Fotbalové přestupy ONLINE: Král do Řecka? Union už má finalizovat dohodu o přestupu
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 26. ledna 2026
Vše nasvědčuje tomu, že Alex Král změní angažmá. Sedmadvacetiletý záložník má podle informací německého časopisu Kicker namířeno z Unionu Berlín do Panathinaikosu Athény. Oba kluby by měly už jen dolaďovat finální detaily transferu. Přestupová částka za českého reprezentanta by se měla pohybovat kolem jednoho milionu eur.
Slavia stále jedná o budoucnosti hráčů, se kterými s největší pravděpodobností nepočítá pro jarní část sezony. Zatímco obránce Hamidou Kante, nováček z druholigového Artisu, zamíří na hostování do ostravského Baníku, situace kolem Samuela Isifeho a Ondřeje Zmrzlého se v posledních dnech výrazně zamotala. Kromě Kanteho se k ligovému klubu připojí i další slávista, zimní posila Gibril Sosseh by měl na jaře pomoci Bohemians. Více čtěte ZDE>>>
Vedle stažení Simiona Micheze zpátky do Slavie řeší v Olomouci ještě jednu ofenzivní ztrátu. Problém s kolenem má totiž i jedna ze zimních posil. VÍCE čtěte ZDE>>>
V Olomouci musejí udělat další škrt v kádru pro jarní část sezony.
Podle informací serveru infotbal.cz si Ostrava vzhledem ke zranění Vlasije Sinjavského vypůjčí ze Slavie levého beka Hamidoua Kanteho (21) a zaplní tím tak na lajně vzniklou díru, byť zkušený Daniel Holzer už je zdráv a stoprocentně připraven.
Moravskoslezský deník zase přišel s informací, že do Baníku míří stoper Pablo Ortiz (25) z Dunajské Stredy. Kolumbijec, jehož zná česká veřejnost z působení v Pardubicích, hostoval v minulém roce v americkém Houstonu, ale angažmá se mu z individuálního hlediska nepovedlo. V MLS se nachomýtl ke spoustě inkasovaných branek, zájem o něj není už ani na Slovensku.
Také Ortiz je, stejně jako Kante, levák. Tam má kouč Tomáš Galásek k dispozici Karla Pojezného, takže buď se nějak poskládají vedle sebe, nebo bude Jihoameričan spíš jen záložní variantou. Kvalitního pravonohého stopera hledají Slezané už přes rok od té doby, co Emmanuel Uchenna přestoupil do Sparty. Řecký obránce Georgios Kornezos byl propadákem sportovního úseku.
Zprávy ze dne 25. ledna 2026
Plzeňská Viktoria v nadcházejících dnech možná představí další zajímavou posilu. Klub má být blízko dohody se Salimem Lawalem (23). Nigerijský útočník působí v chorvatské prvoligové Istře, přijít by mohl za částku okolo 3 milionů eur (75 milionů korun). Jde o mladého hráče s velmi zajímavým profilem. Více čtěte ZDE>>>
Bohemians mají posilu do obrany, na zkoušce uspěl Petr Mirvald z Prostějova.
Zprávy ze dne 24. ledna 2026
Předseda představenstva Sigmy Olomouc se na svém účtu na sociální síti X ohradil proti článku serveru infotbal.cz, který napsal, že Hanáci nabídli za pardubického stopera Louise Lurvinka částku 3,5 milionu eur. „Sigma Olomouc nikdy nepodala nabídku ve výši 3,5 milionu eur za hráče Lurvinka, ani nabídku, která by se takové částce přibližovala," vysvětlil Navrátil. Podle informací iSportu chtějí Moravané získat švýcarského obránce zhruba za polovinu zmíněné cifry.
Otázka, zda Tottenham opustí Antonín Kinský, byla zodpovězena. Byť se mluvilo o hostování českého brankáře ve West Hamu, trenér Spurs Thomas Frank dal jasně najevo, že žádné další odchody z kádru už klub neplánuje, což se týká i bývalého gólmana Slavie. Reaguje tak i na početnou marodku.
Zprávy ze dne 23. ledna 2026
Viktoria Plzeň si pojistila oporu. Amar Memič prodloužil smlouvu do roku 2029.
Brankář Hugo Jan Bačkovský se stává novou posilou Dukly Praha. Šestadvacetiletý gólman přichází na Julisku ze Slovanu Liberec. „Samozřejmě mám ambici se co nejrychleji dostat do brankoviště. Přicházím s pokorou, ale zároveň s velkou chutí pracovat a pomoci týmu,“ uvedl hráč pro klubový web.
