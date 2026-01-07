Fotbalové přestupy ONLINE: Gning oficiálně hráčem Baníku, zájem o Preciada z Brazílie
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 7. ledna 2026
Potvrzeno. Jak již dříve informoval web iSport, Baník Ostrava dotáhl příchod senegalského útočníka Abdallaha Gninga. Sedmadvacetiletého fotbalistu získal z Karviné a podepsal s ním kontrakt na tři roky. Ostravský klub to uvedl na svém webu.
Obránce Denis Vala spojí i svoji další budoucnost s Bohemians. Odchovanec Klokanů se s klubem dohodl na nové dvouleté smlouvě. „Mým cílem je přispět k úspěchům klubu a neustále se zlepšovat,“ řekl po podpisu pro klubový web.
Opustí Spartu jedna z opor? Angelo Preciado se podle brazilských médií dostal do hledáčku klubu Atlético Mineiro. Jeden z gigantů tamní soutěže dva týdny před startem nové sezony hledá posilu na pravý kraj obrany, kam by se jim náramně hodil sedmadvacetiletý Ekvádorec. Na Letné má ovšem smlouvu do roku 2027.
Se vstupem bohatých vlastníků do českého fotbalového prostředí se dramaticky mění i chování jednotlivých klubů na přestupovém trhu. Proto není divu, že v zimním okně je v tuzemsku pořádně živo. V prvních lednových dnech došlo k potvrzení mnoha obchodů, na spadnutí jsou další. Deník Sport a web iSport.cz popisují aktuální stav věcí a nastiňují, k jakým hráčským přesunům by mohlo v příštích dnech, či týdnech dojít. Není toho málo… Kam by mohl zamířit Jan Kuchta, Filip Prebsl, Lukáš Hůlka a další? Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 6. ledna 2026
Další ofenzivní posila pro Spartu? Srbský web Mozzart Sport informuje, že pražský celek přivádí z Partizanu Bělehrad 22letého peruánského křídelníka Joaa Grimalda. Stát by měl 1,3 milionu eur (31,5 milionu korun).
Brněnský Artis hlásí další zimní posilu, ze Slavie přivádí útočníka Daniela Toulu.
Slovácko přišlo o Seung-Bin Kima, který přestoupil do jihokorejského Bucheon FC 1995. „Velkým způsobem do toho vstupuje vojna, kterou musí ve své zemi absolvovat. Uděláme to tak, aby to bylo výhodné pro obě strany,“ uvedl už v pondělí trenér Roman Skuhravý. Vedení klubu proto přijalo „zajímavou finanční nabídku na hráčův přestup“ a uvolnilo ho už tuto zimu. Kim měl přitom v Uherském Hradišti ještě platnou smlouvu do roku 2026. „Nicméně vedení klubu oznámil, že již nechce kontrakt prodlužovat. Jedním z důležitých faktorů bylo také to, že ho v Jižní Koreji čeká povinná vojenská služba,“ potvrdilo Slovácko na webových stránkách. Kim působil v klubu od ledna 2023 a v jeho dresu naskočil do 73 soutěžních zápasů.
Hráči Pardubic už pilně pracují na zimním soustředění, trenér Jan Trousil ale stále vyhlíží další posily, jmenovitě do obrany. Klub přitom už přivedl levého beka Emmanuela Godwina či stopery Jiřího Hamzu a Tobiase Boledoviče. V podstavu jsou Východočeši především na pravé straně, kam měli v prosinci vyhlédnutého Marka Ichu, kterého ale Liberec nepustil. „Rozhodli jsme se pro nějaký styl hry a pro ten potřebujeme kvalitní wingbeky. Budeme tlačit na vedení, aby se nám do týmu přidal jeden wingbek a stoper. Ne stoper na doplnění, ale kvalitní zkušenější hráč," řekl kouč na soustředení.
Po prodejích začíná Karviná doplňovat kádr. Její novou posilou se stal Josias King Furaha, který podepsal s klubem dlouhodobou smlouvu. Dvaadvacetiletý ofenzivní fotbalista bude prvním Norem, jenž oblékne dres Slezanů.
Slovenský záložník Patrik Hrošovský bude po přistání s Genkem v Marbelle pokračovat v přípravě s týmem, dokud se záležitost ohledně možného přestupu do Plzně nevyřeší. „Všechno už se napsalo v novinách, nemám k tomu víc co říct,“ řekl Hrošovský s úsměvem na letišti v Bruselu pro belgický server Het Belang van Limburg chvíli před odletem do Španělska.
