Fotbalové přestupy ONLINE: Kuchta má prý nabídky z Turecka či Kataru, Sigmu posílí Švéd
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 6. srpna 2026
Brzy se má rozhodnout o budoucnosti Jana Kuchty, který je na odchodu ze Sparty. Největší zájem o reprezentačního útočníka má Legia Varšava, což je stále nejpravděpodobnější varianta. Podle polského novináře Tomasze Wlodarczyka je ale situace dynamická. „Kuchta neustále dostává dotazy, ale pravděpodobně si bude vybírat mezi Katarem, Tureckem a Legií,“ napsal na X.
Zprávy ze dne 5. srpna 2026
Trenérem fotbalistů Newcastlu včetně čerstvé posily brankáře Lukáše Horníčka se stal německý kouč Matthias Jaissle. Anglický klub jej ve středu jmenoval nástupcem Eddieho Howea, který na lavičce překvapivě skončil v minulém týdnu. Osmatřicetiletý Jaissle dosud působil v saúdskoarabském al-Ahlí, se kterým vloni a letos vyhrál asijskou Ligu mistrů.
Baník Ostrava podepsal novou smlouvu s nigerijským fotbalistou Abdullahim Bewenem. Jednadvacetiletý univerzál na pravý kraj sestavy se na Bazalech upsal až do 30. června 2031, oznámil klub na svém webu.
Brankář Radek Vítek podle Sky Sports přestoupí z Manchesteru United do druholigového Middlesbrough. Přestupová částka se může s bonusy vyšplhat až na 14 milionu liber (395 milionů korun), přičemž součástí dohody je opce na zpětný odkup pro Manchester a také 35 procent z dalšího přestupu. Více čtěte ZDE>>>
Úřadující šampion Premier League Arsenal se dohodl s Newcastlem na přestupu jeho kapitána Bruna Guimaraese. Podle britských médií zaplatí londýnský klub za brazilského fotbalistu 75 milionů liber (2,1 miliardy korun).
Televize Sky Sports uvedla, že první nabídku Arsenalu ještě Newcastle odmítl, když ale „Kanonýři" přišli s vylepšenou částkou, s prodejem osmadvacetiletého záložníka souhlasil. V týmu, který před několika dny posílil český brankář Lukáš Horníček, měl Guimaraes smlouvu ještě na dva roky s opcí na další rok.
Po odchodu španělského reprezentačního beka Alejandra Grimalda získal Leverkusen na levou stranu jeho krajana Miguela Gutiérreze. Z Neapole přestoupil za 30 milionů eur (730 milionů korun). Pětadvacetiletý Gutiérrez se v klubu potká mimo jiné s českým útočníkem Patrikem Schickem.
Finský ofenzivní fotbalista Lauri Laine se minimálně do konce roku vrací z Baníku Ostrava do své vlasti. Jednadvacetileté křídlo bude hostovat v druhém týmu finské ligy Interu Turku, který aktuálně bojuje i v předkole Konferenční ligy. Laine do Ostravy přišel jako perspektivní mladík v zimní pauze z SJK Seinäjoki, ale v áčku Baníku se zatím neprosadil a časem se přesunul do druholigového béčka, za které odehrál deset zápasů.
„Lauri potřebuje pravidelné herní vytížení a zápasy na co nejvyšší možné úrovni. Inter Turku aktuálně patří mezi nejlepší týmy finské ligy a hraje v evropských pohárech. Věříme, že pro jeho další fotbalový růst je to v tuto chvíli velmi zajímavá příležitost. Dohodli jsme se, že ho tedy do konce roku do Turku uvolníme, protože u nás v áčku by to vytížení v současnosti neměl," uvedl sportovní ředitel Ostravy Luděk Mikloško.
Po neúspěšných námluvách s Besiktasem Istanbul by měl hvězdný útočník Mohamed Salah zamířit do jiného tureckého klubu Trabzonsporu. Ten jednání potvrdil s tím, že egyptský fotbalista dnes dorazí v poledne do Istanbulu na lékařské testy a má připravenou smlouvu k podpisu. Po konci v Liverpoolu, s nímž získal dva tituly, je čtyřnásobný nejlepší střelec Premier League volným hráčem.
Čtyřiatřicetiletý Salah se s Liverpoolem rozloučil po devíti letech po uplynulé sezoně, během níž kritizoval vedení i trenéra Arneho Slota. Pak reprezentoval Egypt na mistrovství světa. Z klubů měl o něj velký zájem Besiktas, soupeř Hradce Králové ve třetím předkole Evropské ligy však zřejmě nebyl schopen splnit finanční požadavky a jednání přerušil.
V liverpoolském dresu odehrál Salah 442 zápasů a nastřílel 257 gólů, vedle dvou titulů z anglické ligy s ním vyhrál také Ligu mistrů (2019), Anglický pohár, šampionát klubů či Superpohár UEFA. Předtím hrál za AS Řím, Fiorentinu, Chelsea a Basilej. Trabzonspor v minulé sezoně skončil v turecké lize na třetím místě.
Zprávy ze dne 4. srpna 2026
Jeho jméno zase rezonuje, u Jana Kuchty už to nebývá jiné. Reprezentační útočník a účastník mistrovství světa nebyl v nominaci Sparty pro zápas třetího předkola Ligy mistrů s Lyonem, navíc poslední dva dny trénoval s třetiligovým béčkem. Na jeho místě strávil prakticky celý zápas Jonatan Brunes, až na konci ho vystřídal Ebrima Singhateh. Jaké jsou důvody? Objevily se však také zvěsti o možném zájemci o brankáře Petera Vindahla.Více čtěte ZDE>>>
Mohamed Salah nakonec skutečně přestupuje do Turecka! Po spekulacích o přesunu do Besiktase Istanbul se nakonec domluvil na dvouletém kontraktu s Trabzonsporem.
