Fotbalové přestupy ONLINE: Kulič míří z Chrudimi do Hradce, Nádvorník má nové asistenty
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 5. června 2026
Artis Brno potvrdil Martina Vaniaka s Jířím Vágnerem za nové asistenty Romana Nádvorníka. Vágner byl naposledy hlavním trenérem ve slovenských Zlatých Moravcích, Vaniak vedl brankáře v Opavě, kde byl ještě před pár měsíci Nádvorníkovým pobočníkem.
Trenér Marek Kulič končí u týmu Chrudimi, který nebude hrát druhou ligu. Nové angažmá by měl mít v Hradci Králové, kde převezme mistrovský tým do devatenácti let, bude s ním hrát Ligu mistrů. Dosavadní kouč Luděk Klusáček by měl mít jako šéftrenér na starosti dorostenecké týmy a třetiligovou rezervu.
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Zbrojovka hlásí velké příchody! Nováčka Chance Ligy posílili bývalí reprezentanti Jaromír Zmrhal a Petr Ševčík. Oba zkušení záložníci podepsali v Brně víceleté smlouvy. „Příchod takto zkušených fotbalistů je pro náš klub výrazným posílením. Jaromír Zmrhal i Petr Ševčík už mnohokrát prokázali svou vysokou kvalitu na ligové i evropské scéně. Není náhoda, že byli v posledních letech opakovaně nominováni do české reprezentace,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Zbrojovky Martin Jiránek.
Dvaatřicetiletý Zmrhal v nejvyšší domácí soutěži odehrál za Mladou Boleslav a Slavii 205 zápasů a vstřelil 30 branek. Působil i v Brescii či Slovanu Bratislava a naposledy v Apollonu Limassol. V kariéře získal dva tituly se Slavií a tři se Slovanem. V národním týmu má na kontě 23 startů a jeden gól.
„Po několika letech v zahraničí jsem cítil, že nastal správný čas vrátit se do české ligy. Zbrojovka na mě udělala velký dojem svými ambicemi i způsobem, jakým funguje. Těším se na novou výzvu," uvedl Zmrhal.
Stejně starý Ševčík v lize nastoupil do 193 utkání, působil v Olomouci, Liberci, Slavii, s níž se stal čtyřikrát mistrem, a Jablonci. Prakticky celou minulou sezonu zmeškal kvůli loňskému zranění a operaci kolena, zasáhl jen do jednoho druholigového utkání za slávistickou rezervu. V brněnském týmu ale stejně jako Zmrhal obstál při zdravotní prohlídce.
„Cítím se zdravotně i herně velmi dobře. Už od prvního kontaktu s vedením Zbrojovky jsem měl z jednání dobrý pocit a utvrdil jsem se v tom, že jde o správný krok. Udělám maximum pro to, abychom v tabulce skončili co nejvýše," konstatoval sedmnáctinásobný reprezentant Ševčík.
Zprávy ze dne 4. června 2026
Slavia získala novou posilu do obrany, z francouzského druholigového Pau FC přichází jednadvacetiletý Neil Glossoa, který v Edenu podepsal smlouvu do roku 2031. Odchovanec Auxerre původně nastupoval jako střední záložník, v Pau se ale přesunul na kraj obrany, kde zaujal především rychlostí, dynamikou i výškou 188 centimetrů. Slavia s ním počítá hlavně na pravou stranu hřiště, kde chce zvýšit konkurenci. Mohlo by se tedy jednat o náhradu za Davida Douděru, který byl z týmu po posledním derby se Spartou vyloučen. Glossoa půjde do přípravy s A-týmem a po měsíci klub vyhodnotí další plán jeho rozvoje. V uplynulé sezoně Ligue 2 odehrál 27 zápasů, připsal si tři asistence a pomohl týmu ke konečnému devátému místu.
Ebrima Singhateh z Jablonce se stal první letní posilou Sparty. Dvaadvacetiletý gambijský křídelník na Letné podepsal víceletý kontrakt. Přichází jako jeden z nejlepších driblérů české nejvyšší soutěže. Více čtěte ZDE>>>
Americká investiční společnost Blue Crow Sports Group prodala španělský klub Leganés, podle informací iSportu za zhruba 100 milionů eur, vydělala na něm tedy více než dvojnásobek. Zástupci Blue Crow v minulosti vlastnili druholigový Vyškov, poté jednali o koupi Sigmy Olomouc, Hradce Králové, Pardubic a Karviné, nic z to však neklaplo a minimálně u MFK je za to vzhledem k současné skupině pochopitelně ráda. Podle redakčních zdrojů již Američané nemají o český fotbal zájem a definitivně opouštějí tuzemský trh.
Česká gólmanka Barbora Votíková opustí Arsenal, kam dorazila na začátku letošního února na půlroční hostování ze Slavie. Londýňané zveřejnili na webových stránkách seznam hráčů a hráček, kterým vyprší platný kontrakt a nebudou v klubu pokračovat. Mezi nimi je rovněž jméno devětadvacetileté bývalé hráčky Slavie. „Děkujeme všem za přínos pro klub. Navždycky zůstanete součástí rodiny Arsenalu, přejeme vám do budoucna hodně zdraví a štěstí,“ stojí v článku.
