Fotbalové přestupy ONLINE: Do Plzně se po letech vrací Psotka. West Ham oslabuje
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 26. ledna 2026
Záložník Lucas Paquetá je na odchodu z West Hamu do rodné Brazílie. Osmadvacetiletý fotbalista podle televizní stanice Sky Sports posílí Flamengo, které za něj zaplatí 41,25 milionu eur (miliardu korun).
Podobnou sumu za něj West Ham poslal v roce 2022 Lyonu. Paquetá odehrál za „Kladiváře“ 139 zápasů a dal 23 gólů. V roce 2023 s týmem ovládl Konferenční ligu po finálovém vítězství nad Fiorentinou v pražském Edenu. Spoluhráč českého záložníka Tomáše Součka nyní projevil přání vrátit se domů, přestože o něj stály i další kluby z Premier League.
Do Plzně se vrací dobře známá tvář. Po čtyřech letech bude ve vedení Viktorie opět figurovat Zdeněk Psotka, který se stává sportovním ředitelem klubové akademie. Zkušený funkcionář dříve ze stejné pozice šéfoval i klubu. „Máme před sebou velmi ambiciózní projekt, který navazuje na předchozí dobrou práci a my se jej společně budeme snažit ještě posunout tak, aby klubová akademie Viktorie Plzeň patřila mezi nejlepší v republice,“ řekl Psotka pro klubový web po svém uvedení.
Fotbalisté Basileje jsou před čtvrtečním zápasem závěrečného kola ligové fáze Evropské ligy s Plzní bez trenéra. Švýcarský mistr navzdory víkendovému vítězství v Curychu kvůli nevyrovnaným výkonům odvolal kouče Ludovica Magnina, jeho nástupce zatím neoznámil. Klub o tom informoval na svém webu. Kdo mužstvo povede proti Plzni, není jasné.
Basilej v neděli po obratu vyhrála 4:3 v Curychu, ze čtvrtého místa tabulky ale ztrácí 10 bodů na lídra soutěže Thun. V minulém týdnu švýcarský šampion utrpěl v Evropské lize porážku 1:3 v Salcburku a ve společné tabulce 36 účastníků ztrácí před posledním kolem ligové části dva body na postupové příčky. Plzeň už má před čtvrtečním duelem účast ve vyřazovacích bojích jistou.
„V týdnech a měsících před zimní přestávkou jsme cítili, že stagnujeme a nepodáváme konzistentní výkony, které potřebujeme k dosažení našich ambiciózních cílů. První tři zápasy nového roku, včetně remízy doma s FC Sion a zejména neuspokojivého venkovního výkonu v Salcburku, nesplnily očekávání sportovního vedení," uvedl sportovní ředitel Daniel Stucki.
Vše nasvědčuje tomu, že Alex Král změní angažmá. Sedmadvacetiletý záložník má podle informací německého časopisu Kicker namířeno z Unionu Berlín do Panathinaikosu Athény. Oba kluby by měly už jen dolaďovat finální detaily transferu. Přestupová částka za českého reprezentanta by se měla pohybovat kolem jednoho milionu eur.
Slavia stále jedná o budoucnosti hráčů, se kterými s největší pravděpodobností nepočítá pro jarní část sezony. Zatímco obránce Hamidou Kante, nováček z druholigového Artisu, zamíří na hostování do ostravského Baníku, situace kolem Samuela Isifeho a Ondřeje Zmrzlého se v posledních dnech výrazně zamotala. Kromě Kanteho se k ligovému klubu připojí i další slávista, zimní posila Gibril Sosseh by měl na jaře pomoci Bohemians. Více čtěte ZDE>>>
Vedle stažení Simiona Micheze zpátky do Slavie řeší v Olomouci ještě jednu ofenzivní ztrátu. Problém s kolenem má totiž i jedna ze zimních posil. VÍCE čtěte ZDE>>>
V Olomouci musejí udělat další škrt v kádru pro jarní část sezony.
Podle informací serveru infotbal.cz si Ostrava vzhledem ke zranění Vlasije Sinjavského vypůjčí ze Slavie levého beka Hamidoua Kanteho (21) a zaplní tím tak na lajně vzniklou díru, byť zkušený Daniel Holzer už je zdráv a stoprocentně připraven.
Moravskoslezský deník zase přišel s informací, že do Baníku míří stoper Pablo Ortiz (25) z Dunajské Stredy. Kolumbijec, jehož zná česká veřejnost z působení v Pardubicích, hostoval v minulém roce v americkém Houstonu, ale angažmá se mu z individuálního hlediska nepovedlo. V MLS se nachomýtl ke spoustě inkasovaných branek, zájem o něj není už ani na Slovensku.
Také Ortiz je, stejně jako Kante, levák. Tam má kouč Tomáš Galásek k dispozici Karla Pojezného, takže buď se nějak poskládají vedle sebe, nebo bude Jihoameričan spíš jen záložní variantou. Kvalitního pravonohého stopera hledají Slezané už přes rok od té doby, co Emmanuel Uchenna přestoupil do Sparty. Řecký obránce Georgios Kornezos byl propadákem sportovního úseku.
