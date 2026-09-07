Fotbalové přestupy ONLINE: Dlouhá jednání u konce. Mikulenka do Liberce, odkud odchází Soliu
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 7. září 2026
Pětadvacetiletý útočník Jan Fiala z Olomouce odchází na hostování do Slovácka.
Nuzný start Zlína do sezony má následky. K dnešnímu dni skončil na lavičce dlouholetý trenér Bronislav Červenka. Pod Červenkou Zlín prohrál všech sedm úvodních kol nové sezony, což se v historii české ligy stalo pouze Dukle Praha v sezoně 2018/19. Kouče by měl do zimy nahradit dosavadní sportovní ředitel Pavel Hoftych. Více ZDE>>>
Jak moc je ohrožena pozice Briana Priskeho ve Spartě? V pondělí dopoledne se objevily zvěsti, že zasedlo celé představenstvo klubu, ale podle zdrojů Sportu se tak nestalo. Jeho místopředseda František Čupr byl totiž na jednání Ligové fotbalové asociace. Více čtěte ZDE>>>
Slavia oznámila odchod brankáře Jindřicha Staňka na hostování. Třicetiletý gólman bude nastupovat za saúdskoarabský Al Hazem. Sešívaní si ho v zimě mohou stáhnout zpět.
Přestupové okno zabouchlo své dveře, ale na trhu zůstala ležet jména s trofejemi z Ligy mistrů i milionovými cenovkami. Web iSport připravil seznam 10 největších hvězd, které jsou k mání zdarma. Proč o držitele Zlatého míče, mistry světa či padlé talenty žádný klub nesáhl a co jejich kariéry brzdí nejvíce? Více čtěte ZDE>>>
U fotbalistů Fiorentiny skončil trenér Fabio Grosso. Osmačtyřicetiletý kouč byl odvolán poté, co v úvodních třech kolech nové sezony italské ligy s týmem nezískal ani bod. Fiorentina vstoupila do ročníku porážkou 0:4 s AS Řím, poté podlehla 0:3 s nováčkovi z Frosinone a naposledy v neděli prohrála 1:2 s FC Turín. V tabulce je celek z Florencie se skóre 1:9 poslední. Bez bodu jsou ještě také Benátky a Janov.
Nehraje, sedí. A šance se pravděpodobně jen tak nedočká. Jiří Spáčil, sedmadvacetiletý defenzivní univerzál Sigmy, naskočil v této sezoně pouze do úvodního utkání v Jablonci (1:2), které se jemu ani týmu vůbec nepovedlo. Od té doby už ani minuta. Což samozřejmě ostatní ligové kluby registrují. Podle informací serveru iSport by Spáčila, který nejčastěji nastupuje jako střední záložník, ale zvládne i pozici stopera a v Jablonci dokonce odehrál post pravého wingbeka, rád získal Zlín na podzimní hostování.
Poslední celek Chance Ligy sice teď v létě nikam nepustí klíčového středopolaře Cletuse Nombila, jemuž v červnu 2027 končí smlouva, nicméně stále se mu neuzdravil Joss Didiba a výsledky jsou žalostné. Je pochopitelné, že sportovní manažer Pavel Hoftych chce a potřebuje kádr posílit. Vyhlédl si Spáčila, ale podle redakčních zdrojů z Olomouce do Zlína neodejde. K dohodě pravděpodobně nedojde, stejně jako v případě beka Filipa Slavíčka a zájmu Baníku Ostrava.
Zprávy ze dne 6. září 2026
Útočník, devatenáct let, skoro dva metry výšky. Takový profil má Abdourahman Badamosi, Gambijec ve službách estonského Paide, jehož příchod podle informací iSportu řeší Teplice. Těm se ve Zlíně zranil nejlepší střelec týmu Matěj Pulkrab a právě Afričan by jej na Stínadlech podle redakčních zdrojů mohl nahradit. Badamosi nastřílel v letních předkolech Konferenční ligy dva góly, čímž na sebe upozornil.
Devětatřicetiletý Jamie Vardy si prodlouží kariéru minimálně o jednu sezonu. Bývalý anglický reprezentační útočník, jemuž v létě vypršela smlouva v italské Cremoně, se dohodl na angažmá v Burnley. O jeho příchodu informoval anglický klub, který v uplynulém ročníku sestoupil z Premier League.
