Fotbalové přestupy ONLINE: o českého brankáře je zájem v Anglii, Zbrojovka jedná o Vorlickém
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 17. června 2026
Marek Jarolím oficiálně usedne na lavičku polského celku Arka Gdyně. S druholigovým klubem podepsal smlouvu do roku 2028. Bývalý kouč Karviné si do Polska přivedl i české asistenty - Pavla Němce a Martina Červeného, gólmany bude připravovat Tomáš Pokorný. Arka je v českém prostředí známá tím, že v minulém týdnu uzavřela strategické partnerství se Slavií. VÍCE ZDE>>>
Zbrojovka Brno začala letní přípravu s 32 hráči. Vstupní a fyzické testy absolvovali i posily Zbrojovky - Daniel Vašulín, Petr Ševčík, Lucky Ezeh a Jaroslav Zmrhal. Z hostování se do kádru postupujícícho týmu vrátil brankář Dominik Sváček, záložník Lukáš Saal a útočník Filip Večeřa.
Lukáš Vorlický se prozatím připravuje individuálně, o jeho dalším působení v klubu se jedná. Bienvenue Kanakimana z Burundi se k týmu připojí později, dostal volno po povinnostech v národním týmu.
Na hostování v Kroměříži zůstane obránce Zdeněk Toman, kterého u Hanáků doplní záložník Zdeněk Tomášek. Vedení klubu dalo svolení k hledání nového angažmá dvojici Rigino Cicilia a Filip Blecha.
Britskými médii se začíná šířit zajímavá informace. Nováček Premier League Hull City má mít údajně zájem o služby českého brankáře Lukáše Horníčka, do Bragy měl už dokonce podle listu Daily Mail poslat oficiální nabídku ve výši 14,5 milionu eur (350 milionů korun). Portugalský klub už ale dříve avizoval, že hráč má ve smlouvě výstupní klauzuli 30 milionů eur (přes 700 milionů korun). Dotazoval se třeba Inter Milán, zájem má mít i anglický Leeds.
Zprávy ze dne 16. června 2026
Podle informací iSportu je na cestě do Olomouce dvaadvacetiletý útočník Hilmir Rafn Mikaelsson z norského Viking FK. Sigma o něj měla zájem již v zimě, nyní už by měl transfer 194 centimetrů vysokého člena islandské jednadvacítky dopadnout úspěšně. Mikaelsson by měl dorazit v příštích dnech na Hanou a v případě úspěšného absolvování zdravotní prohlídky podepsat na Andrově stadionu smlouvu.
Spartu má posílit brankář Krisztián Hegyi, který patří West Hamu. Údajně už je v Praze a absolvoval lékařskou prohlídku. Informoval o tom server inFotbal. 23letý Maďar hostoval na jaře v MTK Budapešť, za který odchytal 14 zápasů. Příští rok by mu měla v londýnském klubu končit smlouva, jeho tržní hodnota podle serveru Transfermarkt dosahuje 400 tisíc eur (v přepočtu asi 9,7 milionu korun).
Matěj Koubek opustil Zlín a bude hrát za slovenský Ružomberok. Dvanáctý klub minulé sezony české ligy potvrdil první letní odchod na svém webu. Šestadvacetiletý pražský rodák podepsal s MFK smlouvu do konce května 2029.
Jak v pondělí informoval iSport, jedenadvacetiletý záložník Wikor Nowak prošel zdravotní prohlídkou a stává se osmou posilou pražské Slavie. Jedna z vycházejících hvězd polského fotbalu přichází do Edenu za přestupovou částku 2,4 milionu eur (cca 58 milionů korun). Opačným směrem míří dvojice Ondřej Zmrzlý a Erik Prekop za přestupovou částku 1,5 milionu eur (36 milionů korun). Slavia tak doplatí Górniku 900 tisíc eur.
Podle informací iSportu mění Patrik Hellebrand v Polsku klub, z Górniku Zabrze přestupuje do Korony Kielce, která na něj uplatnila výstupní klauzuli. Ta měla být ve výši 1,7 milionu eur (zhruba 41 milionů korun), český záložník míří za mimořádně lukrativními ekonomickými podmínkami.
Novým trenérem fotbalistů AC Milán se stal Rúben Amorim. „Rossoneri“ o tom informovali na webu. Podle italských médií jednačtyřicetiletý portugalský kouč s klubem podepsal dvouletou smlouvu s roční opcí a platem 3,5 miliony eur (85 milionů korun) na sezonu.
Informace deníku Sport a webu iSport se potvrdily. Obránce Mbatshi Mukuba z Lyonu přestoupil do Zlína. Francouzi o tom informovali v úterý večer také na klubových stránkách, ale článek za chvíli zase smazali. Ve zvřejněné verzi uvedli detaily transferu. Dvacetiletý hráč přijde sice zadarmo, ale součástí dohody je, že Lyon obdrží z budoucího prodeje 25 % z jakékoliv přestupové částky.
Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek, dosavadní kouč B-týmu Slavie. Na lavičce vystřídal Romana Skuhravého, který po úspěšné baráži a záchraně první ligy nepřijal nabídku k prodloužení kontraktu a odešel do Ostravy.
Čtyřiačtyřicetiletý kouč podepsal v Uherském Hradišti smlouvu na tři roky. Jelínek v první lize naposledy trénoval do roku 2022 jako hlavní kouč regionálního rivala ze Zlína, v minulých sezonách vedl rezervní tým Slavie ve druhé lize. O celém realizačním týmu bude jasno během několika dalších dnů.
Obránce Antonio Rüdiger podepsal s Realem Madrid novou smlouvu do roku 2027.
Defenzivní záložník Marek Icha bude hrát fotbalovou ligu opět za Pardubice. Do východočeského klubu, v němž hostoval ze Slavie v sezonách 2022 až 2024, přestoupil z Liberce. Čtyřiadvacetiletý záložník má v lize odehraných 108 zápasů, vstřelil šest gólů. V minulém ročníku si připsal za Slovan 34 startů a jednu trefu.
Novým koučem Karviné se stane Roman West. Informaci jako první přinesl portál efotbal.cz, zdroje webu iSport to potvrzují a doplňují, že již došlo i k podpisu smlouvy. Spekulovalo se také o Radku Kronďákovi, Jiřím Kohoutovi či Branislavu Fodrekovi, nakonec však v příští sezoně MFK povede West, který poslední rok a půl trénoval béčko Sigmy Olomouc. Původně měl odejít k mládeži Baníku Ostrava, nakonec bude působit 44letý trenér ještě o kousek dál. Otázkou je, v jaké soutěži...
Fotbalisty Opavy povede Svatopluk Habanec. Šestapadesátiletý trenér naposledy vedl Ústí nad Labem, se kterými došel až na čtvrté místo v Chance Národní lize. V Opavě podepsal bývalý trenér Teplic nebo Slovácka smlouvu do roku 2028. Společně s Habancem usednou na lavičku Opavy i jeho spolupracovníci ze severu Čech - Tomáš Grigar a Vladimír Beker.
Francouzského vicemistra Lens povede do nové sezony Němec Dino Toppmöller. Nového kouče představil klub na webu, smlouvu podepsal na dva roky. Pětačtyřicetiletý Toppmöller nahradil francouzského kolegu Pierrea Sageho, jenž po zisku ligového stříbra a historického Francouzského poháru zamířil do Crystal Palace.
Zprávy ze dne 15. června 2026
AC Milán by měl po odchodu Massimiliana Allegriho převzít portugalský trenér Rúben Amorim. O dohodě klubu s bývalým koučem Manchesteru United dnes informovala portugalská média.
Crystal Palace bude po odchodu úspěšného Olivera Glasnera trénovat Pierre Sage, jenž dosud vedl Lens. Klub Premier League dnes oznámil, že s francouzským koučem podepsal tříletý kontrakt.
Dukla Praha zahájila letní přípravu s několika změnami v kádru. K prvnímu tréninku přípravy má trenér Pavel Šustr k dispozici celkem 30 fotbalistů. Nově může pracovat s pěticí navrátilců z hostování - Tomáš Jedlička, Jacques Fokam,Jakub Jeřábek, Martin Ambler a Štěpán Šebrle. Z Pardubic se k týmu připojil devatenáctiletý záložník Diego Zarate, kdy kluby řeší formu jeho působení v Dukle.
Z rezervního týmu Dukly se na začátek letní přípravy zapojili také Daniel Bašta, Denis Zamazal a Lukáš Kostka.
Dukla ale po sestupu počítá i četné ztráty - letní přípravu doposud nezahájili Boubou Diallo a Marcel Čermák z důvodu zranění, Samson Tijani a Dantaye Gilbert kvůli vízům, Mariosi Pourzitidisovi a Marku Hanouskovi skončila smlouva a Pražané řeší budoucnost Lukáše Penxi a Mouhameda Tidjane Traorého.
Slavia uplatnila právo zpětného odkupu na obránce Erica Hunala, který tak v týmu nebude nadále pokračovat. Stejně jako Kevin-Prince Milla, který se vrací do Sparty. Jakub Kadák, Christián Bačinský a Namory Cissé pokračují v léčbě zranění.
Pondělní spekulace se potvrdily. Tunisko po debaklu 1:5 se Švédskem v prvním utkání na mistrovství světa odvolalo trenéra Sabriho Lamouchiho. Tým převezme Munzer Kebajer.