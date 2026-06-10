Fotbalové přestupy ONLINE: Jablonec bere beka z Olomouce, nové příchody do Baníku
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 10. června 2026
Novým trenérem fotbalistů Baníku se stal Roman Skuhravý. Dosavadní kouč Slovácka v Ostravě nahradí Josefa Dvorníka, který tým zachránil v baráži. Klub na webu informoval, že jednapadesátiletý Skuhravý podepsal víceletou smlouvu. Více čtěte ZDE >>>
Rozhodně to má být jeden z nejvýraznějších přestupů v české lize. Navázány jsou však i další přesuny, proto se stěhování gólmana Adama Zadražila z Hradce Králové do Slavie protahuje. Vedení Votroků větří dobrý obchod, vedle finanční kompenzace žádá také hráčskou. Navíc má možnost získat adekvátní náhradu, ve hře jsou dvě velmi zavedená jména. Více čtěte ZDE >>>
Manchester United se rozloučil hned s trojicí hráčů z prvního týmu. Jde o Casemira, Tyrella Malaciu a Jadona Sancha. Všem vypršel po uplynulé sezoně platný kontrakt, který nebude prodloužený. U prvního z nich, brazilského záložníka, se o odchodu z klubu vědělo už dopředu. Ve 34 letech by údajně mohl pokračovat v Interu Miami.
Trenérské turbulence v Baníku, kdy Josefa Dvorníka co nevidět nahradí Roman Skuhravý ze Slovácka, by neměly mít dopad na jeden nachystaný přestup. Podle informací iSportu nejspíš posílí tým výrazná tvář minulé sezony Chance Ligy. Jde o středního záložníka Marcela Čermáka (27), nejlepšího hráče pražské Dukly. Bylo jasné, že po sestupu do druhé ligy na Julisce nezůstane a už delší dobu se řeší jeho angažmá v Baníku. Oficiálně to ještě domluvené není, nicméně také nový kouč Skuhravý má o Čermáka eminentní zájem. Více čtěte ZDE>>>
Slovácko oficiálně potvrdilo konec Romana Skuhravého, který podle informací iSportu míří do Baníku. „Trenér Skuhravý nebude v nadcházející sezoně pokračovat na lavičce Slovácka. Přestože klub měl zájem na dalším pokračování vzájemné spolupráce a byl připraven akceptovat podmínky, na kterých se obě strany během jednání shodly, zkušený kouč se nakonec rozhodl využít jinou profesní příležitost,“ píše se v prohlášení na webu celku z Uherského Hradiště. Více čtěte ZDE >>>
Trenér José Mourinho odchází z Benfiky Lisabon do Realu Madrid, který za příchod třiašedesátiletého kouče zaplatí 15 milionů eur (asi 362 milionů korun). Portugalský klub o tom informoval na webu, Real se zatím nevyjádřil. Novým trenérem Benfiky se pak stal Marco Silva, jenž naposledy vedl Fulham.
Zprávy ze dne 9. června 2026
Real Madrid nabídl městskému rivalovi Atléticu150 milionů eur (3,6 miliardy korun) za argentinského útočníka JuliánaÁlvareze. Šestadvacetiletý mistr světa však dres nezmění. Atlético jeho prodej odmítlo s odkazem na výstupní klauzuli. Ta podle španělských médií činí půl miliardy eur.
Nabídka na Álvarezův přestup byla součástí předvolebních slibů prezidenta Realu Madrid Florentina Péreze před jeho nedělním znovuzvolením. Argentinský hráč přišel do Atlética předloni z Manchesteru City za 95 milionů eur (2,4 miliardy korun) a podepsal smlouvu do roku 2030.
„Bílý balet" zakončil sezonu podruhé za sebou bez velké trofeje. Vedení klubu dnes také oficiálně potvrdilo avizovaný odchod trenéra Álvara Arbeloy, který v lednu nahradil Xabiho Alonsa. Na lavičku Realu by se měl vrátit José Mourinho.
Šok! Ačkoliv měl Roman Skuhravý (50) na stole nabídku Slovácka a podpis smlouvy měl být jen formalitou, učinil ve finále jiné rozhodnutí. Absolutně nečekané. Vybral si jiný klub v Chance Lize. Větší, slavnější. Podle informací iSportu bude trénovat ostravský Baník!Více čtěte ZDE >>>
Tohle hostováni Slavii nevyšlo. Ofenzivní univerzál Muhammed Cham nedal za pražský celek ani jeden gól, v lize si připsal jen dvě asistence. „Sešívaní“ tak logicky jeho působení neprodlužují a pětadvacetiletý Rakušan si hned našel nový klub. Z Trabzonsporu míří na hostování s opcí do Crvene zvezdy Bělehrad.
