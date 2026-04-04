Fotbalové přestupy ONLINE: Konec kariéry kvůli srdečním potížím! Brazilec (34) se loučí
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 4. dubna 2026
Bývalý brazilský reprezentant Oscar ukončil kvůli srdečním potížím v 34 letech kariéru. Oznámil to klub FC Sao Paulo, kde někdejší záložník Chelsea naposledy působil. Oscar byl mimo hru od konce loňského roku. V listopadu zkolaboval při zátěžových testech během obvyklé zdravotní prohlídky a následná vyšetření odhalila problémy se srdcem. V Sao Paulu měl smlouvu do konce příštího roku.
Zprávy ze dne 3. dubna 2026
Po neúspěšné kvalifikaci o postup na fotbalové mistrovství světa skončil na lavičce Itálie trenér Gennaro Gattuso. Kouč, jehož svěřenci v úterý prohráli ve finále play off v penaltovém rozstřelu s Bosnou, nyní jedná s domácím svazem o ukončení smlouvy.
Čtyřnásobní mistři světa Italové neuspěli v kvalifikaci potřetí za sebou a jsou jedinými bývalými světovými šampiony, kteří se nezúčastní tří finálových turnajů v řadě. Už ve čtvrtek odstoupil předseda Gabriele Gravina a v realizačním týmu reprezentace skončil někdejší slavný brankář Gianluigi Buffon, jenž plnil funkci takzvaného vedoucího delegace.
Sedmačtyřicetiletý Gattuso vedl italskou reprezentaci od loňského června, kdy nahradil Luciana Spallettiho odvolaného po prohře v prvním kvalifikačním duelu v Norsku. Vedení svazu se pro mistra světa z roku 2006 rozhodlo poté, co nevyšla snaha získat zkušeného Claudia Ranieriho.
„Nezasloužíme si to, není to spravedlivé. Omlouvám se, protože jsem to nezvládl. Takový je fotbal. Když nevyužijete šance, potrestá vás,“ vyprávěl Gattuso se slzami v očích po barážové prohře s Bosnou a Hercegovinou. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 2. dubna 2026
Z hlediska potenciálu – a vzhledem k aktuální situaci i dostupnosti – má Karviná jeden z nejzajímavějších kádrů ve fotbalové lize. Klub ale také řeší značně nejistou budoucnost, spojenou s očekávaným verdiktem v korupční aféře. Odchod partnerů, otazníky kolem primátora a klíččové postavy klubu Jana Wolfa… Pokud byl o hráče Karviné zájem před vypuknutím skandálu, teď se ještě zintenzivní.
- Co Pavel Kačor a Slavia?
- Hodil by se Jakub Lapeš Baníku?
- Na jaké hráče Jarolímova kádru by mohl cílit liberecký Jan Nezmar?
- A kterému klubu by se výhledově hodil i samotný kouč?
Více se dozvíte v pořadu iSkaut.
Zprávy ze dne 31. března 2026
Fotbalisty Tottenhamu Hotspur převezme italský trenér Roberto De Zerbi, píše renomovaný italský novinář Gianluca Di Marzio. Mezi koučem a klubem už mělo dojít k předběžné dohodě a zbývá doladit poslední detaily. De Zerbi před necelými dvěma měsíci opustil lavičku Olympique Marseille. Do Anglie se vrací, mezi lety 2022 a 2024 trénoval Brighton. Tottenham prochází jedním z nejtemnějších období své novodobé historie. Tým, za který hraje také český brankář Antonín Kinský, je aktuálně na 17. místě Premier League, pouhý bod nad pásmem sestupu. Od začátku roku 2026 v lize ještě nevyhrál, zaznamenal jen 3 remízy a 7 porážek.
Bývalý záložník Rio Mavuba, jenž ke konci své hráčské kariéry působil ve Spartě, se stal novým trenérem Girodins Bordeaux, v jehož dresu hrál naposledy. Francouzský klub patřil k elitě francouzské ligy a objevoval se i v Lize mistrů, českou stopu zde zanechal Jaroslav Plašil. Vinou finančních problémů byl však klub přeřazen do čtvrté ligy.
