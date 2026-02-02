Fotbalové přestupy ONLINE: Čtvrtý Čech v Hoffenheimu? Přesun Eduarda má být blízko
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE. V pondělí 2. února se uzavírají přestupy v největších evropských ligách.
Zprávy ze dne 2. února 2026
V pondělí 2. února je poslední den pro přestupy v nejlepších evropských ligách.
Termíny uzavírky okna:
- 20:00 - Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1
- 0:00 - La Liga
Yannick Eduardo by měl rozšířit českou kolonii v Hoffenheimu. Dvacetiletý útočník a člen reprezentační jednadvacítky by měl do bundesligového klubu zamířit z druholigového nizozemského Dordrechtu. Informovala o tom stanice Sky Sport.
Eduardo v Dordrechtu hostuje z Lipska, nizozemský klub by jej měl vykoupit a následně prodat do jiného bundesligového celku. Pokud se transfer podaří dotáhnout, talentovaný český útočník doplní trojici krajanů v Hoffenheimu. Za aktuálně třetí celek německé ligy nastupují obránci Vladimír Coufal s Robinem Hranáčem a momentálně zraněný útočník Adam Hložek.
Zprávy ze dne 1. února 2026
Kapitán Dukly Jan Peterka se vrací domů do Ústí nad Labem. A to nejen jako hráč.
Ondřej Zmrzlý již přes měsíc hledá angažmá, Slavia s ním přestala počítat a levý bek se připravuje s béčkem. Nicméně zájemce šestadvacetiletý fotbalista má, nově se na něj podle informací deníku Sport vyptává Schalke, lídr druhé německé bundesligy.
Stále platí také interes Kielu, nicméně klub z Gelsenkirchenu má Zmrzlého v posledních dnech na radaru rovněž. Shoduje se na tom několik redakčních zdrojů. Schalke chce pro jarní boje o postup ještě svůj kádr rozšířit, a proto po útočníkovi Sparty Janu Kuchtovi, před kterým nakonec upřednostnilo Edina Džeka, obrátilo svou pozornost do Prahy znovu. Pokud bude chtít Zmrzlého přivést, musí to stihnout do pondělní půlnoci, kdy v Německu končí zimní přestupové období.
Ve hře je pořád i odchod do polského Górniku Zabrze a Sigmy, která je se Slavií na rozdíl od ostatních adres domluvená na podmínkách transferu. Nicméně Hanáci se ještě se svým odchovancem osobně nesešli a nedojednali podobu případné smlouvy.
„Musí nám to celkově dávat smysl,“ prohlásil ve čtvrtek olomoucký předseda Ondřej Navrátil. Podle posledních zpráv to nevypadá, že by na Andrově stadionu o Zmrzlého nějak extra stáli. Situaci sondují i celky z Maďarska, tam se transferové okno zavírá až 14. února.
Zprávy ze dne 31. ledna 2026
Hradec Králové se stále rozhlíží po posilách. Zájem má o sparťanského wingbeka Martina Suchomela. A to navzdory aktuálnímu zranění ruky. V řešení je údajně také návrat Jana Mejdra z Hansy Rostock.
Sedm posil, sedm národností. Ale taky deset odchodů. Zima na Andrově stadionu byla po všech směrech bláznivá, Olomouc kádr nabušila fotbalisty za miliony eur. Když nevyjde cíl v podobě první šestky? „Tak máme krásný půlrok na sehrání pro příští sezonu,“ zůstává v klidu předseda Sigmy Ondřej Navrátil, jenž před startem jarní části Chance Ligy několikrát vyjádřil kouči Tomáši Janotkovi důvěru. Na kolik přesně noví hráči Hanáky přišli? Kdo byl nejdražší a kdo byl dělán jako prospekt do budoucna? Jedná se o částky bez bonusů. Více čtěte ZDE>>>
Mistr severoamerické fotbalové ligy MLS Inter Miami získal mexického reprezentanta Germána Berterameho. Nový spoluhráč Lionela Messiho na sebe upozornil v dresu Monterrey, v němž ve 153 soutěžních zápasech nastřílel 68 gólů.
Zprávy ze dne 30. ledna 2026
Norský záložník Oscar Bobb přestoupil z Manchesteru City do Fulhamu, aby měl větší herní vytížení před letním mistrovstvím světa. Londýnský klub za dvaadvacetiletého fotbalistu zaplatil podle britských médií 27 milionů liber (téměř 759 milionů korun). Bobb se v novém působišti dohodl na smlouvě na pět a půl roku.
