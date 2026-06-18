Fotbalové přestupy ONLINE: Nezmar o Kováčově konci. Zájem o Adua ze Srbska?
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 18. června 2026
Real Madrid potvrdil příchod stopera Ibrahimy Konatého. Španělský velkoklub dnes na webu informoval o tom, že s francouzským reprezentantem podepsal smlouvu do konce června 2030. Vicemistr světa z roku 2022 do Realu zamířil jako volný hráč po odchodu z Liverpoolu, se kterým se nedohodl na novém kontraktu. V minulosti sedmadvacetiletý fotbalista nastupoval také za Lipsko a Sochaux.
Plzeňský útočník Prince Adu (22) si za Ghanu proti Panamě (1:0) odbyl debut na mistrovství světa. Naskočil do hry v 87. minutě a se svým týmem oslavil důležité tři body. Kolem technického hrotového hráče či křídlo by měli kroužit první zájemci. Podle srbského serveru Mozzartsport Adua sleduje CZ Bělehrad, který shání posily do ofenzivy pro letní kvalifikaci o Ligu mistrů.
Podle informací ze Srbska je klub ochotný na hráče počkat, Viktoria se odchodu šikovného hráče, který přišel za přibližně 700 000 eur z ukrajinského Kryvbasu, nebrání. Požadovat má částku okolo pěti milionů eur (necelých 125 milionů korun), čímž by se Adu stal nejdražší posilou v historii srbského klubu. Situaci může ještě ovlivnit to, zda se Adu výrazněji prosadí během probíhajícího šampionátu. V Plzni má kontrakt do léta 2027.
Trenér Radoslav Kováč po dvou letech skončil u fotbalistů Liberce. Slovan o tom oficiálně informoval na webu. Nástupce představí severočeský klub v nejbližší době, podle iSportu jím bude bývalý kouč Dunajské Stredy Branislav Fodrek. „Naše spolupráce byla pro mne velmi inspirativní. Celý proces a spolupráci jsme průběžně vyhodnocovali, včetně toho posledního období na jaře. I přesto, že to bylo pro mne osobně jedno z nejtěžších profesních rozhodnutí a jednoznačně nejtěžší lidské rozhodnutí, protože Radka považuji za kamaráda, tak jsme nakonec tu situaci vyhodnotili tak, že potřebujeme jít trochu jinou cestou a získat nový impuls,“ uvedl generální ředitel klubu Jan Nezmar.
Zprávy ze dne 17. června 2026
Krátce před startem přípravy na novou sezonu Liberec překvapil, až šokoval. Generální ředitel Jan Nezmar podle informací webu iSport odvolal z funkce hlavního kouče Radoslava Kováče. Bývalý český reprezentant působil na severu Čech od léta roku 2024. Kdo bude Slovan trénovat v příští sezoně? Čtěte ZDE>>>
Staronovým trenérem fotbalistů Feyenoordu je Giovanni van Bronckhorst. Na lavičce nahradil bývalého spoluhráče z nizozemské reprezentace Robina van Persieho, pod jehož vedením rotterdamský klub uzavřel domácí soutěž jako vicemistr a vybojoval Ligu mistrů. Minulé pondělí však bývalý kanonýr dostal po změnách ve vedení klubu vyhazov.
Slovácko bere na zkoušku útočníka Pavla Haška z Plzně.
Fotbalisté Slavie začali letní přípravu bez útočníka Vasila Kušeje a záložníka Alexandra Bužka. Oba neodcestovali s úřadujícím ligovým mistrem na kondiční soustředění do Rakouska, připravují se individuálně v Praze a „sešívaní“ řeší jejich angažmá v jiném klubu.
Kušej ještě na začátku uplynulé sezony patřil k hlavním oporám Slavie, v průběhu ročníku ho ale potkal velký pokles formy. Šestadvacetiletý ofenzivní univerzál přišel o místo v reprezentaci, figuroval sice v širší nominaci na mistrovství světa, ale na šampionát se podle očekávání nedostal.
Bužek se v zimě vrátil do Slavie po hostování v Karviné. Záložník české reprezentace do 21 let se vzhledem k velké marodce v závěru sezony pravidelně dostával do sestavy Pražanů, nyní však zřejmě doplatí na přetlak ve středu pole. Podle spekulací by Kušej s Bužkem měli zamířit do Liberce jako součást výměny za přestupy obránce Angeho N'Guessana a záložník Toumaniho Diakitého ze Slovanu do Edenu.
Fotbalový Baník Ostrava si pojistil mladé útočníky Jakuba Piru a Víta Škrkoně. Osmnáctiletý talent Pira podle klubového webu prodloužil smlouvu o další dva roky, stejně starý Škrkoň o tři.
