Fotbalové přestupy ONLINE: Juráskova první slova ve Spartě. Minulost už nezměním, řekl
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 15. srpna 2026
Inter Milán posílil anglický záložník Djed Spence z Tottenhamu. „Nerazzurri“ s šestadvacetiletým fotbalistou podepsali pětiletou smlouvu a podle médií za něj zaplatili 30 milionů liber (asi 850 milionů korun).
Střelec jediné branky ve finále letošního fotbalového mistrovství světa Ferran Torres podle očekávání přestoupil z Barcelony do Paris Saint-Germain, s nímž podepsal pětiletou smlouvu. Podle španělských médií zaplatili vítězové Ligy mistrů za šestadvacetiletého útočníka zhruba 50 milionů eur (1,2 miliardy korun). Francouzský klub potvrdil přestup na svém webu.
Minulost Matěje Juráska po přestupu do Sparty je pochopitelně téma. Před odchodem do Anglie hrál za Slavii, největšího rivala. „Minulost je minulost. Tu už nezměním. Teď jsem tady a chci pro Spartu udělat všechno. Chci si zasloužit důvěru fanoušků, trenérů, spoluhráčů a celé Sparty,“ řekl 22letý hráč pro klubový web.
Zprávy ze dne 14. srpna 2026
Z béčka Baníku odchází Dominik Simerský. Majitel 199 prvoligových startů naposledy vypomáhal v ostravské rezervě ve druhé lize. Nyní si stejnou soutěž zahraje v dresu nováčka z Třince.
Jablonec získal třiadvacetiletého kamerunského křídelníka Saidoua Aliouma. Hráč, který naposledy působil ve švédském IFK Göteborg, podepsal na Střelnici víceletou smlouvu. Alioum zaujal především během působení v kyperské Omonii, kde v minulé sezoně nastřílel devět ligových branek a dvě přidal v Konferenční lize. Jablonec si od něj slibuje rychlost, kreativitu a kvalitní driblink. Kvůli startu v letošních předkolech Konferenční ligy však nebude moci nastoupit proti Rangers.
Trenér Viagemu Ústí nad Labem David Oulehla mluvil o tom, že klub pracuje na posílení kádru. Nyní Severočeši podepsali nizozemského ofenzivního záložníka Jevona Simonse, 21letého odchovance PSV Eindhoven. Na sever Čech přichází z prvoligového belgického Zulte Waregem, převážně ale nastupoval spíše ve druhé lize, v níž nasbíral 84 zápasů s bilancí 16 gólů a 15 asistencí. Působil také v mládežnických výběrech NAC Breda či Feyenoordu. Jeho otec Jerry v 90. letech hrával v nizozemských klubech (Dordrecht, Arnhem...) a rovněž ve španělské Osasuně Pamplona.
Pikantní transfer je hotový, fotbalová Sparta oficiálně představila bývalého slávistu Matěje Juráska. Dvaadvacetiletý ofenzivní hráč se vrací do Česka po angažmá v anglickém Norwichi. Na Letné bude zatím hostovat, součástí dohody je i opce.Více čtěte ZDE >>>
Blížící se příchod Matěje Juráska do Sparty potvrdil na tiskové konferenci trenér Norwiche. „Sparta hledá přesně typ hráče, kterým je Matěj. Myslím, že mu to může prospět, protože odehraje víc minut, než by dostal u nás,“ řekl Philippe Clement. Následně dodal: „Uvidí se v následujících 24 až 48 hodinách.“
Liberijsky záložník Oscar se dočká dlouho očekávaného odchodu ze Slavie. Dlouholetá opora míří do Saúdské Arábie, přestup by se měl zkompletovat velmi brzy. Podle serveru infotbal.cz jde o tým Al Taawon, zdroje Sportu doplňují, že Slavia vyinkasuje přes dva miliony eur. Oscar, kterému končila za rok smlouva, si výrazně finančně polepší.
Zprávy ze dne 13. srpna 2026
Podle informací serveru inFotbal by Sparta měla usilovat o příchod bývalého slávisty Matěje Juráska. Dvaadvacetiletý křídelní hráč momentálně působí v Norwichi, údajně se řeší hostování s opcí. Zdroje deníku Sport a webu iSport jednání potvrzují.
Slavii podle portálu infotbal.cz opustí senegalský krajní obránce Youssoupha Mbodji, dvaadvacetiletý fotbalista míří na roční hostování bez opce do belgického Waregemu. Mbodji si v této sezoně za Pražany ještě nezahrál, v minulém ročníku na sebe upozornil především dvěma góly do sítě Bodö/Glimt v Lize mistrů.
