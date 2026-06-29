Fotbalové přestupy ONLINE: Lewandowski míří z Barcelony do MLS, City mají nového kouče
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 29. června 2026
Polský útočník Robert Lewandowski bude po odchodu z Barcelony hrát v MLS za Chicago, se kterým podepsal smlouvu do konce sezony 2027/2028.
Pepa Guardiolu nahradí u fotbalistů Manchesteru City Ital Enzo Maresca. Bývalý kouč Chelsea podepsal smlouvu na tři roky. Anglický klub to uvedl na svém webu. Maresca už v City dříve působil v akademii a také jako Guardiolův asistent u prvního týmu.
Maresca do Manchesteru přišel před začátkem sezony 2020/21, kterou strávil jako hlavní trenér mládežnického týmu do 23 let. Rok poté si poprvé vyzkoušel stejnou roli v dospělém fotbale na lavičce Parmy, kde však vydržel jen šest měsíců a následoval návrat do Anglie. V sezoně 2022/23, ve které „Citizens“ ovládli Ligu mistrů, byl Guardiolovým asistentem. V Anglii zůstal jako kouč Leicesteru a posléze Chelsea.
Útočník Michael Krmenčík oznámil ukončení profesionální kariéry. Ke 30.6. mu ve Slovácku vyprší smlouva a novou podepisovat nebude, nepřemýšlí ani o angažmá v jiném klubu. „Dospěl jsem k závěru, že fotbalu už nemám co dát. V Česku jsem vyhrál, co se dalo. Víc už nedokážu. Chybí mi motivace, chtíč jít přes bolest. Už jsem nechtěl přepínat bolavé achilovky, kolena, která mají za sebou tři operace. Nechtěl jsem do sebe prát prášky proti bolesti. Chci se věnovat rodině, vrátit jí servis, jaký mi léta poskytovala. Rozhodli jsme se, že se usadíme natrvalo v Uherském Hradišti,“ uvedl v rozhovoru pro Sport.cz.
Krmenčík odehrál v lize jedenáct sezon, ve 193 zápasech nastřílel 62 gólů a 21 asistencí. Začínal v Plzni, kde prožil i nejlepší období kariéry a získal s ní tři tituly. Nastupoval i v Baníku, Dukle, Slavii a kariéru završil na Slovácku. V zahraničí nastupoval v belgických Bruggách, řeckém PAOKu, v Indonésii v Jakartě a v kyperském Apollonu. Nasbíral také 35 reprezentačních startů a nastřílel devět gólů.
Brankář Tomáš Vajner a obránce Erik Otrísal budou i v další sezoně z Artisu Brno hostovat v Kroměříži.
Zprávy ze dne 28. června 2026
Je mu sedmatřicet, konec sezony prožil na tribuně kvůli svalovému zranění, přesto rozhodně nechce balit kariéru. Václav Pilař, někdejší reprezentant, který kopal Ligu mistrů i Bundesligu, by rád přidal ještě (minimálně) jednu sezonu v Hradci Králové. Dlouho se zdálo, že jsou s tím srozuměny všechny strany, jenže podle informací Sportu se objevil háček…Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 27. června 2026
Český brankář Adam Stejskal po třech letech skončil ve WSG Tirol. Rakouský celek, v němž čtyřiadvacetiletý fotbalista strávil tři roky a odchytal za něj 99 zápasů s dvaceti čistými konty, o tom informoval na webu.
Fotbalisty Chelsea by mohl posílit záložník Granit Xhaka. Podle serveru Sky Sports by londýnský klub měl za švýcarského reprezentanta zaplatit Sunderlandu 40 milionů eur.
Manchester City získal útočníka Mathyse Detourbeta z týmu nováčka francouzské ligy Troyes. Podle listu L'Équipe anglický celek za devatenáctiletého fotbalistu zaplatil 25 milionů eur a obratem ho pošle na roční hostování do Monaka.
Fotbalisté Slovácka získali dvě posily z Jablonce. Do týmu z Uherského Hradiště přestoupil útočník DavidPuškáč, který se v novém působišti upsal do léta 2028. Dvouletý kontrakt se Slováckem uzavřel i obránce DavidŠtěpánek. Oba prvoligové kluby o transferech informovaly na svých webech.
