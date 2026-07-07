Fotbalové přestupy ONLINE: Kukučka bude hostovat ve Zlíně, ze Sparty odchází i Kairinen
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Zprávy ze dne 7. července 2026
Sparťanský obránce Ondřej Kukučka bude hostovat ve Zlíně. Podle webu zlínského celku se kluby dohodly na ročním hostování dvaadvacetiletého fotbalisty, který v předchozích sezonách hrál za Pardubice, Slovácko a Bohemians 1905. „Jsme rádi, že jsme se se Spartou dohodli na Ondrově hostování u nás. Věřím, že nám pomůže v těžkých zápasech, které nás v nové sezoně čekají, a zároveň my pomůžeme jemu v dalším rozvoji kariéry,“ uvedl sportovní ředitel Zlína Pavel Hoftych.
Kukučka nastupoval za reprezentace do 19 a 20 let, v první lize dosud odehrál 44 zápasů a vstřelil jeden gól. Ve zlínském dresu by se mohl poprvé objevit ve středeční přípravě s Hapoelem Tel Aviv v Senci.
Viktorii Žižkov opustilo devět hráčů. Mezi nimi Daniel Fišl, Ondřej Kúdela, Patrik Brandner, Dominik Gembický nebo Zdeněk Ondrášek.
Bývalý mistr slovenské, turecké, české či řecké ligy se vrací domů. Přestože Miroslav Stoch naposledy působil v nižších českých soutěžích, pro Nitru jde o přestupovou bombu léta. Fanoušci ho už očekávali na úvodním oficiálním tréninku přípravy, ale šestatřicetiletý křídelník si ještě prodlužoval volno. Každopádně platí, že Stoch posílí nováčka třetí slovenské ligy Nitru, jíž je odchovancem.
Fotbalisty Artisu Brno posílil senegalský útočník El Hadji Ndiaye. Prvoligový nováček na webu uvedl, že s šestadvacetiletým hráčem podepsal dvouletou smlouvu. Urostlý forvard přišel ze Zlína, minulou sezonu hostoval v druholigové Opavě.
Třetí zahraničí posilu v krátkém sledu představilo druholigové Ústí nad Labem. Z portugalského Torreense (2. liga, vítěz tamního poháru v minulé sezoně) dorazil 21letý obránce z Burkiny Faso Bachirou Yaméogo.
Bývalý trenér Chelsea Liam Rosenior povede FC Paříž. Účastník francouzské fotbalové ligy na sociálních sítích oznámil, že s novým koučem podepsal smlouvu do června 2028. Jednačtyřicetiletý Angličan nahradil Antoinea Kombouarého, který dovedl tehdejšího nováčka v minulé sezoně k 11. místu v nejvyšší soutěži.
Fotbalový záložník Kaan Kairinen po třech a půl letech opustil pražskou Spartu a přestoupil do týmu úřadujícího řeckého mistra AEK Atény. S letenským týmem vyhrál dva tituly a jeden domácí pohár, postoupil s ním i do Ligy mistrů. V novém působišti podepsal finský reprezentant čtyřletou smlouvu. Kluby o tom informovaly na svých webech.
Zprávy ze dne 6. července 2026
Jeden ven, druhý dovnitř aneb šachy mezi útočníky se na Letné rozjíždějí na plné obrátky. Albiona Rrahmaniho, který je na odchodu do italských Benátek, by podle informací iSportu mohl ve Spartě nahradit norský forvard, o nějž měla loni zájem Slavia. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 5. července 2026
Záložník Bazoumana Touré přestoupil z Hoffenheimu do Newcastlu. Anglický klub o příchodu dvacetiletého reprezentanta Pobřeží slonoviny informoval na webu. United podle médií za Tourého zaplatili 50 milionů eur, což je pro Hoffenheim rekordní suma za prodaného hráče. Dosavadní maximum patřilo Brazilci Joelintonovi, který v roce 2019 odešel z TSG za 43,5 milionu eur rovněž do Newcastlu.
Druholigové Ústí nad Labem podle informací iSportu dotahuje příchod Bachiroua Yaméoga. Stoper z Burkiny Faso naposledy působil v portugalském Toreense, kde hrál převážně za tým U23. Na severu Čech ještě musí projít zdravotní prohlídkou. Totéž platí o brankáři Lukovi Savičovi z druholigové srbské Loznice.
