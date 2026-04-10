Fotbalové přestupy ONLINE: Hvězdný parťák pro Buchu? Cincinnati má zájem o Neymara
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 10. dubna 2026
Hvězdný brazilský útočník Neymar by mohl zamířit do MLS. Podle zámořských médií má o čtyřiatřicetiletého fotbalistu zájem Cincinnati, kde působí i český záložník Pavel Bucha. Neymar se loni vrátil do Santosu, se kterým má smlouvu do konce roku. Cincinnati proto už nyní někdejšího hráče Barcelony, Paris St. Germain nebo Al Hilálu oslovilo, jestli by neměl zájem o angažmá v MLS.
Zprávy ze dne 9. dubna 2026
Po sezoně skončí v FC Liverpool obránce Andy Robertson, který působí na Anfieldu devět let. Dvaatřicetiletý kapitán skotské fotbalové reprezentace to uvedl na klubovém instagramovém účtu.
Záložník Matěj Valenta podepsal s Plzní novou smlouvu do roku 2029. Šestadvacetiletý středopolař působí ve Viktorii od předloňského ledna, kdy přestoupil ze Slavie společně s Lukášem Červem. Od té doby zasáhl za západočeský klub do 44 zápasů nejvyšší soutěže a 10 utkání evropských pohárů. V poslední době nepatří do základní sestavy.
Rakouský brankář Florian Wiegele podepsal s Plzní novou smlouvu až do roku 2029. Do Viktorie před dvěma lety z druholigového rakouského klubu DSV Leoben. Svými výkony v brance Viktorie si nedávno vysloužil premiérovou pozvánku do rakouské reprezentace. „Florian na sobě každý den tvrdě pracuje a potvrzuje potenciál, s nímž do klubu přicházel,“ prohlásil sportovní ředitel klubu Martin Vozábal.
Zprávy ze dne 7. dubna 2026
Velšský fotbalista Aaron Ramsey ukončil v 35 letech kariéru. Někdejší záložník Arsenalu, jenž s národním týmem došel v roce 2016 do semifinále mistrovství Evropy, byl bez angažmá od loňského krátkého záskoku v mexickém týmu Pumas. O svém rozhodnutí informoval na sociálních sítích.
Anglický reprezentant Harry Maguire zůstane v Manchesteru United minimálně ještě jednu sezonu. Třiatřicetiletý obránce, jemuž v létě měla skončit smlouva, se s vedením klubu dohodl na jejím prodloužení o rok. Vedení týmu oznámilo, že součástí je i opce na dalších 12 měsíců.
Další změny v Českých Budějovicích. Sportovní ředitel Michaël Michée končí z osobních důvodů, potvrdila to majitelka Dynama, Dorothy Nneka Ede pro klubový web s tím, že „již nemohl být dlouhodobě na místě“. Novým sportovním ředitelem se stal Miguel Álvarez Sánchez, který dlouho působil v Saúdské Arábii.
Vysvětlila i odvolání trenéra Pedra Resendeho. „V průběhu ligy byla přibližně dvoutýdenní reprezentační pauza. Překvapilo nás, že trenér dal týmu tři dny volna a někteří členové realizačního týmu odjeli na dovolenou do zahraničí. Zároveň nebyly naplánovány žádné přípravné zápasy ani jiný program, který by tuto pauzu využil ke zlepšení týmu. V tu chvíli jsme přestali rozumět směřování, kterým se trenér ubíral.“
Vrátila se i k pobuřujícímu chování Davida Jelena. „Toto chování jednoznačně odsuzuji. Pan Jelen je nezávislý externí účetní s více než 25 lety praxe. Nedokážu vysvětlit, jaký tlak vedl k tomu, že reagoval tímto způsobem, který je samozřejmě nepřijatelný. Pan Jelen se za své chování veřejně omluvil všem, kterých se to dotklo.“
Zprávy ze dne 4. dubna 2026
Bývalý brazilský reprezentant Oscar ukončil kvůli srdečním potížím v 34 letech kariéru. Oznámil to klub FC Sao Paulo, kde někdejší záložník Chelsea naposledy působil. Oscar byl mimo hru od konce loňského roku. V listopadu zkolaboval při zátěžových testech během obvyklé zdravotní prohlídky a následná vyšetření odhalila problémy se srdcem. V Sao Paulu měl smlouvu do konce příštího roku.
