Fotbalové přestupy ONLINE: Nečekaný konec v Ústí, Habanec do Opavy? Podpis v Pardubicích
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 2. června 2026
Gruzínský brankář Luka Charatišvili bude nadále chytat za Pardubice. Východočeský klub uplatnil na třiadvacetiletého hráče opci a jeho hostování z Dinama Batumi změnil v přestup.
Mizerná produktivita v minulé sezoně napovídala, že Bohemians se pustí do přestavby útočného složení. Očekávají se další zásahy, řeší se odchody dvou ofenzivních hráčů. Více čtěte ZDE >>>
Překvapivá změna v Ústí nad Labem. Trenér Svatopluk Habanec dovedl druholigového nováčka na čtvrté místo, dál ale pokračovat nebude. Po posledním domácím zápase se vyjádřil neurčitě. „Zatím nebyl prostor rozebrat, jestli vyhovuji koncepci klubu, je to v jednání. Složení kabiny má trochu můj otisk, budu se zajímat o to, jaký kádr by tu měl být v další sezoně,“ nastínil kouč v květnu. Nyní vyšlo najevo nečekané rozuzlení celé situace.
„Se Sváťou jsme se dohodli asi před třemi týdny, že prodlouží smlouvu. Ještě jsme řešili finální podmínky, netýkaly se peněz, spíš ostatních věcí. Říkal, že podepíše, my čekali. Měli jsme opci na prodloužení kontraktu do 31. května, ale neuplatnili jsme ji, nechtěli jsme to dělat touto formou. Po vypršení opce nás informoval, že smlouvu nepodepíše," oznámil majitel klubu Přemysl Kubáň a dodal: „Myslím, že obsadit post trenéra ve Viagemu nebude žádný problém. Trenérů je hodně, klubů je málo, platících klubů s ambicemi ještě míň.“ Podle informací iSportu by Habanec mohl zamířit do Opavy.
Přesun Ondřeje Zmrzlého ze Slavie na hostování s opcí do Górniku Zabrze se táhl víceméně celou zimní přestávku. Teď se pravděpodobně bude složitý proces opakovat, informace iSportu totiž hovoří o tom, že vítěz polského poháru neuplatní opci, která má být ve výši jednoho milionu eur, ale bude se snažit domluvit s českým mistrem na trvalém přestupu levého wingbeka jinak.
Zájem o jeho setrvání má, stejného nastavení je i fotbalista, což potvrdil v rozhovoru pro Ligu naruby. Roli může hrát více proměnných. Nejen zájem Górniku o útočníka Erika Prekopa, ale také záložník Wiktor Nowak, jehož má na seznamu potenciálních posil vícero klubů z Chance Ligy i Ekstraklasy. Jednadvacetiletý fotbalista strávil minulou sezonu na hostování ve Wisle Plock, kde se mu dařilo, teď by mohl být součástí hromadného „dealu“. Každopádně nic není hotovo ani domluveno.
Slovan Bratislava zřejmě našel náhradu za Vladimíra Weisse staršího. Novým trenérem slovenského šampiona se má stát Yaya Touré. Informoval o tom novinář Matteo Moretto. Generální ředitel Ivan Kmotrík mladší už dřív uvedl, že na seznamu potenciálních kandidátů byli kromě bývalého záložníka Manchesteru City také Sergej Rebrov, Valérien Ismael, Robbie Keane a Igor Biščan.
Liverpool podle všeho našel nového kouče. Po odchodu Arneho Slota má anglický klub podle Fabrizia Romana převzít Andoni Iraola, který v uplynulých letech úspěšně vedl Bournemouth. Španěl vytáhl Cherries až na pohárové příčky, již dopředu ale oznámil, že v létě neprodlouží smlouvu a skončí. Teď by se měl hlásit na Anfieldu.
Sparta pracuje na posílení ofenzivní trojky. Jejím cílem je křídelník Ebrima Singhateh z Jablonce. Podle informací serveru Footy-Africa se Letenští už domluvili s 22letým ofenzivním hráčem na osobních podmínkách. Redakční zdroje jednání potvrzují. Více čtěte ZDE>>>
Devatenáctiletého útočníka Victora Samuela z Pardubic sleduje Plzeň a podle informací webu iSport se jejímu scoutingovému oddělení líbí. Nigerijský forvard dorazil na východ Čech už loni v zimě, aklimatizoval se v dorostenecké devatenáctce a třetiligovém béčku a v uplynulé sezoně Chance Ligy si otevřel také střelecký účet, když se dvakrát prosadil na nejvyšší úrovni. Viktoria má Samuela, jenž v lednu podepsal nový čtyřletý kontrakt, na radaru, nicméně k žádnému konkrétnímu jednání nedošlo. Zřejmě i proto, že teenager dosud na prvoligové úrovni odehrál jen 228 minut.
