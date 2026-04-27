Fotbalové přestupy ONLINE: Kinského rival je na odchodu. Post jedničky mu to ale nezaručí
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 27. dubna 2026
Konkurent Antonína Kinského v Tottenhamu Guglielmo Vicario by měl v létě odejít do Interu, informoval o tom insider Fabrizio Romano. Pro českého brankáře to však nemusí znamenat jasnou pozici jedničky. Romano tvrdí, že by se Spurs po gólmanovi na přestupovém trhu sháněli. Samozřejmě vše závisí na tom, zda se londýnský celek udrží v Premier League, kde jim aktuálně patří sestupová osmnáctá příčka.
U fotbalistů Slovenska nebude pokračovat trenér Francesco Calzona. O ukončení spolupráce s italským koučem informoval slovenský svaz. Calzonovi po neúspěchu v kvalifikaci o postup na mistrovství světa vypršela na konci března smlouva a na podmínkách případného pokračování se strany nedohodly.
Ostravský Baník představil kompletní realizační tým.
Zprávy ze dne 26. dubna 2026
Fotbalový útočník Mohammed Salah už si za Liverpool ve zbytku sezony, po které z klubu po devíti letech odejde, kvůli zranění stehna nezahraje. Agentuře Reuters to řekl lékař egyptské reprezentace Ibrahím Hassan. O mistrovství světa ale Salah nepřijde.
Salah kvůli zranění nedohrál sobotní zápas anglické ligy s Crystal Palace (3:1) a po hodině hry musel střídat. Podle Hassana šlo o jeho poslední vystoupení za Liverpool, který ale zatím stav třiatřicetiletého kanonýra nekomentoval.
„Natrhnul si stehenní sval a léčit se bude čtyři týdny,“ řekl Hassan. Podle něj nehrozí, že by Salah přišel o mistrovství světa. Egypt do šampionátu vstoupí 15. června v Seattlu duelem proti Belgii, poté se ve skupině utká s Íránem a Novým Zélandem.
Baník udělal další změnu, v této sezoně ho povede už čtvrtý trenér. Vedení klubu podle informací deníku Sport a webu iSport odvolalo po sobotní prohře s Plzní (0:1) kouče Ondřeje Smetanu. Místo něj povede Ostravany už v pondělí Josef Dvorník, který působil u druholigového béčka. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 25. dubna 2026
Vypadá to, že po sezoně ukončí své angažmá v Ústí nad Labem Tomáš Grigar. Ve 43 letech nastoupil zatím do všech 25 zápasů ve druhé lize. Na sever Čech přišel v minulé sezoně z Teplic a pomohl týmu k postupu z ČFL do Chance Národní ligy.
„Je to otázka na našeho sportovního ředitele (Jakuba Dobiáše). Zatím mám info, že hledá jiného gólmana. Jestli ho najde, tak 30. června skončím. Skousl bych i roli dvojky, ale pokud najdou lepšího brankáře, než jsem já, nebudu pokračovat. Hledají i trenéra brankářů. Cítím se dobře, zdraví mi drží. Dokud to půjde, budu chytat. Je mi jedno, jestli ve druhé lize, třetí nebo v divizi,“ řekl Grigar iSportu po pátečním zápase se Žižkovem.
Zprávy ze dne 22. dubna 2026
Pardubický Kamil Vacek po sezoně ukončí profesionální kariéru. Osmatřicetiletý záložník, který nahlédl i do české reprezentace, se oficiálně rozloučí v úvodním domácím utkání Východočechů v nadstavbové části prvoligového ročníku.
Vedení Chelsea odvolalo trenéra Liama Roseniora, jenž fotbalisty londýnského klubu vedl teprve od ledna. Tým prohrál minulých pět ligových duelů bez vstřelené branky, což se mu stalo naposledy v roce 1912, a klesl v tabulce na sedmé místo. Klub uvedl, že jako dočasný kouč povede mužstvo do konce sezony asistent Calum McFarlane
Podle informací webu iSport se management Baníku po úterním vyřazení z pohárového semifinále v Karviné v tuhle chvíli kloní k podržení Ondřeje Smetany ve funkci hlavního trenéra. Vedení ostravského klubu navzdory porážce ocenilo reakci na nepovedený zápas s Bohemians a zejména přístup, stejně hodnotily přístup hráčů i tisícovky fanoušků FCB přímo na tribuně hned po utkání. Slezany by tak měl Smetana vést i do sobotního duelu proti Plzni, kde je zase ohrožena pozice kouče Martina Hyského. Je možné, že v příštím týdnu bude jeden či druhý opět řešen svými šéfy...
