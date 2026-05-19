Fotbalové přestupy ONLINE: Konec jedné éry. Guardiola má po sezoně skončit na lavičce City
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 19. května 2026
Trenér Pep Guardiola po sezoně uzavře podle BBC desetileté úspěšné působení u fotbalistů Manchesteru City. Španělský kouč se má rozloučit po nedělním závěrečném utkání Premier League před domácími fanoušky s Aston Villou, přestože má smlouvu ještě na rok. Jeho nástupcem na lavičce se zřejmě stane někdejší kouč Chelsea Enzo Maresca.
Pětapadesátiletý Guardiola s Citizens v lize stále bojuje o titul. O uchování naděje bude druhý tým tabulky usilovat v úterní dohrávce předposledního kola proti Bournemouthu. V případě vítězství udrží dvoubodový odstup za Arsenalem a o novém mistrovi rozhodne až poslední kolo.
V sobotu Guardiola slavil s týmem vítězství ve finále Anglického poháru proti Chesea a získal s klubem jubilejní 20. trofej. Ve sbírce má mimo jiné šest titulů z Premier League či triumf v Lize mistrů, Anglický pohár ovládl třikrát a Ligový pohár pětkrát.
Zprávy ze dne 18. května 2026
Po bouřlivých oslavách návratu do Evropy může Hradec řešit zapeklitou věc: o trenéra Davida Horejše se zajímá prestižní polská značka.
S postupem Zbrojovky do Chance Ligy se očekává, koho ambicozní celek přivede. První přestupovou bombou by měl být podle webu inFotbal.czJaromír Zmrhal. Bývalý reprezentant a záložník Slavie působí v kyperském Apollonu, kde mu na konci sezony vyprší smlouva. Tým Martin Svědíka by tak posílil jako volný hráč.
Staronovým trenérem fotbalistů Realu Madrid by se měl stát José Mourinho. Podle italského experta Fabrizia Romana se už portugalský kouč s klubem dohodl na dvouleté smlouvě. Třiašedesátiletý Mourinho od loňského září vede Benficu Lisabon, se kterou má ještě na rok smlouvu. Real však podle Romana využil výstupní klauzule, podle níž kouče může z kontraktu za tři miliony eur (73 milionů korun) vykoupit.
Liberec do nedělního zápasu se Spartou vůbec nenasadil duo Ermin Mahmič, Ange N’Guessan. Neseděli ani na lavici. Přitom francouzský stoper N’Guessan měl naposledy v Hradci dokonce kapitánskou pásku a rakouský Bosňan Mahmič je se sedmi brankami a třemi asistencemi jednoznačně ofenzivní lídr mladého mančaftu.
„Chyběli proto, že se objevily nabídky, o kterých je klub ochoten jednat. Proto jsme se dohodli s vedením, že kluky dáme mimo sestavu, abychom minimalizovali nebezpečí zranění. Ermin navíc pojede na mistrovství světa,“ vysvětlil trenér Slovanu Radoslav Kováč. „Tyhle kluky nemůžeme předržovat, s největší pravděpodobností už za nás hrát nebudou,“ přiznal.
Novým trenérem Unionu Berlín se podle médií stane Mauro Lustrinelli. Bývalý útočník pražské Sparty v nedávno skončeném ročníku švýcarské ligy dovedl Thun k senzačnímu titulu. Union hledá kouče od dubna, kdy byl odvolán Steffen Baumgart. Ve zbytku bundesligy tým vedla jako první hlavní trenérka v historii soutěže Marie-Louise Etaová a obsadila s ním jedenácté místo. Nyní se Etaová ujme ženského týmu Unionu a mužský výběr by měl převzít Lustrinelli. Padesátiletý Švýcar loni s Thunem postoupil do nejvyšší soutěže, kterou teď jako nováček ovládl s náskokem pěti bodů před St. Gallenem.
Zprávy ze dne 17. května 2026
Ve Frankfurtu skončil španělský trenér Albert Riera. Eintracht o ukončení spolupráce se čtyřiačtyřicetiletým koučem, který u týmu vydržel pouhé tři a půl měsíce, informoval na webu. Riera byl odvolán den po posledním kole německé ligy, ve kterém Frankfurt remizoval 2:2 se Stuttgartem. V tabulce skončil Eintracht osmý a po šesti letech bude chybět v evropských pohárech.
