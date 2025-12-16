Fotbalové přestupy ONLINE: Baník představil Šancla. Díváme se i na zkušené hráče, řekl Mikloško
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 16. prosince 2025
První zimní posilou Baníku se dnes stal Filip Šancl. Dvacetiletý ofenzivní záložník do Ostravy přestoupil ze Slavie Praha a na Bazalech podepsal smlouvu na tři a půl roku. Baník jeho příchod avizoval už v září, kdy se dohodl se Slavií na podmínkách v rámci transferu Erika Prekopa. Protože Šancl už byl tou dobou na hostování v Pardubicích, formálně se přestup odehrál až nyní po skončení podzimní části sezony.
„Filipovy schopnosti máme dobře zmapované, k jeho přednostem určitě patří kreativita a zakončení. Měli jsme ho na seznamu nějakou dobu, je to kluk s velkou perspektivou a jsme rádi, že k nám přichází,“ uvedl v prohlášení šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško. „Současně víme, že jaro bude velice náročné a pro boj ve spodní části tabulky budeme potřebovat i zkušenější a odolné hráče, kteří už mají něco za sebou, a ví, co takové zápasy obnášejí. Na trhu se proto hodně díváme i po této cílové skupině,“ řekl Mikloško.
Ladění kádru tradičně začínají velmi brzy v Plzni. Jedním z cílů může být podle informací iSportu zajímavé jméno z Bohemians – Adam Kadlec (22). Mladému obránci končí v létě smlouva, nějakou dobu už se řešil jeho přesun do Liberce. Více čtěte ZDE>>>
Záložník Aaron Ramsey po pěti měsících skončil v mexickém klubu Pumas UNAM. Kapitán velšské reprezentace na sociálních sítích oznámil, že s ním vedení rozvázalo smlouvu. Čtyřiatřicetiletý Ramsey přišel do Mexika v červenci, ale za Pumas odehrál jen šest soutěžních zápasů. Víc mu nedovolila zranění a další utkání zmeškal i kvůli hledání svého ztraceného psa.
Velmi úspěšný podzim v Karviné s sebou nese značný zájem o jednotlivé hráče. České top kluby klíčové opory podrobně monitorují a chystají se rychle jednat. Podle informací Sportu může odejít až šest důležitých hráčů. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 15. prosince 2025
Pardubicím se povedl se nástup kouče Jana Trousila, k optimismu vede fanoušky i nový sportovní úsek v čele s Jiřím Bílkem. A v zimě očekávejte na přestupovém trhu velké věci! Vrátí se Michal Hlavatý? Více čtěte ZDE>>>
Slavia Praha mění vedení sportovního úseku, novým sportovním ředitelem je Přemysl Kovář a sportovně-technickým ředitelem Jakub Mareš. Oba nahradí dosavadního sportovního ředitele Jiřího Bílka, který v sobotu „přestoupil“ do Pardubic. Více čtěte ZDE >>>
Podle informací webu iSport má Jablonec zájem o Ebrimu Singhateha z Karviné, která má v tabulce jen o tři body méně. Byť se předpokládalo, že dvaadvacetiletého Gambijce si bude chtít s sebou přivést trenér Martin Hyský do Plzně, protože s ním úspěšně spolupracoval jak v Karviné, tak Vlašimi, v současnosti jeví nejsilnější interes Severočeši. Redakci to potvrdilo několik na sobě nezávislých zdrojů z obou koutů republiky.
Singhatehovi končí ve Slezsku smlouva v červnu 2026, takže už v lednu, tedy za pár dní, může podepsat beztrestně kontrakt jinde s platností od července. Dá se však předpokládat, že Jablonec bude chtít posílit kádr už nyní, i proto že se Antonín Růsek vrací z hostování zpátky do Olomouce. Navíc kouč Luboš Kozel s Afričany pracovat umí, ožili pod ním Lamin Jawo s Alexisem Aléguém, dařilo se dřív i Bienvenuemu Kanakimanovi.
Ofenzivní univerzál na podzim v lize dvakrát skóroval, přidal tři asistence, po dobrém startu do sezony Singhateha kontaktovaly i kluby ze zahraničí. Čelil námluvám z belgického Beerschotu, amerického Houstonu či ukrajinského Kolosu, teď se kromě Jablonce zajímají i celky z Ukrajiny znovu.
Litevský fotbalový reprezentant do 21 let Nojus Audinis prodloužil smlouvu v Teplicích. Severočeský klub o tom informoval na webu, délku kontraktu neuvedl.
Novým koučem Prostějova se stal pětačtyřicetiletý Jan Podolák, který dřív působil ve Spartě, Žilině, Kroměříži či Dukle. Ve funkci po necelém roce nahrazuje odvolaného Jozefa Webera. Druholigový klub je se 16 body na dvanáctém místě tabulky.
Zprávy ze dne 14. prosince 2025
Už je to prý jisté. Zlín potvrdí v příštích dnech návrat Jakuba Jugase (33) z polské Crakovie Krakov, o čemž už server iSport nedávno referoval. Jednání se vedla několik měsíců. „Je to lídr kabiny, bereme ho jako skvělého fotbalistu,“ vzkázal kouč Bronislav Červenka po vítězné partii s Olomoucí. „Pracuje se na tom, věřím, že to vyjde,“ doplnil k jeho příchodu.