Podle informací iSportu by měl nový realizační tým SK Sigma Olomouc pro příští sezonu vypadat takto:
Hlavní kouč: Pavel Hapal
První asistent: Jaime Monroy
Druhý asistent: Radoslaw Bella
Třetí asistent: Filip Rydval
Kondiční trenér: Michal Dragijský
Fotbalisty Jablonce posílil obránce Jiří Sláma ze Sigmy Olomouc. Severočeši o podpisu sedmadvacetiletého levého beka informovali na webu.
Obránce David Heidenreich s kterým rozvázal Hradec Králové smlouvu na konci minulého roku, začne přípravu s pražskými Bohemians, kde by měl být na zkoušce. Stoper je po zranění kolena, dříve působil také v Jablonci, Teplicích a Atalantě Bergamo.
Portugalský záložník Bernardo Silva bude hrát za Real Madrid. Jednatřicetiletý fotbalista po devíti sezonách odchází z Manchesteru City, kde byl kapitánem týmu. Real, který povede jeho krajan José Mourinho, ho po vypršení smlouvy v Anglii získal zadarmo.
Fotbalisté Zlína zahájili přípravu. Dva mladí hráči přišli na zkoušku, další jsou na cestě. A co odchody? Více čtěte ZDE >>>
Marek Jarolím oficiálně usedne na lavičku polského celku Arka Gdyně. S druholigovým klubem podepsal smlouvu do roku 2028. Bývalý kouč Karviné si do Polska přivedl i české asistenty - Pavla Němce a Martina Červeného, gólmany bude připravovat Tomáš Pokorný. Arka je v českém prostředí známá tím, že v minulém týdnu uzavřela strategické partnerství se Slavií. VÍCE ZDE>>>
Zbrojovka Brno začala letní přípravu s 32 hráči. Vstupní a fyzické testy absolvovali i posily Zbrojovky - Daniel Vašulín, Petr Ševčík, Lucky Ezeh a Jaroslav Zmrhal. Z hostování se do kádru postupujícícho týmu vrátil brankář Dominik Sváček, záložník Lukáš Saal a útočník Filip Večeřa.
Lukáš Vorlický se prozatím připravuje individuálně, o jeho dalším působení v klubu se jedná. Bienvenue Kanakimana z Burundi se k týmu připojí později, dostal volno po povinnostech v národním týmu.
Na hostování v Kroměříži zůstane obránce Zdeněk Toman, kterého u Hanáků doplní záložník Zdeněk Tomášek. Vedení klubu dalo svolení k hledání nového angažmá dvojici Rigino Cicilia a Filip Blecha.
Britskými médii se začíná šířit zajímavá informace. Nováček Premier League Hull City má mít údajně zájem o služby českého brankáře Lukáše Horníčka, do Bragy měl už dokonce podle listu Daily Mail poslat oficiální nabídku ve výši 14,5 milionu eur (350 milionů korun). Portugalský klub už ale dříve avizoval, že hráč má ve smlouvě výstupní klauzuli 30 milionů eur (přes 700 milionů korun). Dotazoval se třeba Inter Milán, zájem má mít i anglický Leeds.
Zprávy ze dne 16. června 2026
Podle informací iSportu je na cestě do Olomouce dvaadvacetiletý útočník Hilmir Rafn Mikaelsson z norského Viking FK. Sigma o něj měla zájem již v zimě, nyní už by měl transfer 194 centimetrů vysokého člena islandské jednadvacítky dopadnout úspěšně. Mikaelsson by měl dorazit v příštích dnech na Hanou a v případě úspěšného absolvování zdravotní prohlídky podepsat na Andrově stadionu smlouvu.
Spartu má posílit brankář Krisztián Hegyi, který patří West Hamu. Údajně už je v Praze a absolvoval lékařskou prohlídku. Informoval o tom server inFotbal. 23letý Maďar hostoval na jaře v MTK Budapešť, za který odchytal 14 zápasů. Příští rok by mu měla v londýnském klubu končit smlouva, jeho tržní hodnota podle serveru Transfermarkt dosahuje 400 tisíc eur (v přepočtu asi 9,7 milionu korun).
Matěj Koubek opustil Zlín a bude hrát za slovenský Ružomberok. Dvanáctý klub minulé sezony české ligy potvrdil první letní odchod na svém webu. Šestadvacetiletý pražský rodák podepsal s MFK smlouvu do konce května 2029.
Jak v pondělí informoval iSport, jedenadvacetiletý záložník Wikor Nowak prošel zdravotní prohlídkou a stává se osmou posilou pražské Slavie. Jedna z vycházejících hvězd polského fotbalu přichází do Edenu za přestupovou částku 2,4 milionu eur (cca 58 milionů korun). Opačným směrem míří dvojice Ondřej Zmrzlý a Erik Prekop za přestupovou částku 1,5 milionu eur (36 milionů korun). Slavia tak doplatí Górniku 900 tisíc eur.