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Fotbalové přestupy ONLINE: Horníček míří do Anglie! Chelsea oznámila příchod zkušeného útočníka

Sledujte nejnovější informace o fotbalových přestupech a spekulacích
Sledujte nejnovější informace o fotbalových přestupech a spekulacíchZdroj: iSport
iSport.cz
Fotbal

Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.

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Zprávy ze dne 1. srpna 2026

Premier League
1. srpna 2026 · 21:12

Chelsea koupila z Brightonu zkušeného útočníka Dannyho Welbecka a oznámila, že s ním podepsala dvouletou smlouvu. Bývalý fotbalový reprezentant si tak v 35 letech zahraje po Manchesteru United a Arsenal za další anglický velkoklub. Více o přestupové strategii Chelsea ZDE >>>

 

Welbeck v minulém ročníku nastřílel za Brighton v Premier League 13 gólů a vytvořil si tak kariérní rekord v počtu branek za sezonu. V národním týmu má bilanci 42 zápasů a 16 gólů, naposledy reprezentoval v roce 2018.

Danny Welbeck oslavuje svůj gól proti West Hamu
Danny Welbeck oslavuje svůj gól proti West Hamu
Chance Liga
1. srpna 2026 · 14:56

Mladý křídelník Daniel Švancara míří na hostování do druhé slovenské soutěže. Artis Brno se domluvil na ročním hostování mladého křídelníka v týmu FC Petržalka, v zimní přestávce si Švancaru může klub stáhnout zpět.


Po dvaceti letech tak Švancara u Dunaje naváže na svého otce, který v sezóně 2006/07 působil půl sezóny v Interu Bratislava. Křídelník po přestupu do Artisu odehrál za A-tým deset zápasů.

Důležitý moment
Premier League
1. srpna 2026 · 09:29

Lukáš Horníček má nové angažmá! Spekulace z posledních dní potvrzuje novinář Fabrizio Romano, Česko bude mít dalšího brankáře v anglické Premier League! Newcastle United se ohledně přestupu čtyřiadvacetiletého gólmana dohodl s Bragou, zaplatí výkupní klauzuli 30 milionů eur (726 milionů korun). Aktuálně se čeká jen na oficiální představení anglickým klubem.

1. srpna 2026 · 08:45

Bývalý německý reprezentant Julian Brandt bude po sedmiletém angažmá v Borussii Dortmund oblékat dres Ajaxu Amsterdam. Se slavným nizozemským klubem podepsal třicetiletý záložník smlouvu do roku 2029.

 

„Jednali jsme s ním několik měsíců a mohl podepsat smlouvu s jinými kluby. Získáváme v něm špičkového hráče s obrovskými zkušenostmi a fantastickou mentalitou,“ řekl technický ředitel klubu Jordi Cruyff.

Důležitý moment
1. srpna 2026 · 06:29

Real Sociedad neuspěl s oficiální nabídkou na obránce Wolves Ladislava Krejčího. Španělský klub předložil za českého reprezentanta úvodní nabídku, „Vlci“ ji však odmítli, protože byla pod jejich cenovými představami, píše zahraniční novinář Fabrizio Romano.

Zprávy ze dne 31. července 2026

Druhá liga
31. července 2026 · 20:40

Karvinský kouč Roman West po utkání s Vlašimí potvrdil další odchody z kádru. „Vinicius už je z kádru pryč a v nejbližší době de facto i Štorman a Neuman, to se všechno uvidí. To jsou všechno změny, které jsme udělali po Opavě. Odchody Neumana a Štormana by měly být blízko, ale je to v kompetenci klubu, agentů a hráčů,“ uvedl trenér. Útočník Kahuan Vinicius se už připravuje s Pardubicemi.

Premier League
31. července 2026 · 20:35

Fotbalový brankář Lukáš Horníček je blízko přestupu do Newcastlu. Anglický celek podle televizní stanice Sky Sports souhlasil, že za něj portugalské Braze zaplatí 30 milionů eur (téměř 726 milionů korun), čímž aktivuje výstupní klauzuli v jeho smlouvě. Nyní kluby jednají o tom, jak Newcastlu částku splatí.

Důležitý moment
Chance Liga
31. července 2026 · 18:00

Sparta oficiálně oznámila příchod dvou hráčů. Na Letnou se stěhuje dvoumetrový stoper Tobias Guddal, který dosud nastupoval v norském Tromsø a také Roman Macek, devětadvacetiletý záložník strávil poslední rok v Mladé Boleslavi. Více čtěte ZDE>>>

Chance Liga
31. července 2026 · 17:43

Brazilec Kahuan Vinicius má podle informací iSportu namířeno do Pardubic. Dvaadvacetiletý útočník dosud nastupoval v dresu Karviné, kde loni nastřílel v lize dva góly a výrazně přispěl k zisku domácího poháru. 

 

Kahuan Vinicius v prvním kole Chance Národní Ligy.
Kahuan Vinicius v prvním kole Chance Národní Ligy.
Chance Liga
31. července 2026 · 17:30

Matěj Valenta přestupuje z Plzně do Hradce Králové. Účastník třetího předkola Evropské ligy řeší angažováním poctivého záložníka problém s úzkým hráčským kádrem. Nová akvizice by se měla představit už v neděli v zápase proti Bohemians.

