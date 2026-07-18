Fotbalové přestupy ONLINE: O Šulce se zajímá klub z Premier League, už zahájil jednání
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 18. července 2026
Podle francouzského webu Foot Mercato anglický Leeds již zahájil přestupová jednání s Lyonem ohledně Pavla Šulce. Francouzský klub stále čelí finančním obtížím, a proto je velmi pravděpodobné, že bude nucen prodat další ze svých opor. Teprve po roce stráveném v klubu již čerstvě uvolnil Afonse Moreiru do Leverkusenu a nyní by mohl zpeněžit i českého reprezentanta. Momentální překážkou je požadovaná cena, Olympique si Šulce cení na 25 milionů eur, v přepočtu 605 milionů korun. Lyon jej přitom přiváděl z Plzně za 7,5 milionu eur.
Nováčka Chance Ligy Artis Brno posílil švédský fotbalista Adam Carlén, který přišel z nizozemského klubu Excelsior. Šestadvacetiletý hráč je podle klubového webu typickým defenzivním záložníkem, může nastoupit také ve středu obrany. „Pracovitý borec, neúprosný a fantasticky odolný v osobních soubojích. Umí výborně odebírat míče, čistit to a do toho přidejme ještě díky jeho parametrům výbornou hru hlavou,“ řekl o nové posile trenér Artisu Roman Nádvorník.
Bude to největší (ne)přestup ligového léta. Spartu může vystřelit výš, vrací se jí jeden z jejích nejtalentovanějších fotbalových synů. Podle informací deníku Sport a serveru iSport je prakticky jisté, že v týmu zůstane reprezentant a kreativec Adam Karabec, jenž poslední dvě sezony strávil na hostováních na velkých adresách. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 17. července 2026
Blíží se přestupová bomba? Podle informací webu Foot Mercato je Mohamed Salah blízko přestupu do Besiktase Istanbul. Obě strany už dosáhly ústní dohody. Egyptský útočník by měl pobírat plat 10 milionů eur ročně, k tomu až 2 miliony eur na bonusech. Podepsat by měl smlouvu na jeden rok s opcí na prodloužení o další sezonu.
Kometa letošního mistrovství světa Johan Manzambi si zahraje Premier League. Z německého Freiburgu míří dvacetiletý Švýcar do Aston Villy. Na šampionátu nastřílel za čtyři zápasy tři góly a na další dva přihrál.
Sága, kterou napjatě sledovali fanoušci Liverpoolu celé léto, je u konce. Maďarský záložník Dominik Szoboszlai podepsal na Anfieldu dlouholetou smlouvu. Pětadvacetiletá opora týmu řadí kontrakt k největším událostem svého života.
„Je to možná můj nejvýznamnější den,“ řekl pro klubový web. „Je tu ještě pár dalších významných okamžiků – pravděpodobně ten, kdy jsem podepsal první smlouvu s Liverpoolem, a samozřejmě ten, kdy se mi narodilo dítě. Ale pokud jde o mou fotbalovou kariéru, mohu říct, že tento den patří mezi tři nejvýznamnější.“
Obránce české reprezentace a účastník mistrovství světa David Zima prodloužil v pražské Slavii smlouvu do června 2030.
Zima získal se Slavií čtyři ligové tituly, polovinu z nich v posledních dvou sezonách po návratu z angažmá v FC Turín. Za reprezentaci nastoupil k 26 utkáním. Na světovém šampionátu, kde český tým vypadl ve skupině, odehrál 12 minut v duelu s Jihoafrickou republikou.
„Jsem tady spokojený. Pokračuju v práci, kterou jsme si, ať už já nebo celý tým, vytyčili. Dál se zlepšovat, a to hlavně směrem do Ligy mistrů, mezi evropskou špičku. Je před námi spousta práce," řekl Zima.
Slavia si pojistila služby Tomáše Vlčka, pětadvacetiletý obránce podepsal v Edenu smlouvu do roku 2030.
„Prodloužení smlouvy pro mě znamená hrozně moc. Každý ví, jak to se Slavií mám, že bych pro ni dýchal. Že bych pro ni padnul," uvedl pětadvacetiletý stoper nebo pravý bek. Rodák z Kladna si před dvěma lety připsal i dva reprezentační starty, následně mu ale kariéru přibrzdilo vážné zranění kolena. Po operaci a osmiměsíční pauze se vrátil na hřiště a v minulých dvou sezonách se Slavií získal ligový titul.
„Je to důkaz, že mi Slavie věří. A já se budu snažit, abychom byli opět úspěšní. Chci vrátit důvěru svými výkony na hřišti. Zlatý hattrick už tu jeden byl, to je velké lákadlo," řekl Vlček, jenž má v lize bilanci 77 zápasů a dva góly.
Nováček Chance Ligy Artis Brno získal osmnáctiletého záložníka Ismaela Syllu. Talentovaný hráč z Pobřeží slonoviny přestoupil z lotyšského celku Super Nova. Na hostování míří do Artisu Neil Glossoa a zatím na zkoušku Emmanuel Fully, oba z pražské Slavie.
