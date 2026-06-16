Fotbalové přestupy ONLINE: Habanec míří po konci v Ústí do Opavy. Dukla jedná o posile z ligy
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 16. června 2026
Fotbalisty Opavy povede Svatopluk Habanec. Šestapadesátiletý trenér naposledy vedl Ústí nad Labem, se kterými došel až na čtvrté místo v Chance Národní lize. V Opavě podepsal bývalý trenér Teplic nebo Slovácka smlouvu do roku 2028. Společně s Habancem usednou na lavičku Opavy i jeho spolupracovníci ze severu Čech - Tomáš Grigar a Vladimír Beker.
Zprávy ze dne 15. června 2026
AC Milán by měl po odchodu Massimiliana Allegriho převzít portugalský trenér Rúben Amorim. O dohodě klubu s bývalým koučem Manchesteru United dnes informovala portugalská média.
Crystal Palace bude po odchodu úspěšného Olivera Glasnera trénovat Pierre Sage, jenž dosud vedl Lens. Klub Premier League dnes oznámil, že s francouzským koučem podepsal tříletý kontrakt.
Dukla Praha zahájila letní přípravu s několika změnami v kádru. K prvnímu tréninku přípravy má trenér Pavel Šustr k dispozici celkem 30 fotbalistů. Nově může pracovat s pěticí navrátilců z hostování - Tomáš Jedlička, Jacques Fokam,Jakub Jeřábek, Martin Ambler a Štěpán Šebrle. Z Pardubic se k týmu připojil devatenáctiletý záložník Diego Zarate, kdy kluby řeší formu jeho působení v Dukle.
Z rezervního týmu Dukly se na začátek letní přípravy zapojili také Daniel Bašta, Denis Zamazal a Lukáš Kostka.
Dukla ale po sestupu počítá i četné ztráty - letní přípravu doposud nezahájili Boubou Diallo a Marcel Čermák z důvodu zranění, Samson Tijani a Dantaye Gilbert kvůli vízům, Mariosi Pourzitidisovi a Marku Hanouskovi skončila smlouva a Pražané řeší budoucnost Lukáše Penxi a Mouhameda Tidjane Traorého.
Slavia uplatnila právo zpětného odkupu na obránce Erica Hunala, který tak v týmu nebude nadále pokračovat. Stejně jako Kevin-Prince Milla, který se vrací do Sparty. Jakub Kadák, Christián Bačinský a Namory Cissé pokračují v léčbě zranění.
Pondělní spekulace se potvrdily. Tunisko po debaklu 1:5 se Švédskem v prvním utkání na mistrovství světa odvolalo trenéra Sabriho Lamouchiho. Tým převezme Munzer Kebajer.
Ladislav Krejčí má ve Wolverhamptonu nového trenéra. Po překvapivém konci Roba Edwardse přebírá celek Cesar Peixoto. Šestačtyřicetiletý Portugalec trénoval naposledy ve své domovině Gil Vicente, který dovedl na šesté místo.
Trenér Maurizio Sarri se po odchodu z Lazia přesune na lavičku fotbalistů Atalanty Bergamo. Klub, který v Serii A obsadil sedmé místo a zajistil si účast v předkole Konferenční ligy, dnes informoval o jeho jmenování na webu.
Teplice posílil lotyšský obránce Oskars Vientiess z FK Liepaja, který podepsal na Stínadlech víceletý kontrakt. Na jaře hostoval v druholigové Chrudimi. „Oskarse jsme sledovali dlouhodobě. Nešlo jen o klasický skauting na zápasech, ale také o podrobnou datovou analýzu jeho výkonů. V řadě parametrů vycházel velmi zajímavě. Navíc ukázal velký potenciál pro další rozvoj,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.
Slavia v rámci letního přestupového období dotahuje už osmou posilu. Záložní řadu má rozšířit polský středopolař Wiktor Nowak. Více čtěte ZDE >>>
Fotbalovému Slovácku už se rýsuje nástupce Romana Skuhravého, jenž na poslední chvíli uhnul od podpisu nové smlouvy a zamířil do Baníku. Podle informací iSportu dotahuje klub příchod Jana Jelínka (44), jenž vedl naposledy rezervu Slavie ve druhé lize. Údajně je nejvážnějším kandidátem na volné místo. „Rodina si přeje, aby se vrátil domů,“ tvrdí náš zdroj z fotbalového prostředí. Více čtěte ZDE>>>
Viktoria Plzeň zahájila v pondělí dopoledne letní přípravu pod vedením Martina Hyského.
