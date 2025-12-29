Fotbalové přestupy ONLINE: Jurečka předčasně skončil v Turecku, rozvázal smlouvu
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 29. prosince 2025
Václav Jurečka předčasně skončil v Rizesporu, kam přestoupil loni v září z pražské Slavie. Turecký klub na sociální síti X uvedl, že se s jednatřicetiletým českým hráčem dohodl na rozvázání smlouvy. Jurečka měl kontrakt do konce této sezony s opcí na další rok.
O Václava Sejka usiluje olomoucká Sigma, která se měla pustit do konkrétních jednání s nizozemským Heerenveenem. Třiadvacetiletý útočník v něm hostuje od léta z pražské Sparty a podle všeho není spokojený s herním vytížením. Více čtěte ZDE>>>
Brankář Marc-André ter Stegen má ve španělské lize blízko k odchodu z Barcelony do Girony. Podle informací médií jedná katalánský klub, v němž německý reprezentant přišel o pozici jedničky, s 18. týmem soutěže o jeho hostování do konce sezony. Ter Stegen potřebuje chytat, aby se dostal do nominace německé reprezentace pro mistrovství světa v příštím roce.
Třiatřicetiletý Ter Stegen se koncem července podrobil operaci zad a potřeboval několikaměsíční rekonvalescenci. Trenér Hansi Flick mezitím vsadil na Joana Garcíu a Ter Stegen se do branky dostal až v polovině prosince v pohárovém zápase. V lize s ním ale Flick ani do budoucna nepočítá.
Viktoria Plzeň by ráda měla kádr co nejvíc pohromadě na startu přípravy, mužstvo se k prvnímu tréninku sejde už v sobotu 3. ledna. Na čem ještě se před startem zimní přípravy klub pracuje? Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 28. prosince 2025
Tomáš Čvančara se po nepovedeném půl roce v tureckém Antalyasporu vrací zpět do Mönchengladbachu, protože mu od klubu opakovaně nepřišla výplata. Zůstane v Německu? Více čtěte ZDE>>>
Tomáš Souček je aktuálně ve West Hamu odstrčený, to je zřejmé. Přesto to nevypadá, že by měl v zimě měnit dres. Více čtěte ZDE >>>
Olomouc již ohlásila příchod slovinského křídelníka Danijela Šturma z Celje, dalším na řadě je chorvatský záložník Fabijan Krivak z Lokomotivy Záhřeb. Vyjdou zhruba na 100 milionů korun! A to nemusí být všechno. Více čtěte ZDE >>>
Během zimní pauzy se v Plzni může řešit pozice brankáře. Vedení klubu nebude bránit v případném odchodu Martinovi Jedličkovi (27), dlouhodobé týmové jedničce. Informace iSportu se shodují s tím, co zveřejnil server inFotbal. Příbramský rodák v závěru podzimu přišel o pozici prvního brankáře, kde se chytil mladý Rakušan Florian Wiegele (24).
Jedlička s dlouhodobou pozicí dvojky na lavičce nemusí být spokojený a může si hledat jiný klub, určitě by se nebránil nabídce ze zahraničí. Plzeň má k Wiegelemu k dispozici ještě zkušeného Mariána Tvrdoně (31) a perspektivního Matyáše Šilhavého (18). V létě se z hostování v rakouském Linzu vrátí Viktor Baier (20), který na podzim v Rakousku pravidelně chytal.
Zprávy ze dne 27. prosince 2025
Hostování českého útočníka Tomáše Čvančary z Borussie Mönchengladbach v Antalyasporu skončilo už po půl roce. Německý klub potvrdil předčasný návrat pětadvacetiletého fotbalisty, který před týdnem avizoval německý list Bild. Čvančara v poslední době vypadl z kádru tureckého týmu. Podle tureckých médií upadl v klubu v nemilost poté, co se obrátil na mezinárodní federaci FIFA kvůli tomu, že tři a půl měsíce nedostal výplatu. Magazínu Kicker řekl sportovní šéf Borussie Rouven Schröder, že Čvančarova smlouva v Turecku byla ukončena. „Očekáváme ho 2. ledna na startu přípravy v Borussia Parku,“ uvedl Schröder.
V norském Stabaeku se na svět klube jeden výjimečný talent, což údajně nemělo uniknout Slavii. Podle deníku Nettavisen má český mistr vážný zájem o šestnáctiletého útočníka Abela Cedergrena. Jednání mezi kluby mají být „v pokročilé fázi“. Slavia prý nabízí jednatřicet milionů korun bez výkonnostních bonusů. Cedergren je členem mládežnických reprezentací Norska se stáží v Chelsea. Už v minulém ročníku nakoukl do hlavního týmu Stabaeku, dokonce dal gól v pohárovém utkání.
Fanoušci West Hamu se po Vánocích dozvěděli několik tolik očekávaných informací před zimním přestupovým oknem. A v titulku shrnujícího článku prestižního webu The Athletic se objevilo jméno, které zřejmě museli horlivě vyhledávat na internetu: Mojmír Chytil. Další přestupová senzace na trase Praha-Londýn ale podle informací webu iSport není na stole. Více čtěte ZDE >>>
Podle italského novináře Lorenza Leporeho se po Danijelu Šturmovi stane další posilou Sigmy Olomouc dvacetiletý chorvatský záložník Fabijan Krivak z Lokomotivy Záhřeb. Údajná cena transferu: cca 2,5 milionu eur. Hanáci deklarovali, že chtějí přivést rozdílové hráče do ofenzivy.
