Fotbalové přestupy ONLINE: Legenda Juventusu se vrací do Jižní Ameriky
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 11. září 2026
Juan Cuadrado se po 17 letech vrací do ligy v rodné Kolumbii. Bývalý záložník Juventusu nebo Interu Milán podepíše smlouvu s klubem Millonarios, který to bez finančních podrobností oznámil ve čtvrtek.
Osmatřicetiletý křídelník Cuadrado zahájil profesionální kariéru v Independiente Medellín, v roce 2009 přestoupil do Itálie. Hrál za Udine, Lecce a Fiorentinu, v roce 2015 pak získal s Chelsea titul v Premier League. Následně se stal klíčovou postavou Juventusu, s nímž pětkrát ovládl Serii A. V Itálii pak ještě nastupoval za Inter Milán, Atalantu Bergamo a Pisu. Kolumbii reprezentoval na mistrovství světa 2014 v Brazílii a 2018 v Rusku, na kontě má 116 mezistátních zápasů.
Zprávy ze dne 9. září 2026
Do realizačního týmu Sparty se vrací Dán Christian Clarup. Ve funkci vedoucího fyzické přípravy nahradí Iana Colla, který odnesl úterní vyhazovy po bídném startu do sezony. Brian Priske si tak přivedl trenéra, se kterým už poprvé spolurpacoval od roku 2022 a oslavili společně dva tituly. Clarup naposledy pracoval v němekcém Wolfsburgu a nyní se vrací do aktuálně desátého týmu Chance ligy.
Táborsko posílilo ofenzivu. Do týmu přišel nigerijský útočník Ola Raji (19) z FC Faban z Lagosu. Jihočeši jeho výkony delší dobu sledovali přímo v zápasovém prostředí. Trenér Miloslav Brožek měl možnost mladého útočníka vidět hned třikrát během loňského roku na turnajích v Nigérii – v březnu, červnu a říjnu.
Denis Alijagić odehrál za Žilinu jen 16 zápasů. K rozvázání kontraktu došlo po vzájemné dohodě obou stran ještě před jeho vypršením. Do Žiliny přišel v létě 2024. Už tehdy jako jedenadvacetiletý fotbalista měl za sebou působení v šesti klubech, když na mužské úrovni vystřídal Slavii, Vlašim, Liberec, béčko Olympiacosu Pireus, Maribor či Zbrojovku Brno.
Útočník David Huf byl s úterní uzávěrkou přestupů zaregistrován ve Viktorii Žižkov. Naposledy působil v Chrudimi, která byla vyloučena ze druhé ligy, v minulosti nastupoval v prvoligových Pardubicích.
Do Slovanu Liberec přišel zambijský reprezentant David Hamansenya. Devatenáctiletý obránce bude v klubu hostovat v této sezoně z druholigového španělského CD Leganés, uvedl Liberec na svém webu. Hamansenya už v Česku působil, na jaře hostoval v tehdy druholigovém Artisu Brno. „David je hráč s velkým potenciálem, kterého jsme sledovali jak v baráži, tak v národním týmu, kde ukázal velmi dobré rychlostní předpoklady i kvalitní herní dovednosti,“ řekl generální ředitel Slovanu Jan Nezmar.
Druholigový Třinec zaregistroval syna slavného a tragicky zesnulého hokejisty při leteckém neštěstí v Jaroslavli Pavola Demitry. Lucas Demitra (23) naposledy působil ve třetí rakouské lize, se svým týmem ale neodvrátil sestup do čtvrté. Nejvyšší slovenskou ligu si zahrál v domovském Trenčíně, zaujal také podpisem v St. Louis v rámci MLS Next Pro.
Velký talent Daniel Samek se neprosadil v Artisu a zamířil na hostování do Kladna. V létě 2022 přitom odcházel ze Slavie do italského Lecce a zasáhl i do zápasů v Konferenčení lize. Po návratu z Itálie hostoval v Hradci Králové. Nyní ho druholigový klub z Kladna zaregistroval na svou soupisku.
Opavě vstup do druhé ligy příliš nevyšel a se závěrem přestupového okna dotáhla na hostování do konce sezony německého záložníka Dennise Owusua (25) z ostravského Baníku.
Zprávy ze dne 8. září 2026
Jedna z nejzajímavějších změn dresu v poslední den na přestupy v Česku? Rozhodně přesun Jakuba Elbela do Baníku, který nepotěšil některé fanoušky Ostravanů. Více o celém příběhu čtěte ZDE >>>
Fotbalisty Zbrojovky Brno posílil Afolabi Soliu. Jednadvacetiletý nigerijský křídelník zamířil do týmu nováčka na roční hostování bez opcez Liberce. Soliu přestoupil do Liberce vloni v létě, v uplynulém ligovém ročníku zasáhl za Slovan do 31 utkání a zaznamenal čtyři góly.
"Jde o rychlostní typ fotbalisty, který má dobrou práci s míčem a skvělý dribling. Zároveň přináší konkurenci na křídelních pozicích. Je to úplně jiný typ hráče, než jaké v současnosti máme. Takže jsme rádi, že se nám ho podařilo přivést," řekl sportovní ředitel Zbrojovky Martin Jiránek.
