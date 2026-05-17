Fotbalové přestupy ONLINE: Chelsea oznámila nového trenéra, povede ji Xabi Alonso
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 17. května 2026
Novým trenérem fotbalistů Chelsea bude Xabi Alonso. Příchod španělského kouče na Stamford Bridge, o němž už dříve spekulovala média, dnes potvrdilo vedení klubu Premier League. Čtyřiačtyřicetiletý Alonso podepsal v Londýně čtyřletou smlouvu s platností od 1. července. „Chelsea je jedním z největších klubů světového fotbalu a naplňuje mě nesmírnou hrdostí, že jsem se stal trenérem tohoto skvělého klubu,“ řekl Alonso v oficiálním prohlášení. „Z rozhovorů s majiteli a sportovním vedením jasně vyplývá, že sdílíme stejné cíle. Chceme vybudovat tým, který je schopen hrát konzistentně na nejvyšší úrovni a bojovat o tituly,“ dodal.
Zprávy ze dne 16. května 2026
Brankář Tomáš Grigar a obránce Tomáš Vondrášek po sezoně skončí v druholigovém Ústí nad Labem. „Měl jsem pocit, že to vůči nim není spravedlivé. Kdyby byl fotbal spravedlivý, zůstali by. Odvedli pro nás to, co měli. Stavíme ale tým pro první ligu. Přestože na jaře podávali skvělé výkony, nevešli se do toho,“ řekl sportovní ředitel Viagemu Jakub Dobiáš.
Naopak je zájem o útočníka Alana do Marcolina, jenž v zimě po příchodu z druhé portugalské ligy okamžitě začal zářit a dávat góly. „Bude to pravděpodobně historicky největší prodej tohoto týmu. Konkrétní nabídky zatím nejsou, ale evidujeme prvotní zájem od lepších prvoligových klubů. Sledují ho i velké značky. Má u nás dlouhodobou smlouvu a jsme ve výhodné vyjednávací pozici,“ dodal Dobiáš.
Útočník Robert Lewandowski po sezoně odejde z Barcelony. Sedmatřicetiletý polský fotbalista, který v katalánském klubu strávil čtyři roky a získal s ním tři tituly, to oznámil na instagramu. „Je čas jít zase dál. Odcházím s pocitem splněné mise,“ napsal Lewandowski, kterému v létě skončí s Barcelonou smlouva. „Nikdy nezapomenu na lásku fanoušků, které se mi tady od prvního dne dostalo,“ dodal.
Zprávy ze dne 15. května 2026
Brankář Manuel Neuer bude i v příští sezoně chytat za Bayern Mnichov. Čtyřicetiletý kapitán týmu prodloužil smlouvu o další rok, stejně jako jeho náhradník Sven Ulreich. Němečtí šampioni o tom informovali na klubovém webu.
„Vzal jsem si čas na rozmyšlenou a jsem rád, že jsem se takhle rozhodl. S tímhle mužstvem můžeme porazit kohokoliv, každý den se těším na trénink. I v rámci brankářského týmu jsme skvělá parta a vzájemně se posouváme dopředu," uvedl Neuer.
Michael Carrick povede Manchesteru United i v další sezoně, píše renomovaný insider Fabrizio Romano. Bývalý záložník „Rudých ďáblů“ převzal tým v ledno po vyhazovu Rúbena Amorima dočasně a po třech letech je dovedl zpět do Ligy mistrů. Smlovu by měl dostat na dva až tři roky.
Český fotbalista Alex Král po sezoně opustí Union Berlín. Sedmadvacetiletému záložníkovi v létě skončí smlouva a novou nepodepíše. Dvanáctý tým tabulky německé ligy o tom informoval na klubovém webu. Král má na kontě 48 startů za národní tým, naposledy byl nominován v říjnu. Nový reprezentační trenér Miroslav Koubek ho zatím nepovolal a nezařadil ho ani do širšího výběru 54 hráčů na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku.
Zprávy ze dne 14. května 2026
Slovenskou fotbalovou reprezentaci po 14 letech znovu povede Vladimír Weiss. Jednašedesátiletý kouč nahradil Itala Francesca Calzonu, jenž skončil po neúspěšné baráži o mistrovství světa a svaz s ním neprodloužil smlouvu. Weiss na dnešní tiskové konferenci řekl, že se těší na výzvu. Smlouvu dostal do konce listopadu 2027 s opcí na případnou baráž nebo účast na Euru 2028.
Reprezentační tým vedl jeden z nejúspěšnějších slovenských odborníků do ledna 2012 čtyři roky. Je dosud jediným trenérem, který se Slováky postoupil na závěrečný turnaj MS a v roce 2010 v JAR s ním navíc vybojoval osmifinále.
„Přicházím po Francescovi Calzonovi, který dal pečeť mužstvu, změnil hru na vysoký presink, hra má svoji tvář. Těším se na práci, těším se na výzvu," řekl Weiss s tím, že zároveň cítí obrovskou zodpovědnost.
Vítězslav Jaroš by se měl v létě vrátit do Liverpoolu, Ajax se měl podle deníku Algemeen Dagblad rozhodnout neprodloužit jeho hostování. Český brankář si v průběhu sezony uzmul roli jedničky, v únoru se ale vážně zranil a od té doby nechytal. V kádru anglického velkoklubu pro něj bude velmi složité dostat se na hřiště. Stálá jednička Alisson má smlouvu ještě na jednu sezonu, na Anfieldu počítají do budoucna s Gruzíncem Giorgim Mamardašvilim. Nabízí se tak další hostování, či přestup. Jaroš by měl být součástí velkého zemětřesení v Ajaxu, který by v létě mohlo opustit až 17 hráčů.