Zprávy ze dne 21. dubna 2026
Letní přestupový cíl Zbrojovky je jasný. Nováček nejvyšší soutěže podle informací Sportu rozjíždí jednání se Slavií o trvalém přestupu záložníka Lukáše Vorlického (24), i když ví, že jeho zdravotní stav má k ideálu daleko. Hlavní problém dohody je jinde. Je jím cena. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 18. dubna 2026
Majitel deseti sezonních nul je po roce znovu žhavou položkou na přestupové tržnici. Adam Zadražil vynesl Hradec Králové na páté místo ligové tabulky a zájemci mají gólmanovo jméno napsané na prioritním seznamu. Zájem o něj mají i obě pražská „S“. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 17. dubna 2026
Šéf Unionu Berlín vyloučil, že trenérka Marie-Louise Etaová by si mohla v závěrečných pěti kolech bundesligy vysloužit stálé místo na lavičce. V rozhovoru pro Sky Sport prohlásil, že tak rozhodl z respektu k ženskému fotbalu. Etaová pro zbytek sezony v Unionu nahradila odvolaného Steffena Baumgarta. Stala se tak první trenérkou v bundeslize, v roce 2023 se o podobný zápis do historie v Unionu postarala i jako asistentka. Její pozice u týmu je však dočasná a od léta povede ženský tým berlínského klubu. A jak ujistil předseda Unionu Dirk Zingler, nic na tom nezmění ani případné dobré výsledky v závěrečných pěti kolech. Etaová poprvé Union povede v sobotním domácím utkání s předposledním Wolfsburgem. Berlínský celek je v tabulce jedenáctý a od sestupových příček ho dělí jedenáct bodů. Na barážovou pozici má k dobru sedm bodů.
Zprávy ze dne 15. dubna 2026
Druhým Maďarem v historii olomouckého klubu po Péteru Baráthovi se stává útočník David Orji, který přestupuje z Györu. Nejde však zatím o posilu do áčka ani béčka, šestnáctiletý talent začne v dorostu Sigmy. I proto mohl přijít na Hanou až nyní. Plán klubu je jasný: postupně z Orjiho vybudovat forvarda evropského střihu, pro což má prý mládežnický reprezentant s nigerijskými kořeny předpoklady. Fyzické určitě. Pohybově připomíná Jana Klimenta, postavou Adama Hložka. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 14. dubna 2026
U fotbalistů Interu Miami, šampionů MLS kolem Lionela Messiho, překvapivě skončil trenér Javier Mascherano. Jednačtyřicetiletý bývalý Messiho spoluhráč z Barcelony a argentinské reprezentace v klubovém prohlášení uvedl, že odchází z osobních důvodů. Ve funkci ho pro nejbližší zápasy nahradí jiný Argentinec Guillermo Hoyos.
Záložník české reprezentace Lukáš Červ prodloužil smlouvu ve Viktorii Plzeň. Nový kontrakt platí do roku 2029. „Jsem ve Viktorce dva roky a za tu dobu jsem tady prožil strašně krásné chvíle, ať už přímo na hřišti, nebo i mimo něj. Nádherné zápasy Evropské ligy, velké ligové bitvy nebo třeba narození dcery. To všechno jsou momenty, které se mi zapsaly do srdce,“ řekl Červ.
Zprávy ze dne 13. dubna 2026
Slavia myslí na budoucnost. První profesionální smlouvu podepsal s Pražany šestnáctiletý obránce Tomáš Cimpl.
Zprávy ze dne 12. dubna 2026
Union Berlín, mezi jehož hráče patří i záložník Alex Král, ve zbytku sezony povede Marie-Louise Etaová. U jedenáctého celku tabulky nahradila Steffena Baumgarta, kterého po sobotní porážce 1:3 s Heidenheimem vedení odvolalo. „Potěšilo mě, že mi klub věří v tak důležité chvíli,“ řekla čtyřiatřicetiletá Etaová, která v Unionu vedla výběr do 19 let a v létě se ujme ženského týmu. „Když se podíváte na tabulku, tak záchranu ještě nemáme vůbec jistou,“ dodala. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 10. dubna 2026
Juventus Turín prodloužil smlouvu s trenérem Lucianem Spallettim na další dva roky. Bývalý kouč italské fotbalové reprezentace vede tým od loňského října a měl kontrakt do konce sezony. O podpisu smlouvy informoval klub na webu.
Hvězdný brazilský útočník Neymar by mohl zamířit do MLS. Podle zámořských médií má o čtyřiatřicetiletého fotbalistu zájem Cincinnati, kde působí i český záložník Pavel Bucha. Neymar se loni vrátil do Santosu, se kterým má smlouvu do konce roku. Cincinnati proto už nyní někdejšího hráče Barcelony, Paris St. Germain nebo Al Hilálu oslovilo, jestli by neměl zájem o angažmá v MLS.