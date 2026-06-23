Fotbalové přestupy ONLINE: Další posila pro Zbrojovku. Álvarez chce pryč z Atlétika
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 23. června 2026
Argentinský fotbalista Julián Álvarez chce odejít z Atlétika Madrid. Šestadvacetiletý útočník promluvil po pondělním vítězství Argentiny 2:0 nad Rakouskem na mistrovství světa v Dallasu. Nejlepší pro všechny strany je přestup, řekl televizi ESPN. O Álvareze se ve Španělsku zajímá jak Real Madrid, tak mistrovská Barcelona.
Do Zbrojovky Brno přestoupil z pražské Slavie stoper Eric Hunal. Jednadvacetiletý fotbalista a mládežnický reprezentant podepsal v týmu nováčka první ligy víceletou smlouvu. Zbrojovka to oznámila na svém webu.
Hunal působil ve Slavii od deseti let a postupně se vypracoval v oporu dorosteneckých výběrů a nakonec i B-týmu. Vloni v létě přestoupil do Dukly, za niž debutoval v první lize a připsal si v uplynulé sezoně nejvyšší soutěže 22 startů. Klub z Edenu po ročníku, v němž Dukla sestoupila, využil právo na zpětný odkup hráče, po návratu ale hned míří do kádru vítěze druhé ligy.
Zprávy ze dne 22. června 2026
Dvaatřicetiletý záložník Robert Hrubý by měl podle informací iSportu posílit druholigovou Viktorii Žižkov. Poslední tři sezony strávil v Bohemians, předtím hrál i za Zlín nebo Baník. K oficiálnímu představení na nové adrese by mělo dojít brzy.
Web iSport už se předstihem informoval, že novým trenérem fotbalistů Karviné se stane Roman West. Den před startem letní přípravy jej klub oficiálně představil, čtyřiačtyřicetiletý kouč tak nahrazuje Marka Jarolíma. Karvinou už dobře zná, v minulosti tam působil v mládeži. „Těším se nejen zpátky do nejvyšší soutěže, ale hlavně do Karviné – do známého prostředí. Beru to jako životní šanci,“ prohlásil krátce po podpisu smlouvy nový hlavní trenér MFK.
Hradec oficiálně představil Tomáše Wiesnera. O zájmu Východočechů o bývalého hráče Sparty už iSport v minulých dnech informoval. Osmadvacetiletý krajní obránce se do Česka vrací po angažmá v americkém Houstonu.
Další posilou Zlína je konžský mládežnický reprezentant Prince Mbatshi Mukuba. Dvacetiletý obránce přichází z Lyonu, kde nastupoval v minulé sezoně za B-tým v páté nejvyšší soutěži. Podle klubového webu podepsal se „Ševci“ smlouvu na dva a půl roku. „Jde o mladého stopera, který může hrát i na kraji nebo na pozici defenzivního záložníka,“ uvedl zlínský sportovní manažer Pavel Hoftych.
Novým trenérem Lipska se stal Martín Demichelis, který na lavičce třetího týmu uplynulého ročníku bundesligy vystřídal překvapivě odvolaného Oleho Wernera. Vedení klubu oznámilo, že pětačtyřicetiletého argentinského kouče vyplatilo z angažmá u týmu Mallorky a uzavřelo s ním smlouvu na dva roky.
Další přesun na trase Slavia - Liberec! Podle informací serveru inFotbal.cz na sever Čech odchází dlouholetý hráč a kapitán sešívaných Jan Bořil. Klub z Edenu mu nabízel pozici hrajícího trenéra a asistenta u druholigové rezervy, to ale Bořil odmítl. Po konci smlouvy tak zamíři právě do Slovanu.
Slavia je blízko další už dříve avizované posile. Podle polských médií je prakticky dokončen přestup ofenzivního univerzála Oskara Kubiaka z Arky Gdyně, polského klubu, se kterým Slavia uzavřela partnerství. Informace webu iSport to potvrzují. Devatenáctiletý talent by se měl brzy zapojit do přípravy pod Jindřichem Trpišovským a zabojuje o místo v kádru na další sezonu.
Liberec posílil křídelník Vénuste Baboula ze slovinského klubu NK Bravo. Sedmadvacetiletý reprezentant Středoafrické republiky podepsal pod Ještědem smlouvu do konce června 2030. „Když mě Slovan kontaktoval, měl jsem radost. Je to pro mě krok dopředu a jsem za to rád. Přicházím se učit, zlepšovat se a pomoct týmu kvalifikovat se do Evropy. Co se týče osobních cílů, chci se prosadit do základní sestavy, podávat dobré výkony, střílet co nejvíce gólů a být produktivní pro svůj tým,“ prohlásil Baboula, který může nastupovat na pozici levého i pravého křídla.
Marek Kejř, kapitán Chrudimi, by se měl stát posilou druholigového Prostějova, kam si ho přivádí nový trenér Bohuslav Pilný. Čtyřiadvacetiletý záložník přichází z klubu, který nezískal licenci a řeší také problémy kolem korupční kauzy.