Zprávy ze dne 3. dubna 2026
Po neúspěšné kvalifikaci o postup na fotbalové mistrovství světa skončil na lavičce Itálie trenér Gennaro Gattuso. Kouč, jehož svěřenci v úterý prohráli ve finále play off v penaltovém rozstřelu s Bosnou, nyní jedná s domácím svazem o ukončení smlouvy.
Čtyřnásobní mistři světa Italové neuspěli v kvalifikaci potřetí za sebou a jsou jedinými bývalými světovými šampiony, kteří se nezúčastní tří finálových turnajů v řadě. Už ve čtvrtek odstoupil předseda Gabriele Gravina a v realizačním týmu reprezentace skončil někdejší slavný brankář Gianluigi Buffon, jenž plnil funkci takzvaného vedoucího delegace.
Sedmačtyřicetiletý Gattuso vedl italskou reprezentaci od loňského června, kdy nahradil Luciana Spallettiho odvolaného po prohře v prvním kvalifikačním duelu v Norsku. Vedení svazu se pro mistra světa z roku 2006 rozhodlo poté, co nevyšla snaha získat zkušeného Claudia Ranieriho.
„Nezasloužíme si to, není to spravedlivé. Omlouvám se, protože jsem to nezvládl. Takový je fotbal. Když nevyužijete šance, potrestá vás,“ vyprávěl Gattuso se slzami v očích po barážové prohře s Bosnou a Hercegovinou. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 2. dubna 2026
Z hlediska potenciálu – a vzhledem k aktuální situaci i dostupnosti – má Karviná jeden z nejzajímavějších kádrů ve fotbalové lize. Klub ale také řeší značně nejistou budoucnost, spojenou s očekávaným verdiktem v korupční aféře. Odchod partnerů, otazníky kolem primátora a klíččové postavy klubu Jana Wolfa… Pokud byl o hráče Karviné zájem před vypuknutím skandálu, teď se ještě zintenzivní.
Zprávy ze dne 31. března 2026
Fotbalisty Tottenhamu Hotspur převezme italský trenér Roberto De Zerbi, píše renomovaný italský novinář Gianluca Di Marzio. Mezi koučem a klubem už mělo dojít k předběžné dohodě a zbývá doladit poslední detaily. De Zerbi před necelými dvěma měsíci opustil lavičku Olympique Marseille. Do Anglie se vrací, mezi lety 2022 a 2024 trénoval Brighton. Tottenham prochází jedním z nejtemnějších období své novodobé historie. Tým, za který hraje také český brankář Antonín Kinský, je aktuálně na 17. místě Premier League, pouhý bod nad pásmem sestupu. Od začátku roku 2026 v lize ještě nevyhrál, zaznamenal jen 3 remízy a 7 porážek.
Bývalý záložník Rio Mavuba, jenž ke konci své hráčské kariéry působil ve Spartě, se stal novým trenérem Girodins Bordeaux, v jehož dresu hrál naposledy. Francouzský klub patřil k elitě francouzské ligy a objevoval se i v Lize mistrů, českou stopu zde zanechal Jaroslav Plašil. Vinou finančních problémů byl však klub přeřazen do čtvrté ligy.
Zprávy ze dne 30. března 2026
Novým trenérem druholigových Českých Budějovic se stal pětapadesátiletý Kypřan Nikodimos Papavasiliu. Jeho asistenty budou Řek Nikolas Kalakutis a Čech Filip Toncar. Jihočeský klub v neděli odvolal portugalského trenéra Pedra Resendeho i jeho asistenta Nuna Costu. Desáté mužstvo tabulky i nadále povede zahraniční kouč. Papavasiliu jako první Kypřan nastoupil v anglické Premier League, kde v 90. letech působil v Newcastlu. Svou zemi i reprezentoval. Více o situaci v Dynamu čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 29. března 2026
Od fotbalistů Českých Budějovic byl odvolán portugalský trenér Pedro Resende i jeho asistent Nuno Costa. Dynamo to oznámilo na klubovém webu. Kdo desátý tým druholigové tabulky převezme, není známo. Nejbližší zápas čeká Jihočechy příští neděli na hřišti sparťanské rezervy.
