kádr o osmnáctiletého kolumbijského obránce Miguela Solarteho, který do Edenu míří na roční hostování s opcí. Mladý levák přichází z kolumbijského klubu Club Boja Juniors de Cali a své první kroky ve Slavii začne v B-týmu. Solarte se v uplynulé sezoně pravidelně uplatňoval v mladších kategoriích svého klubu a zaznamenal i start v dospělém A-týmu hrajícím druhou nejvyšší soutěž v Kolumbii.
Podle sportovně-technického ředitele Slavie Jakuba Mareše je Solarte „dynamický, agresivní obránce s dobrou levou nohou a silnou běžeckou kapacitou“, který zaujal hlavně svými výkony na Mistrovství světa U17 v Kataru, kde nastoupil čtyřikrát a vstřelil gól. Vedení klubu mu dává příležitost adaptovat se v českém prostředí a ukázat, zda si zaslouží dlouhodobější angažmá ve Slavii.
Záložník Lucas Paquetá je na odchodu z West Hamu do rodné Brazílie. Osmadvacetiletý fotbalista podle televizní stanice Sky Sports posílí Flamengo, které za něj zaplatí 41,25 milionu eur (miliardu korun).
Podobnou sumu za něj West Ham poslal v roce 2022 Lyonu. Paquetá odehrál za „Kladiváře“ 139 zápasů a dal 23 gólů. V roce 2023 s týmem ovládl Konferenční ligu po finálovém vítězství nad Fiorentinou v pražském Edenu. Spoluhráč českého záložníka Tomáše Součka nyní projevil přání vrátit se domů, přestože o něj stály i další kluby z Premier League.
Do Plzně se vrací dobře známá tvář. Po čtyřech letech bude ve vedení Viktorie opět figurovat Zdeněk Psotka, který se stává sportovním ředitelem klubové akademie. Zkušený funkcionář dříve ze stejné pozice šéfoval i klubu. „Máme před sebou velmi ambiciózní projekt, který navazuje na předchozí dobrou práci a my se jej společně budeme snažit ještě posunout tak, aby klubová akademie Viktorie Plzeň patřila mezi nejlepší v republice,“ řekl Psotka pro klubový web po svém uvedení.
Fotbalisté Basileje mají před čtvrtečním zápasem závěrečného kola ligové fáze Evropské ligy s Plznínového trenéra. Švýcarský mistr navzdory víkendovému vítězství v Curychu kvůli nevyrovnaným výkonům odvolal kouče Ludovica Magnina. Jeho nástupcem se stal Stephan Lichtsteiner, někdejší obránce Juventusu podepsal smlouvu do roku 2029. Klub o tom informoval na svém webu.
Vše nasvědčuje tomu, že Alex Král změní angažmá. Sedmadvacetiletý záložník má podle informací německého časopisu Kicker namířeno z Unionu Berlín do Panathinaikosu Athény. Oba kluby by měly už jen dolaďovat finální detaily transferu. Přestupová částka za českého reprezentanta by se měla pohybovat kolem jednoho milionu eur.
Slavia stále jedná o budoucnosti hráčů, se kterými s největší pravděpodobností nepočítá pro jarní část sezony. Zatímco obránce Hamidou Kante, nováček z druholigového Artisu, zamíří na hostování do ostravského Baníku, situace kolem Samuela Isifeho a Ondřeje Zmrzlého se v posledních dnech výrazně zamotala. Kromě Kanteho se k ligovému klubu připojí i další slávista, zimní posila Gibril Sosseh by měl na jaře pomoci Bohemians.
Vedle stažení Simiona Micheze zpátky do Slavie řeší v Olomouci ještě jednu ofenzivní ztrátu. Problém s kolenem má totiž i jedna ze zimních posil.
V Olomouci musejí udělat další škrt v kádru pro jarní část sezony.
Podle informací serveru infotbal.cz si Ostrava vzhledem ke zranění Vlasije Sinjavského vypůjčí ze Slavie levého beka Hamidoua Kanteho (21) a zaplní tím tak na lajně vzniklou díru, byť zkušený Daniel Holzer už je zdráv a stoprocentně připraven.
Moravskoslezský deník zase přišel s informací, že do Baníku míří stoper Pablo Ortiz (25) z Dunajské Stredy. Kolumbijec, jehož zná česká veřejnost z působení v Pardubicích, hostoval v minulém roce v americkém Houstonu, ale angažmá se mu z individuálního hlediska nepovedlo. V MLS se nachomýtl ke spoustě inkasovaných branek, zájem o něj není už ani na Slovensku.
Také Ortiz je, stejně jako Kante, levák. Tam má kouč Tomáš Galásek k dispozici Karla Pojezného, takže buď se nějak poskládají vedle sebe, nebo bude Jihoameričan spíš jen záložní variantou. Kvalitního pravonohého stopera hledají Slezané už přes rok od té doby, co Emmanuel Uchenna přestoupil do Sparty. Řecký obránce Georgios Kornezos byl propadákem sportovního úseku.
Zprávy ze dne 25. ledna 2026
Plzeňská Viktoria v nadcházejících dnech možná představí další zajímavou posilu. Klub má být blízko dohody se Salimem Lawalem (23). Nigerijský útočník působí v chorvatské prvoligové Istře, přijít by mohl za částku okolo 3 milionů eur (75 milionů korun). Jde o mladého hráče s velmi zajímavým profilem.
Bohemians mají posilu do obrany, na zkoušce uspěl Petr Mirvald z Prostějova.
Zprávy ze dne 24. ledna 2026
Předseda představenstva Sigmy Olomouc se na svém účtu na sociální síti X ohradil proti článku serveru infotbal.cz, který napsal, že Hanáci nabídli za pardubického stopera Louise Lurvinka částku 3,5 milionu eur. „Sigma Olomouc nikdy nepodala nabídku ve výši 3,5 milionu eur za hráče Lurvinka, ani nabídku, která by se takové částce přibližovala," vysvětlil Navrátil. Podle informací iSportu chtějí Moravané získat švýcarského obránce zhruba za polovinu zmíněné cifry.