Sylla odehrál v lotyšské lize pouze 103 minut. Po stejné trase z týmu Super Nova přišel do Artisu loni i senegalský levý bek Hamidou Kante, jehož na začátku roku odkoupila Slavia. „Vynikající pohyb a driblink. Šikula. Uvidíme, jak se srovná s tempem naší nejvyšší soutěže,“ uvedl k Syllovi trenér Roman Nádvorník. Pravděpodobně na půlroční hostování ze Slavie by měl dorazit Francouz Glossoa, jenž přestoupil do týmu českých šampionů v červnu z druholigového Pau. Další obránce a liberijský reprezentant Fully strávil jaro v Teplicích.
Klíčový hráč a největší hvězda West Hamu Jarrod Bowen zůstane v klubu i po sestupu do Championship. „Kladiváři“ informovali o tom, že devětadvacetiletý ofenzivní fotbalista podepsal upravený kontrakt, který zaručuje, že za West Ham odehraje minimálně sezonu 2026/27. Cílem klubu bude okamžitý návrat do Premier League.
„Letěl jsem do Prahy, abych se setkal s Danielem Křetínským (majitel) a Jiřím Švarcem (člen představenstva), a ta ambice, kterou jsem od nich cítil – zejména pokud jde o směr, kterým se klub chce ubírat – mě velmi zaujala. Nebylo to pro mě nijak těžké rozhodnutí, protože tento klub pro mě znamená opravdu hodně,“ popsal Bowen pro klubový web.
Dvaadvacetiletý polský středopolař Jakub Jezierski opustí podle informací webu iSport po pouhém půlroce Olomouc. Namířeno má na hostování s opcí do norského Fredrikstadu, jedenáctého týmu tamní nejvyšší soutěže. Jezierski po přestupu ze Slasku Wroclaw do Sigmy odehrál na jaře osm ligových zápasů, zapsal jednu asistenci. Svými výkony nezaujal záložník ani v áčku, ani v béčku, navíc mu na Andrův stadion přišla velká konkurence. Teď se bude chtít prosadit na severu Evropy.
Brněnská Zbrojovka představila už druhou páteční posilu, do klubu přichází Antonín Vaníček. Osmadvacetiletý ofenzivní hráč naposledy hrál za České Budějovice, které ale v profesionálním fotbale po minulé sezoně skončily. Vaníček dříve působil i v Mladé Boleslavi nebo v Bohemians. „Máme velkou radost, že se podařilo přestup rychle dotáhnout. Antonín je zkušený fotbalista s řadou startů v první lize,“ řekl sportovní ředitel Zbrojovky Martin Jiránek.
Jednadvacetiletý sparťan Ondřej Lilling začal trénovat s Duklou. Mladý obránce v minulé sezoně pravidelně nastupoval za béčko Sparty, které ale sestoupilo do třetí ligy.
Druholigovou Příbram posílil brankář Michal Gergela z třetiligové Hlubiny.
Brněnskou Zbrojovku posílil pětadvacetiletý malijský obránce Amadou Dante, na jihu Moravy podepsal víceletou smlouvu. Naposledy hrál v portugalské Arouce, předtím působil v Curychu nebo Sturmu Graz. „Od jeho příchodu si slibujeme výrazné zkvalitnění levé strany hřiště. Jde o rychlého a neúnavného hráče v ideálním fotbalovém věku. Má zkušenosti z reprezentace i kvalitních evropských soutěží,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Zbrojovky Martin Jiránek.
Zprávy ze dne 16. července 2026
Přestupem do Slovácka překvapil všechny. I sám sebe. „Nečekal jsem to,“ nezapírá Lukáš Vorlický (24), jenž s týmem z Uherského Hradiště podepsal tříletý kontrakt. V rozhovoru pro iSport vysvětluje, proč je za tuhle volbu rád a vyjádřil se i k tomu, proč nedopadlo pokračování ve Zbrojovce. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Zvýšená přestupová aktivita Jablonce na ofenzivních pozicích (příchod Filipa Vechety a chystané oznámení příchodu Antonína Růska) znamená, že by na Střelnici mohlo dojít k odchodům. Podle informacì iSportu by mohl tým Luboše Kozla opustit napřìklad francouzský křídelník Alexis Alégué, klub je na tuto variantu připravený. V příštím týdnu se kromě vstupu do předkola Konferenční ligy dají očekávat další pohyby v kádru, dovnitř i ven.
Další posilou do ofenzivy pro Jablonec bude Antonín Růsek.
K Jablonci se připojil útočník Filip Vecheta, který bude na severu Čech rok hostovat z Pardubic. O příchodu třiadvacetiletého bývalého mládežnického reprezentanta a hráče se 133 prvoligovými starty a 23 góly informoval jablonecký klub na svém webu. „Filip umí dávat góly a věříme, že se bude střelecky prosazovat i v našem dresu. Se svojí postavou (194 cm) je navíc velmi silný i ve vzdušných soubojích,“ uvedl sportovní ředitel Severočechů Zdeněk Koukal.
Kladno představilo tři nové příchody z rezervy pražské Sparty. Na přestup dotáhl nováček druhé ligy útočníka Jaroslava Vaňka, na půlroční hostování míří záložník Enes Osmani a brankář Filip Nalezinek.