„Jeho zkušenosti a vůdcovské schopnosti budou pro naše mužstvo neocenitelné. Věříme, že bude mít na naši hru zásadní vliv,“ řekl trenér Burnley Nicky Hayen.
Artis potvrdil avizovaného útočníka Sebastiana Boháče z Plzně, v novém klubu podepsal kontrakt do června 2029. „Sebastian byl tahounem Karviné, kde odehrál téměř plné penzum zápasů. Cením si toho, že je to odhodlaný bojovník, který si umí na hřišti sjednat respekt. I rychlostně výborně vybavený, můžeme ho využít jak ve středu zálohy, tak i na pravém beku,“ hodnotí další import do svého kádru trenér Roman Nádvorník.
Zprávy ze dne 5. září 2026
Kromě příchodu záložníka z Plzně, který už je domluvený, kouká Artis na západ Čech i na útočníka. Více čtěte ZDE>>>
Český útočník Radek Šiler přestoupil ze slovenské Podbrezové do portugalského Rio Ave, kde bude spoluhráčem obránce Jakuba Brabce.
Zprávy ze dne 4. září 2026
Úřadující dvojnásobný vítěz fotbalové Ligy mistrů Paris St. Germain prodloužil se španělským trenérem Luisem Enriquem smlouvu do roku 2030. Francouzský klub to oznámil krátce před pátečním ligovým zápasem proti Monaku.
Šestapadesátiletý Enrique vede tým PSG už tři roky. Kromě dvou triumfů v Lize mistrů získal s mužstvem tři francouzské tituly a dvakrát vyhrál domácí pohár.
Wolverhampton ve středu odmítl nabídku PSV Eindhoven na hostování Ladislava Krejčího, tvrdí americký sportovní novinář Nathan Judah. Hostování obsahovalo povinnou opci na přestup ve výši 18 milionů liber (zhruba půl miliardy korun).
Přestupové okno v Nizozemsku už je uzavřené a Wolves potvrdili, že Krejčí z klubu neodejde, přestože v některých dalších zemích jsou přestupová okna stále otevřená.
Dávid Krčík opouští Plzeň a přestupuje do Pardubic. Sedmadvacetiletý slovenský obránce, který Viktorii pomohl gólem v prodloužení k postupu do Evropské ligy opouští klub po zhruba devíti měsicích. V Pardubicích podepsal smlouvu na čtyři roky.
Bývalý český reprezentant Antonín Barák přestoupil z italské Fiorentiny do klubu APOEL Nikósie. Podle kyperských zdrojů podepsal s novým klubem dvouletý kontrakt.
Barák opouští Itálii po devíti letech od příchodu do Udine z pražské Slavie. Vedle Fiorentiny hrál na Apeninském poloostrově i za Lecce, Veronu a naposledy za druholigovou Sampdorii Janov. V předminulé sezoně hostoval v turecké Kasimpase.
APOEL o Baráka usiloval delší dobu, na konci července se zdálo, že z přestupu sejde. Záložník sice absolvoval zdravotní prohlídku, kluby se ale tehdy nedohodly na podmínkách transferu. Společnou řeč našly až na konci přestupového období.
Podle informací serveru iSport shání Baník intenzivně posilu na kraj hřiště, může za to vážné zranění Vlasije Sinjavského, který si v zápase s Olomoucí (1:0) přetrhl přední zkřížený vaz v koleni a v této sezoně tak dohrál. Kouč Roman Skuhravý má na pozice wingbeků k dispozici Abdullahiho Beweneho, Daniela Holzera a Matúše Kmeťe, nicméně realizační tým se sportovním úsekem si vyhodnotili, že ještě jeden „kus“ by se hodil.
Jedním z hráčů, kolem kterých Ostrava sondovala situaci, byl Filip Slavíček ze Sigmy. Redakční zdroje se však shodují na tom, že Hanáci ho na Bazaly nechtějí pouštět, navíc je třiadvacetiletý univerzál opět zraněný. V minulé sezoně odehrál Slavíček čtyřiadvacet prvoligových utkání, v tomto ročníku ještě nenastoupil. Baník tak musí řešit jiné jméno, přestupní období v Česku končí v úterý 8. září.
Česká Lípa přivedla hráče z rumunské ligy. Na sever zamířil bosenský stoper Riad Šuta (24), který hrál naposledy v Botosani.