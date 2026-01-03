Fotbalové přestupy ONLINE: Liberec má záložníka Pardubic, Baník posilu ze zahraničí
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 3. ledna 2026
Vojtěch Sychra přestoupil z Pardubic do Liberce. Čtyřiadvacetiletý záložník podepsal ve Slovanu smlouvu do 30. června 2030. „Vojtu jsme chtěli získat již delší dobu a jsme rádi, že se to nyní povedlo. V dospělém fotbale má již odehráno dost zápasů a zařadí se mezi zkušenější hráče. Věříme také, že díky svým dispozicím velmi rychle zapadne do našeho herního způsobu,“ uvedl generální ředitel libereckého klubu Jan Nezmar.
Sychra je odchovancem Pardubic, v jejichž dresu si připsal všech dosavadních 99 ligových startů. Na kontě má v nejvyšší soutěži šest branek. Pod libereckým trenérem Radoslavem Kováčem působil během jeho dřívějšího angažmá na východě Čech.
Baník pokračuje v zimním posilování kádru. Do Ostravy míří dvacetiletý finský křídelník Lauri Laine z klubu Seinäjoki, podepsal smlouvu na tři roky.
Bývalý mládežnický reprezentant Finska se už v sobotu na Bazalech zapojí do přípravy. „Talentovaný kluk, který má rychlost, tah do vápna, schopnost prosadit se jeden na jednoho. Určitě bude potřebovat trochu času na aklimatizaci, ale věříme, že je v něm budoucnost a má rozhodně co nabídnout,“ řekl sportovní ředitel Luděk Mikloško.
Po Václavu Jurečkovi a Filipu Šanclovi je Laine třetí zimní posilou Ostravy, předposledního celku podzimní části nejvyšší soutěže.
Zprávy ze dne 2. ledna 2026
Adam Kadlec přestupuje z Bohemians 1905 do Plzně. Obránce podepsal na západě Čech smlouvu na tři a půl roku. Opačným směrem míří jiný pravý bek Milan Havel. Web iSport o plánované rošádě psal už na začátku týdne.
Dvaadvacetiletý Kadlec má i přes svůj stále nízký věk za sebou už pět prvoligových sezon, odehrál 74 zápasů a v nejvyšší soutěži vstřelil tři branky. V Plzni podepsal kontrakt na tři a půl roku. „Adam patří mezi velké talenty českého fotbalu. Má veškeré předpoklady pro další výkonnostní růst a jsme rádi, že se stává součástí našeho kádru,“ uvedl sportovní ředitel Viktorie Martin Vozábal.
„Přestup do Viktorky vnímám jako velký krok v mé kariéře. Je to pro mě obrovská výzva, kterou přijímám. Chci se neustále zlepšovat a tady pro to budou mít veškeré podmínky. Klub hraje o nejvyšší příčky, navíc mě strašně lákají evropské poháry. Už se nemůžu dočkat,“ řekl po podpisu smlouvy Adam Kadlec pro klubový web.
Opačným směrem do Prahy zamíří zkušený obránce Milan Havel. Dojde k tomu až po zápase hlavní fáze Evropské ligy proti Portu, který Viktorii čeká doma ve čtvrtek 22. ledna. „Vzhledem k situaci, kdy máme pro tento důležitý a atraktivní evropský zápas vykartovaného Sampsona Dweha a Václava Jemelku, jde o logický krok. S Bohemkou jsme se férově domluvili,“ vysvětlil Vozábal. „Milan je obrovsky zkušený hráč, který odehrál velké množství těžkých duelů jak doma, tak v Evropě včetně Ligy mistrů. Do přípravy půjde na sto procent, stejně tak do zápasu s Portem, který pro něj bude rozlučkový. A my se s takovou velkou postavu klubu budeme chtít všichni rozloučit co nejlépe,“ dodal sportovní ředitel klubu.
Jak web iSport již dříve informoval, Václav Jurečka se stává první zimní posilou fotbalistů Baníku Ostrava. Dvojnásobný nejlepší střelec první ligy přichází po rozvázání smlouvy v Rizesporu.
„Když jsme říkali, že se budeme na trhu dívat po zkušeném a gólovém útočníkovi, měli jsme na mysli přesně takový typ hráče. Vašek přesně tuto charakteristiku splňuje,“ uvedl sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško v prohlášení na klubovém webu. „Je dokonale prověřený českou ligou. Nastupoval za reprezentaci, má velké zkušenosti ze Slavie z těžkých ligových i pohárových utkání a dokázal v nich dávat branky. Věříme, že i u nás se prosadí výbornou orientací ve vápně, čichem na góly, zakončením a že vedle něj porostou i naši mladí hráči,“ řekl Mikloško.
