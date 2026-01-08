Fotbalové přestupy ONLINE: Pardubice mají posilu z Edenu, Vorlický na jaro do druhé ligy
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 8. ledna 2026
Baník Ostrava podle očekávání představuje posilu do brány. Na půlroční hostování s opcí na přestup z Plzně přichází Martin Jedlička. Více čtěte ZDE>>>
Brankář Aleš Mandous přestoupil ze Slavie do Pardubic. Čtyřnásobný reprezentant podepsal s východočeským klubem smlouvu na dva a půl roku.
V prosinci si Baník vyhodnotil situaci tak, že není potřeba shánět posilu na pozici brankáře, sportovní ředitel Luděk Mikloško měl jiné priority. O pár týdnů později se na Bazalech vše obrátilo. Na trhu se objevil Martin Jedlička, někdejší jednička Plzně či trojka české reprezentace, a míří právě do Ostravy, kde bude na jaře hostovat s opcí na přestup. Záměr je jasný: chce pravidelně chytat, aby zůstal v národním týmu a řekl si o zahraniční angažmá. Více čtěte ZDE>>>
Potvrzeno! Lukáš Vorlický odehraje jarní část v druholigové Zbrojovce, vedoucím týmu druhé ligy, kam odchází na hostování ze Slavie. „Lukáš je v ofenzivní fázi velmi nadstandardní hráč, který má schopnost rozhodovat zápasy. Jsme přesvědčeni o jeho kvalitách a věříme, že bude pro tým velkým přínosem. Zároveň jde o hráče, jenž v Brně fotbalově vyrůstal. Je to zbrojovák, který má ke klubu pozitivní vztah,“ vyjádřil se na adresu nové posily sportovní ředitel Martin Jiránek.
Co si myslí o přestupu útočníka Matyáše Vojty do Sparty legendární útočník Jan Koller?
Angažmá řeckého fotbalisty v Česku se vůbec nepovedlo.
Patrik Hrošovský už se měl rozloučit se spoluhráči v Genku, od belgického klubu dostal podle informací webu iSport povolení k přestupu do Plzně. Ve čtvrtek dopoledne naposledy trénoval na soustředění v Marbelle a následně zamířil do necelých 600 kilometrů vzdáleného Benidormu, kde probíhá herní kemp západočeského klubu. VÍCE čtěte ZDE>>>
Dnes již bývalý dočasný trenér české reprezentace Jaroslav Köstl je blízko novému angažmá. Podle serveru inFotbal.cz by se měl stát hlavním koučem slovenského Ružomberku, jak již zaznělo rovněž v jednom z dílů Ligy naruby.
Další posilu hlásí Pardubice. Východočeši získali levonohého stopera Jiřího Hamzu ze Slovácka. S klubem podepsal dlouhodobý kontrakt.
Slovenský záložník Patrik Hrošovský (33) absolvoval dopoledne ve španělské Marbelle poslední trénink s Genkem. Podle informací iSportu se rozloučil se spoluhráči. Od belgického klubu dostal povolení k přestupu do Plzně, o čemž iSport informoval v předchozích dnech. Po obědě se zkušený reprezentant přesouvá do Benidormu, kde má herní kemp západočeský celek. Oficiálně by mohl být Hrošovského návrat do Plzně potvrzený v nejbližší době, pravděpodobně zítra.
Kamerunský útočník Kevin-Prince Milla stráví jarní části sezony na Julisce. Vysoký forvard tam míří na půlroční hostování ze Sparty. Dvaadvacetiletý hráč se vrací do týmu, ze kterého na Letnou v létě přestupoval. Milla se na podzim v dresu Sparty neprosadil ani v lize, ani v evropských pohárech. Dvě branky zaznamenal v MOL Cupu na půdě Karlových Varů.
Zdá se, že brankář Martin Jedlička si našel nové angažmá. Byť se původně mluvilo o odchodu do zahraničí, bývalá jednička Plzně má podle všeho namířeno do Baníku. O přesunu do Ostravy jako první informoval novinář Jan Dočkal. Web inFotbal.cz uvedl, že kluby jsou již domluvené na podmínkách.