Zprávy ze dne 30. března 2026
Novým trenérem druholigových Českých Budějovic se stal pětapadesátiletý Kypřan Nikodimos Papavasiliu. Jeho asistenty budou Řek Nikolas Kalakutis a Čech Filip Toncar. Jihočeský klub v neděli odvolal portugalského trenéra Pedra Resendeho i jeho asistenta Nuna Costu. Desáté mužstvo tabulky i nadále povede zahraniční kouč. Papavasiliu jako první Kypřan nastoupil v anglické Premier League, kde v 90. letech působil v Newcastlu. Svou zemi i reprezentoval. Více o situaci v Dynamu čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 29. března 2026
Od fotbalistů Českých Budějovic byl odvolán portugalský trenér Pedro Resende i jeho asistent Nuno Costa. Dynamo to oznámilo na klubovém webu. Kdo desátý tým druholigové tabulky převezme, není známo. Nejbližší zápas čeká Jihočechy příští neděli na hřišti sparťanské rezervy.
Resende přišel k mužstvu loni v létě, kdy po změně majitele klubu sáhlo vedení ke kompletní obměně sportovního úseku. Portugalský kouč na lavičce nahradil Jiřího Lercha. Dynamo při loňském sestupu z nejvyšší soutěže jako první tým v historii ani jednou v sezoně nevyhrálo.
Jen sedm zápasů vydržel Chorvat Igor Tudor ve funkci trenéra Tottenhamu. Londýnský klub tak bude mít už třetího kouče v sezoně. Pod Tudorovým vedení Tottenham pětkrát prohrál, jednou zvítězil a jednou remizoval. Tudor vedl v Tottenhamu i gólmana Antonína Kinského, kterého po téměř čtyřměsíční herní pauze poslal do úvodního osmifinále Ligy mistrů na hřišti Atlética Madrid. Český brankář po chybách inkasoval rychle tři góly a Tudor ho v 17. minutě vystřídal. Anglický tým nakonec prohrál 2:5 a navzdory vítězství 3:2 v domácí odvetě ze soutěže vypadl. V anglické lize jsou Spurs sedm kol před koncem na 17. místě jen bod nad sestupovým pásmem.
Zprávy ze dne 26. března 2026
Sparta má řešit brankářskou pozici. Podle informací serveru inFotbal.cz jedná o přestupu Adama Zadražila z Hradce Králové. Oba kluby jsou údajně v kontaktu a nejspíš se přesunou k diskuzi o podmínkách možného transferu. Letenští se o 25letého gólmana zajímala už v létě. „Sparta z toho nakonec couvla, protože pan Priske byl zpátky a ten pevně věří Peteru Vindahlovi,“ přiznal Zadražil v nedávném rozhovoru pro Ligu naruby. Více čtěte ZDE>>>
Podle informací z Jihlavy by se měl stát nástupcem Jiřího Lercha v roli hlavního kouče Marek Nikl, který dosud působil v Dukle Praha. Jako jeho asistent na Vysočině nejvíce rezonuje jméno Jiřího Sodomy, současného sportovního ředitele Psár a Niklova bývalého svěřence z Viktorie Žižkov. Během čtvrtka by mělo být vše oficiálně oznámeno. Variantou pro Jihlavu byl podle redakčních zdrojů i trenér Dominik Rodinger, nicméně přednost dostal Nikl. Jeho současné místo na Julisce zaujme Michal Šmarda.
