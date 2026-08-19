Fotbalové přestupy ONLINE: Dvacetiletý záložník Jablonce se připojil k Bohemians
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Zprávy ze dne 19. srpna 2026
Jak iSport už dopoledne informoval, Samuel Grygar se stal posilou Mladé Boleslavi. Defenzivní středopolař zamířil do středočeského klubu na hostování z Baníku Ostrava. Dvaadvacetiletý bývalý mládežnický reprezentant, který jako dorostenec prošel i akademií Interu Milán, v Mladé Boleslavi uspěl na týdenní zkoušce.
K Bohemians se připojí záložník Samuel Obinaya z Jablonce, oba kluby jednají o formě hráčova působení. Dvacetiletý Ukrajinec přišel na sever Čech před rokem, v minulé sezoně naskočil do sedmi zápasů v nejvyšší české soutěži, nastupoval převážně za třetiligové béčko.
Hradec Králové odletěl do Řecka k zápasu play off Konferenční ligy proti Panathinaikosu Atény s dvěma posilami. K týmu se připojil běloruský útočník German Barkovskij z polského klubu Puszcza Niepolomice, jenž v poslední sezoně hostoval v Piastu Gliwice a v Ekstraklase nastřílel v jedenatřiceti zápasech 4 branky. Čtyřiadvacetiletý hráč má v reprezentaci bilanci patnácti startů a jednoho gólu. Druhým hráčem (pro duely s Panathinaikosem však není na soupisce) je španělský levý bek Ro Abajas. V minulé sezoně působil v klubu SD Huesca, který sestoupil z druhé ligy. Do Hradce přichází jako volný hráč.
Aston Villa získala z Parmy japonského reprezentačního brankáře Ziona Suzukiho. Třiadvacetiletý americký rodák a účastník letošního mistrovství světa podepsal v týmu vítěze Evropské ligy nespecifikovanou smlouvu. Podle médií získal italský klub za přestup 35 milionů eur (846 milionů korun). Čtvrtý celek minulého ročníku anglické ligy zároveň oznámil, že obranné řady posílí italský bek Matteo Ruggeri z Atlética Madrid.
Samuel Grygar z Baníku Ostrava podle informací iSportu uspěl na týdenní zkoušce v Mladé Boleslavi, o které jsme jako první psali minulé pondělí. Záležitost by dnes měla být oficiálně komunikována oběma kluby. Znamená to, že dvaadvacetiletý záložník bude u trenéra Aleše Majera působit formou hostování s opcí. Na Bazalech neměl odchovanec Slezanů místo, teď dostává šanci prosadit se na prvoligové úrovni ve fungující organizaci pod dohledem kvalitního trenéra, jenž umí pracovat s perspektivními fotbalisty.
Albert Labík se dnes rozloučí se spoluhráči ze Slavie a klub definitivně opustí. Příští zápas už by měl levonohý univerzál odehrát v dresu Artisu Brno.
O Johna Mercada ze Sparty se zajímá brazilský klub Vasco de Gama, což potvrdil sám hráč. „Nabídka od Vasca je reálná, ale je to rozhodnutí klubů. Mám tady ještě smlouvu na dva roky. Chci ještě zůstat v Evropě, ale hrát v Brazílii je taky hodně zajímavé. Jsem tady ale velmi šťastný,“ řekl Mercado v rozhovoru pro El Canal de Fútbol. Vasco de Gama už dřív nabídlo podle jihoamerického novináře Veneho Casagrandeho za ofenzivního hráče částku 8 milionů eur (194 milion korun). Sparta ale dala jasně najevo, že Mercada v tomto přestupovém období nepustí.
Zprávy ze dne 18. srpna 2026
Kapitán španělských fotbalových mistrů světa Rodri podepsal v novém působišti Barceloně čtyřletou smlouvu. Avizovaný přestup z Manchesteru City, kde držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa za rok 2024 strávil sedm sezon, oficiálně potvrdil katalánský velkoklub. Anglický klub podle médií za třicetiletého záložníka a nejlepšího hráče letošního světového šampionátu obdrží 65,4 milionu liber (1,85 miliardy korun).
Slavia posiluje v mládežnických kategoriích, do dorostu přivedla patnáctiletého Davida Jamného ze Slovácka.
