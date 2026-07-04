Fotbalové přestupy ONLINE: Jsem zlomený, nemůžu tomu uvěřit, popisuje Pilař konec v Hradci
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 4. července 2026
Václav Pilař se na facebooku vyjádřil ke svému konci v Hradci Králové: „Je mi smutno. Jsem zlomený a pořád tomu nemůžu uvěřit. Na některé situace se člověk dokáže připravit. Na tuhle ale ne,“ píše zkušený záložník v obsáhlém příspěvku.
Bývalý sparťan Filip Souček změnil na Slovensku působiště. Po roce stráveném v Prešově odešel pětadvacetiletý střední záložník do Ružomberku, který vede český kouč Jaroslav Köstl. Souček už v klubu loni hostoval z letenského celku. O jeho přestupu informoval na svém webu Tatran Prešov, který po roce sestoupil zpět do druhé ligy.
Zprávy ze dne 3. července 2026
Baník hlásí posilu z PSG! Nejde však o nikoho z vítězů Ligy mistrů, do béčka Ostravy míří osmnáctiletý Abdou Aziz Sy Thiandoum, který působil v akademii pařížského velkoklubu. Záložník podepsal smlouvu na tři roky.
Nizozemský obránce Nathan Aké opustil po šesti letech Manchester City a přestoupil do Fenerbahce Istanbul. Turecký klub oznámil příchod jednatřicetiletého fotbalisty na svém webu. Za Akého podle televizní stanice Sky Sports zaplatil sedm milionů liber (přes 197 milionů korun).
Informace iSportu potvrzeny. Filip Prebsl přestoupil z Karviné do Plzně. Třiadvacetiletý stoper podepsal s třetím týmem uplynulé ligové sezony čtyřletou smlouvu. Viktoria o tom informovala na svém webu.
Bayern Mnichov získal z Frankfurtu reprezentačního obránce Nathaniela Browna. Třiadvacetiletý fotbalista podepsal s úřadujícím šampionem smlouvu do června 2031. O přestupu informovaly kluby nedlouho po vyřazení národního týmu z mistrovství světa, kde Brown odehrál tři ze čtyř zápasů včetně 1. kola play off s Paraguayí, ve kterém favorizovaní Němci po remíze 1:1 nezvládli penaltový rozstřel.
Viktoria Plzeň brzy oznámí čtvrtou letní posilu. Na západ Čech přijde Filip Prebsl (23), naposledy hráč Karviné. V klubu už měl projít zdravotní prohlídkou, opačným směrem by měl zamířit křídelník James Bello (21), který strávil jaro na hostování v Táborsku. Informace, které přinesl portál sport.cz, potvrzují zdroje iSportu.
Plzeň měla o Prebsla zájem už v době, kdy patřil Slavii. Jednalo se o něm v zimě 2024 jako součást transferu za gólmana Jindřicha Staňka, ale „sešívaní“ v té době nadějného mládežnického reprezentanta nepustili. Za Staňka do Plzně přišli Lukáš Červ a Matěj Valenta.
Prebsl se ale ve Slavii nechytil, prošel hostováním v Polsku, následně v Mladé Boleslavi, aby se v lednu 2026 dohodl na přestupu do Karviné. Zde na pozici stopera nahradil Dávida Krčíka, který už v zimě zamířil do Plzně.
Stopera nebo defenzivního záložníka si do Plzně přál trenér Martin Hyský, věří, že jeho kariéru dokáže nakopnout a Prebsl ustojí vyšší nároky i ambice. Odchovanec Slavie je čtvrtou letní plzeňskou posilou - ještě před startem přípravy přišli gambijský útočník Baboucarr Fall a srbský záložník Stefan Pirgič. Ve středu klub oficiálně představil univerzála Sebastiána Boháče, který také přichází z Karviné. Plzeň pravděpodobně ještě bude shánět jednoho ofenzivního hráče, ideálně na křídelní pozici.
Gambijský fotbalista Gibril Sosseh se zapojil do přípravy Slovácka. Devatenáctiletý záložník dostal svolení od pražské Slavie. Forma jeho působení v Uherském Hradišti je v jednání. Pražané přivedli Sosseha letos v lednu ze švédského Kalmaru. Jarní část uplynulé sezony strávil na hostování v jiném vršovickém týmu Bohemians 1905, za něž si připsal osm ligových startů. Nyní bude působit ve Slovácku, které se v minulém ročníku zachránilo v baráži.
Novým trenérem Neapole se stal Massimiliano Allegri. Osmapadesátiletý kouč, který po sezoně skončil v AC Milán, s úřadujícím vicemistrem podepsal tříletou smlouvu.
