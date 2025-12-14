Fotbalové přestupy ONLINE: Jugas se vrací do Zlína! Je to lídr kabiny, těší se kouč Červenka
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 14. prosince 2025
Už je to prý jisté. Zlín potvrdí v příštích dnech návrat Jakuba Jugase (33) z polské Crakovie Krakov, o čemž už server iSport nedávno referoval. Jednání se vedla několik měsíců. „Je to lídr kabiny, bereme ho jako skvělého fotbalistu,“ vzkázal kouč Bronislav Červenka po vítězné partii s Olomoucí. „Pracuje se na tom, věřím, že to vyjde,“ doplnil k jeho příchodu.
Zkušený stoper v Polsku po čtyřech letech končí, půl roku před vypršením smlouvy. V Crakovii ztratil místo v sestavě, na podzim neodehrál ani minutu. Zlín však po něm bez váhání skočí a Jugas oblékne znovu dres klubu, v němž vyrostl. Odcházel z něj v roce 2017 do Slavie. „Kuba je kluk, který k regionu a k týmu patří. Věřím, že přinese nejen kvalitu, ale i charakter, který potřebujeme,“ uvedl trenér Červenka. „Budu rád, když jednání dojdou do zdárného konce.“ Podle informací iSportu by to tak být mělo….
Změní karvinský Emmanuel Ayaosi v zimě působiště? Podle novináře Luďka Mádla o něj mají velký zájem Slavia i Plzeň. Jednadvacetiletý Nigerijec má za podzim v Chance Lize bilanci 4+3. Co říká o možných odchodech trenér Karviné Marek Jarolím, čtěte ZDE>>>
Nizozemský trenér Henk ten Cate se stal trenérem Surinamu a pokusí se ho v březnovém mezikontinentálním play off dovést na mistrovství světa. Jednasedmdesátiletý kouč se stal nástupcem Stanleyho Menza, který na začátku prosince u týmu překvapivě skončil. Bývalý brankář nizozemské reprezentace oznámil odchod nedlouho poté, co se jeho svěřencům nepodařilo na šampionát do USA, Kanady a Mexika postoupit přímo.
Zprávy ze dne 12. prosince 2025
Trenér Vladimír Weiss připustil, že by mohl skončit na lavičce fotbalistů Slovanu Bratislava. Rozhodne se po rozhovoru s majitelem klubu Ivanem Kmotríkem starším, uvedl jednašedesátiletý kouč poté, co slovenský mistr v 5. kole Konferenční ligy v Severní Makedonii podlehl Škendiji Tetovo 0:2 a ztratil šance na postup do vyřazovací fáze. Slovan prohrál třetí soutěžní zápas po sobě. „Já se tu nebudu držet zuby-nehty. S Ivanem Kmotríkem starším jsme se dohodli, že si dáme kávu po sezoně (po skončení podzimu). Uvidíme. Stát se může cokoliv, dnes i zítra. Jsem připraven na všechno,“ prohlásil.
Zprávy ze dne 11. prosince 2025
Chorvatský brankář Dominik Livakovič odmítl být v Gironě dvojkou a v klubu skončil. Prohlásil to trenér španělského celku Míchel, podle kterého třicetiletého fotbalistu zajímá jen účast mistrovství světa, a nikoliv výsledky týmu. „Livakovič je úžasný člověk, ale jeho cíle jsou jiné, než které má Girona,“ citovala Míchela agentura AP. „Chce hrát na mistrovství světa, ne v Gironě. Je upřímný, sám mi to řekl,“ dodal kouč.
V Nantes po pouhých 15 zápasech u týmu skončil trenér Luís Castro. Podle klubového webu předposlední celek francouzské ligy povede do konce sezony Ahmed Kantari.
Zprávy ze dne 10. prosince 2025
Druholigový Prostějov hledá nového trenéra. O jakých jménech se spekuluje? Sportovní ředitel klubu Jiří Balcárek se nechal slyšet, že do týdne chtějí mít jasno. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 9. prosince 2025
Na podzim nastřílel za Plzeň dvanáct gólů ve třech soutěžích, dva z nich v pohárové Evropě. Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi (22) by ale mohl západočeský klub už v zimě opustit. Server sportsboom.com informuje o zájmu několika ostrovních klubů. „V Anglii může být skvělým hráčem,“ cituje agenta Lea Marshe, který se na možném transferu podílí jako zprostředkovatel. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 8. prosince 2025
Záložník Michal Hlavatý by mohl opustit v zimě Liberec. O jeho příchodu uvažují Pardubice. Tato informace zazněla i v pondělním díle Ligy naruby, jako první ji zveřejnil server inFotbal.cz.
