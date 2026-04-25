Fotbalové přestupy ONLINE: Grigar naznačil svůj konec. Ústí hledá nového gólmana, řekl
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 25. dubna 2026
Vypadá to, že po sezoně ukončí své angažmá v Ústí nad Labem Tomáš Grigar. Ve 43 letech nastoupil zatím do všech 25 zápasů ve druhé lize. Na sever Čech přišel v minulé sezoně z Teplic a pomohl týmu k postupu z ČFL do Chance Národní ligy.
„Je to otázka na našeho sportovního ředitele (Jakuba Dobiáše). Zatím mám info, že hledá jiného gólmana. Jestli ho najde, tak 30. června skončím. Skousl bych i roli dvojky, ale pokud najdou lepšího brankáře, než jsem já, nebudu pokračovat. Hledají i trenéra brankářů. Cítím se dobře, zdraví mi drží. Dokud to půjde, budu chytat. Je mi jedno, jestli ve druhé lize, třetí nebo v divizi,“ řekl Grigar iSportu po pátečním zápase se Žižkovem.
Zprávy ze dne 22. dubna 2026
Pardubický Kamil Vacek po sezoně ukončí profesionální kariéru. Osmatřicetiletý záložník, který nahlédl i do české reprezentace, se oficiálně rozloučí v úvodním domácím utkání Východočechů v nadstavbové části prvoligového ročníku.
Vedení Chelsea odvolalo trenéra Liama Roseniora, jenž fotbalisty londýnského klubu vedl teprve od ledna. Tým prohrál minulých pět ligových duelů bez vstřelené branky, což se mu stalo naposledy v roce 1912, a klesl v tabulce na sedmé místo. Klub uvedl, že jako dočasný kouč povede mužstvo do konce sezony asistent Calum McFarlane
Podle informací webu iSport se management Baníku po úterním vyřazení z pohárového semifinále v Karviné v tuhle chvíli kloní k podržení Ondřeje Smetany ve funkci hlavního trenéra. Vedení ostravského klubu navzdory porážce ocenilo reakci na nepovedený zápas s Bohemians a zejména přístup, stejně hodnotily přístup hráčů i tisícovky fanoušků FCB přímo na tribuně hned po utkání. Slezany by tak měl Smetana vést i do sobotního duelu proti Plzni, kde je zase ohrožena pozice kouče Martina Hyského. Je možné, že v příštím týdnu bude jeden či druhý opět řešen svými šéfy...
Zprávy ze dne 21. dubna 2026
Letní přestupový cíl Zbrojovky je jasný. Nováček nejvyšší soutěže podle informací Sportu rozjíždí jednání se Slavií o trvalém přestupu záložníka Lukáše Vorlického (24), i když ví, že jeho zdravotní stav má k ideálu daleko. Hlavní problém dohody je jinde. Je jím cena. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 18. dubna 2026
Majitel deseti sezonních nul je po roce znovu žhavou položkou na přestupové tržnici. Adam Zadražil vynesl Hradec Králové na páté místo ligové tabulky a zájemci mají gólmanovo jméno napsané na prioritním seznamu. Zájem o něj mají i obě pražská „S“. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 17. dubna 2026
Šéf Unionu Berlín vyloučil, že trenérka Marie-Louise Etaová by si mohla v závěrečných pěti kolech bundesligy vysloužit stálé místo na lavičce. V rozhovoru pro Sky Sport prohlásil, že tak rozhodl z respektu k ženskému fotbalu. Etaová pro zbytek sezony v Unionu nahradila odvolaného Steffena Baumgarta. Stala se tak první trenérkou v bundeslize, v roce 2023 se o podobný zápis do historie v Unionu postarala i jako asistentka. Její pozice u týmu je však dočasná a od léta povede ženský tým berlínského klubu. A jak ujistil předseda Unionu Dirk Zingler, nic na tom nezmění ani případné dobré výsledky v závěrečných pěti kolech. Etaová poprvé Union povede v sobotním domácím utkání s předposledním Wolfsburgem. Berlínský celek je v tabulce jedenáctý a od sestupových příček ho dělí jedenáct bodů. Na barážovou pozici má k dobru sedm bodů.
Zprávy ze dne 15. dubna 2026
Druhým Maďarem v historii olomouckého klubu po Péteru Baráthovi se stává útočník David Orji, který přestupuje z Györu. Nejde však zatím o posilu do áčka ani béčka, šestnáctiletý talent začne v dorostu Sigmy. I proto mohl přijít na Hanou až nyní. Plán klubu je jasný: postupně z Orjiho vybudovat forvarda evropského střihu, pro což má prý mládežnický reprezentant s nigerijskými kořeny předpoklady. Fyzické určitě. Pohybově připomíná Jana Klimenta, postavou Adama Hložka. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 14. dubna 2026
U fotbalistů Interu Miami, šampionů MLS kolem Lionela Messiho, překvapivě skončil trenér Javier Mascherano. Jednačtyřicetiletý bývalý Messiho spoluhráč z Barcelony a argentinské reprezentace v klubovém prohlášení uvedl, že odchází z osobních důvodů. Ve funkci ho pro nejbližší zápasy nahradí jiný Argentinec Guillermo Hoyos.