Po příchodu brankáře Lukáše Horníčka z Bragy získal Newcastle další posilu z portugalské ligy. Z Benfiky Lisabon přestoupil do United bosenský obránce Adam Dedič. Anglický klub za něj zaplatil zhruba 30 milionů liber (849 milionů korun), uvedla BBC. S Dedičem podepsal smlouvu na pět let.
Rok po nákladném přestupu z Östers nemá dvacetiletý křídelník Youssoupha Sanyang místo v kádru Slavie. Gambijcovi se i přes šance v Lize mistrů nepovedlo v Česku naplno adaptovat, spokojenost nepanovala převážně s jeho produktivitou. Po soustředění se nedostal čtyřikrát v řadě v lize ani na lavičku, už delší dobu se mu hledá hostování. Po oťukáváčkách i z druhé anglické ligy je momentálně podle informací iSportu nejvážnějším zájemcem o hráčovy služby turecký klub Genclerbirligi Ankara.
Zprávy ze dne 17. srpna 2026
Indrit Tuci po dvou a půl letech v pražské Spartě přestupuje do NK Olimpija Ljubljana. V Chance Lize odehrál Tuci za Spartu 20 zápasů a zapsal dvě branky a jednu asistenci. Jednou branku vstřelil v Evropské lize do sítě Galatasaray. Na podzim 2024 si připsal i debut v albánské reprezentaci.
Uplynulý ročník strávil Albánec na hostování v Turecku, kde oblékal dres Kayserisporu. Za něj odehrál celkem 22 utkání a vstřelil čtyři branky. V letošní sezoně se do kádru Sparty neprosadil.
Pondělí se stalo černým dnem i pro dalšího druholigového trenéra. Nejhorší tým druhé fotbalové ligy Kroměříž už nepovede Darko Šuškavčevič. Černohorský trenér rezignoval po sobotní vysoké porážce 0:4 s Jihlavou. Po čtyřech kolech mají Hanáci jen bod a skóre 0:8.
Crvena zvezda Bělehrad změnila před dvojzápasem s plzeňskými fotbalisty ve 4. předkole Evropské ligy trenéra. Dejana Stankoviče po nezdaru v kvalifikaci Ligy mistrů nahradil Španěl Albert Riera. První utkání odehraje Viktoria ve čtvrtek v srbské metropoli.
Posilu do defenzivy hlásí Hradec Králové. Ze Slovenska získal mládežnického reprezentanta Filipa Mielkeho, jenž nastupuje na pozici stopera.
Po Dominiku Simerském získal druholigový Třinec další zkušenou posilu. Z Baníku Ostrava přivedl bosenského obránce Eldara Šehiče, který v minulé sezoně odehrál sedm zápasů v Chance Lize a třináct za béčko ve druhé lize.
Fotbalový brankář Antonín Kinský přijde v Tottenhamu o konkurenta. Italský reprezentační gólman Guglielmo Vicario míří na hostování do Juventusu. Podle BBC je součástí dohody mezi kluby opce na přestup za 8,6 milionu liber (243 milionů korun).
Jean-David Beauguel po necelém roce končí v Artisu. Francouzského útočníka trápily vleklé zdravotní problémy a brněnský klub s ním rozvázal smlouvu. Více čtěte ZDE>>>
Trenér Viagemu Ústí nad Labem David Oulehla nedávno naznačil, že se mu nepodařilo dotáhnout několik posil. Majitel klubu Přemysl Kubáň v podcastu Deníku prozradil, že pár příchodů ze zahraničí zmařily jejich přítelkyně a v jednom případě dokonce bývalá manželka.
„Cílíme na hráče, u nichž jsou složitá vyjednávání. V aktuálním přestupovém období to minimálně dvakrát zkrachovalo na tom, že do toho hráčova přítelkyně hodila vidle, ačkoli jsme s hráčem byli na podmínkách dohodnuti a chtěl přijít. Otázka, jak jsme jako Česká republika vnímáni v západní Evropě a co si vygooglí, když sedí na internetu někde ve Valencii," popsal boss. Severočeši každopádně před pár dny přivedli Jevona Simonse z Waregemu a dále se hodlají dívat po zahraničním trhu.
Zároveň boss potvrdil zájem o útočníka Marcolina. „Blížíme se k hodnotě milionu eur. Kdybychom ho teď prodali, zajistili bychom si rozpočet na další sezonu a čtvrt," dodal.
Youssoupha Mbodji odchází ze Slavie do belgického Waregemu. Kluby jsou domluveny na ročním hostování bez opce.