Baník potvrdil příchod obránceVlasije Sinjavského, kterého získal na přestup z Bohemians. Devětadvacetiletý hráč podepsal smlouvu na tři roky s opcí. Opačným směrem míří zkušený stoper David Lischka. „Levou stranu jsme potřebovali posílit a zkvalitnit, v závěru podzimu nás tam po zranění Dana Holzera tlačila bota a měli jsme tam problémy. Vlasij může hrát obránce i wingbeka, navíc je to zase zkušený hráč, který už má něco odehráno a v Bohemce na podzim podával výborné výkony. Věříme, že mužstvu dodá jak kvalitu, tak zkušenost,“ řekl pro klubový web Luděk Mikloško, šéf sportovního úseku Baníku. Reakci Jaroslava Veselého, kouče Bohemians, najdete zde.
Příchod reprezentačního forvarda do Olomouce je zase o něco blíže, byla totiž splněna podmínka ze strany Heerenveenu, kde Václav Sejk hostuje ze Sparty.
Informace iSportu zněla tak, že nizozemský klub si může dovolit Čecha pustit jedině v případě náhrady. A tou se stává Lasse Nordas z anglického Lutonu, navíc se podařilo přivést i křídelníka Lucu Oyena z Genku.
Nyní se tedy předpokládá, že Heerenveen uplatní na Sejka opci, ze Sparty ho vykoupí a obratem prodá do Sigmy, která o něj už druhým rokem jeví velký zájem. Nic by na tom neměla změnit ani nedávno prodělaná operace slepého střeva, která dopadla úspěšně. Hráč se na přestup na Andrův stadion těší.
Chelsea už má náhradu za odvolaného Enza Marescu. Stane se jím anglický trenér Liam Rosenior, který dosud trénoval Štrasburk. Francouzský klub vlastní, stejně jako Chlesea, konsorcium BlueCo vedené miliardářem Toddem Boehlym.
Zbrojovka hlásí první jarní posilu!Jak už iSport dříve informoval, druholigový tým aspirující na postup do nejvyšší soutěže posílí Petr Mareš. Produktivní obránce přichází z lotyšského RFS, kde za pět sezon nastřádal bilanci 24 gólů a 42 asistencí. V Česku působil Mareš především v Mladé Boleslavi a Hradci, jeden ligový start má i za Slavii.
Rafiu Durosinmi (23) v noci na úterý velmi pravděpodobně dotahoval podepsání kontraktu v italské Pise. Informaci přinesl známý novinář Fabrizio Romano, jiný italský novinář Gianluca Di Marzio na síti X dokonce zveřejnil video z Durosinmiho večerního příjezdu na hotel. Přestupová částka za útočníka z Plzně má dělat 11 milionů euro včetně bonusů (275 milionů korun).
Zprávy ze dne 5. ledna 2026
Podle informací iSportu měl Patrik Hrošovský v Genku sdělit, že hodlá přijmout nabídku Plzně a chce v zimě odejít. Na západě Čech pro slovenského záložníka má být připravena smlouva na 2,5 roku. Klub poslal nabídku a čeká se na reakci z belgické strany.
Spartu opustil hráč, který s ní vyhrál dva tituly, triumfoval v domácím poháru a zahrál si zápasy v Lize mistrů. Záložník Lukáš Sadílek odešel do polského Górniku Zabrze, kde podepsal smlouvu do roku 2029. Poslední zápas v letenském dresu odehrál proti Aberdeenu v Konferenční lize. „Měl neuvěřitelný vliv na tým. On je za mě příklad hráče, který je naprosto oddaný klubu a spoluhráčům v jakékoli situaci. To je důvod, proč ho všichni mají tak rádi a váží si toho, co pro nás udělal,“ reagoval tehdy trenér Priske. Sadílek si nyní vyzkouší první zahraniční angažmá, ve Spartě odehrál celkem 148 zápasů.
Dřívější informace se potvrdily. Slavia dotáhla přestup talentovaného Abela Cedergena. Šestnáctiletý Nor, který má za sebou stáže v Chelsea či Fiorentině, se s Pražany dohodl na smlouvě do roku 2028. Nyní se ale připojí k B týmu. „Cítil jsem, že je to správná volba. Nabídli mi skvělou cestu rozvoje mojí kariéry, na kterou nešlo říct ne,“ uvedl již bývalý hráč Stabæku.
V Teplicích vítají posilu do útoku. K Severočechům na trvalý přestup přichází Tomáš Zlatohlávek z Baníku Ostrava. „Hledali jsme hráče na pozici číslo 9, tedy typ hráče, který umí hrát dobře zády k bráně a bude nebezpečný v pokutovém území. Jsme moc rádi, že po dlouhém vyjednávání se nám povedlo dotáhnout přestup Tomáše, protože jeho výhodou je také to, že dokáže nastoupit v podstatě na všech ofenzivních pozicích,“ uvedl sportovní ředitel Štěpán Vachoušek pro klubový web.