Lepší sezonu po návratu do Česka si mohl vysnít jen těžko. Vladimír Darida proti Slavii přidal už jedenáctý gól v sezoně a celý ročník patří k nejlepším hráčům celé soutěže. Zkušený kapitán se tak obrovským písmem podepsal pod evropský postup Hradce Králové. „Je to jeden z MVP sezony. Radost se na něj dívat,“ přikývl kouč soupeře Jindřich Trpišovský. „Když jsme pro něj jeli do Řecka, tak jsme netušili, že se pak stane tohle. Od prvního momentu tady na všechny působil skvěle, rozplýval se nad skvělou sezonou kouč David Horejš. Druhým dechem doplnil velmi pozitivní novinku pro všechny hradecké fanoušky: „Jsme rádi, že tu je a můžu říct, že prodloužil smlouvu o další dva roky. Neskutečný kapitán a člověk,“ dodal Horejš.
Novým trenérem fotbalistů Chelsea bude Xabi Alonso. Příchod španělského kouče na Stamford Bridge, o němž už dříve spekulovala média, dnes potvrdilo vedení klubu Premier League. Čtyřiačtyřicetiletý Alonso podepsal v Londýně čtyřletou smlouvu s platností od 1. července. „Chelsea je jedním z největších klubů světového fotbalu a naplňuje mě nesmírnou hrdostí, že jsem se stal trenérem tohoto skvělého klubu,“ řekl Alonso v oficiálním prohlášení. „Z rozhovorů s majiteli a sportovním vedením jasně vyplývá, že sdílíme stejné cíle. Chceme vybudovat tým, který je schopen hrát konzistentně na nejvyšší úrovni a bojovat o tituly,“ dodal.
Zprávy ze dne 16. května 2026
Brankář Tomáš Grigar a obránce Tomáš Vondrášek po sezoně skončí v druholigovém Ústí nad Labem. „Měl jsem pocit, že to vůči nim není spravedlivé. Kdyby byl fotbal spravedlivý, zůstali by. Odvedli pro nás to, co měli. Stavíme ale tým pro první ligu. Přestože na jaře podávali skvělé výkony, nevešli se do toho,“ řekl sportovní ředitel Viagemu Jakub Dobiáš.
Naopak je zájem o útočníka Alana do Marcolina, jenž v zimě po příchodu z druhé portugalské ligy okamžitě začal zářit a dávat góly. „Bude to pravděpodobně historicky největší prodej tohoto týmu. Konkrétní nabídky zatím nejsou, ale evidujeme prvotní zájem od lepších prvoligových klubů. Sledují ho i velké značky. Má u nás dlouhodobou smlouvu a jsme ve výhodné vyjednávací pozici,“ dodal Dobiáš.
Útočník Robert Lewandowski po sezoně odejde z Barcelony. Sedmatřicetiletý polský fotbalista, který v katalánském klubu strávil čtyři roky a získal s ním tři tituly, to oznámil na instagramu. „Je čas jít zase dál. Odcházím s pocitem splněné mise,“ napsal Lewandowski, kterému v létě skončí s Barcelonou smlouva. „Nikdy nezapomenu na lásku fanoušků, které se mi tady od prvního dne dostalo,“ dodal.
Zprávy ze dne 15. května 2026
Brankář Manuel Neuer bude i v příští sezoně chytat za Bayern Mnichov. Čtyřicetiletý kapitán týmu prodloužil smlouvu o další rok, stejně jako jeho náhradník Sven Ulreich. Němečtí šampioni o tom informovali na klubovém webu.
„Vzal jsem si čas na rozmyšlenou a jsem rád, že jsem se takhle rozhodl. S tímhle mužstvem můžeme porazit kohokoliv, každý den se těším na trénink. I v rámci brankářského týmu jsme skvělá parta a vzájemně se posouváme dopředu," uvedl Neuer.
Michael Carrick povede Manchesteru United i v další sezoně, píše renomovaný insider Fabrizio Romano. Bývalý záložník „Rudých ďáblů“ převzal tým v ledno po vyhazovu Rúbena Amorima dočasně a po třech letech je dovedl zpět do Ligy mistrů. Smlovu by měl dostat na dva až tři roky.
Český fotbalista Alex Král po sezoně opustí Union Berlín. Sedmadvacetiletému záložníkovi v létě skončí smlouva a novou nepodepíše. Dvanáctý tým tabulky německé ligy o tom informoval na klubovém webu. Král má na kontě 48 startů za národní tým, naposledy byl nominován v říjnu. Nový reprezentační trenér Miroslav Koubek ho zatím nepovolal a nezařadil ho ani do širšího výběru 54 hráčů na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku.
