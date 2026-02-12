Fotbalové přestupy ONLINE: Boleslav lovila ve Slavii, koupila nigerijského záložníka
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 12. února 2026
Nigerijský fotbalista Bolu Ogungbayi přestoupil z pražské Slavie do Mladé Boleslavi. Kluby o tom informovaly na svých webech. Jednadvacetiletý ofenzivní záložník působil ve vršovickém týmu tři a půl roku. Délku smlouvy Středočeši nezveřejnili.
Vedení fotbalistů Liberce přivedlo z druholigové Vlašimi gólmana Dominika Kúdelčíka. Slovan uzavřel s jednadvacetiletým Slovákem smlouvu do roku 2030. Kvůli zraněnému ramenu zatím nebude k dispozici. Severočeský klub o tom informoval na svém webu.
Fotbalisty Plzně posílil guinejský útočník Mohamed Toure. Dvacetiletý hráč zamířil do Viktorie z týmu finského mistra Kuopion Palloseura a v novém působišti podepsal smlouvu na tři a půl roku. Západočeský prvoligový klub o tom informoval na svém webu.
Dukla oznámila jméno nového trenéra. Tím se stal Pavel Šustr, který se na Julisku přesouvá mládežnické reprezentace Česka U16. Dříve trénoval Zbrojovku či Prostějov.
Německý trenér Thomas Tuchel prodloužil smlouvu u anglické fotbalové reprezentace do domácího mistrovství Evropy v roce 2028.
Zbrojovka Brno oznamuje příchod další zimní posily, kterou se stal jednadvacetiletý Colin Andrew. Talentovaný brankář přestupuje do jihomoravského mužstva z Českých Budějovic, kde si připsal debut v nejvyšší soutěži. V novém působišti podepsal víceletý kontrakt.
Už potřetí během jedné sezony Premier League propustil Nottingham Forest trenéra. Po středeční bezbrankové remíze s Wolverhamptonem skončil Sean Dyche, jeho angažmá trvalo 114 dnů. Fotbalový klub, jemuž patří ve dvacetičlenné tabulce 17. místo, oznámil změnu několik hodin po utkání a může jako první v historii anglické ligy angažovat čtvrtého stálého kouče v jediném ročníku.
„Sean Dyche byl zbaven funkce hlavního trenéra. Děkujeme mu i jeho týmu za úsilí během působení u nás a přejeme hodně štěstí do budoucna. Další informace nyní nebudeme poskytovat,“ uvedli zástupci Nottinghamu v prohlášení.
Čtyřiapadesátiletý Angličan Dyche převzal mužstvo 21. října, kdy byl na sestupové 18. příčce. Před ním trénoval Forest Australan Ange Postecoglou, vydržel ale ještě kratší dobu - pouhých 39 dnů. Jeho předchůdcem byl portugalský kouč Nuno Espírito Santo, ten se rozloučil po třech ligových kolech kvůli napjatým vztahům s majitelem klubu Evangelosem Marinakisem.
Zprávy ze dne 11. února 2026
Třiadvacetiletý liberecký obránce Dominik Mašek velmi pravděpodobné změní soutěž. Má o něj eminentní zájem slovenský Ružomberok s českým trenérem Jaroslavem Köstlem. Mělo by jít o hostování do konce sezony.
Sparta na konci přestupního období angažovala osmnáctiletého útočníka Iversona Negouaie. Téměř dvoumetrový hráč s belgickým pasem, který naposledy působil v mládežnickém týmu La Louviére, bude nejprve působit v druholigové rezervě Pražanů. Letenští o tom informovali na webu. ůJsem moc šťastný, že jsem přestoupil do tak velkého klubu. Těším se, až začnu pracovat s týmem a poznám nové spoluhráče. Nervózní nejsem, jen natěšený dávat góly a přihrávat na ně ostatním. Jsem vysoký hráč, ale na svou postavu technicky dobře vybavený,“ uvedl Negouai, jehož otec působil mimo jiné v Manchesteru City.
Den před koncem uzávěry přestupů se Hradec Králové dohodl se Spartou na hostování pravého obránce Martina Suchomela. Domluva zní na hostování do konce sezony bez opce. Třiadvacetiletý hráč je momentálně zraněný, léči zlomeninu ruky. V pátek se podrobí vyšetření, po kterém bude známo přesné datum návratu.
