Fotbalové přestupy ONLINE: Muchas gracias, amigo! Sparta se loučí s Preciadem
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 16. ledna 2026
Muchas gracias, amigo! Tak se Sparta loučí s ekvádorským reprezentantem Angelem Preciadem, jenž po dvou a půl sezonách přestupuje do brazilského Atlética Mineiro. Během svého angažmá oslavil na Letné mistrovský titul, domácí pohár i postup do Ligy mistrů. Celkem odehrál za Spartu 67 soutěžních utkání s bilancí čtyř gólů a šestnácti asistencí.
Obránce Filip Prebsl zamíří podle informací deníku Sport a webu iSport do Karviné. Pokud půjde vše podle plánu, zítra se už připojí k týmu trenéra Marka Jarolíma, který se vrací ze soustředění v Turecku. Dvaadvacetiletý stoper stále patří pražské Slavii, na podzim pak hostoval v Mladé Boleslavi. V jejím dresu naskočil do dvaceti soutěžních zápasů, v nichž zaznamenal bilanci 0+1.
Ne, kádr ještě hotový není, i když je tým v Marbelle a v pátek odpoledne hraje přípravný zápas se silným Malmö. Sparta dál řeší složení mužstva pro jarní sezonu, kdy plánuje mohutný útok na úspěch v Konferenční lize a také chce ukázat kvalitu, jež by jí pomohla prohnat ligového dominanta Slavii. Pomoci by měl střední záložník se zkušenostmi ze soutěže nejsledovanější, tedy z Premier League.Více čtěte ZDE>>>
Slovácko řeší budoucnost slovinského hráče Žana Medveda. Šestadvacetiletý útočník už s mužstvem neodcestoval na soustředění do Turecka. Medved přišel do Slovácka v létě na hostování do konce sezony z maďarské Nyíregyházy, součástí dohody byla i opce na přestup. Nyní ale šestadvacetiletý útočník v posledním týmu prvoligové tabulky končí. Zpočátku patřil do základní sestavy Slovácka, kvůli zranění ale od začátku listopadu v nejvyšší soutěži nehrál. Klub uvedl, že Medved nefiguruje v plánech trenéra Romana Skuhravého, který převzal mužstvo v průběhu podzimu. „Potřebujeme hráče, kteří jsou ochotni pracovat a upozadí svá ega ve prospěch týmu. To je základ, na kterém chceme stavět," citoval klubový web Skuhravého.
Slavii opouští rumunský obránce Andres Dumitrescu. Lídr prvoligové tabulky a obhájce titulu na sociální síti X uvedl, že se se čtyřiadvacetiletým bekem dohodl na předčasném ukončení smlouvy. Původní kontrakt by hráči v Edenu vypršel v létě příštího roku.
Italský útočník Giacomo Raspadori se po nevydařeném půlroku v Atléticu Madrid vrátil do Serie A, v níž posílil Atalantu Bergamo. Aktuálně sedmý tým tabulky oznámil přestup mistra Evropy z roku 2021 na webu a podepsal s ním smlouvu do roku 2030.
Pětadvacetiletý Raspadori po druhém zisku italského ligového titulu s Neapolí loni v létě přestoupil za zhruba 26 milionů eur do Atlética, kde si ale nevybojoval místo v základní sestavě. V madridském týmu odehrál jen 15 soutěžních zápasů a vstřelil dva góly. Šanci oživit kariéru nyní pouze 172 cm vysoký útočník dostane v Atalantě, jež za něj podle médií zaplatila 25 milionů eur s případnými bonusy.
V italské reprezentaci Raspadori dosud nastoupil do 45 utkání a vstřelil 11 branek.
Zprávy ze dne 15. ledna 2026
Slavia oznámila prodloužení smlouvy s Ivanem Schranzem. Slovenský ofenzivní hráč podepsal nový kontrakt do konce kalendářního roku 2027. V Edenu působí od roku 2021.
Snaživě bojují o místo na červenobílém slunci v Marbelle. U nových krajních posil Hamidoua Kanteho a Samuela Isifeho se ale stále zvyšuje pravděpodobnost, že na jaře budou sbírat zkušenosti jinde. Především u prvního jmenovaného, který má za sebou pouze půlrok ve druhé lize. „Uvidíme, mají předjednaná hostování,“ řekl Jindřich Trpišovský. Podle informací Sportu jsou nabízení do Pardubic. A zákulisím rezonuje i jméno Filipa Prebsla… Více čtěte ZDE>>>
Obránce Eduard Sobol se vrací do prvoligového Jablonce. Třicetiletý bývalý ukrajinský reprezentant zamířil na sever Čech ze Štrasburku.
