Fotbalové přestupy ONLINE: Dva Švédi v Plzni, bratr slávisty Ouandy na testech ve Slovácku
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 29. července 2026
Plzeň oficiálně oznámila změny v klubové akademii. Trenérský úsek u plzeňské mládeže rozšířili dva odborníci ze Švédska - Frederik Sandell a Emil Ahlberg. Prvně jmenovaný se v rámci High Performance (individuální rozvoj hráčů) stal skills koučem (dovednostním koučem) defenzivních hráčů a bude i asistentem trenéra u kategorie U16. Emil Ahlberg se zapojil v roli asistenta u U17.
Jak již informoval iSport.cz, do nového konceptu akademie zapadají i bývalí hráči klubu. Jan Sýkora bude působit jako skills kouč pro ofenzivní hráče a také jako asistent U17. Martin Fillo bude u dorosteneckých kategorií U18 a U19 a zároveň bude mít na starosti spolupráci s novými partnerskými kluby. U kategorie U16 bude Jan Kopic, který ale stále bude nastupovat v roli mentora v našem B týmu. Martin Zeman je jedním z trenérů u přípravek.
Šéftrenérem dorosteneckých kategorií bude pro novou sezonu Ondřej Šiml, dlouholetý trenér dorostu. Kondiční trenérský štáb nově doplní Rudolf Rondzik, který přichází z pražských Bohemians a bude vykonávat pozici vedoucího kondiční přípravy.
Jméno Ouanda zpátky ve Slovácku? Christ-Emmanuel Ouanda, bratr slávisty Bryana, je v Uherském Hradišti na týdenní zkoušce. Poprvé nastoupil v sobotu za béčko v přípravném zápase proti Zlínu. Dosud působil v Kanadě.
Zprávy ze dne 28. července 2026
Fotbalisty Tuniska po nezdaru na mistrovství světa převezme trenér Muín Šaabání. Se svazem uzavřel čtyřletou smlouvu a podle funkcionářů by tak mělo skončit turbulentní období, během nějž se na reprezentační lavičce rychle vystřídali Francouzi Sabri Lamouchi a Hervé Renard.
Dánský kanonýr Kasper Högh po vydařené sezoně opustil norský klub Bodö/Glimt a stal se rekordní posilou Celtiku Glasgow. Skotský mistr, v němž v minulém ročníku hostoval i český útočník Tomáš Čvančara, získal pětadvacetiletého reprezentanta Högha za 11 milionů liber (310 milionů korun).
Brankáře Manuela Neuera čeká pravděpodobně poslední sezona ve velkém fotbale. Čtyřicetiletý gólman Bayernu po dnešním tréninku německého mistra novinářům naznačil, že se s bundesligou za rok rozloučí. „Vypadá to opravdu hodně tak, že skončím,“ řekl mistr světa z roku 2014, který stál v německé brance i na letošním šampionátu v Americe. Jeho poslední sezona nemá být rozlučkovým turné. “Nehraju proto, abych mohl říct: tohle je teď můj poslední zápas na tomhle stadionu," dodal.
Slavia má novou posilu. Do Edenu přichází sedmnáctiletý Egypťan Ibrahim El Nagaawy, který dosud působil v klubu Ismaily. Mládežnický reprezentant své země zahájí své působení v tréninkovém procesu s B týmem. „Ibrahima sledujeme už od loňského Afrického poháru, kde nás poprvé zaujal. Následně jsme ho monitorovali v egyptské lize i na mistrovství světa U17. Je to hráč, který přesně zapadá do naší dlouhodobé koncepce. Je mimořádně rychlý, výborně atleticky disponovaný, má skvělý výskok a velmi dobré pohybové předpoklady," hodnotí příchod sportovně-technický ředitel sešívaných Jakub Mareš.
Trenér Roberto Mancini znovu povede italskou fotbalovou reprezentaci. Informoval o tom svazový šéf Giovanni Malago. Jednašedesátiletý kouč u národního týmu působil už v letech 2018 až 2023, v roce 2021 s ním vyhrál mistrovství Evropy. Mancini u reprezentace nahradil Gennara Gattusa. Technickým ředitelem svazu bude Claudio Ranieri. Čtyřiasedmdesátiletý dlouholetý trenér se funkce ujal místo Paola Maldiniho, který po dvou týdnech rezignoval kvůli neshodám ohledně výběru reprezentačního kouče.
Navzdory tomu, že v pondělí odehrál útočník Kahuan Vinicius za druholigovou Karvinou šedesát minut v Opavě (0:2), mohl by podle informací iSportu v blízké době ze Slezska odejít. O dvaadvacetiletého Brazilce stále intenzivně stojí Pardubice, které by se s MFK rády dohodly na přestupu. Vinicius působil v prohraném derby otráveným dojmem, je evidentní, že chce odejít zpátky do nejvyšší tuzemské soutěže.
Záležitost je nicméně již delší dobu zaseknutá na karvinském managementu, jenž už nechce dál kádr oslabovat. O urostlého forvarda měl během jara velký zájem také Jablonec, který jím chtěl posílit ofenzivu, na sever Čech ale v poslední době zamířili Filip Vecheta, Kevin-Prince Milla a Antonín Růsek.
Zinédine Zidane převzal po Didieru Deschampsovi francouzskou fotbalovou reprezentaci. Trenérem týmu bude minimálně do mistrovství světa v roce 2030. Čtyřiapadesátiletého rodáka z Marseille dnes jako nového trenéra představila francouzská federace. O Zidaneově nástupu k národnímu týmu, s nímž coby hráč získal v roce 1998 světové zlato, se mluvilo delší dobu. Už loni v lednu Deschamps oznámil, že po letošním světovém šampionátu francouzskou lavičku opustí. Reprezentaci vedl od roku 2012 a na světovém šampionátu s ní vybojoval zlato a stříbro, na nedávno skončeném turnaji byla Francie čtvrtá.
