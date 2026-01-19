Fotbalové přestupy ONLINE: Olomouc vítá velkou posilu, přichází český reprezentant
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 19. ledna 2026
Václav Sejk je hráčem olomoucké Sigmy. Třiadvacetiletý útočník přestupuje na Hanou z nizozemského Heerenveenu. Reprezentant České republiky podepsal víceletou smlouvu.
„Pozice útočníka byla jednou z těch, na které jsme chtěli zkvalitnit kádr. Václav Sejk zapadá do našich představ perfektně. Je to vítězný typ, hráče s takovou mentalitou potřebujeme. Zájem o něj v Sigmě byl už dřív. Jsem moc rád, že tentokrát už se nám jej podařilo získat, i když jednání nebyla úplně jednoduchá. Věřím, že se mu bude v Olomouci dařit,“ řekl generální sportovní manažer klubu Pavel Hapal.
Syn sparťanského trenéra skutečně směřuje k velkému přestupu. Útočník August Priske ze švédského Djurgardenu posílí Birmingham z druhé anglické ligy. Dánský deník Tipsbladet informuje o ceně, Priske přijde nového zaměstnavatele na 7 milionů eur (téměř 170 milionů korun) a další bonusy. Jeden ze dvou nejlepších střelců minulé sezony švédské ligy už je na cestě do Anglie.
Zprávy ze dne 18. ledna 2026
V obří konkurenci West Hamu nasbíral v sezoně jen sedm startů, teď přichází z Premier League na Letnou. Spartu posiluje Andrew Irving. Jaký je to hráč a koho z kádru Pražanů připomíná čtěte ZDE>>>
Dvacetiletý ugandský útočník John Paul Dembe se stává hráčem Sigmy. Do Olomouce přestupuje ze švédského Häckenu a momentálně už je s týmem na soustředění ve Španělsku, kde se zapojil do tréninku.
Dvacetiletý Uganďan již má zkušenosti s evropskými poháry. Na podzim odehrál za Häcken v součtu Evropské a Konferenční ligy celkem 10 zápasů a vsítil 4 branky (v předkolech a ligové fázi).
Zprávy ze dne 17. ledna 2026
Slavia angažovala dalšího talentovaného hráče. Úřadující český mistr a lídr ligové tabulky získal ze švédského Kalmaru osmnáctiletého gambijského záložníka Gibrila Sosseha. Nová akvizice podepsala v Edenu smlouvu do 31. prosince 2030. Vršovičtí na klubovém webu uvedli, že první týden Sosseh stráví v přípravě s A-mužstvem, na jaře by ale měl hostovat v jiném celku z nejvyšší soutěže.
Jak deník Sport již dříve informoval, do brněnského Artisu přestupuje dlouholetý kapitán Sigmy OlomoucRadim Breite. „Jsem moc rád, že je o mě zájem a že tento přestup dopadl. Komunikoval jsem s Artisem delší dobu a cítil jsem z jeho strany velký zájem,“ popsal Breite pro klubový web.
Pardubice posílil ukrajinský stoper Bohdan Sljubyk. Jednadvacetiletý střední obránce přestoupil na východ Čech z Ruchu Lvov a v novém působišti podepsal smlouvu na čtyři a půl roku. Prvoligový klub to uvedl na svém webu. Sljubyk se předloni umístil na 61. příčce v anketě Zlatý chlapec pro talenty světového fotbalu.
Po návratu z herního kempu ve Španělsku se chystají očekávané škrty. Slavia podle informací Sportu nepočítá pro jarní část sezony s dvojicí hráčů, které pustí na hostování. O koho se jedná, čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 16. ledna 2026
Muchas gracias, amigo! Tak se Sparta loučí s ekvádorským reprezentantem Angelem Preciadem, jenž po dvou a půl sezonách přestupuje do brazilského Atlética Mineiro. Během svého angažmá oslavil na Letné mistrovský titul, domácí pohár i postup do Ligy mistrů. Celkem odehrál za Spartu 67 soutěžních utkání s bilancí čtyř gólů a šestnácti asistencí.
Obránce Filip Prebsl zamíří podle informací deníku Sport a webu iSport do Karviné. Pokud půjde vše podle plánu, zítra se už připojí k týmu trenéra Marka Jarolíma, který se vrací ze soustředění v Turecku. Dvaadvacetiletý stoper stále patří pražské Slavii, na podzim pak hostoval v Mladé Boleslavi. V jejím dresu naskočil do dvaceti soutěžních zápasů, v nichž zaznamenal bilanci 0+1.