Třetí deadline posila pro Baník. Do Ostravy se stěhuje záložník Stanislav Petruta. V české nejvyšší soutěži doposud odehrál 26 utkání, ve kterých vstřelil čtyři branky. Nezapomenutelný je především jeho hattrick do sítě Sigmy Olomouc v prosinci 2025, letos odehrál šest duelů s jednou brankou. Odchovanec Zlína ale prozatím zůstává na Letné, letošní sezonu stráví ve žlutomodrém dresu formou hostování.
Abdullahi Umar, ofenzivní talent Hradce Králové, podepsal na východě Čech novou smlouvu až do sezóny 2030/31. Nigerijský mladík během letošní sezony zatím odehrál sedm duelů, v nichž zaznamenal dvě branky. V létě se na vycházející hvězdu Chance Ligy vyptávaly celky z Francie, situaci kolem Umara sledovali i nejsilnější kluby v tuzemsku „Věříme, že nám v dalších sezonách pomůže naplňovat naše sportovní ambice,“ řekl o podpisu sportovní ředitel Hradce Petr Pojezný.
John Paul Dembe do Artisu nepřijde. Útočník, kterého nováček řešil se Sigmou, v Olomouci zůstává. Sigmě nevyšel příchod ofenzivního hráče, takže dalšího útočníka se už nechce zbavit. Brněnský nováček promptně zareagoval, pomohla Slavia a přišel Vladimir Perišič, což řešili redaktoři webu iSport v pondělní Lize naruby.
Během posledního dne přestupního období hlásí Slovan Liberec další posilu. Na sever Čech přestupuje 22letý útočník Matěj Mikulenka z olomoucké Sigmy. Vítěz MOL Cupu se Sigmou podepsal se Slovanem smlouvu do roku 2031. V Chance Lize dosud odehrál Mikulenka 64 zápasů, ve kterých dal sedm gólů a dalších pět připravil.
Baník Ostrava angažoval obránce Jakuba Elbela, který si odpykává trest za účast v korupční kauze. Ke Slezanům zamířil po konci v Olomouci, se kterými vyhrál pohár, působil i v Hradci Králové. Levonohý stoper se nejdříve přidá k rezervě Baníku, kde bude sbírat herní čas po doléčení zranění.
„Hráčův příchod do Baníku logicky provázejí také otázky spojené s jeho dřívějším působením v kauze. Klub se okolnostmi jeho případu před rozhodnutím o angažování detailně zabýval,“ zveřejnil vyjádření klub. VÍCE O KAUZE ZDE>>>
„Mluvili jsme s Jakubem a seznámili jsme se s průběhem i výsledkem disciplinárního řízení. Pro nás je podstatné, za co byl nakonec skutečně potrestán. Jakub byl potrestán za neoznámení disciplinárního přečinu. Nebyl potrestán za ovlivnění utkání ani za úplatkářství,“ řekl sportovní ředitel Michal Kordula na konto hráčova disciplinárního postihu.
A ještě jeden pohyb na trase Slavia-Artis! Kromě Youssouphy Sanyanga by se měl podle informací webu iSport do Brna přesunout i černohorský útočník Vladimír Perišič. Dvaadvacetiletý hráč přišel do Slavie před dvěma roky, hrál převážně za B tým, na jaře pak hostoval v Košicích, kde si připsal pět branek. Slavia už s Perišičem nepočítala, hráč během léta pak odmítl angažmá v Mladé Boleslavi. Do Artisu by měl dorazit na přestup.
Ofenzivu teplických fotbalistů na závěr přestupního období doplnil gambijský útočník Abdourahman Badamosi. Devatenáctiletý téměř dvoumetrový hráč zamířil na sever Čech z estonského Paide Linnameeskond a podepsal blíže nespecifikovanou smlouvu. Prvoligový klub ze Stínadel to uvedl na svém webu.
„Abdourahmana jsme delší dobu sledovali a zaujal nás svými datovými parametry i potenciálem do budoucna. Je rychlý, silný, dokáže být nebezpečný v pokutovém území a zároveň má stále velký prostor pro další rozvoj. Věříme, že v našem klubu může udělat další krok ve své kariéře,“ uvedl sportovní ředitel teplického klubu Štěpán Vachoušek.
Slavia v poslední den českého přestupového období našla pro Youssouphu Sanyanga destinaci pro hostování, podle informací iSport.cz by měl zamířit do Artisu Brno. Nadějný hráč přišel do Prahy s velkou pompou před rokem se švédského Östers za více než 3 miliony euro a byť pravidelně nastupoval především v Lize mistrů, nepodařilo se mu prorazit čísly. Ve 21 zápasech zapsal jen jeden gól, celé léto se tak v kontextu příchodu nových posil řešilo u jedenadvacetiletého rychlíka hostování. V zahraničí se řešily možnosti v nižších anglických ligách i v tureckém Genclerbirligi, nic z toho pro gambijského křídelníka ale nedopadlo. Nyní bude s Neilem Glossoou a Emmanuelem Fullym třetím hostem v Artisu.
Hradec Králové jen nedlouho po příchodu z polského celku Puszcza Niepolomice opouští útočník Herman Barkovski. Čtyřiadvacetiletý běloruský reprezentant zamířil na roční hostování do Polonie Varšava, aniž by za „Votroky“ odehrál aspoň minutu. Barkovski přestoupil do Hradce těsně za polovinou srpna, do zápasů zatím nezasáhl. Východočeský klub uvedl, že nadále řeší administrativní záležitosti spojené s příchodem útočníka s 15 starty za reprezentaci do Čech.