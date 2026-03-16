Fotbalové přestupy ONLINE: Chelsea má zákaz nakupovat! Od Premier League dostala i pokutu
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 16. března 2026
Chelsea dostala podmíněný roční zákaz přestupů a pokutu ve výši 10,75 milionu liber v souvislosti s dřívějšími porušeními pravidel Premier League. Londýnský klub byl rovněž potrestán okamžitým devítiměsíčním zákazem přestupů z akademie, oznámila Premier League. Sankce souvisejí s informacemi, které lize poskytlo konsorcium vedené americkým podnikatelem Toddem Boehlym poté, co v roce 2022 převzalo klub od ruského miliardáře Romana Abramoviče. Zjistilo se, že v letech 2011 až 2018 byly hráčům, neregistrovaným agentům a dalším třetím stranám vypláceny nezveřejněné platby od třetích stran spojených s klubem.
Zprávy ze dne 12. března 2026
Trenér Graham Potter zůstane u fotbalové reprezentace Švédska až do příštího mistrovství světa. Anglický kouč původně dostal vloni v říjnu jen prozatímní smlouvu do konce kvalifikace o postup na letošní šampionát, vedení švédského svazu ale přesvědčil natolik, že s ním ještě před začátkem baráže podepsalo smlouvu do roku 2030.
Úžasná cesta talentovaného českého brankáře, který v 21 letech pronikl ze Slavie do vrcholných pater Premier League, se v Tottenhamu nečekaně zadrhla. Antonín Kinský vstřebává průšvih na hřišti Atlétika Madrid (2:5). Ve své premiéře v Lize mistrů šel po dvou hrubicích a třech inkasovaných gólech ze hry. Po sedmnácti minutách... Šokující příběh rezonuje fotbalovým světem a ovlivní další kariérní kroky ambiciózního gólmana. Deník Sport a web iSport.cz zjišťoval, co se s ním může dít v létě.
Zprávy ze dne 7. března 2026
Simon Deli ukončil profesionální kariéru. Majitel tří titulů a trojnásobný vítěz poháru se Slavií končí kvůli zdraví. Rozloučení s Delim proběhne v Edenu před nedělním derby.
Zprávy ze dne 6. března 2026
U reprezentace Maroka skončil tři měsíce před začátkem mistrovství světa trenér Valíd Radžradžuí. Podle médií by se měl týmu ujmout Mohamad Uhábí, který loni dovedl Maroko k titulu na světovém šampionátu hráčů do 20 let. Padesátiletý Radžradžuí vedl Maroko čtyři roky. Na mistrovství světa v roce 2022 s ním obsadil čtvrté místo, což je nejlepší africký výsledek v historii.
Zprávy ze dne 4. března 2026
Zbrojovka si pojistila mladého gólmana. Dvacetiletý Ondřej Prodělal, který dosud chytal pouze za béčko, podepsal smlouvu do roku 2029.
Zprávy ze dne 2. března 2026
Bývalý hráč Mladé Boleslavi a Karviné, brazilský obránce Marco Túlio, posílil třetiligové Zápy. 27letý bek hned v prvním utkání v novém angažmá vstřelil gól, kterým Zápy porazily rezervu Jablonce 2:1.
Je to zcela nestandardní, výjimečná, neobvyklá věc. V českém fotbalovém prostředí stoprocentně. Že by podal trenér výpověď a od léta vyhlížel nové angažmá, se tady fakt nestává. Většinou dochází k odvolání či dohodám, což však neplatí pro Ostravu. Kouč druholigového béčka Josef Dvorník, o kterého byl zájem v Dukle, Košicích či Olomouci, to podle informací iSportu v pátek udělal. Oficiální dokument má vedení Baníku na stole, tudíž na Bazalech se bude hledat šéf rezervy. Jde o jedno z hlavních témat nového dílu pořadu Liga naruby.
Zprávy ze dne 26. února 2026
Fotbalisté Mallorky budou bojovat o udržení v La Lize pod vedením trenéra Martína Demichelise. Klub z Baleárských ostrovů dnes oznámil, že s pětačtyřicetiletým koučem podepsal smlouvu do konce sezony s opcí na další rok.
Obránce Štěpán Chaloupek prodloužil smlouvu se Slavií do léta 2030. „Jsem rád, že jsem dostal důvěru. Od trenérů i od celého týmu. Asi jsem si pomohl i nějakým gólem. Jsem vděčný, že můžu podávat dobré výkony na takové úrovni a pomoct týmu jít za cílem, který jsme si na začátku sezony stanovili,“ řekl Chaloupek.
Zprávy ze dne 24. února 2026
Po pouhých čtyřech měsících se mění struktura vedení sportovního úseku SK Sigma Olomouc. Podle informací iSportu končí hlavní skaut Martin Mišovec, který by se měl vrátit do Slavie Praha a k tomu nadále pokračovat u reprezentace U19 jako videoanalytik trenéra Václava Jílka, a přichází Mateusz Sitek z Rakówa Čenstochová.
Hanáci tuhle podobu sportovního úseku, do které patří ještě generální sportovní manažer Pavel Hapal a ředitel rozvoje fotbalu Michal Hrubý, oznámili na konci října. Nyní dojde na Andrově stadionu k transformaci.
