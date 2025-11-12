Fotbalové přestupy ONLINE: Krejčí má nového trenéra. Kouč pro Juráska v Anglii?
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 12. listopadu 2025
Novým trenérem Wolverhamptonu, za který hraje český reprezentant Ladislav Krejčí, se podle očekávání stal Rob Edwards. Dvaačtyřicetiletý kouč za Wolves hrál a následně tam začínal i trenérskou kariéru. Největší stopu ale zanechal v Lutonu, který dotáhl v květnu 2023 až do Premier League. K „Vlkům“ jde z Middlesbrough, které úspěšně vedl k průběžné druhé příčce v Championship, ze které se přímo postupuje do Premier League.
Norwich s Matějem Juráskem se trápí. Místo postupových ambic řeší opačné starosti - s pouhými 9 body z 15 zápasů je na předposledním místě anglické Championship a momentálně bez trenéra. A v souvislosti s volným místem už se skloňují nová jména.
Tím nejčerstvějším a pro českého fanouška nejzajímavějším je Marek Papszun z Rakówa, kouč nedávného soupeře Olomouce a Sparty v Konferenční lize. Zájem o úspěšného kouče je podle polských insiderů opravdový a možnost, že vyrazí za novým dobrodružstvím, reálná. Papszun má údajně v klubu gentlemanskou dohodu, která mu dovolí ho opustit v případě možnosti atraktivního zahraničního angažmá či práce u polské reprezentace.
Zprávy ze dne 11. listopadu 2025
Nástupcem odvolaného trenéra Ivana Juriče u Bergama se stal podle očekávání Raffaele Palladino. Atalanta dnes oznámila, že nový kouč podepsal smlouvu do června roku 2027.
Sotva začal záchranářskou misi v Košicích, už končí. František Straka byl vyhozen od posledního týmu tabulky slovenské nejvyšší ligy. Končí i sportovní ředitel Marek Sapara a další členové realizačního týmu. Straka na lavičce Košic odkoučoval pět ligových duelů, vyhrál ale jen ten první (proti Michalovcům 3:2). Vítězství zapsal ještě v pohárovém duelu ve Zlatých Moravcích. „Důvodem jsou neuspokojivé výsledky A-mužstva. V tabulce máme sedm bodů, jsme poslední. Proto jsme se rozhodli ukončit spolupráci s realizačním týmem i Markem Saparou, který byl za sportovní úsek zodpovědný. Všem za jejich práci děkujeme,“ řekl k situaci prezident košického FC Dušan Trnka.
Zprávy ze dne 10. listopadu 2025
Přestupové okno plné rekordů a s ním spojená velká očekávání. Liverpool se na obranu titulu Premier League vyzbrojil opravdu velkolepě. Na Anfield zamířily posily za zhruba 483 milionů eur (11,7 miliard korun), čímž Reds vytvořili nový rekord v utracené částce za jedno přestupové období. Jenže výsledky zatím nepřichází. Z posledních deseti utkání zapsala družina Arneho Slota sedm porážek a velký podíl na tom mají právě slabé výkony nově příchozích hvězd. Zde je jejich inventura>>>
Lars Friis se stal v současné době hlavním kandidátem na uvolněný post hlavního trenéra Malmö. Informoval o tom dánský deník Tipsbladet s tím, že bývalému kouči Sparty vypadl největší konkurent. Nabídku švédského celku odmítl Bo Svensson.
Zprávy ze dne 6. listopadu 2025
Brankář Vítězslav Jaroš je v Ajaxu Amsterdam bez trenéra. Vedení slavného nizozemského klubu den po porážce 0:3 s Galatasarayem Istanbul v Lize mistrů odvolalo Johna Heitingu. Bývalý obránce Ajaxu a vicemistr světa z roku 2010 přišel k mužstvu před sezonou a měl smlouvu na dva roky. Tým dočasně povede asistent Fred Grim.