Jurečka před odchodem do Rizesporu dvě sezony nastupoval za pražskou Slavii a v jejím dresu nastřílel v 81 zápasech 49 gólů. V české lize hrál také za Slovácko a rodnou Opavu, v nejvyšší soutěži má bilanci 165 utkání a 68 gólů. V devíti zápasech oblékl dres národního týmu a dal jednu branku.
„Chtěl jsem se vrátit do Česka. S Baníkem jsem byl v kontaktu, ozval se mi majitel klubu a cítil jsem opravdu silný zájem. Baník v Česku patří k velkým klubům, má vynikající fanoušky. Já navíc v Ostravě bydlím, takže o to bylo všechno jednodušší. Jsem připraven Baníku pomoct a věřím, že se během jara budeme v tabulce posouvat nahoru,“ řekl Jurečka.
Crystal Palace posílil velšský reprezentant Brennan Johnson. Čtyřiadvacetiletý křídelník přišel z jiného londýnského celku Tottenhamu a podepsal smlouvu do léta 2030. „Orli“ na webu potvrdili, že Johnson je nejdražším přestupem v historii klubu, podle britských médií stál zhruba 35 milionů liber (972 milionů korun).
Johnson v minulé sezoně nastřílel 18 branek a pěti zásahy pomohl k triumfu v Evropské lize. Navíc jediným gólem rozhodl finále proti Manchesteru United. Po letním příchodu nového trenéra Thomase Franka ale vypadl ze základní sestavy Tottenhamu.
„Jsem moc rád, že se nám podařilo Brennana získat, navíc hned v úvodu přestupového období. Je to rychlý a produktivní hráč, s ním budeme v útoku zase nebezpečnější,“ řekl trenér Crystal Palace Oliver Glasner. Premiéru v dresu desátého týmu tabulky anglické ligy si může Johnson odbýt v neděli v Newcastlu.
Podle informací iSportu míří dvacetiletý obránce Jan Harušťák do Mladé Boleslavi. Jak už jsme psali o Vánocích, levonohý stoper působil v uplynulém roce 2025 v druholigovém Prostějově, odkud si jej vzhledem k zájmu ostatních klubů (například Karviné) rozhodl díky právu zakomponovaném ve smlouvě zpět odkoupit Baník. A z Ostravy by měl Harušťák, jehož starší bratr Jaroslav působí v Teplicích, přestoupit k trenéru Aleši Majerovi do Mladé Boleslavi. Středočeský klub tak po podpisu kontraktu s Matějem Hybšem přivede druhého leváka do zadních řad.
Mezi Plzní a Bohemians probíhají jednání o přestupu krajního obránce Adama Kadlece (22). Mladý bek z vršovického celku by měl být dohodnutý na osobních podmínkách, čeká se na definitivní potvrzení od klubů. Opačným směrem by mohl putovat zkušený Milan Havel (31).
Situaci může komplikovat fakt, že Plzni na lednový start sezony v předposledním utkání Ligové fáze Evropské ligy proti Portu budou scházet jiní důležití obránci - vykartovaní jsou Václav Jemelka a Sampson Dweh, další zadák Jan Paluska je po operaci, Svetozar Markovič končil sezonu se zraněným ramenem. Kadlec v případě přestupu do Plzně může být dopsaný na evropskou soupisku až do případné vyřazovací fáze.
Po Slovinci Danijelu Šturmovi a Chorvatu Fabijanu Krivakovi oznamuje Sigma třetí zimní posilu, stává se jí dvaadvacetiletý srbský záložník Dario Grgič ze Železničaru Pančevo, kde se stal už v útlém věku kapitánem. Podle informací iSportu využila Olomouc toho, že mu končila v létě smlouva, a za hráče, jehož hodnotu odhaduje Transfermarkt na 45 milionů korun, měla dát „jen“ jednotky milionů korun. O Grgiče se zajímaly také kluby z Turecka, v nejvyšší srbské soutěži odehrál bývalý mládežnický reprezentant 73 zápasů s bilancí 10+7. Jeho ideální pozicí je desítka, případně křídlo.