Dvouměsíční hledání nového angažmá je u konce, podle informací iSportu podstupuje v úterý Ondřej Zmrzlý zdravotní prohlídku v Górniku Zabrze. Slavia je domluvena s polským klubem na jarním hostování s opcí, záležitost by měla být brzy oficiálně komunikována, pakliže se na poslední chvíli neobjeví nějaký nečekaný problém.
Górnik, který vede slovenský kouč Michal Gašparík a hrají v něm Češi Michal Sáček, Patrik Hellebrand, Lukáš Ambros a Lukáš Sadílek, je v Ekstraklase aktuálně na čtvrtém místě jen o tři body za první Jagiellonií. V sobotu hraje slezské derby v Katovicích, zimní přestupové okno končí v Polsku ve středu. Zmrzlý odehrál v nynější sezoně za Slavii jedenáct prvoligových zápasů, Eden opouští levonohý univerzál po dvou letech.
Mistr světa z roku 2018 Antoine Griezmann by mohl opustit Atlético Madrid a zamířit do zámořské ligy MLS. Podle agentury AFP čtyřiatřicetiletý útočník jedná s Orlandem. Přestupové okno v MLS se zavře 26. března. Znovu se otevře 13. července.
Do Plzně přišel teprve před rokem, skvělými a konstantními výkony už udivuje i na mezinárodní scéně. Amar Memič (25) se stává jedním z nejhodnotnějších členů kádru. Na zahraničních serverech se objevují zprávy o zájmu zajímavých klubů. Podle informací Sportu konkrétní nabídka do kanceláří Doosan Areny zatím nedorazila, situace se může změnit v létě. Zvlášť, pokud se krajní hráč dostane s Bosnou na mistrovství světa. Viktoria na něm může značně vydělat.
Zprávy ze dne 20. února 2026
Pražská Sparta dotáhla příchod 18letého maďarského stopera Viktora Vitályose z klubu MTK Budapešť, za kterého by měla zaplatit více než 1,5 milionu eur (přes 36 milionů korun). Mladý obránce už údajně prošel zdravotní prohlídkou a na Letné podepsal smlouvu, která začne platit v létě. V maďarském klubu během dosavadní kariéry odehrál jen 13 soutěžních utkání a připsal si jednu asistenci, je také pravidelným členem mládežnických reprezentačních výběrů Maďarska.
Pardubický sportovní ředitel Jiří Bílek v rozhovoru pro klubový web odmítl spekulace, které se objevily na sociálních sítích o tom, že klub poptával služby slávistického útočníka Tomáše Chorého. „Uvědomujeme si naše limity a možnosti, proto mi spekulace o jeho možném příchodu přišly úsměvné. Informace se nezakládají na realitě a s aktuální situací klubu nemají nic společného,“ řekl.
Ani informace iSportu, které mimochodem zazněly v úterním pořadu Liga naruby ZOOM, nezaznamenávají ohledně reprezentačního útočníka žádný kontakt mezi kluby. I vzhledem k nadstandardním vztahům majitelů Karla Pražáka a Pavla Tykače. Už v rozhovoru pro Ligu naruby v lednu Bílek prohlásil, že se Východočeši nechtějí pouštět do ustřelených finančních závodů a proto i přes prvotní zájem například nerealizovali příchod Václava Jurečky. Nejlepší střelec ligy Chorý je ještě vyšší platová kategorie a navíc s největší pravděpodobností prodlouží kontrakt v Edenu, který mu končí za rok a půl.
Jiří Boula prodloužil smlouvu s Ostravou. Šestadvacetiletý střední záložník se Baníku upsal do 30. června 2029. Klub o tom informoval na svém webu.
Zprávy ze dne 19. února 2026
Někdejší italský reprezentant Mattia de Sciglio (33) fotbalisty Hradce Králové neposílí, jelikož neprošel zdravotní prohlídkou podmiňující podpis kontraktu. Historický transfer se tak na východě Čech neuskuteční.
Pro klubové webové stránky se k De Scigliovi vyjádřil sportovní ředitel Petr Pojezný: „Mattia se u nás v tomto týdnu podrobil zdravotním testům. Po zvážení všech výsledků a okolností jsme došli k závěru, že by pro náš klub nebyl okamžitou pomocí, což byl primární cíl, pro který jsme ho chtěli angažovat. Hráči i jeho manažerskému týmu děkujeme za vynikající komunikaci a spolupráci." Tímto je hradecký kádr pro jarní část kompletní.
Zprávy ze dne 17. února 2026
Český fotbalista Vladimír Coufal bude dál nastupovat za Hoffenheim. Německý klub na svém webu oznámil, že s třiatřicetiletým reprezentačním obráncem prodloužil smlouvu, která mu měla vypršet po sezoně. Délku nového kontraktu aktuálně třetí tým bundesligy neuvedl.
Coufal přišel do Hoffenheimu v létě po vypršení smlouvy ve West Hamu jako volný hráč. Druhé zahraniční angažmá v kariéře mu zatím nadmíru vychází. Zkušený pravý bek se ihned zabydlel v základní sestavě a s týmem nečekaně bojuje o účast v Lize mistrů.
Anglický reprezentant Bukayo Saka podepsal novou smlouvu s Arsenalem do roku 2031. Díky kontraktu bude nejlépe placeným hráčem klubu. Podle BBC si čtyřiadvacetiletý křídelní hráč vydělá 300 tisíc liber týdně (přes osm milionů korun). Saka přišel v sedmi letech do akademie Arsenalu a je mu věrný celou dosavadní kariéru. Smlouvu měl do příštího roku.