Poměr cena/věk? Na české poměry nevídaná. Slavia za šestnáctiletého norského Abela Cedergrena poslala do Stabaeku přes 30 milionů korun. Nejlepší scénář zní následovně: podchytila si obří talent, který se třeba někdy vydá cestou vyšlapanou Erlingem Haalandem. Více čtěte ZDE >>>
Táborsko prostřednictvím majitele Petra Koláře na konci roku oznámilo snahu uzavřít spolupráci s Plzní, která by jim mohla pomoct na jaře v boji o postup do první ligy. Aktuálně druhý celek Chance Národní Ligy zahájil zimní přípravu. Na zkoušku přišel šikovný krajní obránce z béčka Viktorie Martin Doubek (21), jarní hostování by mělo být podle informací iSportu dohodnuté v případě křídelníka Jamese Bella (20), který na podzim patřil do kádru plzeňského áčka. Jistými zimními posilami Táborska jsou obránce Roman Holiš z Dukly (27) a útočník Jakub Rezek z Opavy (27), které klub potvrdil na svém webu.
Zprávy ze dne 7. ledna 2026
Karvinou posílil obránce Nino Milič. Slovinský reprezentant do 21 let zamířil do slezského klubu z Domžale a v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou dlouhodobou smlouvu. Milič se v novém týmu potká s krajanem Rokem Štormanem. „Hledali jsme leváka do obrany, Nino může hrát stopera i na kraji, což je nesmírná výhoda. Věřím, že nám pomůže,“ uvedl sportovní ředitel karvinského klubu Lubomír Vlk.
V Olomouci po třech letech končí nigerijský záložník Dele Ola Israel (24). Smlouva v Sigmě mu sice vyprší až v létě, ale už teď dostal povolení hledat si angažmá. Na hostování v Kroměříži pokračuje krajan Moses Amasi (22). Druholigové vytížení se shání Václavu Zahradníčkovi (19).
Po středeční výhře 2:1 nad druholigovou polskou Polonií Bytom dostal kouč Hanáků Tomáš Janotka od iSportu otázku, kdy se k jeho týmu připojí Václav Sejk. „Nikde ho tady nevidím...“ smál se trenér. Podle redakčních informací by to mělo být již velmi brzy.
Až v příštím týdnu vyrazí Hradec Králové na soustředění do Turecka, kde se bude chystat na boj o průnik do elitní ligové šestky, měl by být v kádru také mladý pán, kterého Votroci před osmi lety prodali do Slavie 10 milionů korun. V červenobílém se Daniel Trubač neprosadil, zato udělal slušnou kariéru v Teplicích, kde se stal kapitánem. Nyní je blízko jeho návrat, opačným směrem poputuje bojovník, jenž na východě Čech zastával stejnou, tedy klíčovou roli. Více čtěte ZDE>>>
Podle informací deníku Sport a webu iSport je podpis Davida Juráska z Benfiky se Slavií na spadnutí! Byť zahraniční média dlouhodobě informovala pouze o možnosti hostování, poslední vývoj naznačuje, že levý bek by měl do Edenu dorazit na přestup. Více čtěte ZDE>>>
Tomáš Rosický na tiskové konferenci Sparty na startu zimní přípravy rozebral také přestup Matyáše Vojty z Mladé Boleslavi. „Předpoklad, že se bude dostávat do více šancí a bude produktivní, je velký,“ řekl sportovní ředitel letenského klubu. Současně mluvil o složení útočné trojky, situaci kolem Petera Vindahla i pozici, na které Pražané chtějí ještě posílit. Více čtěte ZDE>>>
Potvrzeno. Jak již dříve informoval web iSport, Baník Ostrava dotáhl příchod senegalského útočníka Abdallaha Gninga. Sedmadvacetiletého fotbalistu získal z Karviné a podepsal s ním kontrakt na tři roky. Ostravský klub to uvedl na svém webu.