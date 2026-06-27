Fotbalové přestupy ONLINE: Liberec oznámil příchody ze Slavie, Slovácko lovilo v Jablonci
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 27. června 2026
Manchester City získal útočníka Mathyse Detourbeta z týmu nováčka francouzské ligy Troyes. Podle listu L'Équipe anglický celek za devatenáctiletého fotbalistu zaplatil 25 milionů eur a obratem ho pošle na roční hostování do Monaka.
Fotbalisté Slovácka získali dvě posily z Jablonce. Do týmu z Uherského Hradiště přestoupil útočník DavidPuškáč, který se v novém působišti upsal do léta 2028. Dvouletý kontrakt se Slováckem uzavřel i obránce DavidŠtěpánek. Oba prvoligové kluby o transferech informovaly na svých webech.
Slovan Liberec dotáhl příchod tří dosavadních fotbalistů pražské Slavie. Jako volný hráč posílil Severočechy dlouholetý kapitán Pražanů Jan Bořil, který v novém působišti podepsal roční smlouvu. Další někdejší český reprezentant ofenzivní univerzál Vasil Kušej zamířil pod Ještěd na hostování do konce příští sezony s opcí, záložník Alexandr Bužek uzavřel se Slovanem pětiletý kontrakt. Prvoligový klub o tom informoval na webu.
Nizozemský fotbalista Wout Weghorst změnil během mistrovství světa angažmá a z Ajaxu zamířil do Twente. O přestupu třiatřicetiletého útočníka, jenž coby náhradník do finálového turnaje v USA, Kanadě a Mexiku zatím nezasáhl, informovaly oba kluby. V novém působišti dostal smlouvu na dva roky.
Hotový je také druhý transfer na trase Liberec - Slavia. Pražané oficiálně představili záložníka Toumaniho Diakitého z Pobřeží slonoviny, stejně jako N’Guessan podepsal pětiletý kontrakt.
Slavii posílil francouzský obránce Ange N’Guessan z Liberce, o transferu už iSport informoval s předstihem. Stoper podepsal smlouvu na pět let. Ze severu Čech by se do Prahy měl brzy oficiálně stěhovat také Toumani Diakité.
Artis Brno posílil kapverdský křídelník Papalelé, který v Česku působil už v posledních třech letech. Naposledy hrál za Opavu.
Španěl Dani Ceballos opustí po sedmiletém angažmá Real Madrid, s nímž slavil mimo jiné tři triumfy v Lize mistrů. Devětadvacetiletý záložník, jehož v závěru uplynulé sezony trápily zdravotní problémy, odejde jako volný hráč. Oznámil to na sociální síti X a jeho odchod po vzájemné dohodě o ukončení smlouvy potvrdili i zástupci klubu.
Zprávy ze dne 26. června 2026
Spekuluje se o další letní posile Sparty. Podle informací belgického deníku Het Nieuwsblad by se novou akvizicí pražského klubu mohl stát kostarický křídelník Josimar Alcócer (21) z KVC Westerlo. Možný příchod dalšího hráče na kraj ofenzivy naznačil na středeční tiskové konferenci také sportovní ředitel Tomáš Rosický. Jednadvacetiletý Kostaričan působí v Belgii od léta 2023. V dresu Westerla dosud odehrál 80 soutěžních utkání, ve kterých zaznamenal pět branek a šest asistencí. Ve 32 utkáních rovněž reprezentoval svůj národní tým.
Manchester City podle britských médií chystá rekordní přestup, za záložníka Elliota Andersona hodlá zaplatit Nottinghamu až 130 milionů liber, což je zhruba 3,65 miliard korun. Třiadvacetiletý fotbalista by se tak stal nejdražším hráčem Premier League, zároveň nejdražším Britem i rekordní posilou City v klubové historii.
V České Lípě překvapivě končí trenér David Jarolím! Bývalý reprezentant dovedl klub ze třetí ligy do druhé, nyní se ale týden po podpisu nové smlouvy sám rozhodl nepokračovat. „Na všem jsme byli domluveni, ale ve středu mi pan Jarolím oznámil, že je unavený z cestování, a že by to už nezvládl. Byl z toho vyždímaný, týden z toho nespal. Takže jsme se bohužel rozešli. Trenéra intenzivně hledáme,“ uvedl na klubovém facebooku Jaroslav Bílek, sportovní ředitel České Lípy.
