Fotbalové přestupy ONLINE: Co bude s Almásim? Tijani na odchodu ze Slavie
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 27. května 2026
V následujících týdnech se rozhodne o budoucnosti útočníka Ladislava Almásiho. Hráči Baníku končí smlouva a zřejmě bude mít hned několik možností. Dlouhodobě se na něj vyptává Jaroslav Veselý, jehož Bohemians budou útočníka pro příští sezonu rozhodně hledat. Dle nejnovějších zpráv se ale začalo významně spekulovat o odchodu sedmadvacetiletého Slováka do Maďarska. Jedním ze zájemců má být budapešťský Vasas, vítěz uplynulé druholigové sezony. Almási v této sezoně vstřelil za Baník tři branky, pak dlouho laboroval se zraněním.
Dánský brankář Kasper Schmeichel ukončil kvůli zranění ramena v 39 letech kariéru. Gólman Celtiku Glasgow to oznámil v rozhovoru pro dánskou televizní stanici TV2. „Rozhodl jsem se tak po konzultacích s několika chirurgy a specialisty, kteří mi řekli, že na návrat a chytání na nejvyšší úrovni můžu zapomenout,“ řekl Schmeichel, který si rameno poprvé zranil loni v reprezentaci. Kasper je synem brankářské legendy Manchesteru United Petera Schmeichela, do velkého fotbalu však vstoupil v Manchesteru City. Působil i v Leedsu, Nice, Anderlechtu a hlavně Leicesteru, se kterým v roce 2016 získal senzační titul. Další dva přidal s Celtikem.
Útočník Muhamed Tijani zřejmě definitivně opustí Slavii. Mohutný útočník zažil výborné jaro na hostování v maďarské Nyíregyháze, kde nastřílel osm gólů, a ve stejné lize by měl pokračovat. Podle informací webu iSport se pětadvacetiletý útočník přesune do maďarského Újpestu, mělo by jít o přestup. Spekulovaná cena je jeden milion eur.
Zprávy ze dne 26. května 2026
Veljko Birmančevič si maloval velkolepé angažmá v jedné z top 5 lig, jeho působení ve španělském Getafe se ale podle všeho smrskne na pouhý půlrok. Neprosadil se do základní sestavy, nastoupil jen do šesti soutěžních zápasů a jedinkrát se objevil v zahajovací jedenáctce. Teď se podle španělských médií vrátí do Sparty, španělský celek údajně nevyužije opci na trvalý přestup, která měla činit téměr 100 milionů korun.
Nizozemský útočník Donyell Malen se stal hráčem AS Řím, kde už v této sezoně hostoval z Aston Villy. Italský tým obsadil v lize třetí místo a kvalifikoval se do fotbalové Ligy mistrů, čímž vstoupila v platnost opce. Římský klub tak za Malena musel podle médií zaplatit 25 milionů eur (přes 606 milionů korun).
Bývalý reprezentační útočník Tomáš Pekhart ukončil v den svých 37. narozenin fotbalovou kariéru. Naposledy hrál za pražskou Duklu, která v sobotu sestoupila z první ligy. Své rozhodnutí oznámil Pekhart na instagramu. „Fotbal mi dal víc, než jsem si kdy dokázal představit,“ uvedl bývalý útočník Slavie, Jablonce a Sparty, jenž má za sebou řadu zahraničních angažmá. Výraznou stopu zanechal v Legii Varšava, které pomohl ke dvěma mistrovským titulům a v sezoně 2020/21 byl králem střelců polské ligy.
Útočník Baboucarr Faal (23) je blízko přestupu do Plzně, informace ze zahraničních médií potvrzují i zdroje Sportu. Mladý útočník z Gambie působil poslední dvě sezony v ukrajinské lize, v minulém ročníku odehrál za Karpaty Lvov 10 ligových zápasů s bilancí 2+4. Výstupní klauzule má mít hodnotu 3 miliony eur (přibližně 75 milionů korun). Viktoria má s ukrajinským klubem finišovat jednání. Hrotový forvard je jedním z hlavních plzeňských cílů pro letní transferové okno, stal by se jednou z nejdražších posil klubu. Vyhlédnutého měla i křídelníka Douglase Owusu (20) z Crvene Zvezdy Bělehrad. Ghanský útočník ale neměl projít lékařskou prohlídkou.
Už minulý týden web iSport.cz popisoval chystaný letní třesk ve Slavii jako největší obměnu kádru za působení majitele Pavla Tykače. Kouč Jindřich Trpišovský to po konci sezony potvrdil a ještě rozsah řezu rozšířil na „nejvýraznější za osm let, co je ve Slavii“. Následně se rozjelo přestupové tornádo. Kdo a za jakých podmínek do Edenu už přišel a jaká další jména se skloňují? A kdo naopak nové krvi bude muset vyklidit místo? Více čtěte ZDE >>>
Dominik Pech bude i nadále hrát za Young Boys Bern. Devatenáctiletý záložník odešel do švýcarského klubu před rokem ze Slavie na hostování, nyní Young Boys uplatnili opci na přestup. Podle klubového webu podepsal Pech smlouvu do roku 2030.Pech v lize debutoval za Slavii už v 16 letech. Podílel se na loňském mistrovském titulu, zahrál si i v Evropské lize. Na kontě má 14 ligových utkání a jednu vstřelenou branku, je členem reprezentace do 21 let.
Za Young Boys odehrál 37 soutěžních zápasů, dvakrát skóroval. Sedmnáctinásobný švýcarský šampion skončil v lize na šestém místě, v Evropské lize nepostoupil do vyřazovací části.