Novou posilu vítá Mladá Boleslav, do jejích řad míří Christophe Kabongo. Dvaadvacetiletý ofenzivní univerzál zamířil do středočeského prvoligového týmu na hostování do konce sezony z Plzně. Kabongo přišel do Plzně předloni v létě z belgického Lommelu. Vinou zranění kolena musel vynechat prakticky celou uplynulou sezonu. V tomto ročníku zasáhl do 12 ligových utkání, do základní sestavy Viktorie nepatřil. V české nejvyšší soutěži má na kontě 13 startů, na první gól čeká. Prošel českými mládežnickými reprezentacemi, za výběr do 21 let odehrál šest zápasů a čtyřikrát skóroval.
Thomas Frank byl po necelých osmi měsících odvolán z funkce trenéra fotbalistů Tottenhamu, kde vedl i českého brankáře Antonína Kinského. Vedení londýnského klubu oznámilo konec dánského kouče v prohlášení den po domácí porážce 1:2 s Newcastlem, po níž jsou Spurs na 16. místě tabulky anglické ligy jen pět bodů na sestupovým pásmem.
Na trase Uherské Hradiště-Olomouc je živo. Spolu se slovenským obráncem Tomášem Hukem (31) by měl z Androva stadionu do Slovácka podle informací iSportu zamířit také makedonský středopolař Tihomir Kostadinov (29). Záložník Štěpán Langer (25) je blízko odchodu do Zbrojovky Brno, jak už jsme v přestupovém onlinu dříve uváděli.
Italský trenér Roberto de Zerbi skončil po vzájemné dohodě na lavici Olympique Marseille. Francouzský celek prohrál o víkendu v ligovém utkání proti Paris Saint-Germain vysoko 0:5, mezi koučem a některými hráči mělo údajně panovat určité napětí.
Dva dny zbývají do konce zimního přestupového okna v Chance Lize. Čili kdo z českých klubů chce ještě zaregistrovat nějakou posilu, má na to čas do čtvrteční půlnoci. A že variant je více než dost... Deník Sport a web iSport.cz přináší souhrn hráčů, kterých by se „last minute“ šachy mohly velmi brzy týkat. Přehled čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 10. února 2026
Slovácko získalo slovenského fotbalového reprezentanta do 21 let Adriána Fialu. Talentovaný ofenzivní záložník přichází na hostování z Trenčína. Celek z Uherského Hradiště na webu uvedl, že součástí dohody je i opce na přestup. Dvacetiletý Fiala nastoupil do všech šesti dosavadních utkání kvalifikace o postup na šampionát hráčů do 21 let a vstřelil tři branky. Za A-tým Trenčína odehrál 36 soutěžních zápasů, gólově se prosadil jednou.
Jak web iSport.cz s předstihem informoval, do Karviné míří útočník Faycal Papou Konate, který by měl být v MFK náhradou za nedávnou ofenzivní jedničku Abdallaha Gninga. Reprezentant Burkiny Faso, jenž má zkušenosti z Pobaltí a předkola Konferenční ligy, podepsal se Slezany dlouhodobou smlouvu. „Je to další z nadějných fotbalistů, kterému po zdárné adaptaci věříme. Je vysoký a silný v osobních soubojích,“ uvedl sportovní manažer Karviné Lubomír Vlk.
Brankář české reprezentaceMatěj Kovář bude kvůli menšímu zranění několik týdnů mimo hru. Jeho klub PSV Eindhoven o tom informoval na sociální síti X. Zdravotní problémy pětadvacetiletého gólmana by neměly reprezentačnímu trenérovi Miroslavu Koubkovi zkomplikovat nominaci na baráž o postup na mistrovství světa.
Baník Ostrava opouští záložník Christ Tiéhi. Sedmadvacetiletý defenzivní středopolař se předčasně vrací z hostování do maďarského Diosgyöru, odkud by měl odejít na jiné angažmá.
Zprávy ze dne 9. února 2026
Zlín posílil bývalý český reprezentant Jakub Pešek. Dvaatřicetiletý záložník přišel z polského druholigového klubu Wieczysta Krakov a podepsal smlouvu na dva roky. Zlínský klub to uvedl na svém webu.