Fotbalové přestupy ONLINE: Detaily Čvančarova hostování ve Skotsku, jaký má plat?
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 22. ledna 2026
Útočník Tomáš Čvančara, který stále patří Borusii Mönchengladbach, dokončuje momentálně hostování v Celtiku Glasgow. Poslední informace televizní stanice Sky Sports odhalily detaily jednání. Součástí dohody bude opce na trvalý přestup v létě za 7 milionů liber (195 milionů korun). Skotský klub navíc převezme do konce sezony hráčův plat, což vyjde celkem na 870 tisíc liber (asi na 24,3 milionu korun).
Zřejmě stále není vyloučené, že brankář Antonín Kinský odejde v zimě na hostování. Tottenham se podle informací dánského deníku Bold zajímá o gólmana Madse Hermansena, který patří West Hamu United. Český reprezentant by pak mohl zamířit opačným směrem. „V tuto chvíli mezi kluby probíhá dialog o možné transakci, ale zatím nedošlo ke konkrétním jednáním,“ píše server Bold. Kinský odchytal v této sezoně pouze dva soutěžní zápasy.
Zprávy ze dne 21. ledna 2026
Slavia si pojistila velký talent. Teprve osmnáctiletý záložník Petr Potměšil podepsal s klubem novou smlouvu do roku 2029. Mládežnický reprezentant debutoval v této sezoně za áčko v pohárovém utkání proti Brozanům (odehrál 8 minut) a nyní zahájil zimní přípravu s druholigovou rezervou.
Artis Brno posílil zambijský reprezentant David Hamansenya. Osmnáctiletý levý obránce přišel ze španělského Leganés stejně jako už v úterý ghanský útočník David Osei. Třetí tým druholigové tabulky o tom informoval na webu.
Zprávy ze dne 20. ledna 2026
Německý brankář Marc-André ter Stegen odešel z Barcelony do Girony, kde bude hostovat do konce sezony. Katalánský celek o tom informoval na webu. Třiatřicetiletý gólman přišel v klubu o místo jedničky a o odchod usiloval už delší dobu. Důvodem bylo udržení šance na nominaci na mistrovství světa, které se v létě uskuteční v Kanadě, USA a Mexiku.
Vše nasvědčuje tomu, že se další angažmá Tomáše Čvančary bude ve Skotsku. Pětadvacetiletý útočník by měl z Mönchengladbachu zamířit do Celticu Glasgow, za kterým momentálně cestuje, aby pravděpodobně stvrdil svůj přestup. Na Instagram totiž umístil fotku z letadla, kde sedí vedle hráčského agenta Davida Nehody.
Ambiciózní brněnský klub vítá další posilu. Dres Artisu Brno bude nově oblékat ghanský útočník David Osei. Jednadvacetiletého mladíka po příchodu do Česka očividně zaskočilo mrazivé počasí. „Takovou teplotu jsem zatím nezažil, i sníh vidím v reálu poprvé,“ přiznal. Podle svých slov měl dřív blízko k přestupu do Vyškova. V Evropě prozatím působil v rezervě španělského CD Leganės.
Liberec se dohodl na prodloužení smluv se dvěma slovenskými fotbalisty. Útočník Lukáš Letenay a záložník Patrik Dulay mají nové kontrakty do léta 2030, uvedl klub na svém webu. Hráči je podepsali na soustředění ve španělské Marbelle.
V rozjetém Arsenalu pro něj nezbylo místo. Talentovaný mladík Ethan Nwaneri stráví zbytek sezony v Marseille.
Muhamed Tijani míří se Slavie na další hostování. Pro jarní část posílí předposlední celek maďarské ligy Nyíregyháza Spartacus.
Schalke 04 se přiblížilo k podpisu nového útočníka. Edin Džeko (39) se podle informací německé televizní stanice Sky Sport dohodl s vedením na osobních podmínkách (i když zatím není nic podepsaného). Nyní se německý klub pustil do jednání s Fiorentinou, kde bývalý hráč Teplic momentálně působí. Jak informoval v pondělí deník Sport a web iSport, na seznamu potenciálních posil Schalke se objevil také Jan Kuchta ze Sparty.