Zajímavou posilu z Francie brzy představí fotbalový Zlín. Podle informací iSportu míří do klubu Chance Ligy stoper Prince Mbatshi Mukuba (20) z Olympique Lyon. Více čtěte ZDE >>>
Dvacetiletý obránce David Grygera, syn bývalého reprezentanta Pavla Grygery, podepsal první profesionální smlouvu se Zlínem. V klubu prošel žákovskými i dorosteneckými kategoriemi, dostal se až do mužů. Patří mezi opory rezervního týmu a v letošním ročníku třetí ligy odehrál 29 utkání, ve kterých zaznamenal čtyři branky. V létě půjde do předsezónní přípravy s ligovým týmem.
Český útočník Patrik Schick si bude muset po mistrovství světa zvykat v Leverkusenu na nového trenéra. Vedení Bayeru oznámilo, že na lavičce skončil po necelém roce ve funkci Dán Kasper Hjulmand. Jeho nástupcem se stal španělský kouč Carles Martínez. S mistrovským týmem z roku 2024 podepsal smlouvu do léta 2028. Dvaačtyřicetiletý Martínez naposledy tři roky trénoval Toulouse, kde mu na konci sezony vyprší smlouva. V uplynulém ročníku nejvyšší francouzské ligy s týmem obsadil deváté místo.
Před prezidentskými volbami v Realu Madrid se oba kandidáti navzájem předhánějí v příslibech posil pro úspěšnou budoucnost. Současný šéf Florentino Pérez slíbil, že v případě znovuzvolení přivede Ibrahimu Konatého a trenéra Josého Mourinha. Jeho rival Enrique Riquelme láká voliče na Erlinga Haalanda a Rodriho. Volby jsou naplánovány na neděli. Více čtěte ZDE>>>
Ani Zbrojovka Brno, ani Baník Ostrava. Třiadvacetiletý stoper Dalibor Večerka z Teplic se nakonec pravděpodobně nebude nikam stěhovat a na Stínadlech podle informací iSportu prodlouží smlouvu. Ta mu původně končila za rok a byla v ní zahrnuta výstupní klauzule (přes šest milionů korun) platná od 1. července 2026, což konkurence věděla.Večerka se ocitl na seznamu vyhlédnutých posil prvoligového nováčka, datově si ho analyzoval i zachráněný slezský klub z Bazalů, nicméně podle redakčních zdrojů chtěly levonohého stopera Teplice tak moc udržet a prodloužit kontrakt, že dohoda obou stran spěje k finálnímu podpisu.
Zprávy ze dne 3. června 2026
Příbram se loučí hned s devíti hráči prvního týmu, všichni byli u Litavky na hostování. Defo Conte, Šimon Černý, Mitchell Ejedegba, Vojtěch Hora, Tomáš Jedlička, Kryštof Karban, Sebastian Kop, Sulaiman Mulumba a Daniel Šmiga tak klub opouštějí, alespoň pro tuto chvíli. „O tom, zda se někdo z těchto hráčů objeví u Litavky i v příští sezoně, se nadále jedná,“ dodává totiž klub v prohlášení na sociálních sítích.
Lazio Řím převzal trenér Gennaro Gattuso. Na lavičce týmu nahradil Maurizia Sarriho, který po nepříliš povedené sezoně po vzájemném dohodě skončil a odešel do Bergama. Bývalý reprezentační záložník AC Milán naposledy trénoval italský národní tým, s nímž selhal v boji o postup na mistrovství světa a po prohrané baráži odstoupil.
Plzeň se zajímá o středního záložníka Stefana Pirgiče, který hraje za srbský celek Železničar Pančevo. Viktoria měla za 23letého hráče poslat oficiální nabídku ve výši 1,5 milionu eur. Ta byla obratem zamítnuta. Jako první o tom informoval server Mozzart Sport, zdroje deníku Sport a webu iSport jednání potvrzují. Z možného transferu momentálně sešlo. Pirgič v uplynulé sezoně odehrál 35 soutěžních zápasů, v nichž zaznamenal čtyři góly a tři asistence.
Neapol získala na přestup z Manchesteru United dánského fotbalového útočníka Rasmuse Höjlunda, který už v italském klubu v minulé sezoně hostoval. Oba týmy to uvedly v prohlášení. Podle agentury Reuters dostanou United za třiadvacetiletého rodáka z Kodaně 50 milionů eur (1,2 miliardy korun).
Záložník Ondřej Kričfaluši je na odchodu z Baníku. Podle informací serveru inFotbal.cz se o 22letého záložníka zajímá Royal Union Saint-Gillioise. Belgický klub měl už informovat ostravské vedení, že je připravený aktivovat výstupní klauzuli. Ta má dosahovat výše pěti milionů eur. Nyní jsou na řadě jednání s hráčem.
Nováček první fotbalové ligy Zbrojovka Brno po suverénním postupu mezi elitu ohlásil první posilu. Dres jihomoravského klubu bude oblékat hrotový útočník Daniel Vašulín, který přestoupil z Viktorie Plzeň. Sedmadvacetiletý kanonýr podepsal víceletý kontrakt, oznámil klub na svém webu.
„Od prvního jednání jsem cítil obrovský zájem a důvěru ze strany Zbrojovky. Rozhodující pro mě byl kontakt s lidmi z vedení a s trenérem Svědíkem. Líbí se mi vize, kterou mi představili. Pokusím se důvěru splatit co nejlepšími výkony,“ uvedl 195 centimetrů vysoký Vašulín.
První posilou Manchesteru United po květnovém jmenování Michaela Carricka plnohodnotným trenérem je brazilský fotbalista Éderson. Šestadvacetiletý záložník přestoupí na Old Trafford z Atalanty Bergamo, podle BBC za 35 milionů liber (980 milionů korun). Připravenou má čtyřletou smlouvu s opcí na další sezonu.