Záložník Lukas Saal (20), který nastoupil v úvodním ligovém kole proti Spartě (3:1), podepsal ve Zbrojovce nový dlouhodobý kontrakt.
Borussii Dortmund posílí osmnáctiletý řecký záložník Konstantinos Karetsas z Genku. Podle německých médií za něj úřadující vicemistr bundesligy zaplatí až 33 milionů eur (797 milionů korun). Karetsas se tak stane druhým nejdražší hráčem v historii klubu. Víc dala Borussia jen za Francouze Ousmanea Dembélého v roce 2016. Nynější držitel Zlatého míče ji tehdy stál 35 milionů eur. Karetsas má nahradit Juliana Brandta, který v Dortmundu po vypršení smlouvy skončil po sedmi letech. Karetsas debutoval v belgické lize již v 16 letech. Za rodný Genk odehrál v nejvyšší soutěži 72 zápasů a dal tři góly.
Besiktas Istanbul, který může být soupeřem Hradce Králové ve 3. předkole Evropské ligy, přerušil jednání o příchodu hvězdného egyptského útočníka Mohameda Salaha. Televizní stanici beIN SPORTS to řekl klubový ředitel Ondor Özen. Rozhovory se podle něj zasekly na finančních požadavcích, které měl hráčův agent. Besiktas podle neoficiálních zpráv nabízel Salahovi 12 milionů eur (290 milionů korun) ročně.
„Se Salahem jsme měli tři schůzky, na kterých o penězích nebyla řeč a všechno vypadalo dobře. Když se začala probírat finanční stránka, tak se to zadrhlo. Začaly padat požadavky, které nás zavedly do slepé uličky. Předpokládám, že respektovaný sportovec jako Salah o tom neměl tušení,“ uvedl Özen.
Chelsea s novým trenérem Xabi Alonsem buduje tým pro novou sezonu. Některé informace z Ostrovů jsou ale poměrně překvapivé. V hledáčku londýnského klubu mají být totiž angličtí veteráni, typologicky tedy úplný opak přestupu, než jaký Blues doteď preferovali (v podobě mladých hráčů).
Fabrizio Romano má za to, že klub ze Stamford Bridge usiluje o Jordana Hendersona, bývalého hráče Liverpoolu, jenž obléká barvy Brentfordu. Šestatřicetiletý záložník by mohl dokonce přijít zadarmo. David Ornstein zase informuje, že Chelsea reálně uvažuje i o Dannym Welbeckovi z Brightonu. Pětatřicetiletý hrotový útočník dříve působil v Manchesteru United či Arsenalu.
Zprávy ze dne 27. července 2026
Finanční dostihy o devatenáctiletého Yana Diomandeho vyhrál Real Madrid. Za reprezentanta Pobřeží slonoviny, o kterého stály také Paris St. Germain a Liverpool, zaplatí podle médií Lipsku přes 100 milionů eur (2,4 miliardy korun). Mladý křídelník už se dohodl se španělským velkoklubem na podmínkách smlouvy.
Hlavním adeptem na získání Diomandeho byl vítěz Ligy mistrů PSG, ale v neděli jednání ukončil kvůli přehnaným finančním požadavkům. „Částky požadované za přestup a jako plat byly naprosto nepřiměřené. PSG neporuší své principy racionálního finančního řízení a vyváženosti kádru,“ uvedl francouzský klub podle BBC.
Představitelé VfB Stuttgart jsou blízko dokončení přestupu slovenského křídelníka Lea Sauera z Feyenoordu. Oba kluby již dosáhly úplné dohody. Stuttgart hledá před novou sezónou posily do ofenzivy a vedle Dženana Pejčinoviće patří Sauer mezi jeho hlavní cíle. Přestupová částka by měla činit necelých 15 milionů eur, přičemž díky bonusům může vzrůst až na 17 milionů eur. Dvacetiletý reprezentant se se Stuttgartem dohodl na smlouvě platné do roku 2031.
Edin Džeko ve 40 letech bude v kariéře pokračovat v Schalke, kde prodloužil smlouvu o další rok do léta 2027. Odmítl tak zájem z MLS a Serie A, aby si mohl s klubem z Gelsenkirchenu zahrát německou Bundesligu. V ní poprvé působil už před 19 lety v roce 2007, když do Wolfsburgu přišel tehdy z Teplic za 100 milionů korun.
Bývalý trenér české reprezentace a současný kouč Ružomberoku Jaroslav Köstl zkritizoval vedení svého klubu za pomalý způsob, jakým přivádí posily. Slovenský celek prý počítal s Antonínem Vaníčkem naposledy působícím v Českých Budějovicích, útočník ale nakonec zamířil do Brna a byl už u výhry Zbrojovky nad Spartou. „Když vidím, že ten hráč v sobotu porazí Spartu Praha v dresu Brna a mohl tady být, tak mi to trhá srdce,“ posteskl si Köstl.
Slavia potvrdila hostování dvou hráčů v Artisu, tuto sezonu v Brně stráví Neil Glossoa i Emmanuel Fully.
Slavii se hlásí další slavný zájemce o Štěpána Chaloupka. Podle informací iSportu by stopera ráda přivedla portugalská Benfica! Více čtěte ZDE >>>
Andrea Pirlo se nestane novým trenérem italské fotbalové reprezentace. Sedmačtyřicetiletý kouč dubajského klubu United FC, který byl považován za hlavního favorita na převzetí národního týmu po Gennaru Gattusovi, v pondělí na instagramu uvedl, že svaz jednání ukončil.