- start bez reprezentantů na MS (Červ, Višinský, Sojka, Memič, Doski, Wiegele, Adu)
- na prvním tréninku už byla letní posila Stefan Pirgič
- v nejbližších dnech se zapojí druhá posila Baboucar Faal, dále Dávid Krčík, Tomáš Ladra, Sampson Dweh, Mohammed Touré, Adrian Zeljkovič, Christophe Kabongo, James Bello
- Jan Paluska, Viktor Baier a Václav Jemelka v rekonvalescenci (Paluska ani Jemelka bohužel s týmem nestihnou ani herní kemp v Rakousku)
- do přípravy jdou talentovaní mladíci z akademie - Petr Kubín, Radek Büchner, Jakub Chalupa, Adam Novák, Filip Růžička, brankář Matěj Hacaperka
- na zkoušce dva zahraniční hráči - senegalský stoper Paul Nghabo (Příbram) a maďarský záložník Atila Krán (Haladás)
- nepočítá se s Ricardinhem (ukončení smlouvy dohodou), budoucnost se řeší u Metsoka, Míky a Suchého, nové angažmá řeší Tom Slončík (možný přestup do Hradce) - Martin Hyský chce ještě posily na pozici křídla a krajního obránce
Zprávy ze dne 14. června 2026
Španělský obránce Marc Cucurella má podle serveru The Athletic namířeno z Chelsea do Realu Madrid. „Bílý balet“ by měl za sedmadvacetiletého fotbalistu zaplatit 60 milionů eur (asi 1,5 miliardy korun).
Cucurella, který je s reprezentací na probíhajícím mistrovství světa, působí v Chelsea od srpna 2022, kdy přišel z Brightonu. Před tím krajní obránce nastupoval za rezervu Barcelony, Eibar nebo Getafe.
Novým trenérem druholigového Prostějova se podle všeho stane Bohuslav Pilný, jenž v nejvyšší soutěži vedl Hradec Králové. Dohoda je hotová, v pondělí by se měla podepsat, kouč už pro tým shání posily.
Hledání nového kouče pro AC Milán pokračuje. Podle renomovaného novináře Fabrizia Romana je blízko angažování bývalého trenéra Manchesteru United Rúbena Amorima. Jednačtyřicetiletý Portugalec je připraven novou roli přijmout.
Zprávy ze dne 13. června 2026
Potvrzeno! Jak již dříve psal iSport, Slovan Bratislava bude trénovat někdejší záložník Manchesteru City a Barcelony Yaya Touré. Čtyřnásobný africký fotbalista roku podepsal tříletou smlouvu. Na lavičce nahradí Vladimíra Weisse, jenž po minulé sezoně odešel ke slovenské reprezentaci.
„Už se nemůžu dočkat, až se v pondělí společně pustíme do práce. Mému předchůdci patří velký respekt za to, čeho se Slovanem dosáhl. Chci na to navázat, a zároveň přinést něco nového, vlastního,“ řekl Touré.
Bývalého kapitána Pobřeží slonoviny čeká premiéra v roli hlavního kouče. Dosud působil jako asistent v Olimpiku Doněck, Achmatu Grozném, Standardu Lutych a naposledy u národního týmu Saúdské Arábie po boku Roberta Manciniho.
Teplice hlásí novou posilu! Na Stínadla přestupuje devatenáctiletý ukrajinský ofenzivní záložník Artem Garzha z lotyšského BFC Daugavpils.
Druhou posilou fotbalistů Plzně se stal záložník Stefan Pirgič. Viktoria přivedla třiadvacetiletého Srba ze Železničaru Pančevo a podepsala s ním čtyřletou smlouvu. Informovala o tom na svém webu. Jako první akvizici před novou sezonu získal západočeský klub koncem května stejně starého Baboucarra Faalu. Gambijský útočník přišel z ukrajinského klubu Karpaty Lvov a uzavřel stejně dlouhý kontrakt jako Pirgič. Obě dosavadní zahraniční posily vyšly podle médií třetí tým uplynulé sezony české ligy každá na tři miliony eur (zhruba 72,5 milionu korun). Znamenalo by to vyrovnání nejdražšího přestupu v historii klubu, kterým byl v lednu příchod nigerijského útočníka Salima Faga Lawala. Viktoria v tiskové zprávě po Pirgičově příchodu uvedla, že se se srbskou stranou rozhodla přestupovou částku nezveřejňovat.
Nováčka první fotbalové ligy Zbrojovku Brno posílil nigerijský útočník Lucky Ezeh. Přichází z Karviné, jejímž hráčem byl v uplynulých třech letech, a v novém působišti podepsal víceletou smlouvu. Brňané o příchodu dvaadvacetiletého hráče informovali na klubovém webu. Ve Zbrojovce je Ezeh čtvrtou posilou, už dorazili hrotový útočník Daniel Vašulín, Petr Ševčík a Jaromír Zmrhal.
Polský útočník Robert Lewandowski má po odchodu z Barcelony namířeno do MLS. Sedmatřicetiletý fotbalista podle italského experta Fabrizia Romana jedná o smlouvě s Chicagem.
Zprávy ze dne 12. června 2026
Podle zdrojů webu iSport došlo k finální dohodě mezi Plzní a Hradcem Králové na přestupu Toma Slončíka. O tvořivého záložníka mělo velký zájem několik ligových klubů, ale nakonec bere bank Hradec, kde Slončík dvakrát působil na hostování. V obou případech mimořádně úspěšně.