Záložník české reprezentace Lukáš Červ prodloužil smlouvu ve Viktorii Plzeň. Nový kontrakt platí do roku 2029. „Jsem ve Viktorce dva roky a za tu dobu jsem tady prožil strašně krásné chvíle, ať už přímo na hřišti, nebo i mimo něj. Nádherné zápasy Evropské ligy, velké ligové bitvy nebo třeba narození dcery. To všechno jsou momenty, které se mi zapsaly do srdce,“ řekl Červ.
Zprávy ze dne 13. dubna 2026
Slavia myslí na budoucnost. První profesionální smlouvu podepsal s Pražany šestnáctiletý obránce Tomáš Cimpl.
Zprávy ze dne 12. dubna 2026
Union Berlín, mezi jehož hráče patří i záložník Alex Král, ve zbytku sezony povede Marie-Louise Etaová. U jedenáctého celku tabulky nahradila Steffena Baumgarta, kterého po sobotní porážce 1:3 s Heidenheimem vedení odvolalo. „Potěšilo mě, že mi klub věří v tak důležité chvíli,“ řekla čtyřiatřicetiletá Etaová, která v Unionu vedla výběr do 19 let a v létě se ujme ženského týmu. „Když se podíváte na tabulku, tak záchranu ještě nemáme vůbec jistou,“ dodala. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 10. dubna 2026
Juventus Turín prodloužil smlouvu s trenérem Lucianem Spallettim na další dva roky. Bývalý kouč italské fotbalové reprezentace vede tým od loňského října a měl kontrakt do konce sezony. O podpisu smlouvy informoval klub na webu.
Hvězdný brazilský útočník Neymar by mohl zamířit do MLS. Podle zámořských médií má o čtyřiatřicetiletého fotbalistu zájem Cincinnati, kde působí i český záložník Pavel Bucha. Neymar se loni vrátil do Santosu, se kterým má smlouvu do konce roku. Cincinnati proto už nyní někdejšího hráče Barcelony, Paris St. Germain nebo Al Hilálu oslovilo, jestli by neměl zájem o angažmá v MLS.
Zprávy ze dne 9. dubna 2026
Po sezoně skončí v FC Liverpool obránce Andy Robertson, který působí na Anfieldu devět let. Dvaatřicetiletý kapitán skotské fotbalové reprezentace to uvedl na klubovém instagramovém účtu.
Záložník Matěj Valenta podepsal s Plzní novou smlouvu do roku 2029. Šestadvacetiletý středopolař působí ve Viktorii od předloňského ledna, kdy přestoupil ze Slavie společně s Lukášem Červem. Od té doby zasáhl za západočeský klub do 44 zápasů nejvyšší soutěže a 10 utkání evropských pohárů. V poslední době nepatří do základní sestavy.
Rakouský brankář Florian Wiegele podepsal s Plzní novou smlouvu až do roku 2029. Do Viktorie před dvěma lety z druholigového rakouského klubu DSV Leoben. Svými výkony v brance Viktorie si nedávno vysloužil premiérovou pozvánku do rakouské reprezentace. „Florian na sobě každý den tvrdě pracuje a potvrzuje potenciál, s nímž do klubu přicházel,“ prohlásil sportovní ředitel klubu Martin Vozábal.
Zprávy ze dne 7. dubna 2026
Velšský fotbalista Aaron Ramsey ukončil v 35 letech kariéru. Někdejší záložník Arsenalu, jenž s národním týmem došel v roce 2016 do semifinále mistrovství Evropy, byl bez angažmá od loňského krátkého záskoku v mexickém týmu Pumas. O svém rozhodnutí informoval na sociálních sítích.
Anglický reprezentant Harry Maguire zůstane v Manchesteru United minimálně ještě jednu sezonu. Třiatřicetiletý obránce, jemuž v létě měla skončit smlouva, se s vedením klubu dohodl na jejím prodloužení o rok. Vedení týmu oznámilo, že součástí je i opce na dalších 12 měsíců.
Další změny v Českých Budějovicích. Sportovní ředitel Michaël Michée končí z osobních důvodů, potvrdila to majitelka Dynama, Dorothy Nneka Ede pro klubový web s tím, že „již nemohl být dlouhodobě na místě“. Novým sportovním ředitelem se stal Miguel Álvarez Sánchez, který dlouho působil v Saúdské Arábii.
Vysvětlila i odvolání trenéra Pedra Resendeho. „V průběhu ligy byla přibližně dvoutýdenní reprezentační pauza. Překvapilo nás, že trenér dal týmu tři dny volna a někteří členové realizačního týmu odjeli na dovolenou do zahraničí. Zároveň nebyly naplánovány žádné přípravné zápasy ani jiný program, který by tuto pauzu využil ke zlepšení týmu. V tu chvíli jsme přestali rozumět směřování, kterým se trenér ubíral.“
Vrátila se i k pobuřujícímu chování Davida Jelena. „Toto chování jednoznačně odsuzuji. Pan Jelen je nezávislý externí účetní s více než 25 lety praxe. Nedokážu vysvětlit, jaký tlak vedl k tomu, že reagoval tímto způsobem, který je samozřejmě nepřijatelný. Pan Jelen se za své chování veřejně omluvil všem, kterých se to dotklo.“