Zkušený stoper v Polsku po čtyřech letech končí, půl roku před vypršením smlouvy. V Crakovii ztratil místo v sestavě, na podzim neodehrál ani minutu. Zlín však po něm bez váhání skočí a Jugas oblékne znovu dres klubu, v němž vyrostl. Odcházel z něj v roce 2017 do Slavie. „Kuba je kluk, který k regionu a k týmu patří. Věřím, že přinese nejen kvalitu, ale i charakter, který potřebujeme,“ uvedl trenér Červenka. „Budu rád, když jednání dojdou do zdárného konce.“ Podle informací iSportu by to tak být mělo….
Změní karvinský Emmanuel Ayaosi v zimě působiště? Podle novináře Luďka Mádla o něj mají velký zájem Slavia i Plzeň. Jednadvacetiletý Nigerijec má za podzim v Chance Lize bilanci 4+3. Co říká o možných odchodech trenér Karviné Marek Jarolím, čtěte ZDE>>>
Nizozemský trenér Henk ten Cate se stal trenérem Surinamu a pokusí se ho v březnovém mezikontinentálním play off dovést na mistrovství světa. Jednasedmdesátiletý kouč se stal nástupcem Stanleyho Menza, který na začátku prosince u týmu překvapivě skončil. Bývalý brankář nizozemské reprezentace oznámil odchod nedlouho poté, co se jeho svěřencům nepodařilo na šampionát do USA, Kanady a Mexika postoupit přímo.
Zprávy ze dne 12. prosince 2025
Trenér Vladimír Weiss připustil, že by mohl skončit na lavičce fotbalistů Slovanu Bratislava. Rozhodne se po rozhovoru s majitelem klubu Ivanem Kmotríkem starším, uvedl jednašedesátiletý kouč poté, co slovenský mistr v 5. kole Konferenční ligy v Severní Makedonii podlehl Škendiji Tetovo 0:2 a ztratil šance na postup do vyřazovací fáze. Slovan prohrál třetí soutěžní zápas po sobě. „Já se tu nebudu držet zuby-nehty. S Ivanem Kmotríkem starším jsme se dohodli, že si dáme kávu po sezoně (po skončení podzimu). Uvidíme. Stát se může cokoliv, dnes i zítra. Jsem připraven na všechno,“ prohlásil.
Zprávy ze dne 11. prosince 2025
Chorvatský brankář Dominik Livakovič odmítl být v Gironě dvojkou a v klubu skončil. Prohlásil to trenér španělského celku Míchel, podle kterého třicetiletého fotbalistu zajímá jen účast mistrovství světa, a nikoliv výsledky týmu. „Livakovič je úžasný člověk, ale jeho cíle jsou jiné, než které má Girona,“ citovala Míchela agentura AP. „Chce hrát na mistrovství světa, ne v Gironě. Je upřímný, sám mi to řekl,“ dodal kouč.
V Nantes po pouhých 15 zápasech u týmu skončil trenér Luís Castro. Podle klubového webu předposlední celek francouzské ligy povede do konce sezony Ahmed Kantari.
Zprávy ze dne 10. prosince 2025
Druholigový Prostějov hledá nového trenéra. O jakých jménech se spekuluje? Sportovní ředitel klubu Jiří Balcárek se nechal slyšet, že do týdne chtějí mít jasno. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 9. prosince 2025
Na podzim nastřílel za Plzeň dvanáct gólů ve třech soutěžích, dva z nich v pohárové Evropě. Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi (22) by ale mohl západočeský klub už v zimě opustit. Server sportsboom.com informuje o zájmu několika ostrovních klubů. „V Anglii může být skvělým hráčem,“ cituje agenta Lea Marshe, který se na možném transferu podílí jako zprostředkovatel. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 8. prosince 2025
Záložník Michal Hlavatý by mohl opustit v zimě Liberec. O jeho příchodu uvažují Pardubice. Tato informace zazněla i v pondělním díle Ligy naruby, jako první ji zveřejnil server inFotbal.cz.
Jeden oznámil, že chce odejít z Baníku přes bosenské médium. Druhý konec ostravské mise popsal na sociální síti X. Aniž by jedno či druhé slezský klub oficiálně korigoval. Již je jisté, že dva zahraniční leví beci, Eldar Šehič a Patrick Kpozo, v zimě Bazaly opustí, ale způsob takové komunikace je v profesionální organizaci na pováženou. Více čtěte ZDE >>>
Mluvilo se o něm v superlativech: evropský talent, nevšední hráč, taková slova přicházela. Dokonce jej list The Guardian zařadil do padesátky největších světových talentů narozených v roce 2006. Jenže Divine Teah to i kvůli zdravotním lapáliím rozhodně nepotvrzuje. V Pardubicích, kam ho Slavia poslala na hostování, jeho mise končí. Více čtěte ZDE >>>