Zprávy ze dne 21. června 2026
Na českém přestupovém trhu se udála kuriózní situace. Slovan Liberec sice dle platných řádů podepsal smlouvu s Lukášem Hůlkou, kterému skončila smlouva v Bohemians, nicméně se s Klokany nedohodl na předčasném připuštění k tréninku v novém klubu. Příprava na novou sezonu sice už začala, ale Hůlka má v Ďolíčku platnou smlouvu až do 30. června. Hráč se tak musel vrátit do Prahy. „Opomenutí, ke kterému z naší strany došlo, je nepřijatelné a vyvodíme z něho v klubu interní důsledky,“ řekl generální ředitel Jan Nezmar v omluvě, kterou Slovan zveřejnil na webu.
Filip Panák se ve Spartě přesouvá do B-týmu, který bude v nové sezoně hrát třetí ligu. Třicetiletý stoper a bývalý kapitán Letenských bude plnit roli mentora mladých hráčů. Se Spartou získal dva tituly a zahrál si Ligu mistrů. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 20. června 2026
Sivert Mannsverk se stal kmenovým hráčem Sparty. Čtyřiadvacetiletý norský záložník po ročním hostování nastálo přestoupil z Ajaxu Amsterdam a podepsal na Letné víceletou smlouvu. „Jsem nadšený, že tady můžu být. Věřil jsem, že vyjednávání mezi kluby dobře dopadnou a Spartě se podaří přestup dotáhnout. Už se těším, až kluky zase uvidím,“ uvedl Mannsverk pro klubový web. Více o detailech transferu čtěte ZDE >>>
Fotbalisty Liberce posílil senegalský defenzivní záložník Fallou Faye. Dvacetiletý hráč přestupuje ze Slovinska, naposledy působil v klubu NK Bravo. U Nisy podepsal smlouvu do roku 2031, uvedl Slovan na webu. Podle spekulací médií se přestupová částka pohybuje kolem milionu eur, což z Fayeho dělá druhý nejdražší přestup v historii klubu.
Artis Brno po Adamu Petrákovi posílil 28letý stoper David Šimek z Pardubic. „David je velmi silný v osobních soubojích při standardkách na obou stranách hřiště. I jeho, stejně jako Adama Petráka, jsem kdysi v Příbrami nasadil do jeho premiérového ligového duelu," dodal kouč Nádvorník.
O jabloneckého Davida Puškáče podle informací iSportu stojí Slovácko. Třiatřicetiletý útočník patří do kategorie hráčů z kádru trenéra Luboše Kozla, kteří si již nějakou dobu mohou hledat nové angažmá, a právě celek z Uherského Hradiště zatím vyvíjí největší aktivitu.Puškáč působí na severu Čech dva roky, za Jablonec vstřelil šest prvoligových gólů. Nyní by se mohl vrátit do východní části republiky, odkud pochází.
Fotbalisty Olomouce povede i do nové sezony jako trenér Pavel Hapal. Jeho novými asistenty budou Portugalec Jaime Monroy, Polák Radoslaw Bella a Filip Rydval. Změny budou i na další pozicích v realizačním týmu, uvedla Sigma na webu. Hapal je v klubu generálním sportovním manažerem a po dubnovém odvolání Tomáše Janotky dokončil minulou sezonu také jako trenér prvního týmu. Dosavadní asistenti Ivo Gregovský a Michal Vepřek u týmu končí. První míří do struktur FAČR, druhý k mládeži Sigmy.
Olomouckou Sigmu, která během soboty oznámí kompletní složení svého nového realizačního týmu, by mohlo v následujících dnech podle informací iSportu v rámci zužování kádru opustit pět fotbalistů. O stopera Tomáše Huka se středopolařem Tihomirem Kostadinovem je stále zájem ve Slovácku, kde už oba na jaře hostovali. Útočník Jan Fiala, jenž strávil minulou sezonu v Karviné, by se mohl přesunout do Zlína. Křídelník Artur Dolžnikov zase řeší návrat z Androva stadionu zpátky domů do Litvy. A Olomouc výhledově pravděpodobně opustí také egyptský forvard Jásir Núr.
Zprávy ze dne 19. června 2026
Třetí posilou Zlína před novou sezonou je Ghaňan Frank Appiah. Třiadvacetiletý ofenzivní hráč, jenž minulých šest let hrál na Slovensku, podepsal na Letné tříletou smlouvu. „Frank je sice menší, ale zato velmi silný a dynamický hráč, který nejčastěji nastupuje pod hrotem nebo na křídle. Má slušná čísla. Umí se prosadit střelecky, ale i na gól přihrát,“ uvedl sportovní manažer Zlína Pavel Hoftych. Appiah naposledy hrál za Petržalku, které v minulé sezoně devíti brankami pomohl ke čtvrtému místu ve druhé lize. Předtím působil v Dunajské Stredě, Šamoríně, Liptovském Mikuláši a Podbrezové.