To by byl přestup! O českého brankáře Lukáše Horníčka se má podle portugalského webu A Bola zajímat Bayern. Mnichovský celek by chtěl reprezentanta jako náhradu za Manuela Neuera, který dopředu oznámil, že následující sezona pro něj bude poslední. Horníčka si čtvrtý celek uplynulého ročníku portugalské ligy cení na 30 milionů eur (725 milionů korun). Do boje o třiadvacetiletého brankáře se může zapojit i Porto, které předpokladá, že někdo uplatní výstupní klauzuli 60 milionů eur (1,45 miliardy korun) na portugalskou jedničku Dioga Costu.
Závod s časem. Stejně jako v Hradci Králové či Artisu Brno, i v Jablonci intenzivně řeší posílení kádru, aby byl širší už na evropský start proti chorvatskému Varaždinu. Na jaké pozice? „Hlavně dopředu,“ naznačuje trenér Luboš Kozel. Podle informací iSportu si Severočeši vyhlédli ofenzivní záložníky Sparty či forvarda z Pardubic. Více čtěte ZDE >>>
Trenér Jaroslav Köstl má v Ružomberku dalšího českého fotbalistu. Z pražské Sparty přestoupil do slovenského klubu mládežnický reprezentant Vojtěch Hranoš a podepsal smlouvu na dva roky. MFK Ružomberok to uvedl na svém webu.
Nizozemský fotbalista Denzel Dumfries po vyřazení národního týmu z mistrovství světa přestoupil z Interu Milán do Realu Madrid. Třicetiletý obránce ve Španělsku podepsal smlouvu na čtyři roky. Informoval o tom madridský klub na svém webu. S dlouholetou oporou se v oficiálním prohlášení rozloučil i mistrovský Inter.
Schalke před několika týdny nabídlo Edinu Džekovi novou smlouvu s vylepšenými podmínkami, tvrdí německý Sport Bild. Navrhovaná dohoda by znamenala, že bosenský útočník bude vydělávat 1,5 milionu eur ročně. Hlavní trenér Muslić nadále považuje Džeka za klíčového hráče pro nadcházející bundesligovou sezonu. Kromě nabídky od Schalke obdržel Džeko také několik návrhů ze zahraničí, přičemž největší zájem projevily kluby z Turecka a Itálie. Očekává se, že Džeko nejprve odjede na dovolenou, než učiní konečné rozhodnutí o své budoucnosti.
Řecký server SPORT24 tvrdí, že AEK Atény usilují o záložníka Sparty Kaana Kairinena. Podle jeho informací jsou jednání v pokročilé fázi a brzy by mohlo dojít k dalšímu posunu. Finského reprezentanta si trenér Marko Nikolić údajně vyhlédl do středu zálohy. Kairinen vynechal sobotní přípravné utkání Sparty. „Na konci minulého týdne měl pár problémů, takže pracoval individuálně s kondičním trenérem. Proto jsme se rozhodli ho dneska nenasadit do hry,“ uvedl trenér Brian Priske.
Artis po nečekaném přesunu mezi elitu dál shání posily. Podle informací iSportu brněnský celek už kontaktoval Slovan Liberec se zájmem o útočníka Lukáše Letenaye. Pětadvacetiletý slovenský žolík vstřelil v minulé sezoně jen tři branky, ale Slovan s ním v zimě prodloužil kontrakt, s jeho prací i rolí je spokojený. Obchodu brání především finanční stránka, představy klubů jsou rozdílné.
Druholigoví nováčci nadále zbrojí. Česká Lípa získala 18letého záložníka Ondřeje Vencla na roční hostování z Pardubic. Průvan se děje v kabině Kladna. V sobotním přípravném duelu proti Lokomotivě Lipsko (3:3) se ukázalo v dresu Středočechů přes deset nových hráčů. Mezi nejznámější jména patří brankář Filip Nalezinek, jenž uplynulou sezonu strávil v Českých Budějovicích. Z béčka Sparty pak šlo o Enese Osmaniho a Matyáše Jedličku. Z rezervy Slavie o Jana Lacka. Zajímavou akvizicí je Marco Tulio, jenž hrával v Karviné či Mladé Boleslavi. Solidní jméno je i Dominik Gembický, který nastupoval v minulosti za Liberec, Příbram, Třinec, Varnsdorf a naposledy Žižkov.
Zprávy ze dne 4. července 2026
Sparta má další posilu. Získala kostarického reprezentanta Josimara Alcócera z belgického týmu Westerlo. Více čtěte ZDE >>>
Yunusa Muritala po konci v Sigmě Olomouc zamířil do druholigové Příbrami. V novém působišti už odehrál sobotní přípravný duel s Teplicemi (0:0). Středočechům se také vrátil senegalský obránce Paul Nghabo, jenž byl na testech v Plzni.