Na spadnutí je další velký transfer do Chance Ligy. Plzeň má posílit útočník Salim Fago Lawal, který momentálně působí v chorvatském celku NK Istra. Informuje o tom novinář Lorenzo Lepore. Třiadvacetiletý Nigerijec přišel do klubu v létě 2023, v aktuální sezoně vstřelil sedm gólů v devatenácti soutěžních zápasech. Viktoria, která prodala v zimě Rafiua Durosinmiho, zaplatí za Lawala 3 miliony eur (v přepočtu necelých 73 milionů korun) a v případě budoucího prodeje půjde o 10 % ze zisku. Lawalova tržní hodnota podle renomovaného serveru Transfermarkt dosahuje výše 1,8 milionu eur.
Ondřej Karafiát se dohodl na ukončení smlouvy v druholigovém Norimberku. Německý klub na svém webu uvedl, že jednatřicetiletý stoper nebo defenzivní záložník se vrací do vlasti a brzy podepíše kontrakt s jedním z týmů české ligy. Mělo by jít o Mladou Boleslav, zájem měl i Baník.
Třiadvacetiletá Američanka Trinity Rodmanová podepsala s Washingtonem novou smlouvu na tři roky a podle svého agenta je díky ní nejlépe placenou fotbalistkou světa. Zdroje v USA uvedly, že dcera slavného basketbalisty Dennise Rodmana si ročně i s bonusy vydělá dva miliony dolarů (zhruba 41,5 milionu korun). Rekordní roční příjem dosud měla podle médií hvězdná španělská záložnice Barcelony Aitana Bonmatíová. Platy fotbalistek nejsou veřejně známé.
Zprávy ze dne 22. ledna 2026
Záložník Casemiro po sezoně odejde z Manchesteru United. Třiatřicetiletému brazilskému fotbalistovi v létě skončí smlouva a podle agentury Reuters opci na prodloužení kontraktu o další rok nevyužije.
Hotovo! Tomáš Čvančara a jeho hostování v Celtiku z Mönchengladbachu oficiálně potvrdil slavný skotský klub na svém webu. „Je to obrovská čest podepsat smlouvu s tímto klubem. Moc se těším, až začnu hrát a budu týmu pomáhat. Čeká nás spousta výzev. Jsem připravený se do toho pustit a udělat vše, co je v mých silách, abychom je zvládli a přinesli úspěch našim skvělým fanouškům. Celtic je jedním z největších jmen světového fotbalu a mám radost, že můžu přiložit ruku k dílu,“ prohlásil pětadvacetiletý Čvančara. Celtic si od něj hodně slibuje. „Věříme, že má pořádnou kvalitu, a myslíme si, že bude pro náš tým důležitým přínosem,“ uvedl trenér Martin O'Neill.
Útočník Tomáš Čvančara, který stále patří Borusii Mönchengladbach, dokončuje momentálně hostování v Celtiku Glasgow. Poslední informace televizní stanice Sky Sports odhalily detaily jednání. Součástí dohody bude opce na trvalý přestup v létě za 7 milionů liber (195 milionů korun). Skotský klub navíc převezme do konce sezony hráčův plat, což vyjde celkem na 870 tisíc liber (asi na 24,3 milionu korun).
Zřejmě stále není vyloučené, že brankář Antonín Kinský odejde v zimě na hostování. Tottenham se podle informací dánského deníku Bold zajímá o gólmana Madse Hermansena, který patří West Hamu United. Český reprezentant by pak mohl zamířit opačným směrem. „V tuto chvíli mezi kluby probíhá dialog o možné transakci, ale zatím nedošlo ke konkrétním jednáním,“ píše server Bold. Kinský odchytal v této sezoně pouze dva soutěžní zápasy.
Zprávy ze dne 21. ledna 2026
Slavia si pojistila velký talent. Teprve osmnáctiletý záložník Petr Potměšil podepsal s klubem novou smlouvu do roku 2029. Mládežnický reprezentant debutoval v této sezoně za áčko v pohárovém utkání proti Brozanům (odehrál 8 minut) a nyní zahájil zimní přípravu s druholigovou rezervou.
Artis Brno posílil zambijský reprezentant David Hamansenya. Osmnáctiletý levý obránce přišel ze španělského Leganés stejně jako už v úterý ghanský útočník David Osei. Třetí tým druholigové tabulky o tom informoval na webu.