Zprávy ze dne 14. května 2026
Slovenskou fotbalovou reprezentaci po 14 letech znovu povede Vladimír Weiss. Jednašedesátiletý kouč nahradil Itala Francesca Calzonu, jenž skončil po neúspěšné baráži o mistrovství světa a svaz s ním neprodloužil smlouvu. Weiss na dnešní tiskové konferenci řekl, že se těší na výzvu. Smlouvu dostal do konce listopadu 2027 s opcí na případnou baráž nebo účast na Euru 2028.
Reprezentační tým vedl jeden z nejúspěšnějších slovenských odborníků do ledna 2012 čtyři roky. Je dosud jediným trenérem, který se Slováky postoupil na závěrečný turnaj MS a v roce 2010 v JAR s ním navíc vybojoval osmifinále.
„Přicházím po Francescovi Calzonovi, který dal pečeť mužstvu, změnil hru na vysoký presink, hra má svoji tvář. Těším se na práci, těším se na výzvu," řekl Weiss s tím, že zároveň cítí obrovskou zodpovědnost.
Vítězslav Jaroš by se měl v létě vrátit do Liverpoolu, Ajax se měl podle deníku Algemeen Dagblad rozhodnout neprodloužit jeho hostování. Český brankář si v průběhu sezony uzmul roli jedničky, v únoru se ale vážně zranil a od té doby nechytal. V kádru anglického velkoklubu pro něj bude velmi složité dostat se na hřiště. Stálá jednička Alisson má smlouvu ještě na jednu sezonu, na Anfieldu počítají do budoucna s Gruzíncem Giorgim Mamardašvilim. Nabízí se tak další hostování, či přestup. Jaroš by měl být součástí velkého zemětřesení v Ajaxu, který by v létě mohlo opustit až 17 hráčů.
Zprávy ze dne 13. května 2026
Podle informací iSportu poslala Plzeň do ukrajinského klubu Karpaty Lvov nabídku na Baboucarra Falla. Kolik je ochotný třetí tým Chance Ligy za třiadvacetiletého Gambijce dát?
Zprávy ze dne 12. května 2026
Je to věc čerstvá, určitě se bude ještě vyvíjet a třeba se i otočí úplně jako v létě s (ne)zájmem o Erika Prekopa. Každopádně teď se má situace ohledně Tomáše Chorého tak, že je po rozhodnutí předsedy Jaroslava Tvrdíka útočník vyřazen z kádru Slavie a může si hledat nové angažmá. V Česku? Vzhledem k reprezentantově základní měsíční gáži, kterou informace iSportu odhadují na 1,5 milionu korun, to bude složité. Ne však nereálné.
Zprávy ze dne 11. května 2026
Plzeň vyhlíží zajímavou letní posilu. Podle informací srbských médií, které potvrzují i zdroje iSportu, by na západ Čech mohl zamířit ghanský křídelník Douglas Owusu (20). Mladý ofenzivní hráč působí v současné době v CZ Bělehrad, v aktuální ligové sezoně má na kontě devět gólů a dvě asistence. Cena by mohla převyšovat čtyři miliony eur (100 milionů korun).
Zprávy ze dne 7. května 2026
Renomovaný italský novinář Nicolo Shira (přes 396 tisíc sledujících na síti X) ve čtvrtek dopoledne informoval o tom, že Rafiu Durosinmi (23) může v létě opustit italskou Pisu. Klub sestupující ze Serie A je explzeňského forvarda, který do klubu přišel v zimě, připravený uvolnit po pouhém půlroce.
Pisa nigerijského útočníka hodlá pustit za částku mezi osmi až deseti miliony eur (až 250 milionů korun). Za podobnou sumu odcházel v lednu z Plzně a stal se nejdražší posilou italského klubu. Durosinmi se po přesunu na Apeninský poloostrov příliš nechytil. Od zimy odehrál 12 zápasů, vstřelil jedinou branku hned při svém debutu v lednu proti Atalantě. V půlce března v utkání proti Cagliari dostal červenou kartu. Po dvouzápasovém trestu už se do sestavy příliš nedostával, brzdilo ho i svalové zranění. V italských médiích už se spekuluje o nových zájemcích, možný je přesun do Turecka.