Podle informací deníku Sport je jedním ze zájemců o služby Karla Pojezného brněnský Artis. Nováček, který na Slovácku zapsal historicky premiérový prvoligový bod za remízu 1:1, shání na trhu stopery a právě na levonohého obránce Baníku už se dotazoval. Šlo o jedno z témat, které se řešilo v novém dílu úterního pořadu Liga naruby Zoom na www.liganaruby.cz.
„U Karla je to jednoduché. On má v mých očích, co se týče ofenzivního a pohybového potenciálu, na velký fotbal. Trošku bojuju, a opakuje se to u více trenérů, s jeho nastavením do defenzivy. Pořád ale věřím tomu, že to Karla sere a že to může být moment, kdy se nakopne. Bavíme se o tom, má dvě varianty. Buď pochopí, co po něm chci, nebo půjde jinam. Volba je na něm,“ odpověděl ostravský trenér Roman Skuhravý na přímý dotaz naší redakce.
Zdroje se shodují na tom, že Artis sice o Pojezného zájem má, nicméně záležitost se zatím nepohnula. Rozhodnout se musejí lidé na Bazalech. Interes o 24letého zadáka je i na jiných adresách.
Slovenský fotbalista Matej Riznič prodloužil smlouvu v Teplicích. Severočeský klub uvedl, že dvaadvacetiletý levý obránce nebo záložník podepsal dlouholetý kontrakt.
„Za poslední rok udělal obrovský výkonnostní posun a vyrostl v jednoho z klíčových hráčů našeho týmu. Má stále velký prostor pro další rozvoj a věříme, že právě v Teplicích bude ve svém růstu pokračovat. Je pro nás velmi důležité, že jsme si jeho služby dokázali pojistit i do dalších let,“ řekl sportovní ředitel klubu Štěpán Vachoušek.
Norská brankářská jednička Örjan Nyland se vrací do bundesligového Lipska, kde už působil v sezoně 2022/23. Odchytal tehdy za Red Bulls jen tři soutěžní zápasy a vyhrál s ním Německý pohár, následně odešel do Sevilly. Nyní se pětatřicetiletý gólman ze Španělska vrací jako volný hráč a jeho staronový klub oznámil, že podepsal dvouletou smlouvu.
Slovenský fotbalista Samuel Lavrinčík se po jedné sezoně v Jablonci vrací do Ružomberku. Pětadvacetiletý střední záložník bude v mužstvu českého trenéra Jaroslava Köstla půl roku hostovat, součástí dohody je opce na přestup. Lavrinčík přestoupil z Ružomberku do Jablonce loni v létě. Dohromady nastoupil ke 12 soutěžním utkáním, v české nejvyšší soutěži odehrál pouhých 166 minut.
Brankář Marc-André ter Stegen bude v nadcházející sezoně hostovat z Barcelony v Ajaxu Amsterdam. Oba kluby oznámily, že dohoda o angažmá čtyřiatřicetiletého gólmana platí na jeden rok. "Už nějakou dobu jsme pracovali na jeho získání, takže jsme velmi rádi, že podepsal smlouvu a může začít," řekl Jordi Cruyff, technický ředitel Ajaxu a bývalý sportovní ředitel Barcelony.
Ter Stegen má za sebou náročné období s řadou vleklých zdravotních problémů. V Barceloně proto ztratil místo jedničky a letos v lednu odešel na hostování do Girony, aby získal herní praxi před mistrovstvím světa. Hned v druhém utkání se ale znovu zranil a na šampionát se nedostal.
Sestavu Fulhamu posílí dvojice fotbalistů z Realu Madrid. Anglický klub oznámil, že ze Španělska získal dvaadvacetiletého útočníka Gonzala Garcíu a o rok mladšího ofenzivního záložníka Césara Palaciose. Oba hráči podepsali smlouvy na pět let a v týmu se opět sejdou s trenérem Álvarem Arbeloou, jenž do Fulhamu zamířil z Realu po sezoně.
Zprávy ze dne 3. srpna 2026
Deník L´Equipe zařadil Pavla Šulce na seznam hráčů, kteří mohou z klubu v tomto přestupovém období odejít. Mluvilo se o zájmu Leedsu United nebo italského celku Como. „Nemohu vám říct, jestli odejde, nebo ne. Samozřejmě vždycky jsou možnosti, a je potřeba říct, že měl poslední sezonu hodně dobrou, a navíc je u nás velmi oblíbený. Jeho hodnota je teď vysoká a všechny kluby v Evropě ho budou sledovat,“ odpověděl trenér Lyonu Paulo Fonseca na dotaz deníku Sport a webu iSport před zápasem předkola Ligy mistrů na Spartě. Více čtěte ZDE>>>
Péter Gulácsi (36) po jedenácti letech strávených v Lipsku mění dres a míří do Villarealu. S Lipskem v sezoně 2015/16 zažil postup z druhé ligy do bundesligy, v Sasku odehrál 362 soutěžních utkání, vychytal 117 čistých kont. Přispěl k historickému druhému místu v ročníku 2016/17 a v roce 2022 vyhrál německý pohár. Naopak do Lipska přichází nedávný hrdina Norska na MS Örjan Nyland, který by měl krýt záda Maartenu Vandevoordtovi.
Chelsea dotáhla přestup zkušeného anglického záložníka Jordana Hendersona (36). Někdejší kapitán Liverpoolu ukončil po vzájemné dohodě své působení v Brentfordu a následně podepsal s londýnským klubem smlouvu na dva roky.