Fotbalové přestupy ONLINE: Jihlava vybrala nové trenéry, Lercha by měli nahradit Nikl a Sodoma
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 26. března 2026
Podle informací z Jihlavy by se měl stát nástupcem Jiřího Lercha v roli hlavního kouče Marek Nikl, který dosud působil v Dukle Praha. Jako jeho asistent na Vysočině nejvíce rezonuje jméno Jiřího Sodomy, současného sportovního ředitele Psár a Niklova bývalého svěřence z Viktorie Žižkov. Během čtvrtka by mělo být vše oficiálně oznámeno. Variantou pro Jihlavu byl podle redakčních zdrojů i trenér Dominik Rodinger, nicméně přednost dostal Nikl.
Fotbalisté Slavie v Chance Lize kráčí za titulem, logicky už se ale přemýšlí o příští sezoně. A v kancelářích v Edenu kromě tématu „evropský útočník" začíná rezonovat i diskuse o brankářích. Podle informací deníku Sport a webu iSport figuruje v nejužším výběru potenciálních posil mezi tři tyče i veterán Martin Dúbravka, který momentálně chytá za Burnley v Premier League a po sezoně mu končí smlouva. Logicky bude ale vše záležet na stavu a budoucnosti Jindřicha Staňka.
Zprávy ze dne 25. března 2026
Kromě korupční aféry řeší v Opavě i post havního trenéra. Tým po Romanu Nádvorníkovi, který zamířil do Artisu, povede dosavadní asistent Jan Navrátil. Zbytek realizačního týmu zůstává nezměněný. „Po odchodu hlavního trenéra jsme zvažovali více variant, včetně příchodu nového trenéra zvenčí. To by však znamenalo změnu koncepce a nastavení fungování týmu, což nebylo naší prioritou,“ uvedl pro klubový web předseda představenstva Martin Latka, který podle Etické komise FAČR nabídl rozhodčímu Janu Petříkovi úplatek ve výši dvě stě tisíc korun, aby svým výkonem ovlivnil onen zápas ve prospěch domácích.
Těžkou pozici Opavy si nový trenér připouští. „Uvědomuji si, že se nacházíme v nelehké situaci, kterou ale zároveň vnímám jako velkou výzvu pro mě i celý realizační tým, ale také pro hráče. Uděláme společně maximum pro to, abychom navázali na dosavadní práci a pokračovali v nastaveném směru,“ uvedl Jan Navrátil.
Novým trenérem Sevilly se stal Luis García Plaza. O záchranu bojující celek o tom informoval na webu s tím, že s třiapadesátiletým koučem podepsal smlouvu do konce června 2027.
Zprávy ze dne 24. března 2026
Mohamed Salah po dlouhých devíti letech skončí v Liverpoolu. S klubem se dohodl, že svou kapitolu na Anfieldu uzavře po probíhající sezoně. Anglický celek to oznámil na svém webu.
Brankář Dominik Holec končí v Baníku Ostrava, s klubem se dohodl na ukončení kontraktu. Po necelých dvou letech tak odchází jako volný hráč. Baník to oznámil na svém webu.
Francouzský fotbalový útočník Antoine Griezmann po sezoně odejde z Atlética Madrid do Orlanda. Účastník MLS o příchodu mistra světa z roku 2018 informoval na svém webu.
Zprávy ze dne 23. března 2026
Bývalý hvězdný záložník Zinedine Zidane se podle americké televizní stanice ESPN stane po letním mistrovství světa trenérem francouzské fotbalové reprezentace. Světový šampion z roku 1998 se už údajně ústně domluvil s vedením národního svazu.
Na lavičce francouzské reprezentace po MS skončí někdejší Zidaneův spoluhráč Didier Deschamps, jenž „Les Bleus" vede od roku 2012 a stal se s nimi v roce 2018 mistrem světa a v roce 2022 vicemistrem světa.
Třiapadesátiletý Zidane dosud trénoval pouze Real Madrid. Ve dvou obdobích 2016-2018 a 2019-2021 svůj bývalý klub dovedl ke dvěma ligovým titulům a třem triumfům v Lize mistrů.
Artis má nového trenéra. Jak už web iSport dříve informoval, nástupcem Jiřího Chytrého se stal Roman Nádvorník. Brněnský celek si od něj slibuje úspěšnou baráž a postup do nejvyšší soutěže. „Na zkušenosti s baráží jsem expert. Předloni jsem chtěl s Táborskem překvapit, nevyšlo to. Naopak v roli záchranáře se nám v roce 2019 s Příbramí podařilo uspět proti Zbrojovce. Do třetice bych chtěl o patro výš vytáhnout Artis,“ potvrdil ambice třiapadesátiletý kouč. V pondělí informoval web efotbal.cz, že by měl Nádvorníka doplnit v realizačním týmu trenér Jihlavy Jiří Lerch. Ten by měl ve Vysočině brzy skončit.