Brankář přijde, to je jasné. Adam Zadražil to nebude, což je další zřejmá záležitost. Sparta i nadále věří, že získá velké jméno, které už v jejím dresu působilo. Martin Dúbravka po pádu Burnley z Premier League dumá, zda se po necelých devíti letech vrátí do Prahy, konkrétně na Letnou, protože zájem Slavie už odmítl. Klub však řeší i další hráče, kupříkladu tahouna Kaana Kairinena či stopery Jakuba Martince s Filipem Panákem. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 1. června 2026
Po wingbekovi Davidu Douděrovi, který po letech vyměnil agenta Jiřího Müllera (ESAM) za Radka a Vojtěcha Matějkovy (TOP 11), střídá stáj další reprezentant ze Slavie. Útočník Mojmír Chytil odešel ze společnosti Pavla Kuky (ISM) k Edvardu Pečovi (First Touch), jenž se o něj staral už v minulosti coby spolupracovník Pavla Pasky. Pomáhá mu například Ondřej Čelůstka. Čerstvou záležitostí je také to, že Chytil už pod novým manažerem prodloužil v Edenu kontrakt do června 2029.
Změna ve vedení druholigového Artisu. Po neúspěchu v baráži o Chance Ligu v brněnském klubu končí sportovní ředitel Vlastimil Chytrý. Jeho pozici dočasně přebírá sportovní manažer A-týmu Zbyněk Zbořil.
Bohemians hlásí první letní posilu. Do Ďolíčku z Baníku natrvalo přestupuje 27letý slovenský reprezentant Ladislav Almási, který podepsal dlouhodobou smlouvu do léta 2029. Trenér Jaroslav Veselý o příchod téměř dvoumetrového útočníka usiloval delší dobu, o čemž už iSport dříve psal.
Záložník Petr Ševčík je po vleklých zdravotních komplikacích fit a blízko je jeho odchod ze Slavie do brněnské Zbrojovky. Více čtěte ZDE >>>
Fotbalisty Lille povede syn slavného kouče Carla Ancelottiho Davide. Šestatřicetiletého Itala čeká první evropské angažmá v roli hlavního kouče, jeho dosud jedinou štací bylo brazilské Botafogo. Ancelotti se na lavičce třetího týmu uplynulé sezony Ligue 1 stal nástupcem Bruna Génésia, který po dvouletém působení neprodloužil smlouvu. Klub na svém webu uvedl, že Ancelotti podepsal dvouletý kontrakt.
Další promarněný půlrok Artisu. Klub, který chtěl být dnes účastníkem Chance Ligy, bude v létě znovu bořit kádr a stavět nový. „O složení mužstva bych měl úplně jinou představu,“ sdělil jasně trenér Roman Nádvorník. Že to bude opět stát majlant? S tím se počítá. Kouč, který je u týmu od března, má ještě příští sezonu na to, aby naplnil ambiciózní vizi majitele Igora Faita. „Některé věci prostě nepřeskočíte. Za mě byla baráž letos naším maximem. Teď už koncepci máme, proto jsem přišel,“ uvedl Nádvorník, jenž bude primárně posily vybírat. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalisty Zlína posílil krajní záložník či obránce Adam Gaži. Třiadvacetiletý bývalý slovenský reprezentant zamířil k „Ševcům“ jako volný hráč po angažmá ve Skalici a v novém působišti se upsal do roku 2029. Prvoligový klub o tom informoval na svém webu.
Rekordman v počtu startů v anglické fotbalové lize James Milner ukončil kariéru. Čtyřicetiletý univerzál a bývalý reprezentant to oznámil na instagramu. Poslední sezonu strávil v Brightonu a celkem v Premier League odehrál za šest klubů 658 zápasů.
Přestupový trh ve fotbale se naplno rozjíždí, aktivní se snaží být i plzeňská Viktoria. Vedení ve spolupráci s Martinem Hyským a jeho štábem hledá posily na různé posty. Konkrétní jednání by měla probíhat s Libercem, kde je zájem o mladého stopera Ange N’Guessana (22). Severočeši mají požadovat za hráče okolo šesti milionů eur (146 milionů korun). Informaci, kterou přinesl server infotbal, potvrzují i zdroje iSportu. Více čtěte ZDE>>>
Splnil náročný úkol. Zachránil Slovácko mezi elitou a ještě vtiskl týmu atraktivní herní háv. Ale co dál? Trenér Roman Skuhravý (50) žádá po vedení záruky, že se klub bude rozvíjet a ne stagnovat. Proto preferuje roční dohodu o spolupráci, nikoliv dlouhodobý kontrakt. Zároveň dojde po úspěšné baráži s Artisem k obměně kádru. Více čtěte ZDE>>>
Podle informací iSportu by se mohl do Hradce Králové z Karviné stěhovat brankář Vladimír Neuman. Šestadvacetiletý gólman, který za MFK v uplynulé sezoně začal pravidelně nastupovat v průběhu jara a byl pevnou součástí úspěšné cesty v domácím poháru, je odchovancem slezského klubu. Jeho budoucnost je nicméně vzhledem k probíhající kauze nejistá, spousta opor si proto už s předstihem raději hledá angažmá.
Zájem Hradce Králové je pochopitelný, protože jeho jednička Adam Zadražil v průběhu léta pravděpodobně změní působiště. Interes je o něj mimo jiné v pražských „S“. Neuman v první lize v kariéře odchytal celkem 27 zápasů, udržel 4 nuly. Před třemi lety byl součástí české reprezentace do 21 let na EURO v Gruzii. Nahradí Zadražila právě on?