Ve vedení Baníku končí výkonný ředitel Michal Bělák. Na funkci po neúspěšné sezoně sám rezignoval. „Pro mě osobně je to ztráta, ale chápu jeho pohnutky. Nechce být v dennodenní exekutivě,“ uvedl majitel Baníku Václav Brabec pro klubový kanál Chachar Pass. Více čtěte ZDE >>>
V Liberci skončil trenér „B“ týmu Pavel Čapek. Bývalý obránce či záložník se Slovanem jako hráč získal titul v roce 2002, v posledních letech trénoval na severu Čech dorostence a třetiligovou rezervu. „Věděl jsem, že jestli chci trénovat dospělé i výš, musím učinit krok ze Slovanu. Tady jsem získal ostruhy, ale vím, že velký fotbal musím zkusit někde jinde,“ řekl klubovému webu. Spolu s ním odchází i jeho asistent Pavel Volšík a videoanalytik Josef Gazdík.
Sestupujícímu Wolverhamptonu má k návratu do Premier League pomoct Kieran Trippier. Krajní obránce se po pěti sezonách rozloučil s Newcastlem United a jako volný hráč se přidává do týmu, kde nyní působí český obránce Ladislav Krejčí. Vicemistr Evropy a někdější opora Tottenhamu nebo Atletica Madrid podepsal s Wolves dvouletou smlouvu.
O Albiona Rrahmaniho ze Sparty je zájem v Itálii. Ozvat se měly Benátky, které aktivně hledají posilu do útoku. Informoval o tom renomovaný novinář Gianluca Di Marzio, podle jehož zdrojů vedení klubu už kontaktovalo hráčovy zástupce. „O útočníka mají zájem ale i další kluby, což ztěžuje Benátkám jednání,“ napsal na svém webu. Zároveň odhadl přestupní částku za kosovského reprezentanta na 8 milionů eur (194 milionů korun). Rrahmani přišel na Letnou před dvěma lety, v uplynulé sezoně naskočil do 49 zápasů, v nich zapsal bilanci 16+3. Už minulé léto se o něj zajímal Olympique Lyon.
Zprávy ze dne 8. června 2026
„Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka ukončil v 39 letech fotbalovou kariéru,“ objevilo se v pondělí večer v několika českých i slovenských médiích. O pověšení kopaček na hřebík bývalého hráče Sparty či AC Milán informovaly i tiskové agentury. Devětatřicetiletý záložník ale „fotbalový pohřeb“ na Instagramu ihned popřel. „Nevím, odkud mají tato média informace, ale mají je špatné. Já jsem nikdy neřekl, že končím s fotbalovou kariérou,“ napsal na sociální síť. Více čtěte ZDE>>>
Olivier Giroud bude i v příští sezoně hrát za Lille. Nejlepší střelec francouzské reprezentace a mistr světa prodloužil s klubem o rok smlouvu. Devětatřicetiletý útočník působí v Lille od loňského července. V uplynulé sezoně za „Les Dogues“ odehrál 44 soutěžních zápasů a dal 11 branek. Ve francouzské lize týmu pomohl ke třetímu místu a účasti v Lize mistrů.
Po neúspěšné baráži s Baníkem půjde Táborsko do další sezony s novým trenérem. Do klubu se vrací Miloslav Brožek, který v na jihu Čech působil mezi lety 2019 a 2021. Jednapadesátiletý kouč naposledy působil v lotyšské Jelgavě. Na jihu Čech bude pracovat s poměrně novým kádrem, který opustilo několik opor: Jakub Hora, Patrik Voleský i kapitán Pavel Novák.
Francouzský stoper Ibrahima Konaté bude po odchodu z Liverpoolu hrát za Real Madrid. Sedmadvacetiletý fotbalista se podle médií se španělským klubem dohodl na čtyřleté smlouvě.
Fiorentinu bude trénovat mistr světa z roku 2006 Fabio Grosso. Osmačtyřicetiletý kouč podepsal s toskánským klubem smlouvu na dva roky.
Jak sliboval, tak Artis Brno koná. Letošní barážista se pokusí o přestavbu kádru a nyní oznamuje odchody: po konci smluv skončili brankář Tomáš Holý a Artem Besedin, Danielu Koskovi pak vypršelo hostování ze Slovácka.