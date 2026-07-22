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Fotbalové přestupy ONLINE: Novým trenérem Belgie bude nizozemská legenda, Rogers do Chelsea

Sledujte nejnovější informace o fotbalových přestupech a spekulacích
Sledujte nejnovější informace o fotbalových přestupech a spekulacíchZdroj: iSport
iSport.cz
Fotbal

Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.

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Zprávy ze dne 22. července 2026

Důležitý moment
Chance Liga
22. července 2026 · 08:54

Při čekání na hrotového útočníka řeší dalšího stopera. Fotbalová Sparta usiluje o příchod dvoumetrového Tobiase Guddala, který se momentálně připravuje s Tromsö na čtvrteční kvalifikaci Evropské ligy proti Hradci Králové. Více čtěte ZDE>>>

Sparta si vyhlédla posilu v Norsku
Sparta si vyhlédla posilu v Norsku
22. července 2026 · 08:34

Belgická fotbalová reprezentace už zná nového hlavního trenéra. Podle novináře Fabrizia Romana po Rudi Garciovi, se kterým belgický svaz po letošním mistrovství světa neprodloužil smlouvu, povede „rudé ďábly“ bývalý nizozemský defenzivní záložník Mark van Bommel.

Zprávy ze dne 21. července 2026

Důležitý moment
Premier League
21. července 2026 · 23:25

Anglický reprezentant Morgan Rogers přestoupil z Aston Villy do Chelsea. Podle médií za záložníka zaplatil 117 milionů liber a udělal z něj nejdražšího britského fotbalistu v historii. „Jsem nadšený. Chelsea je nejlepší londýnský klub a už jako malý kluk jsem ho obdivoval,“ řekl třiadvacetiletý Rogers, který na Stamford Bridge podepsal šestiletou smlouvu s opcí na další rok.

Serie A
21. července 2026 · 19:07

Antonín Barák opustí po devíti letech natrvalo Itálii. Kromě půlročního hostování v Kasimpase si na Apeninském poloostrově zahrál za Udinese, Lecce, Veronu, Fiorentinu a Samdorii. Teď jednatřicetiletý záložník přestupuje z Fiorentiny na Kypr, kde bude oblékat dres Apoelu Nikósie. Podle renomovaného italského novináře Gianlucy Di Marzia se již dojednávají poslední detaily. 

Serie A
21. července 2026 · 17:48

Český útočník Daniel Fila míří na hostování do Serie B. V kádru Benátek, které postoupily do nejvyšší soutěže nenašel místo, a tak putuje o soutěž níž do Avellina. Druholigový celek, který trénuje legendární obránce Alessandro Nesta, si zahrál v uplynulé sezoně play off o postup, v něm ale neuspěl.

Chance Liga
21. července 2026 · 16:33

Asger Sörensen by měl být na odchodu ze Sparty. Třicetiletý obránce je podle dánského webu Tipsbladet blízko přestupu do Kodaně. Stoperovi, který posílil Pražany v roce 2022, zbývá na Letné rok do konce smlouvy. První nabídka se tak měla pohybovat okolo milionu euro (24 milionů korun). Tu však měli Pražané podle informací inFotbal.cz odmítnout. Sörensenovu návratu do domoviny brání prý fakt, že za něj Sparta nemá náhradu a čekají ji předkola evropských pohárů. Přesun do Dánska se tak může odložit na konec přestupového období. 

Chance Liga
21. července 2026 · 13:40

Obránce pražské Slavie Dominik Javorček se zapojil do přípravy Bohemians. Slovenský fotbalista přišel do Edenu loni v létě, ale hned na úvod svého angažmá utrpěl vážné zranění kolene a celou sezonu byl na marodce. Nyní se přesouvá do Ďolíčku, kde by měl získat zápasovou praxi. Kluby o formě jeho působení jednají.

21. července 2026 · 11:29

Zinédine Zidane údajně již podepsal smlouvu s Francouzskou fotbalovou federací a reprezentaci své rodné země by měl vést minimálně do mistrovství světa v roce 2030. Informoval o tom novinář Fabrizio Romano.

 

O Zidaneově nástupu k národnímu týmu se mluví delší dobu. Už loni v lednu trenér Didier Deschamps oznámil, že po letošním mistrovství světa francouzskou lavičku opustí. Reprezentaci vedl od roku 2012 a na světovém šampionátu s ní vybojoval zlato a stříbro, na nedávno skončeném turnaji byla Francie čtvrtá.

 

Nyní má výběr převzít čtyřiapadesátiletý Zidane, jehož syn Luca reprezentuje Alžírsko. Zidane dosud trénoval pouze Real Madrid. Ve dvou obdobích 2016-2018 a 2019-2021 svůj bývalý klub dovedl ke dvěma ligovým titulům a třem triumfům v Lize mistrů.

21. července 2026 · 10:56

Český mládežnický reprezentant Yannick Eduardo odešel z bundesligového Hoffenheimu na roční hostování do týmu nováčka nizozemské ligy Haagu. Dvacetiletý útočník, který má i nizozemské občanství, přestoupil z Dordrechtu do Hoffenheimu letos v únoru. V Dordrechtu Eduardo hostoval z Lipska, druholigový nizozemský klub jej vykoupil a následně obratem prodal do jiného bundesligového celku.

 

Za Hoffenheim, kde hrají i čeští reprezentanti Vladimír Coufal, Adam Hložek a Robin Hranáč, si připsal jeden start, jinak nastupoval za jeho třetiligovou rezervu. Vedle Dordrechtu hrál druhou nizozemskou ligu i za Emmen a De Graafschap.