Zprávy ze dne 25. ledna 2026
Plzeňská Viktoria v nadcházejících dnech možná představí další zajímavou posilu. Klub má být blízko dohody se Salimem Lawalem (23). Nigerijský útočník působí v chorvatské prvoligové Istře, přijít by mohl za částku okolo 3 milionů eur (75 milionů korun). Jde o mladého hráče s velmi zajímavým profilem. Více čtěte ZDE>>>
Bohemians mají posilu do obrany, na zkoušce uspěl Petr Mirvald z Prostějova.
Zprávy ze dne 24. ledna 2026
Předseda představenstva Sigmy Olomouc se na svém účtu na sociální síti X ohradil proti článku serveru infotbal.cz, který napsal, že Hanáci nabídli za pardubického stopera Louise Lurvinka částku 3,5 milionu eur. „Sigma Olomouc nikdy nepodala nabídku ve výši 3,5 milionu eur za hráče Lurvinka, ani nabídku, která by se takové částce přibližovala," vysvětlil Navrátil. Podle informací iSportu chtějí Moravané získat švýcarského obránce zhruba za polovinu zmíněné cifry.
Otázka, zda Tottenham opustí Antonín Kinský, byla zodpovězena. Byť se mluvilo o hostování českého brankáře ve West Hamu, trenér Spurs Thomas Frank dal jasně najevo, že žádné další odchody z kádru už klub neplánuje, což se týká i bývalého gólmana Slavie. Reaguje tak i na početnou marodku.
Zprávy ze dne 23. ledna 2026
Viktoria Plzeň si pojistila oporu. Amar Memič prodloužil smlouvu do roku 2029.
Brankář Hugo Jan Bačkovský se stává novou posilou Dukly Praha. Šestadvacetiletý gólman přichází na Julisku ze Slovanu Liberec. „Samozřejmě mám ambici se co nejrychleji dostat do brankoviště. Přicházím s pokorou, ale zároveň s velkou chutí pracovat a pomoci týmu,“ uvedl hráč pro klubový web.
Na spadnutí je další velký transfer do Chance Ligy. Plzeň má posílit útočník Salim Fago Lawal, který momentálně působí v chorvatském celku NK Istra. Informuje o tom novinář Lorenzo Lepore. Třiadvacetiletý Nigerijec přišel do klubu v létě 2023, v aktuální sezoně vstřelil sedm gólů v devatenácti soutěžních zápasech. Viktoria, která prodala v zimě Rafiua Durosinmiho, zaplatí za Lawala 3 miliony eur (v přepočtu necelých 73 milionů korun) a v případě budoucího prodeje půjde o 10 % ze zisku. Lawalova tržní hodnota podle renomovaného serveru Transfermarkt dosahuje výše 1,8 milionu eur.
Ondřej Karafiát se dohodl na ukončení smlouvy v druholigovém Norimberku. Německý klub na svém webu uvedl, že jednatřicetiletý stoper nebo defenzivní záložník se vrací do vlasti a brzy podepíše kontrakt s jedním z týmů české ligy. Mělo by jít o Mladou Boleslav, zájem měl i Baník.
Třiadvacetiletá Američanka Trinity Rodmanová podepsala s Washingtonem novou smlouvu na tři roky a podle svého agenta je díky ní nejlépe placenou fotbalistkou světa. Zdroje v USA uvedly, že dcera slavného basketbalisty Dennise Rodmana si ročně i s bonusy vydělá dva miliony dolarů (zhruba 41,5 milionu korun). Rekordní roční příjem dosud měla podle médií hvězdná španělská záložnice Barcelony Aitana Bonmatíová. Platy fotbalistek nejsou veřejně známé.
Zprávy ze dne 22. ledna 2026
Záložník Casemiro po sezoně odejde z Manchesteru United. Třiatřicetiletému brazilskému fotbalistovi v létě skončí smlouva a podle agentury Reuters opci na prodloužení kontraktu o další rok nevyužije.
Hotovo! Tomáš Čvančara a jeho hostování v Celtiku z Mönchengladbachu oficiálně potvrdil slavný skotský klub na svém webu. „Je to obrovská čest podepsat smlouvu s tímto klubem. Moc se těším, až začnu hrát a budu týmu pomáhat. Čeká nás spousta výzev. Jsem připravený se do toho pustit a udělat vše, co je v mých silách, abychom je zvládli a přinesli úspěch našim skvělým fanouškům. Celtic je jedním z největších jmen světového fotbalu a mám radost, že můžu přiložit ruku k dílu,“ prohlásil pětadvacetiletý Čvančara. Celtic si od něj hodně slibuje. „Věříme, že má pořádnou kvalitu, a myslíme si, že bude pro náš tým důležitým přínosem,“ uvedl trenér Martin O'Neill.
Útočník Tomáš Čvančara, který stále patří Borusii Mönchengladbach, dokončuje momentálně hostování v Celtiku Glasgow. Poslední informace televizní stanice Sky Sports odhalily detaily jednání. Součástí dohody bude opce na trvalý přestup v létě za 7 milionů liber (195 milionů korun). Skotský klub navíc převezme do konce sezony hráčův plat, což vyjde celkem na 870 tisíc liber (asi na 24,3 milionu korun).