Slovan Liberec dotáhl příchod tří dosavadních fotbalistů pražské Slavie. Jako volný hráč posílil Severočechy dlouholetý kapitán Pražanů Jan Bořil, který v novém působišti podepsal roční smlouvu. Další někdejší český reprezentant ofenzivní univerzál Vasil Kušej zamířil pod Ještěd na hostování do konce příští sezony s opcí, záložník Alexandr Bužek uzavřel se Slovanem pětiletý kontrakt. Prvoligový klub o tom informoval na webu.
Nizozemský fotbalista Wout Weghorst změnil během mistrovství světa angažmá a z Ajaxu zamířil do Twente. O přestupu třiatřicetiletého útočníka, jenž coby náhradník do finálového turnaje v USA, Kanadě a Mexiku zatím nezasáhl, informovaly oba kluby. V novém působišti dostal smlouvu na dva roky.
Hotový je také druhý transfer na trase Liberec - Slavia. Pražané oficiálně představili záložníka Toumaniho Diakitého z Pobřeží slonoviny, stejně jako N’Guessan podepsal pětiletý kontrakt.
Slavii posílil francouzský obránce Ange N’Guessan z Liberce, o transferu už iSport informoval s předstihem. Stoper podepsal smlouvu na pět let. Ze severu Čech by se do Prahy měl brzy oficiálně stěhovat také Toumani Diakité.
Artis Brno posílil kapverdský křídelník Papalelé, který v Česku působil už v posledních třech letech. Naposledy hrál za Opavu.
Španěl Dani Ceballos opustí po sedmiletém angažmá Real Madrid, s nímž slavil mimo jiné tři triumfy v Lize mistrů. Devětadvacetiletý záložník, jehož v závěru uplynulé sezony trápily zdravotní problémy, odejde jako volný hráč. Oznámil to na sociální síti X a jeho odchod po vzájemné dohodě o ukončení smlouvy potvrdili i zástupci klubu.
Zprávy ze dne 26. června 2026
Spekuluje se o další letní posile Sparty. Podle informací belgického deníku Het Nieuwsblad by se novou akvizicí pražského klubu mohl stát kostarický křídelník Josimar Alcócer (21) z KVC Westerlo. Možný příchod dalšího hráče na kraj ofenzivy naznačil na středeční tiskové konferenci také sportovní ředitel Tomáš Rosický. Jednadvacetiletý Kostaričan působí v Belgii od léta 2023. V dresu Westerla dosud odehrál 80 soutěžních utkání, ve kterých zaznamenal pět branek a šest asistencí. Ve 32 utkáních rovněž reprezentoval svůj národní tým.
Manchester City podle britských médií chystá rekordní přestup, za záložníka Elliota Andersona hodlá zaplatit Nottinghamu až 130 milionů liber, což je zhruba 3,65 miliard korun. Třiadvacetiletý fotbalista by se tak stal nejdražším hráčem Premier League, zároveň nejdražším Britem i rekordní posilou City v klubové historii.
V České Lípě překvapivě končí trenér David Jarolím! Bývalý reprezentant dovedl klub ze třetí ligy do druhé, nyní se ale týden po podpisu nové smlouvy sám rozhodl nepokračovat. „Na všem jsme byli domluveni, ale ve středu mi pan Jarolím oznámil, že je unavený z cestování, a že by to už nezvládl. Byl z toho vyždímaný, týden z toho nespal. Takže jsme se bohužel rozešli. Trenéra intenzivně hledáme,“ uvedl na klubovém facebooku Jaroslav Bílek, sportovní ředitel České Lípy.
Ermal Krasniqi se po dvou letech oficiálně rozloučil s pražskou Spartou. Křídelník dokončil přesun do Amedsporu, nováčka nejvyšší turecké soutěže. V dresu letenského klubu nastoupil do 45 soutěžních zápasů, ve kterých nastřílel 6 branek. Minulý ročník strávil na hostování v Legii Varšava.
Pardubice prodloužily smlouvu s trenérem Janem Trousilem a asistentem Tomášem Poláchem. Původní kontrakt jim měl skončit za dva roky.