Daniel Fila změnil v druhé italské lize působiště. Třiadvacetiletý český útočník odešel z Benátek na půlroční hostování do Empoli, uvedl klub z Toskánska na sociálních sítích. Součástí dohody není opce na přestup, takže se brněnský rodák po sezoně vrátí.
Po osmi letech odejde německý reprezentant Leon Goretzka z Bayernu Mnichov, s kterým míří za sedmým bundesligovým titulem. Oznámil to sportovní ředitel klubu Christoph Freund. Třicetiletý záložník, kterému v létě vyprší smlouva, chce vyzkoušet zahraniční angažmá. Už nyní o něj mělo zájem Atlético Madrid, které za Goretzku nabídlo pět milionů eur (přes 121 milionů korun). Nakonec se ale přestup neuskutečnil.
Artis Brno oficiálně oznámil přestup Daniela Švancary ze Zbrojovky.
Z Ostravy do Indonésie. Záložník Christian Frýdek skončil v ostravském Baníku a zamířil do exotiky. Šestadvacetiletý hráč se připojil k týmu Garudayaksa FC, který působí ve druhé indonéské lize.
Zprávy ze dne 29. ledna 2026
Dřívější informace iSportu se potvrdily. Fotbalisty Sparty posiluje pravý obránce Oliver Sonne z Burnley. Pětadvacetiletý rodák z Dánska, který ovšem reprezentuje Peru, přichází z Premier League na hostování do konce probíhající sezony. „Přivádíme hráče, který splňuje naše nároky na intenzitu, dynamiku a odvahu v ofenzivě. Zároveň je velmi disciplinovaný směrem dozadu,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Rosický pro klubový web. VÍCE čtěte ZDE>>>
Gólman Vojtěch Vorel bude v jarní části sezony hostovat ze Sparty v Mladé Boleslavi. Kluby o tom informovaly na svých webech. Devětadvacetiletý hráč už za středočeský tým odchytal dva přípravné zápasy. Vorel během loňského jara hostoval v Pardubicích, jimž v baráži s Chrudimí pomohl udržet nejvyšší soutěž. Po návratu do Sparty se celý podzim připravoval individuálně mimo letenský tým. V Mladé Boleslavi se pokusí nahradit Aleše Mandouse, který ukončil hostování ze Slavie a poté přestoupil do Pardubic.
Kromě již několikrát zmiňovaných sedmi akvizic do olomouckého áčka by podle informací deníku Sport měl posílit i třetiligový B-tým Sigmy, a to perspektivním Slovákem. Do kádru kouče Romana Westa míří osmnáctiletý brankář Adrián Malovec z italského Cremonese, mládežnický reprezentant by v případě nouze mohl chytat i za dorosteneckou devatenáctku. Rezerva Hanáků je v tabulce MSFL na pátém místě, na vedoucí Třinec ztrácí devět bodů. Jak na začátku ledna přiznal trenér Tomáš Janotka, postup by byl fajn, ale vzhledem ke ztrátě nejde letos o absolutní prioritu. I proto odešli Adam Dohnálek, Denis Kramář a Václav Zahradníček hostovat do druholigového Prostějova.
Olomouc ještě pořád hledá hráče do útoku, zužování kádru bude podle informací z tiskové konference pokračovat.
Na setkání s ostravskými fanoušky majitel Baníku Václav Brabec popsal některé aktuality týkající se kádru. „Na Almásiho přišla nabídka, ale odmítli jsme,“ poodkryl miliardář situaci kolem slovenského útočníka, který zůstane v kádru. Naopak brankář Dominik Holec je v béčku. „Řeší osobní problémy, nerad bych je rozvíjel,“ řekl.
Co se týče stopera Pabla Ortíze, chválil ho Slezanům bývalý spoluhráč z Houstonu Ondřej Lingr. „Bohužel má handicap v soubojích,“ uznal boss. „A Kante? Měl být jinde. Když jsme po kontrole v nemocnici věděli, že je zranění Sinjavského blbé, zavolal jsem Jaroslavu Tvrdíkovi, že potřebuji pomoci. On mi odepsal, že ten klub ruší a je rád, že mi může pomoct. Druhý den seděl Kanté ve vlaku do Ostravy,“ podotkl Brabec.
V létě zhruba 100 milionů za Ghaliho a Berana, v zimě dalších cca 225 milionů za hráče jako Šturm, Sejk, Baráth nebo Krivak. „Sledujeme něco výjimečného i na současné poměry v českém fotbale,“ říká v novém díle pořadu iSkaut o fotbalových posilách olomoucké Sigmy redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica.
Zprávy ze dne 28. ledna 2026
Jaká je aktuální situace ohledně návratu Ondřeje Zmrzlého do Olomouce?