Zprávy ze dne 26. prosince 2025
Dostal se Mojmír Chytil na radar klubu z Premier League? Informace prestižního webu The Athletic potvrzují, že se o útočníka Slavie zajímá West Ham, který v zimním přestupovém období cílí na posily do obrany a útoku. Vedle českého reprezentanta klub sleduje ještě Jorgena Stranda Larsena z Wolverhamptonu. „Kladiváře“ by ovšem „pražská“ cesta mohla lákat i vzhledem k dřívějším transferům Tomáše Součka, Vladimíra Coufala či naposledy Malicka Dioufa.
Hned po konci podzimu ještě jasno nebylo, ale nyní už Baník podle informací iSportu rozhodl, jak dál (ne)naloží s jednadvacetiletým záložníkem Samuelem Grygarem, jenž úspěšně hostoval ve slovenském Ružomberku. Redakční zprávy se shodují na tom, že ostravský klub i s trenérem Tomášem Galáskem s Grygarem pro jarní část sezony nepočítá. Resumé již mělo být druhé straně oficiálně oznámeno. S nejvyšší pravděpodobností tak středopolař zůstane hostovat na Slovensku a bude dál spolupracovat s koučem Ondřejem Smetanou, který měl v minulosti o Grygara několikrát zájem. Slezané mohou ve středu pole využít Jiřího Boulu, Ondřeje Kričfalušiho, Davida Planku, Artura Musáka, Michala Kohúta, Filipa Šancla, Christiana Frýdka, Christa Tiéhiho...
Velký rozhovor se Samuelem Grygarem pro iSport.cz čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 25. prosince 2025
Tak pozor, ještě není vyloučeno, že Tomáš Galásek navzdory neuspokojivým výsledkům zůstane trenérem Baníku i pro úvodní jarní kolo na Slovácku. Byť se v Moravskoslezském kraji v minulých dnech intenzivně spekulovalo o Marceli Ličkovi, Radoslavu Látalovi, Ondřeji Smetanovi či Jaroslavu Köstlovi jakožto o potenciálních nástupcích, podle informací iSportu právě Galásek obvolával ještě těsně před vánočními svátky hráče. A když takové zprávy slyšejí fotbalisté zrovna od hlavního kouče dva týdny před startem zimní přípravy, většinou to signalizuje jeho setrvání ve funkci. I když... Bohumil Páník byl v Ostravě před šesti lety odvolán z funkce 30. prosince 2019 a 3. ledna 2020 už byl jmenován novým trenérem FCB Luboš Kozel.
Zprávy ze dne 24. prosince 2025
Michal Hlavatý se po roce a půl vrací z Liberce do Pardubic, jak už dříve informoval web iSport. Sedmadvacetiletý záložník podepsal na východě Čech dlouhodobou smlouvu, a to na čtyři a půl roku. „Jsem strašně rád, že to dopadlo. Když jsem před sezonou 2024/25 odcházel, loučilo se mi těžce. Kousek mě v Pardubicích zůstal. Těším se na klub, fanoušky a na celé město,“ uvedl Hlavatý, který má v lize na kontě 161 startů a 20 branek. Nejvyšší soutěž hrál i v Mladé Boleslavi a krátce v Plzni.
Fanoušci Slavie dostávají na Štědrý den od svého klubu vánoční dárek. Úřadující mistr informoval, že s trenérem Jindřichem Trpišovským a jeho asistenty Zdeňkem Houšteckým a Štěpánem Kolářem dohodli na smlouvě do roku 2029, jejíž součástí je i opce na další tři roky. O tom, že úspěšný kouč prodlouží s Pražany, informoval již v říjnu web iSport. VÍCE čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 23. prosince 2025
Před odchodem k vánočním stromečkům se Karviná snaží uklidnit své fanoušky. Úspěšný klub, kterému po podzimu patří senzační pátá příčka v Chance Lize, se vyjádřil k možným masivním zimním změnám v kádru. Kromě stopera Dávida Krčíka (26), kterého už oficiálně představila Plzeň, je na odchodu Abdallah Gning (27). Baník u senegalského útočníka aktivoval výstupní klauzuli. Půl roku před koncem smlouvy může tým opustit také Ebrima Singhateh (22), podle informací webu iSport může zamířit do Jablonce. To by ale mělo být všechno. „Žádné další hráče uvolňovat nebudeme,“ zdůraznilo vedení Karviné, že k lednovému výprodeji nedojde. Více čtěte ZDE >>>
Manuel Baum povede bundesligové fotbalisty Augsburgu až do konce sezony. Původně ho klub na začátku prosince po odvolání Sandra Wagnera jmenoval dočasným koučem jen na tři zápasy, dnes však oznámil, že jeho angažmá na lavičce bude delší.
Olomouc hlásí první posilu, stal se jí šestadvacetiletý slovinský křídelník Danijel Šturm z Celje, které na podzim v rámci Konferenční ligy hrálo právě na Andrově stadionu i s Baníkem Ostrava. „Viděli jsem Danijela hrát mnohokrát. V poslední době navíc hrál proti českým týmům v pohárech, Sigma jej ale sledovala už nějaký čas předtím. Ukázal kvalitu, kterou bychom rádi do našeho týmu dodali. Věříme, že společně budeme úspěšní,“ řekl na oficiální webu generální sportovní manažer Pavel Hapal. Celje na svém webu uvádí, že Šturmův přestup do Česka znamená pro klub rekordní transfer.
Navíc si Olomouc podle informací iSportu stahuje z hostování v Hradci Králové obránce Jakuba Elbela. Pětadvacetiletý levák měl být původně na východě Čech, kde na podzim odehrál jedenáct ligových zápasů (a z nich devět v základní sestavě), zapůjčen až do konce sezony, nicméně Hanáci se rozhodli jinak. Sigma startuje jaro právě duelem s Hradcem Králové, který má stejný bodový zisk. I oslabení konkurenta může hrát roli, třeba se Elbel vrátí až po úvodním kole.