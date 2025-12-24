Fotbalové přestupy ONLINE: Nové smlouvy pro trenéry Slavie, Karviná chce uklidnit fanoušky
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 24. prosince 2025
Fanoušci Slavie dostávají na Štědrý den od svého klubu vánoční dárek. Úřadující mistr informoval, že s trenérem Jindřichem Trpišovským a jeho asistenty Zdeňkem Houšteckým a Štěpánem Kolářem dohodli na smlouvě do roku 2029, jejíž součástí je i opce na další tři roky. O tom, že úspěšný kouč prodlouží s Pražany, informoval již v říjnu web iSport. VÍCE čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 23. prosince 2025
Před odchodem k vánočním stromečkům se Karviná snaží uklidnit své fanoušky. Úspěšný klub, kterému po podzimu patří senzační pátá příčka v Chance Lize, se vyjádřil k možným masivním zimním změnám v kádru. Kromě stopera Dávida Krčíka (26), kterého už oficiálně představila Plzeň, je na odchodu Abdallah Gning (27). Baník u senegalského útočníka aktivoval výstupní klauzuli. Půl roku před koncem smlouvy může tým opustit také Ebrima Singhateh (22), podle informací webu iSport může zamířit do Jablonce. To by ale mělo být všechno. „Žádné další hráče uvolňovat nebudeme,“ zdůraznilo vedení Karviné, že k lednovému výprodeji nedojde. Více čtěte ZDE >>>
Manuel Baum povede bundesligové fotbalisty Augsburgu až do konce sezony. Původně ho klub na začátku prosince po odvolání Sandra Wagnera jmenoval dočasným koučem jen na tři zápasy, dnes však oznámil, že jeho angažmá na lavičce bude delší.
Olomouc hlásí první posilu, stal se jí šestadvacetiletý slovinský křídelník Danijel Šturm z Celje, které na podzim v rámci Konferenční ligy hrálo právě na Andrově stadionu i s Baníkem Ostrava. „Viděli jsem Danijela hrát mnohokrát. V poslední době navíc hrál proti českým týmům v pohárech, Sigma jej ale sledovala už nějaký čas předtím. Ukázal kvalitu, kterou bychom rádi do našeho týmu dodali. Věříme, že společně budeme úspěšní,“ řekl na oficiální webu generální sportovní manažer Pavel Hapal. Celje na svém webu uvádí, že Šturmův přestup do Česka znamená pro klub rekordní transfer.
Navíc si Olomouc podle informací iSportu stahuje z hostování v Hradci Králové obránce Jakuba Elbela. Pětadvacetiletý levák měl být původně na východě Čech, kde na podzim odehrál jedenáct ligových zápasů (a z nich devět v základní sestavě), zapůjčen až do konce sezony, nicméně Hanáci se rozhodli jinak. Sigma startuje jaro právě duelem s Hradcem Králové, který má stejný bodový zisk. I oslabení konkurenta může hrát roli, třeba se Elbel vrátí až po úvodním kole.
Když se zadrhli Jan Kuchta, Albion Rrahmani a Veljko Birmančevič, Sparta začala ztrácet v lize, což – logicky – ovlivnilo také zranění kapitána Lukáše Haraslína. První tři však bezesporu spadají do skupiny hráčů, o nichž sportovní ředitel Tomáš Rosický pronesl: „Chybí jim dlouhodobá motivace.“ I proto se pánové dostávají mezi forvardy, kteří by mohli v zimě změnit dres. Více čtěte ZDE >>>
Pozice pravonohého stopera rezonuje na Bazalech už rok, přesněji od chvíle, kdy Emmanuel Uchenna přestupoval do Sparty. Dosud se Nigerijce nepovedlo adekvátně nahradit, proto Baník středního obránce hledá stále. A podle informací iSportu se zajímá o dvacetiletého zadáka z Prahy. Kromě toho Slezané přivádí finského mládežnického reprezentanta a koukají se po posilách i do Karviné. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 22. prosince 2025
Novým spoluhráčem Pavla Šulce a Adama Karabce v Lyonu bude brazilský útočník Endrick. Francouzská média uvedla, že přijde do konce sezony na hostování z Realu Madrid, do jehož sestavy se neprosadil. Devatenáctiletý Endrick dostal v Realu od trenéra Xabiho Alonsa šanci jen na pár minut. Podle serveru goal.com Lyon zaplatí za jeho půlroční hostování milion eur (24 milionů korun). V aktuálně pátém týmu francouzské ligy se talentovaný Brazilec pokusí vybojovat nominaci na mistrovství světa.
Sedm gólů, tři asistence, člen reprezentační jedenadvacítky, ročník 2004. Prostě lákavý cíl velkých. Mladá Boleslav si ostatně za Matyáše Vojtu, útočníka s ledovou koncovkou, představuje přísun 3 až 4 milionů eur. Nyní je autor deseti branek v minulé sezoně velmi blízko angažmá na Letné. Více čtěte ZDE >>>
Německý reprezentační útočník Niclas Füllkrug by měl opustit West Ham United a fotbalovou kariéru chce oživit v AC Milán. Dosavadní spoluhráč Tomáše Součka bude podle italských médií v milánském klubu hostovat minimálně do konce sezony. Pak může AC uplatnit opci na přestup.