Jeden oznámil, že chce odejít z Baníku přes bosenské médium. Druhý konec ostravské mise popsal na sociální síti X. Aniž by jedno či druhé slezský klub oficiálně korigoval. Již je jisté, že dva zahraniční leví beci, Eldar Šehič a Patrick Kpozo, v zimě Bazaly opustí, ale způsob takové komunikace je v profesionální organizaci na pováženou. Více čtěte ZDE >>>
Mluvilo se o něm v superlativech: evropský talent, nevšední hráč, taková slova přicházela. Dokonce jej list The Guardian zařadil do padesátky největších světových talentů narozených v roce 2006. Jenže Divine Teah to i kvůli zdravotním lapáliím rozhodně nepotvrzuje. V Pardubicích, kam ho Slavia poslala na hostování, jeho mise končí. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 7. prosince 2025
Řeší špatné výsledky, stejně tak možné pohyby v kádru. „Spousta hráčů nemá čistou hlavu, přemýšlí, jestli mají prodloužit, jestli odejdou a budou se stěhovat. Určitě to má své důsledky. Nemyslím si, že je to dobře. Je potřeba, aby padla rozhodnutí a věděli jsme, s kým máme počítat,“ říkal po porážce svých Bohemians kouč Jaroslav Veselý. Celý rozhovor čtěte ZDE >>>
Na veřejnost se dostalo jméno zahraničního experta, který je údajně kandidátem na post hlavního trenéra české reprezentace. Podle zdrojů serveru Aktuálně jím má být Slaven Bilič. Sedmapadesátiletý kouč v minulosti vedl chorvatský národní tým, na klubové úrovni trénoval West Ham, Besiktas nebo Hajduk Split. Naposledy působil v Saúdské Arábii, kde loni v létě skončil.
Jak portál inFotbal.cz doplnil, jednání s ním ze strany vedení asociace ještě nezačala. Druhou (a zřejmě stále preferovanou) variantou je podle informací deníku Sport Jindřich Trpišovský ze Slavie. „Výběr se zúžil na dvě jména. Jasno bychom chtěli mít do Vánoc,“ komentoval situaci po úterním zasedání výkonného výboru v Kroměříži předseda asociace David Trunda. Více čtěte ZDE >>>
Bývalý španělský mistr světa a dvojnásobný mistr Evropy Sergio Ramos po necelém roce skončil v mexickém Monterrey, kde hrál od února. Devětatřicetiletý fotbalový obránce po vyřazení v semifinále podzimní části mexické ligy potvrdil, že smlouvu na další rok v klubu nepodepíše.
„Ano, tohle byl můj poslední zápas,“ řekl Ramos v televizním rozhovoru po porážce s Tolucou. Kam bývalý hráč Realu Madrid, Sevilly a Paris Saint-Germain zamíří, není jasné, podle spekulací tisku se vrátí do Evropy. Ramos za Monterrey odehrál 27 zápasů a vstřelil šest gólů, představil se s ním i na mistrovství světa klubů.
Česká fotbalová liga zažívá nebývalý finanční boom a ceny i platy hráčů letí vzhůru. Bohemians se do přestupových přestřelek nezapojili, přesto ulovili jednu z největších posil podzimu – Vlasije Sinjavského, jenž přišel zadarmo a okamžitě se stal hvězdou. „Nabídky přišly, ale zatím nejsou takové, abychom je teď řešili. Je klidně možné, že odejde už v zimě,“ říká sportovní ředitel Bohemians Miroslav Držmíšek. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Odejde Mohamed Salah z Liverpoolu? Egyptský útočník možný konec v anglickém klubu naznačil po posledním zápase s Leedsem (3:3), který opět celý proseděl na lavičce. „Jsem velmi zklamaný. Pro tento klub jsem udělal tolik. Proč jsem na lavičce, to nevím. Mám pocit, že mě klub hodil přes palubu,“ řekl nejlepší hráč minulé sezony Premier League pro stanici TV 2 Sport.
Byť dlouho tvrdil, že má s trenérem Arnem Slotem dobrý vztah, podle svých slov najednou cítí, jakože žádný vztah neexistuje. Není vyloučeno, že příští zápas s Brightonem bude poslední Salahův zápas v dresu úřadujícího šampiona. Už měl i říct matce, aby na utkání dorazila nehledě na to, zda nastoupí.
Zprávy ze dne 5. prosince 2025
Dřívější informace iSportu se potvrdily. Hamidou Kante přestupuje z Artisu Brno do Slavie. Dvacetiletý senegalský obránce s Pražany podepsal smlouvu do roku 2030. Úřadující mistr o první zimní posile informoval před zápasem s Teplicemi.
Zima se blíží a lídr fotbalové Chance Ligy Slavia může být, co se potenciální ztráty opor týče, relativně v klidu. Sešívaný dres svlékne pouze Christos Zafeiris, ale o tom v Edenu vědí už od léta. Od září je ohlášený i příchod Samuela Isifeho z Dukly. O jakých dalších jménech, co se týče pohybů směrem ven i dovnitř, se výhledově k lednu spekuluje?
Zprávy ze dne 4. prosince 2025
Co bude s Matějem Hybšem, jemuž posledního prosince v Ďolíčku končí smlouva? Od Bohemians dostal dvaatřicetiletý bek návrh nového kontraktu, nicméně v současnosti to podle informací iSportu vypadá spíš na vánoční loučení. Více čtěte ZDE>>>
Pražská Dukla bojuje s mladým týmem o záchranu a s předstihem oznámila tři posily pro jarní část. A jak jinak než mladé a zahraniční. První je levonohý krajní hráč Dario Kreiker (22) z druholigového rakouského Stripfingu. Podle sportovního ředitele Martina Haška měl několik nabídek z první rakouské ligy.
Další posilou je švédský ofenzivní záložník Seif Ali Hindi (20). „Seif byl naším skautským oddělením sledován od jeho začátků ve druhé švédské lize,“ popsal Hašek posilu ze švédského týmu Falkenbergs. Třetí tváří je chorvatský bek Bruno Unušič (23), vítěz bosenského poháru s FK Sarajevo, který by měl na pravé straně sestavy pomoct nahradit Samuela Isifeho.