Yannick Eduardo v dresu české reprezentace do 21 let
Yannick Eduardo v dresu české reprezentace do 21 let
21. července 2026 · 09:19

Italskou fotbalovou reprezentaci by mohl trénovat Pep Guardiola. Se slavným španělským koučem o víkendu jednali v Barceloně podle italské televizní stanice Sky Sport nový technický ředitel Italské fotbalové federace Paolo Maldini a jeho poradce Leonardo. Italové hledají nástupce Gennara Gattusa, který skončil po neśpěšné baráži o MS.

Pep Guardiola na Etihad Stadium
Pep Guardiola na Etihad Stadium

Zprávy ze dne 20. července 2026

Chance Liga
20. července 2026 · 10:32

Široký kádr Slavie opouštějí dva mladí fotbalisté. Zatímco Marek Naskos do Vlašimi přestupuje (sešívaní si nechávají možnost zpětného odkopu), Samuel Pikolon bude ve stejném druholigovém týmu hostovat.

Zprávy ze dne 19. července 2026

Chance Liga
19. července 2026 · 18:11

Tomáš Schánělec přestupuje do Dukly. Čtyřiadvacetiletý útočník a odchovanec Sparty na Julisce podepsal víceletý kontrakt, jak klub oznámil na svém webu.

Zprávy ze dne 18. července 2026

Premier League
18. července 2026 · 20:01

Anglický reprezentační záložník Morgan Rogers odchází z Aston Villy do Chelsea, která za něj údajně zaplatí rivalovi z Premier League 117 milionů liber (3,33 miliardy korun). Tím by se Rogers stal nejdražším anglickým fotbalistou v historii, o milion liber by překonal částku za dva týdny starý přestup Elliota Andersona z Nottinghamu do Manchesteru City.

Důležitý moment
Ligue 1
18. července 2026 · 15:59

Podle francouzského webu Foot Mercato anglický Leeds již zahájil přestupová jednání s Lyonem ohledně Pavla Šulce. Francouzský klub stále čelí finančním obtížím, a proto je velmi pravděpodobné, že bude nucen prodat další ze svých opor. Teprve po roce stráveném v klubu již čerstvě uvolnil Afonse Moreiru do Leverkusenu a nyní by mohl zpeněžit i českého reprezentanta. Momentální překážkou je požadovaná cena, Olympique si Šulce cení na 25 milionů eur, v přepočtu 605 milionů korun. Lyon jej přitom přiváděl z Plzně za 7,5 milionu eur. 

Chance Liga
18. července 2026 · 10:52

Nováčka Chance Ligy Artis Brno posílil švédský fotbalista Adam Carlén, který přišel z nizozemského klubu Excelsior. Šestadvacetiletý hráč je podle klubového webu typickým defenzivním záložníkem, může nastoupit také ve středu obrany. „Pracovitý borec, neúprosný a fantasticky odolný v osobních soubojích. Umí výborně odebírat míče, čistit to a do toho přidejme ještě díky jeho parametrům výbornou hru hlavou,“ řekl o nové posile trenér Artisu Roman Nádvorník.

Důležitý moment
Chance Liga
18. července 2026 · 10:17

Bude to největší (ne)přestup ligového léta. Spartu může vystřelit výš, vrací se jí jeden z jejích nejtalentovanějších fotbalových synů. Podle informací deníku Sport a serveru iSport je prakticky jisté, že v týmu zůstane reprezentant a kreativec Adam Karabec, jenž poslední dvě sezony strávil na hostováních na velkých adresách.  Více čtěte ZDE>>>

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Zprávy ze dne 17. července 2026

Důležitý moment
17. července 2026 · 19:56

Blíží se přestupová bomba? Podle informací webu Foot Mercato je Mohamed Salah blízko přestupu do Besiktase Istanbul. Obě strany už dosáhly ústní dohody. Egyptský útočník by měl pobírat plat 10 milionů eur ročně, k tomu až 2 miliony eur na bonusech. Podepsat by měl smlouvu na jeden rok s opcí na prodloužení o další sezonu.

Premier League
17. července 2026 · 19:46

Kometa letošního mistrovství světa Johan Manzambi si zahraje Premier League. Z německého Freiburgu míří dvacetiletý Švýcar do Aston Villy. Na šampionátu nastřílel za čtyři zápasy tři góly a na další dva přihrál. 

Důležitý moment
Premier League
17. července 2026 · 16:46

Sága, kterou napjatě sledovali fanoušci Liverpoolu celé léto, je u konce. Maďarský záložník Dominik Szoboszlai podepsal na Anfieldu dlouholetou smlouvu. Pětadvacetiletá opora týmu řadí kontrakt k největším událostem svého života.

 

„Je to možná můj nejvýznamnější den,“ řekl pro klubový web. „Je tu ještě pár dalších významných okamžiků – pravděpodobně ten, kdy jsem podepsal první smlouvu s Liverpoolem, a samozřejmě ten, kdy se mi narodilo dítě. Ale pokud jde o mou fotbalovou kariéru, mohu říct, že tento den patří mezi tři nejvýznamnější.“

Chance Liga
17. července 2026 · 16:15

Obránce české reprezentace a účastník mistrovství světa David Zima prodloužil v pražské Slavii smlouvu do června 2030. 

 

Zima získal se Slavií čtyři ligové tituly, polovinu z nich v posledních dvou sezonách po návratu z angažmá v FC Turín. Za reprezentaci nastoupil k 26 utkáním. Na světovém šampionátu, kde český tým vypadl ve skupině, odehrál 12 minut v duelu s Jihoafrickou republikou.

 

„Jsem tady spokojený. Pokračuju v práci, kterou jsme si, ať už já nebo celý tým, vytyčili. Dál se zlepšovat, a to hlavně směrem do Ligy mistrů, mezi evropskou špičku. Je před námi spousta práce," řekl Zima.

 

 

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