Resende přišel k mužstvu loni v létě, kdy po změně majitele klubu sáhlo vedení ke kompletní obměně sportovního úseku. Portugalský kouč na lavičce nahradil Jiřího Lercha. Dynamo při loňském sestupu z nejvyšší soutěže jako první tým v historii ani jednou v sezoně nevyhrálo.
Jen sedm zápasů vydržel Chorvat Igor Tudor ve funkci trenéra Tottenhamu. Londýnský klub tak bude mít už třetího kouče v sezoně. Pod Tudorovým vedení Tottenham pětkrát prohrál, jednou zvítězil a jednou remizoval. Tudor vedl v Tottenhamu i gólmana Antonína Kinského, kterého po téměř čtyřměsíční herní pauze poslal do úvodního osmifinále Ligy mistrů na hřišti Atlética Madrid. Český brankář po chybách inkasoval rychle tři góly a Tudor ho v 17. minutě vystřídal. Anglický tým nakonec prohrál 2:5 a navzdory vítězství 3:2 v domácí odvetě ze soutěže vypadl. V anglické lize jsou Spurs sedm kol před koncem na 17. místě jen bod nad sestupovým pásmem.
Zprávy ze dne 26. března 2026
Sparta má řešit brankářskou pozici. Podle informací serveru inFotbal.cz jedná o přestupu Adama Zadražila z Hradce Králové. Oba kluby jsou údajně v kontaktu a nejspíš se přesunou k diskuzi o podmínkách možného transferu. Letenští se o 25letého gólmana zajímala už v létě. „Sparta z toho nakonec couvla, protože pan Priske byl zpátky a ten pevně věří Peteru Vindahlovi,“ přiznal Zadražil v nedávném rozhovoru pro Ligu naruby. Více čtěte ZDE>>>
Podle informací z Jihlavy by se měl stát nástupcem Jiřího Lercha v roli hlavního kouče Marek Nikl, který dosud působil v Dukle Praha. Jako jeho asistent na Vysočině nejvíce rezonuje jméno Jiřího Sodomy, současného sportovního ředitele Psár a Niklova bývalého svěřence z Viktorie Žižkov. Během čtvrtka by mělo být vše oficiálně oznámeno. Variantou pro Jihlavu byl podle redakčních zdrojů i trenér Dominik Rodinger, nicméně přednost dostal Nikl. Jeho současné místo na Julisce zaujme Michal Šmarda.
Fotbalisté Slavie v Chance Lize kráčí za titulem, logicky už se ale přemýšlí o příští sezoně. A v kancelářích v Edenu kromě tématu „evropský útočník“ začíná rezonovat i diskuse o brankářích. Podle informací deníku Sport a webu iSport figuruje v nejužším výběru potenciálních posil mezi tři tyče i veterán Martin Dúbravka, který momentálně chytá za Burnley v Premier League a po sezoně mu končí smlouva. Logicky bude ale vše záležet na stavu a budoucnosti Jindřicha Staňka. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 25. března 2026
Kromě korupční aféry řeší v Opavě i post havního trenéra. Tým po Romanu Nádvorníkovi, který zamířil do Artisu, povede dosavadní asistent Jan Navrátil. Zbytek realizačního týmu zůstává nezměněný. „Po odchodu hlavního trenéra jsme zvažovali více variant, včetně příchodu nového trenéra zvenčí. To by však znamenalo změnu koncepce a nastavení fungování týmu, což nebylo naší prioritou,“ uvedl pro klubový web předseda představenstva Martin Latka, který podle Etické komise FAČR nabídl rozhodčímu Janu Petříkovi úplatek ve výši dvě stě tisíc korun, aby svým výkonem ovlivnil onen zápas ve prospěch domácích.
Těžkou pozici Opavy si nový trenér připouští. „Uvědomuji si, že se nacházíme v nelehké situaci, kterou ale zároveň vnímám jako velkou výzvu pro mě i celý realizační tým, ale také pro hráče. Uděláme společně maximum pro to, abychom navázali na dosavadní práci a pokračovali v nastaveném směru,“ uvedl Jan Navrátil.
Novým trenérem Sevilly se stal Luis García Plaza. O záchranu bojující celek o tom informoval na webu s tím, že s třiapadesátiletým koučem podepsal smlouvu do konce června 2027.