Snaha o návrat Davida Juráska pokračuje. Slavia v tuto chvíli podle informací deníku Sport a webu iSport čeká na souhlas Benfiky Lisabon, kam levonohý obránce přestoupil v létě 2023. Situace se má ideálně vyjasnit už během pátku. Pokud jednání skončí pozitivním výsledkem, Jurásek se patrně objeví ve Slavii už v sobotu na startu přípravy. V opačném případě se vrátí 5. ledna do Besiktase, v němž hostoval během podzimu. Jako první se zájmem Slavie o Juráska přišel server inFotbal.cz.
Sedmadvacetiletý záložník Roman Holiš přestupuje z Dukly do druholigového Táborska. V dresu A-týmu nastoupil do 45 soutěžních utkání, v nichž vstřelil dvě branky, během téměř čtyř let působení na Julisce prodělal i dvě vážná zranění.
Německý reprezentační útočník Niclas Füllkrug dohraje aktuální sezonu v italské fotbalové lize v dresu AC Milán. Vedení klubu dnes oznámilo, že dvaatřicetiletého spoluhráče Tomáše Součka získalo na půlroční hostování z West Hamu. Součástí dohody je i opce na přestup.
Po mladém brankáři Jiřím Borkovi (24) ze Slovácka dorazí do kádru Artisu Brno další posila. Tentokrát zkušená, do obrany či na kraj středové řady. Podle informací iSportu získá třetí tým druhé ligy Jakuba Fulneka (34) z Mladé Boleslavi! Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 1. ledna 2026
Původně zamítnuté hostování Lukáše Vorlického v Brně se má přece jen stát realitou. Technický záložník míří na půlroční angažmá bez opce do Zbrojovky. Více čtěte ZDE >>>
Sparta je velmi blízko posile do útoku. Z Mladé Boleslavi by měl přijít talentovaný Matyáš Vojta. Více čtěte ZDE >>>
Od fotbalistů Chelsea byl po roce a půl odvolán trenér Enzo Maresca. Italský kouč s týmem loni ovládl Konferenční ligu a mistrovství světa klubů. V této sezoně se však londýnskému celku nedaří, navíc se podle médií během podzimu zhoršily Marescovy vztahy s vedením. Chelsea informovala o jeho odchodu na svém webu.
Nejdražší fotbalista historie Neymar bude pokračovat v Santosu. S mateřským klubem podepsal třiatřicetiletý brazilský útočník novou roční smlouvu, uvedla agentura AFP. FC Santos zatím jen naznačil prodloužení kontraktu videem na sociálních sítích.
Zprávy ze dne 31. prosince 2025
Podepsáno ještě v tuto chvíli údajně nic není, ale podle informací iSportu se příchod útočníka Václava Jurečky, o kterém jsme psali poprvé již před dvěma týdny, zase o něco přiblížil. Jednatřicetiletý fotbalista měl již po ukončení smlouvy v tureckém Rizesporu dokonce v Ostravě úspěšně absolvovat zdravotní prohlídku. Vše spěje k tomu, že Jurečka by mohl na Bazalech začít už za pár dní zimní přípravu pod trenérem Tomášem Galáskem. Splnilo by se mu tak přání být zase doma v Moravskoslezském kraji.
Ve hře je návrat do Edenu po dvou a půl letech. Fotbalová Slavia se intenzivně zajímá o reprezentačního krajního obránce Davida Juráska, jenž stále patří Benfice Lisabon. Momentálně hostuje v Besiktasi Istanbul. Pražané se pustili do konkrétních jednání a podle informací deníku Sport a webu iSport není v tuto chvíli vyloučený ani trvalý přestup. Více čtěte ZDE>>>
Blíží se působení Ondřeje Zmrzlého ve Slavii po dvou letech ke konci? Vzhledem k příchodu Hamidoua Kanteho z Artisu, předpokládanému uzdravení Dominika Javorčeka v únoru či březnu a jednání s Davidem Juráskem k tomu vše spěje, šestadvacetiletý levý bek už zřejmě s týmem trenéra Jindřicha Trpišovského neodletí 3. ledna na soustředění do Marbelly. Podle informací iSportu má odchovanec Olomouce tři konkrétní zájemce, o kterých se mluvilo již v nejnovějším pondělním dílu pořadu Liga naruby. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalisty Liberce posílil nizozemský obránce původem z Toga Augustin Drakpe. Čtyřiadvacetiletý stoper přichází z druholigového klubu FC Dordrecht a podle webu Slovanu podepsal na severu Čech smlouvu do konce sezony 2028/29.