Řešilo se to na Andrově stadionu v posledních dnech křížem krážem. Zasedalo se, debatovalo, argumentovalo, sčítaly se plusy i minusy. A byť podle informací webu iSport nebyl názor olomouckého managementu jednotný, trenérem Sigmy by měl zůstat Tomáš Janotka, jenž chystá zimní přípravu. Více čtěte ZDE >>>
První zimní posilou Plzně je Dávid Krčík. Šestadvacetiletý slovenský zadák přestoupil z Karviné a Viktorii se upsal na tři a půl roku. „Dávid je velmi kvalitní stoper, který se vypracoval ve výrazné ligové osobnosti. Kromě defenzivních úkolů má i velmi dobrou rozehrávku a schopnost zapojit se do týmové ofenzivy, což jasně dokazují statistiky. Navíc jej velmi dobře zná i náš trenér Martin Hyský, který s ním spolupracoval v Karviné,“ uvedl nový sportovní ředitel Viktorie Martin Vozábal. Proč je Krčík pro Plzeň zajímavý? Více jsme psali ZDE >>>
Zprávy ze dne 21. prosince 2025
V Česku se dá aktuálně počítat s mohutným nakupováním i od týmů, které dříve rozhodně desítky milionů korun dávat nemohly. A to především díky novým majetným vlastníkům. Ale i v sousedním Polsku začínají do ligy téct miliardy. Tamní fotbalová scéna je na nohou kvůli přestupu křídelníka Osmana Bukariho do Widzew Lodž, který částkou sestřelil jako polský, tak vlastně i český přestupový rekord. Strhne se další lavina? Více čtěte ZDE>>>
Hostování českého útočníka Tomáše Čvančary z Borussie Mönchengladbach v Antalyasporu skončí podle německého listu Bild už po půl roce. Pětadvacetiletý fotbalista vypadl v poslední době z kádru tureckého týmu. Podle tureckých médií upadl v klubu v nemilost poté, co se obrátil na mezinárodní federaci FIFA kvůli tomu, že už tři a půl měsíce nedostal výplatu.
Čvančara odešel do Antalyasporu na roční hostování v červenci. V jeho dresu odehrál 13 zápasů a dal dva góly. Naposledy nastoupil 4. prosince v Tureckém poháru na hřišti Silifke, kde neproměnil penaltu. Do Mönchengladbachu přestoupil předloni z pražské Sparty a s Borussií má smlouvu do června 2028.
Před vánočními svátky ladí kádr pro jarní část druhé ligy také ambiciózní Zbrojovka Brno. Jedním z cílů na přestupovém trhu má být sehnat kvalitního gólmana. Podle informací iSportu si suverénní lídr tabulky vyhlédl talentovaného mladíka z konkurenčního klubu Chance Národní Ligy. Martinu Svědíkovi a jeho realizačnímu týmu se velmi zamlouvá. Více čtěte ZDE>>>
Na začátku sezony by se tento přestup zařadil někam do kategorie fantasmagorických. Klíčový hráč Liberce a tvář týmu Michal Hlavatý aby přestoupil do (tehdy) posledních Pardubic? Nemyslitelné. Ale situace se umí ve fotbale rychle měnit, klíčovou roli hraje i nová miliardová doba. Po roce a půl se tak kreativní záložník stane opět vlajkovou lodí nového ambiciózního projektu – pod Karlem Pražákem, Jiřím Bílkem a Janem Trousilem. Více čtěte ZDE>>>
Další ligový hráč s končící smlouvou vyřešil svou budoucnost. Podle informací Sportu se Mladá Boleslav dohodla na novém kontraktu se Solomonem Johnem, vše by mělo být brzy oznámeno. Kolem Johna bylo i přes nevyrovnané výkony poslední rok rušno, zájem projevilo norské Molde i kluby z Izraele a Polska. Rychlonohé křídlo sledovali i Bohemians v případě, že neprodlouží se Středočechy smlouvu.
Zprávy ze dne 20. prosince 2025
Hradečtí dlouhodobě mluví o nutnosti posílení na postu číslo 9. Zdá se, že by mohli mít další alternativu. Podle informací webu iSport je blízko příchod lotyšského čahouna, který v létě nastoupil v play off Konferenční ligy proti Spartě. Hradec Králové si vyhlédl borce jménem Marko Regza. Měří 195 centimetrů, vyrostl v Německu, za rok 2025 nastřílel za Rigušestnáct branek ve 32 utkáních. Za poslední tři roky zapsal 53 tref za 99 ligových startů.
Obránce Jakub Jugas se po osmi a půl letech vrací do Zlína. Bývalý český reprezentant, který dosud působil v Cracovii Krakov, podepsal s ligovým nováčkem smlouvu na dva a půl roku. Zlínský klub to uvedl na svém webu.
Velký návrat. Thiago Silva po roce a půl ve Fluminense míří zpět do Evropy, kde oblékne dres FC Porto. 41letý brazilský obránce dříve působil v AC Milán, PSG či Chelsea.
Zprávy ze dne 19. prosince 2025
Mladá Boleslav se konečně dočkala posily na dlouhodobě problematický post levého obránce. Do středočeského klubu přichází Matěj Hybš, kterému na konci prosince vyprší smlouva v Bohemians a jako volný hráč tak posílí konkurenci v boji o záchranu.
„Bohemka mi nabídla novou smlouvu, ale já jsem se ji rozhodl nepřijmout. Důvod je jednoduchý. Celý život jsem cílevědomý a chci hrát. Tady už jsem takovou možnost neviděl. Nemůžu na to říct ani slovo, protože Vlasiy Sinyavskiy má skvělou formu. Ale fotbal je moje celoživotní láska a chci být na hřišti. Proto jsem se rozhodl jít dál a porvat se o místo tam,“ sdělil Hybš pro oficiální web Bohemians.
V Boleslavi zkušený univerzál podepsal smlouvu do konce příští sezony.