Slavii opustil po dvou a půl letech Conrad Wallem. Norský záložník přestoupil do amerického St. Louis, ve kterém hostoval poslední rok. Do Prahy přišel v lednu 2023 a v „sešívaném“ dresu odehrál 47 zápasů napříč všemi soutěžemi, v nichž vstřelil devět gólů.
Sparta posílá hráče na hostování. Záložník Roman Horák zamíří podle informací deníku Sport a webu iSport do Slovácka. Dvacetiletý středopolař zahájil přípravu s letenským áčkem, se kterým odcestoval i do španělské Marbelly. Pravidelně dosud hrál za druholigové béčko, v nejvyšší soutěži zapsal tři starty.
Zprávy ze dne 19. ledna 2026
Většina klubů z druhé ligy se na jarní část sezony chystá v příjemných podmínkách v zahraničí, České Budějovice mají naplánovanou pouze přípravu doma. V klubu vlastněném zahraniční majitelkou Nnekou Ede přibývají problémy. Na odchodu z týmu jsou dva důležití domácí hráči – gólman Colin Andrew (21) je podle informací Sportu blízko přestupu do Zbrojovky, David Krch (22) míří do Opavy. Smlouva končí i dalšímu mladému obránci Janu Brabcovi (22). Více čtěte ZDE>>>
Adam Karabec s Pavlem Šulcem mají nového konkurenta. Olympique Lyon získal ofenzivního záložníka Noaha Narteye z Bröndby. Dvacetiletý hráč podepsal smlouvu do roku 2029. Oba kluby zveřejnily, že přestupová částka se vyšplhá na 10 milionů eur - jsou v ní započteny bonusy až do výše 2,5 milionu eur. V případě dalšího prodeje půjde o 20 % ze zisku.
Pokud přijde nabídka, můžeme se bavit. To vzkázala Sparta v prosinci, když došla řeč na příští působení útočníka Jana Kuchty. V tuto chvíli ještě není jednání úplně rozjeté, přesto se před českým reprezentantem objevuje velmi interesantní možnost. Na listu možných posil ho má jeden velký německý klub.Více čtěte ZDE>>>
Stoper Marc Guéhi přestupuje z Crystalu Palace do Manchesteru City. Přesun vyšel klub z Etihad na 20 milionů liber, ačkoliv má anglický reprezentant podle Transfermarktu téměř třikrát vyšší hodnotu. Měl totiž půl roku do konce smlouvy a už v uplynulém létě se zdálo, že z Londýna odchází. Jeho přestup do Liverpoolu ale na poslední chvíli zatrhl manažer Eagles Oliver Glasner, po internetu už dokonce kolovalo Guéhiho rozlučkové video. Na stěhování ale dochází až nyní, ovšem k Cityzens. V klubu má vydělávat 300 tisíc liber týdně.
Christian Frýdek, o kterého bývalý trenér Baníku Pavel Hapal dlouhodobě stál, měl být hybatelem ofenzivy v následujících letech. Místo toho je nyní na odchodu. Více čtěte ZDE >>>
Dřívější informace iSportu se potvrdily. Obránce Filip Prebsl po konci hostování v Mladé Boleslavi dostal od Slavie povolení zapojit se do přípravy Karviné. Kluby momentálně dokončují formu jeho působení. Pražané rovněž informovali, že bek Sahmkou Camara bude i na jaře oblékat dres týmu ze Slezska.
Plzeňský boss Adolf Šádek ve velkém rozhovoru popisuje, jak se mění český přestupový trh:
- „Český i slovenský rybník začíná být pomaličku vypuštěný, člověk se musí opravdu napnout, aby přivedl českého hráče, nějak se k němu dostal a nemusel zaplatit přemrštěnou částku. Musíme se všichni koukat jinou cestou.“
- „S výší přestupních částek se určitě změní i základní platy hráčů. Pro některé kluby to bude opravdu složité, když nemají silného vlastníka, nebo to není ochotný zaplatit."
- „Ještě tak dvě přestupové období to bude poměrně zajímavé sledovat, co se v českém fotbale bude dít. Pak se to nějak zastabilizuje, nebo se to urve úplně. Já doufám, že se to v čase spíš někde zastropuje, vytříbí.“