Chance Liga
31. července 2026 · 08:14

Přestupové období pokračuje, a jelikož velké pohyby směrem dovnitř se v Edenu už nečekají, hlavní slovo mají odchody. Jak se vyvíjí? Podle všeho měla Slavia ustát zájem Benfiky o Štěpána Chaloupka, nyní se usilovně pracuje na tom, aby byl stoper nastavený na odehrání další sezony v kádru českého mistra. Klub by brzy mohli opustit další hráči, jmenovitě David Douděra a Sahmkou Camara. Více ZDE>>>

Jak to vypadá s odchody z pražské Slavie?
Jak to vypadá s odchody z pražské Slavie?

Zprávy ze dne 30. července 2026

Důležitý moment
Chance Liga
30. července 2026 · 23:22

Sparta podle všeho dotahuje další příchod. Obránce Tobias Guddal z Tromsö se odpojil po čtvrtečním zápase 2. předkola Evropské ligy v Hradci Králové od týmu a odcestoval do Prahy. Server iTromsö zveřejnil video, na kterém 24letý hráč nastupuje do červeného auta. Na záběrech je zachycen také zástupce Letenských. Více o vysokém stoperovi čtěte ZDE >>>

Chance Liga
30. července 2026 · 17:17

Lukáš Letenay míří ze Slovanu Liberec na hostování do Mladé Boleslavi. Podle redakčních zdrojů deníku Sport a webu iSport o slovenského útočníka projevil zájem i Artis, hráč ale přestup do Brna odmítl.

Chance Liga
30. července 2026 · 15:21

Mladá Boleslav hlásí novou posilu do defenzivy. Na hostování z Plzně přichází třiadvacetiletý obránce Adam Kadlec, který do Viktorie přišel v lednu z Bohemians, ale výraznější prostor si nevybojoval. 

Chance Liga
30. července 2026 · 14:27

Slovenský brankář Richard Ludha přestoupil z Teplic do Skalice. Pětadvacetiletý gólman se vrací do vlasti po dvou a půl letech. Ludha po nadějném začátku angažmá na Stínadlech postupně vypadl ze sestavy a propadl se až na pozici brankáře číslo tři. Celkem za „Skláře“ odchytal 34 ligových zápasů, v minulé sezoně se mezi třemi tyčemi neobjevil ani jednou.

Ligue 1
30. července 2026 · 13:28

Pavel Šulc nenastoupil do středeční generálky Lyonu v Seville proti Betisu (0:4). Podle informací iSportu bude kvůli drobným problémům mimo hru zhruba deset dní, což znamená, že určitě nestihne úterní první duel 3. předkola Ligy mistrů na hřišti Sparty. A je možné, že během léta ještě změní angažmá? Více čtěte ZDE >>>

Pavel Šulc v dresu Lyonu
Pavel Šulc v dresu Lyonu
Premier League
30. července 2026 · 13:19

Chelsea získala od londýnského rivala Crystal Palace francouzského obránce Maxence Lacroixe. Účastník nedávného mistrovství světa na Stamford Bridge podepsal smlouvu do roku 2032, Chelsea za něj podle médií zaplatila 52 milionů liber (téměř 1,5 miliardy korun).

Chance Liga
30. července 2026 · 13:16

Návrat do české ligy zvládl na výbornou, v minulé sezoně náramně bavil v dresu Mladé Boleslavi. Fotbalista Roman Macek se dokonce podle datových analýz zařadil mezi nejlepší střední záložníky v soutěži. Zřejmě i proto o 29letého hráče momentálně usiluje Sparta, která se po nevydařeném startu do nové sezony pustila do přestupových jednání. Více čtěte ZDE >>>

Chance Liga
30. července 2026 · 12:15

Bohemians hlásí velkou posilu! Do Ďolíčku se z Belgie vrací po třech a půl letech Roman Květ, který naposledy působil v celku FCV Dender EH. Předtím působil i Turecku a Plzni, kam přišel právě z Bohemians. „Ahoj Klokani, tak jsem zpátky. Jdeme trénovat, jdeme makat. Ať Bohemku opět vrátíme do pohárů, jako když jsem tady končil,“ hlásil po svém příchodu osmadvacetiletý záložník.

Premier League
30. července 2026 · 10:51

Trenér Eddie Howe překvapivě skončí na lavičce Newcastlu. Informovala o tom britská média. Odchod osmačtyřicetiletého anglického kouče může mít vliv na případný přestup českého reprezentačního brankáře Lukáše Horníčka z Bragy. O zájmu Newcastlu o Horníčka informovala média ve středu. Braga prý trvá na tom, že Horníčka pustí jen v případě vyplacení 30 milionů eur (téměř 726 milionů korun), jak stanoví výstupní klauzule v jeho smlouvě. Howea by mohl nahradit o deset let mladší německý kouč Matthias Jaissle, jenž aktuálně působí v saúdskoarabském al-Ahlí.

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