Zprávy ze dne 13. května 2026
Podle informací iSportu poslala Plzeň do ukrajinského klubu Karpaty Lvov nabídku na Baboucarra Falla. Kolik je ochotný třetí tým Chance Ligy za třiadvacetiletého Gambijce dát?
Zprávy ze dne 12. května 2026
Je to věc čerstvá, určitě se bude ještě vyvíjet a třeba se i otočí úplně jako v létě s (ne)zájmem o Erika Prekopa. Každopádně teď se má situace ohledně Tomáše Chorého tak, že je po rozhodnutí předsedy Jaroslava Tvrdíka útočník vyřazen z kádru Slavie a může si hledat nové angažmá. V Česku? Vzhledem k reprezentantově základní měsíční gáži, kterou informace iSportu odhadují na 1,5 milionu korun, to bude složité. Ne však nereálné.
Zprávy ze dne 11. května 2026
Plzeň vyhlíží zajímavou letní posilu. Podle informací srbských médií, které potvrzují i zdroje iSportu, by na západ Čech mohl zamířit ghanský křídelník Douglas Owusu (20). Mladý ofenzivní hráč působí v současné době v CZ Bělehrad, v aktuální ligové sezoně má na kontě devět gólů a dvě asistence. Cena by mohla převyšovat čtyři miliony eur (100 milionů korun).
Zprávy ze dne 7. května 2026
Renomovaný italský novinář Nicolo Shira (přes 396 tisíc sledujících na síti X) ve čtvrtek dopoledne informoval o tom, že Rafiu Durosinmi (23) může v létě opustit italskou Pisu. Klub sestupující ze Serie A je explzeňského forvarda, který do klubu přišel v zimě, připravený uvolnit po pouhém půlroce.
Pisa nigerijského útočníka hodlá pustit za částku mezi osmi až deseti miliony eur (až 250 milionů korun). Za podobnou sumu odcházel v lednu z Plzně a stal se nejdražší posilou italského klubu. Durosinmi se po přesunu na Apeninský poloostrov příliš nechytil. Od zimy odehrál 12 zápasů, vstřelil jedinou branku hned při svém debutu v lednu proti Atalantě. V půlce března v utkání proti Cagliari dostal červenou kartu. Po dvouzápasovém trestu už se do sestavy příliš nedostával, brzdilo ho i svalové zranění. V italských médiích už se spekuluje o nových zájemcích, možný je přesun do Turecka.
Německý obránce Niklas Süle z Borussie Dortmund po sezoně ukončí kariéru. Pětinásobný bundesligový šampion a vítěz Ligy mistrů to oznámil v podcastu Spielmacher. Třicetiletý Süle si v dubnu poranil koleno a i když nakonec nešlo o nic vážného, vzal to jako znamení, že je čas skončit. V Dortmundu působil od léta 2022 a po probíhající sezoně mu končí smlouva.
Zprávy ze dne 6. května 2026
Někteří už přerostli své kluby, jiní si o větší šanci teprve říkají. Letní přestupové okno 2026 se blíží a Chance Liga znovu nabízí jména, která budou řešit svou budoucnost. Zájem ze zahraničí, tlak domácí špičky i otázka správného načasování - právě tyhle faktory budou v následujících týdnech rozhodovat.
Zprávy ze dne 5. května 2026
Baník rozšiřuje sportovní úsek klubu. Přichází bývalý trenér Slovácka Michal Kordula, který tak bude pracovat pod šéfem sportovního oddělení Luďkem Mikloškem, a zaujme pozici sportovního manažera.
O Erminu Mahmičovi z Liberce se hodně mluví a to nejen v souvislosti s jeho gólem do sítě Slavie. Mohl by být jednadvacetiletý záložník právě posilou týmu, který má blízko k obhajobě titulu?. „Jednu věc vám můžu v životě garantovat, že nebude,“ odmítl v pořadu Tiki Taka na Oneplay Sport majitel Liberce Ondřej Kania. Ví však, že těžko udrží hráče, který se s reprezentací Bosny podívá pravděpodobně na mistrovství světa. „Ve všech ukazatelích je ustřelenej, je to obrovský talent. Je potřeba, aby přestoupil někam, kde ho mohou posunout ještě o úroveň výš. Do herního stylu Slavie by vůbec nezapadal. Potřebuje volnost.“ Před kamerami Kania i naznačil cenovku. „Minimálně šest milionů eur,“ prohlásil.
Minimálně na dvou adresách je v úvahách comeback inteligentního střelce, který ligu zaujal v dresu Slovanu Liberec. Luka Kulenovič s pravděpodobností blížící se sto procentům skončí v nizozemském Heraclesu, který spadne z ligy, v jejíž tabulce sedí na poslední osmnácté příčce. V Česku už forvard zaujal.
Zprávy ze dne 2. května 2026
Brankář Baníku Martin Jedlička, který v Ostravě aktuálně hostuje z Plzně, se po zápase s Mladou Boleslaví (0:0) vyjádřil ke své budoucnosti. Ve Slezsku by rád zůstal i nadále.
Martin Jedlička o příští sezoně: "Chci zůstat v Baníku. Klub taky chce, abych zůstal. Je mi tady dobře."— Michal Kvasnica (@MichalKvasnica) May 2, 2026
Zprávy ze dne 1. května 2026
Stačila jediná sezona v Premier League, aby se bývalý slávista dostal do spojení s fotbalovým velikánem. O El Hadjiho Malicka Dioufa z West Hamu, který momentálně bojuje o záchranu soutěže, se podle informací anglického deníku The Guardian zajímá Manchester United.