Martin Jedlička z Plzně, Matouš Babka z Opavy a nyní i Matúš Kmeť z Minnesoty. Baník podepsal třetí posilu, slovenský pravý bek s jedním reprezentačním startem by měl v Ostravě nahradit krajana Matúše Rusnáka, který podle informací iSportu dostane od klubu svolení hledat si nové angažmá a na soustředění do Polska už v pátek s týmem pravděpodobně ani nevyrazí. Stále se řeší pozice stopera, kterou Slezané neumějí adekvátně doplnit už rok a půl od odchodu Emmanuela Uchenny. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 2. července 2026
Rok si mladík MikulášKonečný budoval jméno na prvoligové úrovni v Pardubicích. A úspěšně. Proto se možná některým fanouškům nebude koukat hezky na to, že by měl v příští sezoně hájit barvy rivala. Dvacetiletý stoper Slavie by měl podle informací Sportu zůstat na východě Čech a brzy se hlásit v Hradci. Nemuselo by jít o jediný přesun, Votroci chtějí další dva mladíky. Možná až potom by se mohl hýbnout zamrzlý případ AdamaZadražila. Více čtěte ZDE>>>
Sebastian Boháč přestoupil z Karviné do plzeňské Viktorie. Třiadvacetiletý záložník podepsal v novém působišti tříletou smlouvu.
Nadále posiluje i Liberec. Do Slovanu míří gruzínský křídelník Aleko Basiladze. Dvacetiletý fotbalista hrál ve své domovině za TorpedoKutaisi. Na severu Čech podepsal smlouvu na pět let. „Jedná se o rychlostně-silového hráče s tahem na branku, který umí být i gólový. Dokáže hrát na všech pozicích na levém kraji hřiště, navíc je členem gruzínské reprezentace do 21 let, kde byl prověřen i v mezinárodní konfrontaci,“ hodnotil posilu pro klubový web generální ředitel Jan Nezmar.
Zbývá dořešit poslední detaily, aby se přesunul do italské Serie A. O útočníka Albiona Rrahmaniho usilují Benátky, které podle informací novináře Gianluky Di Marzia dotahují dohodu s pražskou Spartou. Pokud jednání budou úspěšná, podepíše smlouvu do roku 2030 a Letenští si údajně přijdou v základu na částku 7,5 milionu eur (přes 180 milionů korun). Více čtěte ZDE>>
Sparta potvrdila další odchod. Útočník Kevin-Prince Milla bude v příští sezoně hostovat v Jablonci, kde se už od začátku týdne připravoval s týmem. Součástí dohody není opce na trvalý přestup. Milla přišel na Letnou před rokem z Dukly, kde pak na jaře hostoval.
Po řadě odchodů začíná Karviná zbrojit na druhou ligu. Slezany posílí Adam Kronus ze ZbrojovkyBrno. Třiadvacetiletý křídelník podepsal víceletou smlouvu. „Zrodilo se to celkem rychle, nabídka Karviné mě zaujala a vlastně hned jsem měl jasno. Přestože se druhá liga určitě zkvalitnila, tak cíl je jasný. Karvinou pořád beru za prvoligovou - je to tým, který do nejvyšší soutěže patří,“ řekl Kronus pro klubový web.
Baník hlásí posilu! Defenzivní záložník Roan Nogha se stěhuje do Ostravy z Nkufo Academy na trvalo. V klubu působil už dvě sezony na hostování, hrál ale jen ve druholigovém béčku. Dvaadvacetiletý Kamerunec podepsal smlouvu na tři roky a zapojí se do přípravy s A-týmem.
„Myslím si, že u Roana je vidět setrvalý progres. Dva roky poctivě a trpělivě pracoval v béčku a postupně dozrával k tomu, aby byl přeřazen do prvního týmu. Plusem je jeho univerzálnost - je schopen zahrát uprostřed obrany a stejně tak šestku. Věříme, že je to kluk, který má na to, aby byl platným členem našeho áčka,“ uvedl pro klubový web šéf sportovního úseku FC Baník Ostrava LuděkMikloško.
Italský záložník Sandro Tonali se stane nejdražší posilou Tottenhamu. Šestadvacetiletý fotbalista míří do londýnského klubu z Newcastlu, který za něj podle BBC obdrží 92,5 milionu liber (2,6 miliardy korun) a dalších 7,5 milionu liber (211 milionů korun) může inkasovat dodatečně na bonusech. Tonali překoná čerstvý přestup portugalského středopolaře Mateuse Fernandese z West Hamu za 85 milionů liber (2,4 miliardy korun). Spurs podle médií uspěli v souboji o jednadvacetiletého hráče Manchester United.
Novou posilou Baníku se stal slovenský pravý bek Matúš Kmeť. Šestadvacetiletý fotbalista s jedním reprezentačním startem naposledy hrál v Dunajské Stredě, dřív působil i v Górniku Zabrze či Minnesotě. V Ostravě nahradí Matúše Rusnáka, který je na odchodu z klubu.