Fotbalisté Slavie v Chance Lize kráčí za titulem, logicky už se ale přemýšlí o příští sezoně. A v kancelářích v Edenu kromě tématu „evropský útočník“ začíná rezonovat i diskuse o brankářích. Podle informací deníku Sport a webu iSport figuruje v nejužším výběru potenciálních posil mezi tři tyče i veterán Martin Dúbravka, který momentálně chytá za Burnley v Premier League a po sezoně mu končí smlouva. Logicky bude ale vše záležet na stavu a budoucnosti Jindřicha Staňka. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 25. března 2026
Kromě korupční aféry řeší v Opavě i post havního trenéra. Tým po Romanu Nádvorníkovi, který zamířil do Artisu, povede dosavadní asistent Jan Navrátil. Zbytek realizačního týmu zůstává nezměněný. „Po odchodu hlavního trenéra jsme zvažovali více variant, včetně příchodu nového trenéra zvenčí. To by však znamenalo změnu koncepce a nastavení fungování týmu, což nebylo naší prioritou,“ uvedl pro klubový web předseda představenstva Martin Latka, který podle Etické komise FAČR nabídl rozhodčímu Janu Petříkovi úplatek ve výši dvě stě tisíc korun, aby svým výkonem ovlivnil onen zápas ve prospěch domácích.
Těžkou pozici Opavy si nový trenér připouští. „Uvědomuji si, že se nacházíme v nelehké situaci, kterou ale zároveň vnímám jako velkou výzvu pro mě i celý realizační tým, ale také pro hráče. Uděláme společně maximum pro to, abychom navázali na dosavadní práci a pokračovali v nastaveném směru,“ uvedl Jan Navrátil.
Novým trenérem Sevilly se stal Luis García Plaza. O záchranu bojující celek o tom informoval na webu s tím, že s třiapadesátiletým koučem podepsal smlouvu do konce června 2027.
Zprávy ze dne 24. března 2026
Mohamed Salah po dlouhých devíti letech skončí v Liverpoolu. S klubem se dohodl, že svou kapitolu na Anfieldu uzavře po probíhající sezoně. Anglický celek to oznámil na svém webu.
Brankář Dominik Holec končí v Baníku Ostrava, s klubem se dohodl na ukončení kontraktu. Po necelých dvou letech tak odchází jako volný hráč. Baník to oznámil na svém webu.
Francouzský fotbalový útočník Antoine Griezmann po sezoně odejde z Atlética Madrid do Orlanda. Účastník MLS o příchodu mistra světa z roku 2018 informoval na svém webu.
Zprávy ze dne 23. března 2026
Bývalý hvězdný záložník Zinedine Zidane se podle americké televizní stanice ESPN stane po letním mistrovství světa trenérem francouzské fotbalové reprezentace. Světový šampion z roku 1998 se už údajně ústně domluvil s vedením národního svazu.
Na lavičce francouzské reprezentace po MS skončí někdejší Zidaneův spoluhráč Didier Deschamps, jenž „Les Bleus" vede od roku 2012 a stal se s nimi v roce 2018 mistrem světa a v roce 2022 vicemistrem světa.
Třiapadesátiletý Zidane dosud trénoval pouze Real Madrid. Ve dvou obdobích 2016-2018 a 2019-2021 svůj bývalý klub dovedl ke dvěma ligovým titulům a třem triumfům v Lize mistrů.
Artis má nového trenéra. Jak už web iSport dříve informoval, nástupcem Jiřího Chytrého se stal Roman Nádvorník. Brněnský celek si od něj slibuje úspěšnou baráž a postup do nejvyšší soutěže. „Na zkušenosti s baráží jsem expert. Předloni jsem chtěl s Táborskem překvapit, nevyšlo to. Naopak v roli záchranáře se nám v roce 2019 s Příbramí podařilo uspět proti Zbrojovce. Do třetice bych chtěl o patro výš vytáhnout Artis,“ potvrdil ambice třiapadesátiletý kouč. V pondělí informoval web efotbal.cz, že by měl Nádvorníka doplnit v realizačním týmu trenér Jihlavy Jiří Lerch. Ten by měl ve Vysočině brzy skončit.
Bývalý francouzský fotbalový reprezentant Dimitri Payet ukončil kariéru. Vicemistr Evropy z roku 2016, který si zahrál za West Ham nebo Marseille, to oznámil v rozhovoru pro francouzskou televizi. Osmatřicetiletý záložník naposledy nastupoval za Vasco da Gama, které s ním loni předčasně ukončilo smlouvu. Předtím Payet působil mimo jiné v Nantes, St. Étienne nebo Marseille, se kterou si v roce 2018 zahrál finále Evropské ligy.