Ermal Krasniqi se po dvou letech oficiálně rozloučil s pražskou Spartou. Křídelník dokončil přesun do Amedsporu, nováčka nejvyšší turecké soutěže. V dresu letenského klubu nastoupil do 45 soutěžních zápasů, ve kterých nastřílel 6 branek. Minulý ročník strávil na hostování v Legii Varšava.
Pardubice prodloužily smlouvu s trenérem Janem Trousilem a asistentem Tomášem Poláchem. Původní kontrakt jim měl skončit za dva roky.
Dukla Praha pracuje na velkém návratu. Podle informací deníku Sport a webu iSport by měla získat obránce Matěje Hanouska, kterému vyprší na konci června smlouva v tureckém celku Genclerbirligi. V uplynulé sezoně naskočil do 26 soutěžních zápasů. Dnes 33letý hráč v Dukle už působil, v září 2015 přestoupil do Jablonce. Hrál i za Spartu.
Zprávy ze dne 25. června 2026
Druholigový nováček z České Lípy přivádí velkou posilu do brány! Z belgického Genku přichází na sever Čech brankář Olivier Vliegen, v minulosti chytal za Liberec. V novém působišti nahrazuje Viléma Fendricha, jenž ze zdravotních důvodů ukončil kariéru. Druhým novým gólmanem je Jan Šťovíček z Táborska. V minulých dnech do České Lípy již dorazili Filip Blecha z brněnské Zbrojovky a Patrik Schön z Chrudimi.
Ústí nad Labem potvrdilo příchod brankáře Tomáše Holého z Artisu Brno, který na severu Čech podepsal dvouletý kontrakt do 30. června 2028. Ve Viagemu na pozici jedničky nahradí Tomáše Grigara, jenž se stal trenérem brankářů v Opavě. Ústí rovněž posílil stoper David Sellés, odchovanec Valencie byl naposledy kapitánem béčka Castellónu ve čtvrté španělské lize.
Jsou to hráči s historií, mistři ligy, kteří však poslední dobu trávili mimo sparťanskou bublinu. Nyní se vracejí do kádru. Jaká je budoucnost Birmančeviče s Karabcem ve Spartě? Čtěte ZDE >>>
Jak web iSport už dříve informoval, do Slavie přestupuje polský fotbalista Oskar Kubiak. Devatenáctiletý křídelník a dosud hráč Arky Gdyně podepsal v Edenu smlouvu do konce června 2030.
Do letní přípravy fotbalistů Liberce se zapojili tři kmenoví hráči pražské Slavie - Jan Bořil, Vasil Kušej a Alexandr Bužek. Všichni mají od svého klubu povolení k tréninku se Slovanem a kluby ladí podmínky jejich transferu do Liberce.
Opačným směrem míří liberecká dvojice Ange N’Guessan a Toumani Diakité. Jejich přestup k úřadujícím šampionům aktuálně kluby finalizují, již mají svolení se Slavií trénovat.
Zprávy ze dne 24. června 2026
Ronaldinho (46) se stal oficiálně hráčem třetiligového italského týmu FC Ravenna. Majitel klubu Ignazio Cipriani na prezentaci Ronaldinhova angažmá v jednom z dějišť mistrovství světa Miami nicméně naznačil, že se nebude jednat o plnohodnotné angažmá, když prohlásil, že někdejší míčový kouzelník odehraje „přinejmenším jeden soutěžní zápas“. Přípravy na sezonu se mistr světa z roku 2002 nezúčastní.
„Ronaldinho zasáhne nejméně do jednoho zápasu Serie C. Chce poslední gól své kariéry dát v Ravenně,“ řekl Cipriani. „Nevíme přesně, kdy na jeho debut dojde, bude to ale domácí zápas. Možná jich absolvuje i víc, to teprve uvidíme,“ dodal. Média se nicméně shodují, že se jedná především o sňatek z rozumu a jsou za ním hlavně komerční cíle obou stran. Ronaldinho bude mít možnost uvést na trh svoji značku sportovního oblečení a Ravenna ji jako první tým bude používat. Členu podnikatelské dynastie Ciprianimu to přinese celosvětovou pozornost. Ronaldinho dosud poslední utkání úspěšné kariéry odehrál v září 2015 za Fluminense.