Obránce Patrizio Stronati nejspíš opustí po čtyřech a půl letech Puskás Akadémia, přesto dál zůstane v nejvyšší maďarské soutěži. Podle informací deníku Sport a webu iSport míří do týmu Újpest, který se momentálně nachází na osmém místě ligové tabulky. O 31letého stopera údajně projevil v tomto přestupovém období zájem také ostravský Baník, kde v minulosti působil.
Švédský deník Expressen informuje o tom, že Olomouc je blízko další posily, kterou se má stát dvacetiletý ugandský útočník John Paul Dembe ze švédského Häckenu. Zdroje webu iSport tyto zprávy potvrzují a dodávají, že Afričan by měl Sigmu vyjít cca na milion eur, v přepočtu cca 25 milionů korun, a dorazit by měl za Hanáky v nejbližších dnech rovnou na soustředění do španělské Marbelly. Dembe na podzim vstřelil sedm gólů, z toho tři v Konferenční lize a jeden v předkole Evropské ligy. Jde o silného, dynamického forvarda s nadstandardními fyzickými parametry. Není mu cizí intenzivní presink, ale potřebuje zlepšit efektivitu. Kouč Tomáš Janotka po odchodu Muhameda Tijaniho a zdravotních komplikacích Václava Sejka hrotového hráče potřeboval, nyní se dočká.
O útočníka Augusta Priskeho, který hraje za švédský Djurgarden, je momentálně velký zájem. Podle informací dánského deníku Tipsbladet je syn sparťanského trenéra blízko dohodě s anglickým Birminghamem. 21letý hráč se měl údajně už domluvit s klubem na osobních podmínkách. Zájem o něj projevily také Besiktas a Lille. Priske dal v této ligové sezoně osmnáct gólů v sedmadvaceti zápasech, díky čemuž byl jedním ze dvou nejlepších střelců soutěže.
Fotbalistky Slavie vstoupí do jarní části sezony pod vedením dosavadního asistenta Filipa Klapky. Čtyřiačtyřicetiletý bývalý hráč na lavičce nahradí trenéra Jiřího Vágnera, který před zimní pauzou u mistrovského týmu skončil a zamířil na Slovensko do druholigových Zlatých Moravců. Novým asistentem bude Tomáš Jablonský.
Jak iSport již dříve informoval, Sigma Olomouc přivádí pátou zimní posilu. Maďarský záložník Péter Baráth přichází z polského Rakówa Čenstochová.
Pražskou Slavii posílí dvacetiletý kanadský křídelník Adonija Bryan Ouanda. Naposledy působil v druholigovém srbském klubu FK Voždovac, v Edenu podepsal smlouvu do konce roku 2030, jarní část sezony stráví na hostování ve Slovácku.
Zprávy ze dne 14. ledna 2026
Sigma je ve Španělskou s pátou posilou.
Úočník Marko Kvasina (29) odchazi podle informací iSportu ze Slovácka do maďarské Nyiregyhazy, k níž se už připojil na soustředění v Turecku.
Fotbalista Conor Gallagher se ze Španělska vrací do anglické ligy. Reprezentačního záložníka, který strávil půldruhého roku v madridském Atléticu, koupil Tottenham Hotspur. Částka za přestup podle britských médií činí 34,6 milionu liber (968 milionů korun).
Dlouho očekávaná výměna konečně klapla. Daniel Trubač se opět stává hráčem Hradce, směrem Teplice naopak míří záložník Petr Kodeš. Ofenzivní záložník a bývalý kapitán „Sklářů“ Trubač měl půl roku do konce smlouvy, Teplice ho ale v létě odmítaly prodat. I za 12 milionů korun ze Sigmy. Nyní za sedmadvacetiletého hráče získají oblíbence Zdenka Frťaly do středu zálohy.
„Tady jsem doma, hrozně jsem se chtěl vrátit. Myšlenka byla i na podzim, ale bohužel to nedopadlo. Myslím, že všichni kolem hradeckého fotbalu by klub chtěli vidět v evropských pohárech. Ale čeká nás těžká cesta,“ řekl Trubač po návratu k „Votrokům“, kde fotbalově vyrostl.
Slavia řeší příchod dalšího mladíka. Podle informací švédského deníku Expressen dotahuje transfer 19letého středního záložníka Gibrila Sosseha z Gambie, který hraje za Kalmar FF. Pražané by za něj měli zaplatit kolem tří milionů eur. „Slavia se s hráčem dohodla už na osobních podmínkách,“ napsal server. Sosseh odehrál v této ligové sezoně 24 zápasů s bilancí 3+1.