Veljko Birmančevič by podle srbských zdrojů mohl ze Sparty odejít do Vojvodiny Novi Sad. Web telegraf.rs uvedl, že osmadvacetiletý křídelník by měl být náhradou za plánovaný odchod klíčového hráče Lazara Randjeloviče. Pražané už se srbským reprezentantem nepočítají. Birmančevičův odchod by definitivně dokončil rozpad produktivního útočného „trojzubce“ s Janem Kuchtou a Lukášem Haraslínem, který Spartě v sezoně 2023/24 pomohl získat mistrovský double.
Birmančevič odehrál v české lize 70 zápasů a vstřelil 25 gólů. V mistrovské sezoně byl vyhlášen nejlepším hráčem a cizincem soutěže, následně pomohl Spartě k postupu do Ligy mistrů. Letos na jaře hostoval v Getafe, ve španělské lize se však neprosadil. Pražané ho po návratu nezařadili zpátky do týmu a oznámili, že si může hledat nové angažmá. Rodák z Šabacu se připravoval na Strahově individuálně.
Zprávy ze dne 12. srpna 2026
Novým trenérem fotbalové reprezentace Nizozemska je legenda Barcelony Xavi Hernández. Španělský mistr světa a Evropy nahradil Ronalda Koemana a má smlouvu do roku 2030.
Sparta se loučí s kapitánem. Lukáš Haraslín oficiálně přestupuje z Letné do saúdskoarabského Al-Fateh SC. Pražský klub na sociálních sítích sdílí rozlučkové video se slovenským reprezentantem.
Haraslín působil na Letné od roku 2021, získal se Spartou dva ligové tituly a jednou s ní ovládl domácí pohár. V české nejvyšší soutěži si připsal 131 startů a 47 gólů. Od loňského léta zastával bratislavský rodák v letenském týmu roli kapitána.
Majitel zlata a stříbra z mistrovství světa Argentinec Nahuel Molina přestoupil z Atlétika Madrid do AS Řím. Italskou ligu už dříve hrál za Udine. Římský klub jeho příchod oznámil na webu, podle médií za pravého beka zaplatil 17 milionů eur (412 milionů korun).
Manchester City získal jako náhradníka pro brankářskou jedničku Gianluigiho Donnarummu argentinského reprezentanta Gerónima Rulliho z Marseille. Čtyřiatřicetiletý fotbalista rovněž v roli rezervního gólmana získal s národním týmem zlato a stříbro na posledních dvou mistrovstvích světa. Villarrealu v roce 2021 vychytal triumf v Evropské lize. Zástupci City oznámili, že Rulli podepsal smlouvu na dva roky.
Do Chelsea přišel španělský obránce Pep Chavarría jako náhrada za krajana Marca Cucurellu, který v červnu přestoupil do Realu Madrid. Osmadvacetiletý Chavarría, jenž dosud hrál za Rayo Vallecano, podepsal s londýnským klubem smlouvu na pět let.
Nizozemský útočník Memphis Depay po dvou letech končí v brazilském klubu Corinthians. Tým ze Sao Paula oznámil, že se po dlouhém jednání rozhodl nevyužít opci a neprodloužit s dvaatřicetiletým fotbalistou smlouvu. Podle Depaye tím porušil dohodu. „Prezident klubu s prodloužením kontraktu souhlasil, stejně jako sportovní, právní a finanční úsek. Někdo se však rozhodl tuto dohodu nedodržet,“ napsal Depay na sociálních sítích. „Tohle jsem nechtěl a celou dobu jsem klub respektoval, ale teď musím rázně reagovat, abych chránil své zájmy. V příštích dnech se vyjádřím a buďte si jisti, že tohle nepřijatelné chování nenechám jen tak,“ uvedl nejlepší střelec v historii nizozemské reprezentace.
Zprávy ze dne 11. srpna 2026
Mladá Boleslav získává posilu do útoku. Podle polského novináře Piotra Koźmińského míří do Chance Ligy na hostování bez opce z Rakówa Čenstochová osmnáctiletý útočník Adam Basse. Mladý forvard strávil uplynulý ročník na hostováních v Puszcze Niepołomice a Hutniku Krakov.
Bayer Leverkusen se před sezonou posílil o argentinského fotbalového obránce Facunda Medinu. Sedmadvacetiletý vicemistr světa přestoupil z Olympique Marseille a podepsal smlouvu do roku 2031. Podle médií za něj klub českého útočníka Patrika Schicka zaplatil zhruba 20 milionů eur (485 milionů korun).