Ne, kádr ještě hotový není, i když je tým v Marbelle a v pátek odpoledne hraje přípravný zápas se silným Malmö. Sparta dál řeší složení mužstva pro jarní sezonu, kdy plánuje mohutný útok na úspěch v Konferenční lize a také chce ukázat kvalitu, jež by jí pomohla prohnat ligového dominanta Slavii. Pomoci by měl střední záložník se zkušenostmi ze soutěže nejsledovanější, tedy z Premier League.Více čtěte ZDE>>>
Slovácko řeší budoucnost slovinského hráče Žana Medveda. Šestadvacetiletý útočník už s mužstvem neodcestoval na soustředění do Turecka. Medved přišel do Slovácka v létě na hostování do konce sezony z maďarské Nyíregyházy, součástí dohody byla i opce na přestup. Nyní ale šestadvacetiletý útočník v posledním týmu prvoligové tabulky končí. Zpočátku patřil do základní sestavy Slovácka, kvůli zranění ale od začátku listopadu v nejvyšší soutěži nehrál. Klub uvedl, že Medved nefiguruje v plánech trenéra Romana Skuhravého, který převzal mužstvo v průběhu podzimu. „Potřebujeme hráče, kteří jsou ochotni pracovat a upozadí svá ega ve prospěch týmu. To je základ, na kterém chceme stavět," citoval klubový web Skuhravého.
Slavii opouští rumunský obránce Andres Dumitrescu. Lídr prvoligové tabulky a obhájce titulu na sociální síti X uvedl, že se se čtyřiadvacetiletým bekem dohodl na předčasném ukončení smlouvy. Původní kontrakt by hráči v Edenu vypršel v létě příštího roku.
Italský útočník Giacomo Raspadori se po nevydařeném půlroku v Atléticu Madrid vrátil do Serie A, v níž posílil Atalantu Bergamo. Aktuálně sedmý tým tabulky oznámil přestup mistra Evropy z roku 2021 na webu a podepsal s ním smlouvu do roku 2030.
Pětadvacetiletý Raspadori po druhém zisku italského ligového titulu s Neapolí loni v létě přestoupil za zhruba 26 milionů eur do Atlética, kde si ale nevybojoval místo v základní sestavě. V madridském týmu odehrál jen 15 soutěžních zápasů a vstřelil dva góly. Šanci oživit kariéru nyní pouze 172 cm vysoký útočník dostane v Atalantě, jež za něj podle médií zaplatila 25 milionů eur s případnými bonusy.
V italské reprezentaci Raspadori dosud nastoupil do 45 utkání a vstřelil 11 branek.
Zprávy ze dne 15. ledna 2026
Slavia oznámila prodloužení smlouvy s Ivanem Schranzem. Slovenský ofenzivní hráč podepsal nový kontrakt do konce kalendářního roku 2027. V Edenu působí od roku 2021.
Snaživě bojují o místo na červenobílém slunci v Marbelle. U nových krajních posil Hamidoua Kanteho a Samuela Isifeho se ale stále zvyšuje pravděpodobnost, že na jaře budou sbírat zkušenosti jinde. Především u prvního jmenovaného, který má za sebou pouze půlrok ve druhé lize. „Uvidíme, mají předjednaná hostování,“ řekl Jindřich Trpišovský. Podle informací Sportu jsou nabízení do Pardubic. A zákulisím rezonuje i jméno Filipa Prebsla… Více čtěte ZDE>>>
Obránce Eduard Sobol se vrací do prvoligového Jablonce. Třicetiletý bývalý ukrajinský reprezentant zamířil na sever Čech ze Štrasburku.
Obránce Patrizio Stronati nejspíš opustí po čtyřech a půl letech Puskás Akadémia, přesto dál zůstane v nejvyšší maďarské soutěži. Podle informací deníku Sport a webu iSport míří do týmu Újpest, který se momentálně nachází na osmém místě ligové tabulky. O 31letého stopera údajně projevil v tomto přestupovém období zájem také ostravský Baník, kde v minulosti působil.
Švédský deník Expressen informuje o tom, že Olomouc je blízko další posily, kterou se má stát dvacetiletý ugandský útočník John Paul Dembe ze švédského Häckenu. Zdroje webu iSport tyto zprávy potvrzují a dodávají, že Afričan by měl Sigmu vyjít cca na milion eur, v přepočtu cca 25 milionů korun, a dorazit by měl za Hanáky v nejbližších dnech rovnou na soustředění do španělské Marbelly. Dembe na podzim vstřelil sedm gólů, z toho tři v Konferenční lize a jeden v předkole Evropské ligy. Jde o silného, dynamického forvarda s nadstandardními fyzickými parametry. Není mu cizí intenzivní presink, ale potřebuje zlepšit efektivitu. Kouč Tomáš Janotka po odchodu Muhameda Tijaniho a zdravotních komplikacích Václava Sejka hrotového hráče potřeboval, nyní se dočká.
O útočníka Augusta Priskeho, který hraje za švédský Djurgarden, je momentálně velký zájem. Podle informací dánského deníku Tipsbladet je syn sparťanského trenéra blízko dohodě s anglickým Birminghamem. 21letý hráč se měl údajně už domluvit s klubem na osobních podmínkách. Zájem o něj projevily také Besiktas a Lille. Priske dal v této ligové sezoně osmnáct gólů v sedmadvaceti zápasech, díky čemuž byl jedním ze dvou nejlepších střelců soutěže.