Bývalý francouzský fotbalový reprezentant Dimitri Payet ukončil kariéru. Vicemistr Evropy z roku 2016, který si zahrál za West Ham nebo Marseille, to oznámil v rozhovoru pro francouzskou televizi. Osmatřicetiletý záložník naposledy nastupoval za Vasco da Gama, které s ním loni předčasně ukončilo smlouvu. Předtím Payet působil mimo jiné v Nantes, St. Étienne nebo Marseille, se kterou si v roce 2018 zahrál finále Evropské ligy.
Dřívější informace iSportu se potvrdily. Vedení Artisu Brno odvolalo trenéra Jiřího Chytrého, se kterým končí i jeho kolegové Ivan Kopecký a Ondřej Kušnír. Tečkou za působením někdejšího asistenta Jaroslava Šilhavého u fotbalové reprezentace byla porážka 1:3 s Ústím nad Labem. Nástupcem Chytrého by se měl stát současný kouč Opavy Roman Nádvorník, kterého klub ale ještě nepotvrdil.
Zprávy ze dne 20. března 2026
Ústí nad Labem znovu překvapilo. Trenéra pro své divizní béčko (4. liga) hledá na sociálních sítích. „Hledáme hlavního trenéra do B-týmu. Zaměření: rozvoj hráčů, analytické dovednosti, reálná kariérní cesta,“ vyťukal na síť X výkonný ředitel sportovního úseku Jakub Dobiáš. A plat? Možná překvapí, zájemce si totiž má vydělat jen 1 000 Eur v hrubém, což je v přepočtu podle aktuálního kurzu 24 500 Kč.
Trenér Ernesto Valverde po této sezoně opustí Athletic Bilbao. Baskický klub, který loni vedl v Lize mistrů proti pražské Slavii či v Evropské lize proti Plzni, koučuje s přestávkami deset let. Potřetí se ho ujal v létě roku 2022. O svém rozhodnutí informoval už dnes na klubových sociálních sítích, ve španělské lize ho čeká s Bilbaem ještě deset zápasů. Z Bilbaa odejde Valverde jako klubový rekordman v počtu odkoučovaných zápasů (zatím 494) i vítězství, v minulosti za něj hrával.
Bývalý trenér Sparty Lars Friis má nové angažmá. Převzal belgický celek Cercle Bruggy. Dánský kouč byl po loňském konci ve Spartě bez angažmá, teď ho čeká záchranářská mise. Před nadstavbou jsou Bruggy na předposlední sestupové příčce.
Zprávy ze dne 19. března 2026
Irská reprezentace ještě před baráží o MS proti Česku prodloužila smlouvu s trenérem Heimirem Hallgrímssonem. Islandský kouč se s asociací dohodl na kontraktu do EURO v roce 2028.
Sedmatřicetiletý brankář Martin Berkovec bude po konci profesionální kariéry pokračovat v nižších soutěžích. Dohodl se s celkem FC Jevany, který hraje ve Středočeském kraji 7. ligu (dříve I. B. třída). Po podzimu jsou Jevany druhé. Berkovec chytal českou ligu za Bohemians, Slavii, Karvinou i brněnskou Zbrojovku. Ještě loni byl vázán ve Slavii, několikrát byl během podzimu jako náhradní gólman na lavičce druholigového béčka i třetiligového céčka.
Anglickými médii a následně českými proběhla v úvodu týdne zajímavá zpráva, která naznačila blížící se konec Tomáše Součka ve West Hamu. Web Claret & Hugh totiž napsal, že Kladiváři momentálně neplánují s českým reprezentantem jednání o novém kontraktu, který mu končí v roce 2027. Podle informací Sportu ale nejde o výraznou překážku k tomu, aby záložník zůstal. Smlouvu brzdí nejistý boj o záchranu, důležitým faktorem je navíc opce.
Zprávy ze dne 17. března 2026
V sezoně rozbalil kvalitu, do té doby schovanou. A logicky se dostal na radar mocných. Pardubický záložník Samuel Šimek jedná s klubem o prodloužení kontraktu, jenže také registruje zájem z české svaté trojice.
Nedělní domácí zápas Sigmy s Karvinou (2:2) byl pro Olomouc také cenným testem toho, jak si v přímé konfrontaci povedou protihráči, které má Sigma na svém seznamu sledovaných potenciálních posil. Jeden musel trenéra Tomáše Janotku svým výkonem stoprocentně potěšit, u druhého byl realizační tým Hanáků nepříjemně překvapen.