Novým trenérem fotbalistů FC Janov se stal Daniele De Rossi. Osmnáctý celek italské ligy o tom informoval na webu, podle italských médií s dvaačtyřicetiletým koučem podepsal smlouvu do konce června 2026.
De Rossi u týmu nahradí Patricka Vieiru, který byl odvolán v sobotu. Ve středečním utkání se Sassuolem FC Janov vedli Domenico Criscito, Roberto Murgita a pod jejich vedením si „Il Grifone“ po výhře 2:1 připsali první vítězství v probíhající sezoně Serie A. V dresu klubu nastupuje také bývalý záložník Sparty i Slavie Nicolae Stanciu.
Zprávy ze dne 5. listopadu 2025
Bohemians 1905 prodloužili smlouvu s brankářem Michalem Reichlem. Třiatřicetiletý gólman podepsal kontrakt do roku 2027. Reichl, který přišel do Bohemians předloni z Hradce Králové, dosud v první lize odchytal 92 zápasů. Velkou část kariéry strávil v mateřské Olomouci, kde byl převážně náhradníkem. V tomto ročníku nejvyšší soutěže udržel ve 14 kolech čtyřikrát čisté konto.
Zprávy ze dne 4. listopadu 2025
Po prostějovském Jozefu Weberovi končí na druholigové lavičce další kouč, v úterý Chrudim odvolala hlavního trenéra Petra Papouška s trenérem brankářů Petrem Vaškem. V posledním podzimním utkání proti Prostějovu povede mužstvo Marek Kulič s asistentem Radkem Šprtou a sportovním manažerem Tomášem Linhartem. Na lavičce Hanáků bude stát sportovní ředitel Jiří Balcárek.
Zprávy ze dne 3. listopadu 2025
Podle informací iSportu skončil na lavičce druholigového Prostějova trenér Jozef Weber. Hanákům se nepovedlo poslední kolo, ve kterém doma bezgólově remizovali s Příbrami navzdory hodinové přesilovce, navíc už měsíc a půl čekají na soutěžní výhru. Z MOL Cupu vypadli na půdě třetiligového Třince již ve druhém kole. Čtyřiapadesátiletý Weber vedl Prostějov od ledna v 31 soutěžních utkáních s bodovým průměrem 1,06. Moravský celek je nyní v druholigové tabulce s 15 body na 12. místě, v posledním podzimním kole se představí v Chrudimi. Ještě v září si přitom zkušený kouč angažmá nedaleko od svého bydliště ve Vyškově pochvaloval v rozhovoru pro iSport.
Po sobotní prohře 0:3 s Libercem podle informací deníku Sport a webu iSport končí trenér Jan Kameník i celý realizační tým Slovácka. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 2. listopadu 2025
Ladislav Krejčí je ve Wolverhamptonu bez trenéra. Vedení klubu vyhodilo kouče Vítora Pereiru, ačkoliv s ním ještě v polovině září prodloužilo smlouvu o tři roky. Teď ale „Vlci“ reagují na mizerný start sezony, po deseti kolech jsou se dvěma body na posledním místě Premier League. Mužstvo nyní převezmou James Collins a Richard Walker, současní trenéři mládežnických týmů, klub ale pracuje na oznámení nového stálého šéfa lavičky.
Pro Pereiru, jenž v letním přestupním období přišel o řadu klíčových hráčů, předčasně skončilo už šesté angažmá v řadě od roku 2020. Před příchodem do Anglie působil také u týmů Šanghaj SIPG, Fenerbahce, Corinthians, Flamengo a aš-Šabáb.
Zprávy ze dne 1. listopadu 2025
U fotbalistů FC Janov skončil trenér Patrick Vieira. Poslední celek italské ligy to uvedl na webu s tím, že týmu se dočasně ujali Domenico Criscito a Roberto Murgita. Podle listu Gazzetta dello Sport francouzský kouč rezignoval.