Zprávy ze dne 25. května 2026
Tomáš Souček naznačil, že by ve West Hamu mohl zůstat i po sestupu z Premier League. Jednatřicetiletý záložník označil pád do druhé anglické ligy za jeden z nejhorších okamžiků v kariéře. Na sociální síti X uvedl, že „Kladiváři“ musejí zůstat jednotní a vrátit se mezi elitu. „Jsem zdrcený kvůli našim fanouškům, všem v klubu a kvůli tomu, co to znamená po sedmi letech ve West Hamu a v Premier League. Zasloužili jste si od nás něco lepšího. Děkuju, že jste s námi stáli i v těch nejtěžších chvílích,“ uvedl Souček, který působí ve West Hamu od ledna 2020. S londýnským klubem má smlouvu ještě na rok. V posledních dnech se spekulovalo o jeho možném návratu do pražské Slavie, odkud do Anglie zamířil. Jak je pravděpodobné, že na takový scénář dojde? Více čtěte ZDE>>>
Alex Král by mohl zamířit zpět do Španělska. O jeho služby údajně projevilo zájem madridské Rayo Vallecano, mělo mu nabídnout kontrakt na tři roky. Osmadvacetiletému záložníkovi končí smlouva v Unionu Berlín a od léta bude volným hráčem. Španělskou La Ligu dobře zná, sezonu 2024/25 strávil na ročním hostování v Espanyolu Barcelona.
Slavia krouží kolem Danijela Šturma ze Sigmy, ta chce za křídelníka rekordní sumu. Více čtěte ZDE >>>
Trenér Antonio Conte po posledním kole Serie A potvrdil konec u fotbalistů Neapole. Podle médií by se měl znovu ujmout italské reprezentace, kterou už vedl v letech 2014 až 2016. „Před měsícem jsem zavolal předsedovi klubu a řekl mu, že začínám mít pocit, že náš projekt se blíží ke konci. Selhal jsem, protože jsem všechny v klubu nesjednotil,“ řekl šestapadesátiletý kouč.
Slavia přivádí posilu na post gólmana. Podle renomovaného italského novináře Fabrizia Romana kupuje pražský klub Nazara Domčaka. Jde o talentovaného devatenáctiletého ukrajinského gólmana, po kterém toužil i francouzský klub Lille, ale Domčak zvolil přestup do hlavního města Česka. Slavia za něj Karpatu Lvov zaplatí 5 milionů eur (121 milionů korun).
Zprávy ze dne 24. května 2026
Ne, zatím na úrovni klubů k žádné dohodě - navzdory spekulacím některých médií - nedošlo. Podle informací iSportu ještě Sigma Olomouc neodsouhlasila přestup Danijela Šturma do Slavie, konsenzus je pořád daleko. Ano, mistr má o sedmadvacetiletého křídelníka zájem, je pravděpodobné, že by se chtěl stěhovat i Slovinec, nicméně Hanáci se zatím vůbec neblízí představě SKS. V nejbližších dnech se to může změnit, pokud pražský klub „přitlačí“, nicméně v tuhle chvíli (v neděli večer) ještě transfer zdaleka uzavřený není.
V létě to bude ve Slavii rachot. Mistr se chystá na nejvýraznější obměnu kádru za osmiletého fungování Jindřicha Trpišovského. V plánu je řada odchodů, rozpracovaných je několik nových hráčů. A pozor! Jedním z nich může být i exkapitán reprezentace Tomáš Souček. „Pokud by slávistickou variantu zvažoval, zájem bychom určitě měli,“ pronesl trenér sešívaných. Rozhovor s Jindřichem Trpišovským čtěte ZDE>>>
Kouč fotbalistů Plzně Martin Hyský připustil po posledním utkání v sezoně změny v kádru, kde pravděpodobně nezůstane dvojice Tom Slončík, Daniel Vašulín. „U nich je vysoká pravděpodobnost, že Plzeň opustí.“ Celý rozhovor s Hyským čtěte ZDE>>>
Výhra 2:1, perfektní góly, otočka ve skóre, znovu prakticky plný stadion. Všechny tyto záležitosti týkající se duelu Sparty s Hradcem Králové, největším pozitivním překvapením ligy, však překonala chvíle pár minut před koncem. Z letenského placu šel na lavici Kaan Kairinen, jeden ze symbolů poslední éry. Šlo o jeho loučení s českou ligou? „V tenhle moment je hráč Sparty, víc říct nemůžu. Znám ho dlouho, myslím, že má kvalitu na to, aby hrál i v lepší lize. Ale to není otázka na mě,“ řekl trenér Brian Priske. Už minulé léto byl středopolař blízko přesunu do bundesligy, akce však nakonec padla, ale on sám netají, že by si rád vyzkoušel slovutnější soutěž. Více čtěte ZDE>>>
Je to dost možná jeden z nejlepších individuálních příběhů této sezony. Jen pár dní dělilo Pavla Kačora od toho, aby šel na hostování z Karviné do druhé ligy, ale zůstal, stal se v devatenácti letech oporou týmu a pomohl k historické výhře k poháru. Pohádku dovrší dlouho očekávaným přestupem. Talentovaného křídelníka podle informací iSportu přivede Slavia, ve které už dříve působil. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 23. května 2026
Nechtěl být konkrétní, co se týče posilování či jednání s potenciálními trenéry. Přesto Pavel Hapal, (dočasný?) kouč Sigmy, o dvou odchodech z olomouckého kádru po výhře 4:0 nad Karvinou mluvil. „Jediný, u koho je jisté, že u nás končí, je Muritala, jemuž vyprší smlouva. Už jsme se s ním nějakým způsobem rozloučili. To samé Digaňa,“ řekl. Nigerijský forvard Yunusa Muritala je po vážném zranění kolene, slovenský brankář Tomáš Digaňa se nikdy nedokázal prosadit do užšího kádru áčka.