Zprávy ze dne 31. října 2025
Informace deníku Sport a webu iSport se potvrdily.FC Hradec Králové v pátek oznámil ukončení spolupráce se sportovním ředitelem Jiřím Sabouem. „Ve své funkci končí po osmi letech, což je úctyhodné období, které bylo spojeno s výsledkovým růstem a herním progresem týmu,“ stojí v klubovém prohlášení. Funkcionář, který „votrokům“ významně pomohl zpátky do první ligy, se od prvního února příštího roku stane výkonným ředitelem Zbrojovky Brno.
„Po osmi letech cítím, že jsem klubu odevzdal maximum možného. Letní přestupové období patřilo mezi nejnáročnější v rámci mé funkcionářské kariéry a po jeho skončení jsem na sobě pociťoval určité opotřebení. Nikdy bych nedopustil, abych své práci neodevzdával 100 % a cítil jsem, že rozvázání vztahu s Hradcem bude v konečném důsledku pozitivním impulsem pro obě strany,“ vysvětlil Sabou.
Jak iSport už před měsícem předpovídal, tak se v pátek oficiálně opravdu stalo. Pavel Hapal se po 25 letech vrací do Sigmy. V poledne bývalý kouč Baníku posekal trávu na zahradě doma v Olomouci a od zítřka už se naplno zapojí do práce. Áčko hraje v Mladé Boleslavi, dá se předpokládat, že tam Hapal vyrazí. Klub jej oznámil jako generálního sportovního manažera, do jehož kompetencí bude spadat především výkonnost A-týmu a skladba kádru.
„Pavel Hapal je legenda našeho klubu. Má cenné zkušenosti, nadhled a výjimečný vztah k Sigmě. Nyní před ním stojí nová výzva a nová role. Proměna klubu i Pavla Hapala má mnoho společného – klub vstupuje do nové éry a Pavel, který prošel cestu od hráče přes trenéra až k manažerské roli, se do Sigmy vrací v té nejlepší možné chvíli,“ uvedl předseda Ondřej Navrátil na oficiálních stránkách.
„S trenérem Janotkou už jsem měl prvotní debatu a sdělil jsem mu, že nepřicházím jako trenér, který mu bude stát za zády. Každý trenér je svůj a má svoji vizi. Já budu spíš ten, který se mu bude snažit poradit. Nechám ho ale pracovat,“ doplnil Hapal. Dalšími novinkami na Andrově stadionu je posun Michala Hrubého do funkce Ředitele rozvoje fotbalu a příchod skauta Martina Mišovce ze Slavie.
V létě řešil, kde bude v dalších měsících chytat. Brankář Vojtěch Vorel věděl jediné: ve Spartě to nebude. „Byla to velká rána,“ vybavil si v rozhovoru pro deník Sport a web iSport moment, kdy mu vedení letenského klubu oznámilo, že s ním nepočítá. Nyní trénuje individuálně, s druholigovým béčkem nebo dalším volným gólmanem Tomášem Vaclíkem. A samozřejmě vyhlíží nové angažmá. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 30. října 2025
V Crvene Zvezdě Bělehrad ukončil angažmá Peter Olayinka a stal se volným hráčem. Bývalý záložník Slavie do Srbska zamířil právě z Edenu před dvěma a půl lety.
Zprávy ze dne 29. října 2025
Lars Friis je jedním z kandidátů na volné místo hlavního trenéra ve švédském Malmö, kam byl podle serveru Tipsbladet pozván k pohovoru. Momentálně volný dánský kouč patří mezi několik jmen, která vedení zvažuje jako možné nástupce Henrika Rydströma, jenž byl na konci minulého měsíce odvolán. Friis má za sebou působení ve Spartě, odkud byl ale propuštěn po sérii nepřesvědčivých výsledků.
Pokud by Friis získal místo v Malmö, mohl by se pokusit zvednout klub, který po neúspěchu v kvalifikaci Ligy mistrů proti FC Kodaň zažívá nepovedené období i v domácí soutěži, kde se nachází až na šesté příčce. Klub navíc na začátku října prohrál v rámci Evropské ligy v Plzni vysoko 0:3.